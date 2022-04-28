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رئيس التحرير : مشعل العريفي
بالفيديو .. المذيع "عبدالله الشهري" يكشف تفاصيل ما دار بينه وبين وزير الإعلام السابق بعدما أراد الأخير أن يذيع بصوته بيان وفاة الملك عبدالله بعده
شاهد .. خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن ونوابه
شاهد .. تداول تسجيل صوتي قديم لطلال مداح يكشف فيه عن رصيده البنكي بعد دخوله مجال الفن بـ 6 سنوات
 تركي الحمد يعلق على تصريحات محمد عبده عن "إرث" طلال مداح وأبوبكر سالم
بعد كورونا .. فيروس جديد ينتشر في الصين وأول إصابة تُسجل لطفل!
شاهد.. محمد عبده: في مرحلة ما طمست صوري من الشوارع .. والتلاميذ "خربوا" الدعاة وأصبحوا مثل الهلال و الاتحاد
بالفيديو .. المذيع "عبدالله الشهري" يكشف تفاصيل ما دار بينه وبين وزير الإعلام السابق بعدما أراد الأخير أن يذيع بصوته بيان وفاة الملك عبدالله بعده
آخر الأخبار
20 د
23

بالفيديو .. المذيع "عبدالله الشهري" يكشف تفاصيل ما دار بينه وبين وزير الإعلام السابق بعدما أراد الأخير أن يذيع بصوته بيان وفاة الملك عبدالله بعده

شاهد .. خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن ونوابه
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1 س
23

شاهد .. خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن ونوابه

شاهد .. تداول تسجيل صوتي قديم لطلال مداح يكشف فيه عن رصيده البنكي بعد دخوله مجال الفن بـ 6 سنوات
آخر الأخبار
1 س
23

شاهد .. تداول تسجيل صوتي قديم لطلال مداح يكشف فيه عن رصيده البنكي بعد دخوله مجال الفن بـ 6 سنوات

 تركي الحمد يعلق على تصريحات محمد عبده عن "إرث" طلال مداح وأبوبكر سالم
آخر الأخبار
1 س
23

 تركي الحمد يعلق على تصريحات محمد عبده عن "إرث" طلال مداح وأبوبكر سالم

بعد كورونا .. فيروس جديد ينتشر في الصين وأول إصابة تُسجل لطفل!
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2 س
23

بعد كورونا .. فيروس جديد ينتشر في الصين وأول إصابة تُسجل لطفل!

شاهد.. محمد عبده: في مرحلة ما طمست صوري من الشوارع .. والتلاميذ "خربوا" الدعاة وأصبحوا مثل الهلال و الاتحاد
آخر الأخبار
3 س
23

شاهد.. محمد عبده: في مرحلة ما طمست صوري من الشوارع .. والتلاميذ "خربوا" الدعاة وأصبحوا مثل الهلال و الاتحاد

"انتبه للسانك" .. ملاسنة وتحذير متبادل بين وليد الفراج وكاتب صحفي بسبب تقليد خالد الفراج لـ "جو بايدن"
آخر الأخبار

"انتبه للسانك" .. ملاسنة وتحذير متبادل بين وليد الفراج وكاتب صحفي بسبب تقليد خالد الفراج لـ "جو بايدن"

3 ي
comment 66
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شاهد: مختص يكشف مفاجأة بشأن أغلى قماش للثوب الواحد.. ويوضح تكلفة صادمة لمصنع سعودي للأقمشة أغلق بسبب فشله
آخر الأخبار

شاهد: مختص يكشف مفاجأة بشأن أغلى قماش للثوب الواحد.. ويوضح تكلفة صادمة لمصنع سعودي للأقمشة أغلق بسبب فشله

3 ي
comment 57
36039
شاهد: مستشار أسري يشرح تقنية ( 5 × 5 ) لإنجاح العلاقة الزوجية داخل غرفة النوم
آخر الأخبار

شاهد: مستشار أسري يشرح تقنية ( 5 × 5 ) لإنجاح العلاقة الزوجية داخل غرفة النوم

2 ي
comment 94
43730
شاهد.. مستشار أسري: 7 من 10 من الرجال لا يشعرون بالمتعة مع زوجاتهم .. وأتحدى أي امرأة تعرف هذا الأمر في غرفة النوم
آخر الأخبار

