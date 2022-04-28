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"الموارد البشرية" تزف بشرى سارة بشأن التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور
كل من تكلم بالغيب بغير سند عن الأنبياء فهو كذاب مو غلطان كذاب كائن من كان
بيض الله وجهك هذا الى يطلق عليه كاتب اعلامى بصدق ومحمد عبده لونهم احياء لم يتجراء بكلمه واحده
توقيت الاكشن عرفتي تختارين الوقت😏
خلص رمضان 👌😄
50 اعبد المجيد الزهراني زائر
محلاك ساكت والله يارجل عيب عليك والله تمدحها ماتستاهل المدح والظاهر منت هين (لكن تدور التمر عند مصااص العجم ياولد زهران قرية الحلاة
الوجه وجه صخله
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