شاهد.. مستشار أسري: 7 من 10 من الرجال لا يشعرون بالمتعة مع زوجاتهم .. وأتحدى أي امرأة تعرف هذا الأمر في غرفة النوم

2 ي
comment 126
65768
شاهد: عامل أجنبي يعمل في تطبيقات التوصيل بحيلة ماكرة .. ويكشف عن دخله الشهري
آخر الأخبار

شاهد: عامل أجنبي يعمل في تطبيقات التوصيل بحيلة ماكرة .. ويكشف عن دخله الشهري

2 ي
comment 59
48264
بالفيديو: خبير عقاري يكشف عن توقعه بشأن أسعار الفلل السكنية خلال الفترة القادمة وإجراء سيلجأ إليه المطورون العقاريون
آخر الأخبار

بالفيديو: خبير عقاري يكشف عن توقعه بشأن أسعار الفلل السكنية خلال الفترة القادمة وإجراء سيلجأ إليه المطورون العقاريون

4 ي
comment 56
23955
شاهد : جزار مصري يكشف سبب بيع كيلو اللحمة بجنيه !
آخر الأخبار

شاهد : جزار مصري يكشف سبب بيع كيلو اللحمة بجنيه !

4 ي
comment 31
27898
‏"الموارد البشرية" تزف بشرى سارة بشأن التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور
آخر الأخبار

‏"الموارد البشرية" تزف بشرى سارة بشأن التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

4 ي
comment 37
29146
آخر الأخبار
بالفيديو .. المذيع "عبدالله الشهري" يكشف تفاصيل ما دار بينه وبين وزير الإعلام السابق بعدما أراد الأخير أن يذيع بصوته بيان وفاة الملك عبدالله بعده
بالفيديو .. المذيع "عبدالله الشهري" يكشف تفاصيل ما دار بينه وبين وزير الإعلام السابق بعدما أراد الأخير أن يذيع بصوته بيان وفاة الملك عبدالله بعده
20 د
comment 1
798
شاهد .. خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن ونوابه
شاهد .. خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن ونوابه
1 س
comment 1
1141
شاهد .. تداول تسجيل صوتي قديم لطلال مداح يكشف فيه عن رصيده البنكي بعد دخوله مجال الفن بـ 6 سنوات
شاهد .. تداول تسجيل صوتي قديم لطلال مداح يكشف فيه عن رصيده البنكي بعد دخوله مجال الفن بـ 6 سنوات
1 س
comment 13
3822
 تركي الحمد يعلق على تصريحات محمد عبده عن "إرث" طلال مداح وأبوبكر سالم
 تركي الحمد يعلق على تصريحات محمد عبده عن "إرث" طلال مداح وأبوبكر سالم
1 س
comment 30
4313
بعد كورونا .. فيروس جديد ينتشر في الصين وأول إصابة تُسجل لطفل!
بعد كورونا .. فيروس جديد ينتشر في الصين وأول إصابة تُسجل لطفل!
2 س
comment 10
1873
شاهد.. محمد عبده: في مرحلة ما طمست صوري من الشوارع .. والتلاميذ "خربوا" الدعاة وأصبحوا مثل الهلال و الاتحاد
شاهد.. محمد عبده: في مرحلة ما طمست صوري من الشوارع .. والتلاميذ "خربوا" الدعاة وأصبحوا مثل الهلال و الاتحاد
3 س
comment 23
2617
"محمد عبده متغرضلي " .. شاهد: مغردون يعيدون لقاء قديم للفنان الراحل "طلال مداح" ردا على اتهام محمد عبده
"محمد عبده متغرضلي " .. شاهد: مغردون يعيدون لقاء قديم للفنان الراحل "طلال مداح" ردا على اتهام محمد عبده
3 س
comment 23
2628
علي جمعة : النبي محمد زار مصر ليلة الإسراء والمعراج وصلى بها ركعتين!
علي جمعة : النبي محمد زار مصر ليلة الإسراء والمعراج وصلى بها ركعتين!
3 س
comment 60
1696
على طريقة أفلام هوليود .. شاهد.. تبادل سجينين أمريكي وروسي في مطار تركي!
على طريقة أفلام هوليود .. شاهد.. تبادل سجينين أمريكي وروسي في مطار تركي!
4 س
comment 2
1917
شاهد .. تدفق الشلالات وهطول أمطار غزيرة في تبوك
شاهد .. تدفق الشلالات وهطول أمطار غزيرة في تبوك
4 س
comment 19
2180
بريطانيا: سحب كتاب للأطفال مثير للجدل يحتوي على رسومات مسيئة للمسلمين- صور
بريطانيا: سحب كتاب للأطفال مثير للجدل يحتوي على رسومات مسيئة للمسلمين- صور
5 س
comment 14
1679
بالفيديو.. متحدث الأرصاد يكشف مزايا برنامج "استمطار السحب".. والمناطق المستهدفة بالمرحلة الأولى
بالفيديو.. متحدث الأرصاد يكشف مزايا برنامج "استمطار السحب".. والمناطق المستهدفة بالمرحلة الأولى
5 س
comment 21
4138
شاهد: إحباط تهريب كمية ضخمة من حبوب إمفيتامين إلى مدينة الرياض والكشف عن جنسية المتهمين
شاهد: إحباط تهريب كمية ضخمة من حبوب إمفيتامين إلى مدينة الرياض والكشف عن جنسية المتهمين
5 س
comment 21
3898
شاهد.. خالد الفراج يقلد الفنان الهندي "شاروخان"
شاهد.. خالد الفراج يقلد الفنان الهندي "شاروخان"
5 س
comment 4
9099
شاهد.. تقليد الفنان الراحل "سلامة العبدالله " وغناء : تولعت بك والله كتب لي على فرقـاك
شاهد.. تقليد الفنان الراحل "سلامة العبدالله " وغناء : تولعت بك والله كتب لي على فرقـاك
5 س
comment 6
2781
شاهد.. انطلاق عمليات الاستمطار في 3 مناطق بالمملكة
شاهد.. انطلاق عمليات الاستمطار في 3 مناطق بالمملكة
6 س
comment 16
3772
توقعات بعودة التجارة بين تركيا والسعودية إلى طبيعتها بشكل متسارع
توقعات بعودة التجارة بين تركيا والسعودية إلى طبيعتها بشكل متسارع
6 س
comment 42
5046
شاهد: ردة فعل المتسوقين عند رؤية عامل نظافة سقط على الأرض من شدة التعب داخل مول تجاري
شاهد: ردة فعل المتسوقين عند رؤية عامل نظافة سقط على الأرض من شدة التعب داخل مول تجاري
7 س
comment 19
2301
"خطأ فادح" ارتكبته القوات الروسية مكن الأوكرانيون من التنصت على اتصالاتهم
"خطأ فادح" ارتكبته القوات الروسية مكن الأوكرانيون من التنصت على اتصالاتهم
8 س
comment 8
2590
خبير يحذر من خطأ نرتكبه أثناء الاستحمام يؤدي إلى تساقط الشعر
خبير يحذر من خطأ نرتكبه أثناء الاستحمام يؤدي إلى تساقط الشعر
8 س
comment 1
2317
شاهد.. مودل روز تبكي وتنهال على طليقها بالدعاء والسب: "الله يلعن الساعة اللي تزوجتك فيها"
شاهد.. مودل روز تبكي وتنهال على طليقها بالدعاء والسب: "الله يلعن الساعة اللي تزوجتك فيها"
9 س
comment 75
5931
شاهد.. زعاق حائل يرد على الفلكي الزعاق : اتحداه ومستعد أحلق شاربي على الصفر إذا العيد الإثنين!
شاهد.. زعاق حائل يرد على الفلكي الزعاق : اتحداه ومستعد أحلق شاربي على الصفر إذا العيد الإثنين!
9 س
comment 74
11889
شاهد الفنان عبد الله رشاد يتبنى أطفال عاملته المنزلية بعد وفاتها
شاهد الفنان عبد الله رشاد يتبنى أطفال عاملته المنزلية بعد وفاتها
9 س
comment 35
6699
هل تناول البيض واللبن مُضر لمريض النقرس؟.. شاهد: "الشهري" يُجيب
هل تناول البيض واللبن مُضر لمريض النقرس؟.. شاهد: "الشهري" يُجيب
9 س
comment 17
1572
بعد ظهورها مع المديفر.. سمية الناصر: تهدد بمقاضاة من يعتدي على مواد حقوقها الملكية الفكرية
بعد ظهورها مع المديفر.. سمية الناصر: تهدد بمقاضاة من يعتدي على مواد حقوقها الملكية الفكرية
9 س
comment 25
1629
"مهري نصف مليون دينار".. شاهد "كويتية" تثير الجدل: "أبي أمير أو شيخ يتزوجني مو دكتور أو مهندس "
"مهري نصف مليون دينار".. شاهد "كويتية" تثير الجدل: "أبي أمير أو شيخ يتزوجني مو دكتور أو مهندس "
10 س
comment 97
12448
تحقيق جديد يكشف سبب تحطم الطائرة المصرية في البحر المتوسط عام 2016
تحقيق جديد يكشف سبب تحطم الطائرة المصرية في البحر المتوسط عام 2016
11 س
comment 12
2744
ما سر "الطاولة المستديرة" التي يلجأ إليها "بوتين" في حالتين.. وكم يبلغ ثمنها؟
ما سر "الطاولة المستديرة" التي يلجأ إليها "بوتين" في حالتين.. وكم يبلغ ثمنها؟
11 س
comment 4
2577
مصر.. شاهد: لحظة النطق بالحكم على ربة منزل بتهمة قتل أطفالها الثلاثة بتحريض من زوجها وضرتها 
مصر.. شاهد: لحظة النطق بالحكم على ربة منزل بتهمة قتل أطفالها الثلاثة بتحريض من زوجها وضرتها 
11 س
comment 9
2902
شاهد.. لحظة رشق ماكرون بالطماطم وسط أحد الأسواق في فرنسا
شاهد.. لحظة رشق ماكرون بالطماطم وسط أحد الأسواق في فرنسا
11 س
comment 9
2101
مواطن يتفاجأ بصاعقة أثناء تصويره للأمطار.. شاهد: ما حدث له ولجواله
مواطن يتفاجأ بصاعقة أثناء تصويره للأمطار.. شاهد: ما حدث له ولجواله
12 س
comment 10
9195
احذفها فورا .. "واتساب" يحذر مستخدميه من "الرسالة المجهولة"
احذفها فورا .. "واتساب" يحذر مستخدميه من "الرسالة المجهولة"
12 س
comment 1
2948
"جردوني من ملابسي ونشروا صوري".. شاهد: انهيار وبكاء موديل مصرية بعد الاعتداء عليها من أهل زوجها
"جردوني من ملابسي ونشروا صوري".. شاهد: انهيار وبكاء موديل مصرية بعد الاعتداء عليها من أهل زوجها
12 س
comment 16
3125
العلياني : مَن أفضل مَن لحن لمحمد عبده ؟ .. شاهد: رد مفاجئ من الفنان
العلياني : مَن أفضل مَن لحن لمحمد عبده ؟ .. شاهد: رد مفاجئ من الفنان
13 س
comment 16
10534
شاهد .. أبرز كاريكاتير الصحف اليوم الأربعاء
شاهد .. أبرز كاريكاتير الصحف اليوم الأربعاء
13 س
comment 3
3020
تركي آل الشيخ يفاجئ الجمهور: أعرف أن وجهي يستفز البعض.. ولم أكتب فيلمًا أو مسلسلًا لأحوز على رضا أحد
تركي آل الشيخ يفاجئ الجمهور: أعرف أن وجهي يستفز البعض.. ولم أكتب فيلمًا أو مسلسلًا لأحوز على رضا أحد
13 س
comment 27
3277
شاهد.. ردة فعل شخص أنجب طفلاً بعد انتظار 18 عاماً
شاهد.. ردة فعل شخص أنجب طفلاً بعد انتظار 18 عاماً
13 س
comment 16
3656
الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
14 س
comment 2
3351
شاهد.. ردة فعل محمد عبده بعد علمه بأنه غنى "اعترفلك" بدلًا من طلال مداح بعد وفاته وتصريح ناصر الصالح بأن سعادته لم تكتمل 
شاهد.. ردة فعل محمد عبده بعد علمه بأنه غنى "اعترفلك" بدلًا من طلال مداح بعد وفاته وتصريح ناصر الصالح بأن سعادته لم تكتمل 
14 س
comment 6
4840
شاهد.. محمد عبده يروي قصة إحراجه في حفل زفاف
شاهد.. محمد عبده يروي قصة إحراجه في حفل زفاف
15 س
comment 14
7941
ماذا تفعل عند الاشتباه بتعرضك إلى عملية احتيال مالي؟ .. البنك المركزي يكشف عن خطوتين ضروريتين
ماذا تفعل عند الاشتباه بتعرضك إلى عملية احتيال مالي؟ .. البنك المركزي يكشف عن خطوتين ضروريتين
15 س
comment 23
8325
شاهد.. فيديو مسرب للسيسي مع الشاطر في "الاختيار3": إعلام الإسلاميين به كذب وفتنة
شاهد.. فيديو مسرب للسيسي مع الشاطر في "الاختيار3": إعلام الإسلاميين به كذب وفتنة
16 س
comment 7
1749
"الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول ورياح على هذه المناطق
"الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول ورياح على هذه المناطق
17 س
comment 0
4806
شاهد.. يد بوتين ترتجف فجأة قبل السلام على رئيس بيلاروسيا
شاهد.. يد بوتين ترتجف فجأة قبل السلام على رئيس بيلاروسيا
18 س
comment 29
4696
توصيات أميركية جديدة غير سارة بشأن تناول الأسبرين للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما
توصيات أميركية جديدة غير سارة بشأن تناول الأسبرين للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما
18 س
comment 8
4540
أقسم بالله إني حلمت قبل المغرب.. الصبحان يؤكد توقعاته بشأن المنتخبين اللذين سيلعبان نهائي كأس العالم
أقسم بالله إني حلمت قبل المغرب.. الصبحان يؤكد توقعاته بشأن المنتخبين اللذين سيلعبان نهائي كأس العالم
19 س
comment 34
4906
مصر.. محام المحلل الشرعي المثير للجدل يكشف مفاجأة
مصر.. محام المحلل الشرعي المثير للجدل يكشف مفاجأة
20 س
comment 1
4395
العلياني لـ "محمد عبده" : من يطربك كـ "عازف عود" عبادي الجوهر ولا رابح صقر؟.. شاهد الأخير يفاجئه بالجواب
العلياني لـ "محمد عبده" : من يطربك كـ "عازف عود" عبادي الجوهر ولا رابح صقر؟.. شاهد الأخير يفاجئه بالجواب
20 س
comment 16
12414
"تويتر" يكشف عن شرط جزائي بمبلغ "ضخم" سيدفعه إيلون ماسك إذا ألغى اتفاقية الشراء
"تويتر" يكشف عن شرط جزائي بمبلغ "ضخم" سيدفعه إيلون ماسك إذا ألغى اتفاقية الشراء
20 س
comment 4
2583
شاهد.. أول ظهور للإعلامي محمد البكيري بعد إجرائه عملية قلب مفتوح
شاهد.. أول ظهور للإعلامي محمد البكيري بعد إجرائه عملية قلب مفتوح
20 س
comment 11
5367
شاهد.. محمد عبده يدخل في تحدي مع العلياني ويفضح حقيقة استديو "مراحل" للجمهور
شاهد.. محمد عبده يدخل في تحدي مع العلياني ويفضح حقيقة استديو "مراحل" للجمهور
21 س
comment 17
11988
شاهد: محمد عبده يكشف عن اسم الأمير الذي يشعر بأنه مدين له بالاعتذار طوال حياته
شاهد: محمد عبده يكشف عن اسم الأمير الذي يشعر بأنه مدين له بالاعتذار طوال حياته
21 س
comment 7
21278
شاهد.. محمد عبده يكشف سبب عدم غنائه بصوته الحقيقي في بداية مشواره الفني
شاهد.. محمد عبده يكشف سبب عدم غنائه بصوته الحقيقي في بداية مشواره الفني
22 س
comment 5
3257
شاهد : محمد عبده يسخر من أغنية "يا بلادي واصلي" لأبو بكر سالم .. ويكشف مفاجأة بشأن أغنية "وطني الحبيب" لطلال مداح
شاهد : محمد عبده يسخر من أغنية "يا بلادي واصلي" لأبو بكر سالم .. ويكشف مفاجأة بشأن أغنية "وطني الحبيب" لطلال مداح
22 س
comment 147
25726
شاهد.. محمد عبده : ثروتي الحقيقية 11 مليار وعقاراتي وصلت إلى الفلبين .. والدتي لم تقتنع بالفن كمصدر للرزق
شاهد.. محمد عبده : ثروتي الحقيقية 11 مليار وعقاراتي وصلت إلى الفلبين .. والدتي لم تقتنع بالفن كمصدر للرزق
22 س
comment 40
36797
هل السجود في الصلاة له علاقة بتوقف القلب فجأة ؟ .. النمر يجيب
هل السجود في الصلاة له علاقة بتوقف القلب فجأة ؟ .. النمر يجيب
23 س
comment 24
13063
شاهد: "العواجي" يروي قصة عمل القيادي الإخواني "مأمون الهضيبي" في وزارة الداخلية ثم عودته لمصر وهجومه على المملكة
شاهد: "العواجي" يروي قصة عمل القيادي الإخواني "مأمون الهضيبي" في وزارة الداخلية ثم عودته لمصر وهجومه على المملكة
23 س
comment 29
5335
شاهد .. العواجي يروي قصة مواطن "شق ثوبه" أمام وزير الداخلية الأمير نايف وكيف كانت ردة فعل الأمير
شاهد .. العواجي يروي قصة مواطن "شق ثوبه" أمام وزير الداخلية الأمير نايف وكيف كانت ردة فعل الأمير
23 س
comment 9
10852
شركة تويوتا السعودية تكشف عن أسعار سيارتي "أفالون وكورولا "موديل 2022 شاملة الضريبة
شركة تويوتا السعودية تكشف عن أسعار سيارتي "أفالون وكورولا "موديل 2022 شاملة الضريبة
1 ي
comment 54
15138
لن أسمح أن يجلس مواطن أمام محقق أجنبي.. شاهد: العواجي يكشف قصة رفض "الأمير نايف" تسليم رجل أعمال سعودي للمخابرات الأمريكية
لن أسمح أن يجلس مواطن أمام محقق أجنبي.. شاهد: العواجي يكشف قصة رفض "الأمير نايف" تسليم رجل أعمال سعودي للمخابرات الأمريكية
1 ي
comment 6
4320
شاهد: رهف القحطاني تطلب من العلياني استضافتها في برنامجه "مراحل ".. والأخير يصدمها بالرد
شاهد: رهف القحطاني تطلب من العلياني استضافتها في برنامجه "مراحل ".. والأخير يصدمها بالرد
1 ي
comment 70
22696
بالفيديو .. "العواجي" يكشف تفاصيل رفضه رشوة بـ 500 مليون من شركة فرنسية عندما كان وكيلاً لوزير الداخلية قبل 46 عاماً
بالفيديو .. "العواجي" يكشف تفاصيل رفضه رشوة بـ 500 مليون من شركة فرنسية عندما كان وكيلاً لوزير الداخلية قبل 46 عاماً
1 ي
comment 22
14958
بالفيديو: العواجي يكشف علاقة مرحلة الطفرة بنشوء طبقة وسطى في السعودية.. ويوضح إيجابياتها وسلبياتها
بالفيديو: العواجي يكشف علاقة مرحلة الطفرة بنشوء طبقة وسطى في السعودية.. ويوضح إيجابياتها وسلبياتها
1 ي
comment 3
2074
"دهانات الجزيرة" تنظم إفطارها السنوي في الرياض ومدن أخرى في المملكة - صور
"دهانات الجزيرة" تنظم إفطارها السنوي في الرياض ومدن أخرى في المملكة - صور
1 ي
comment 5
896
المتحدث باسم معالجة العشوائيات بمكة يكشف عن سر تصنيف منطقة الزهور في حي الشوقية بالعشوائية
المتحدث باسم معالجة العشوائيات بمكة يكشف عن سر تصنيف منطقة الزهور في حي الشوقية بالعشوائية
1 ي
comment 14
6398
السعودية تبرم اتفاقية مع شركة لوسِد لشراء ما قد يصل لــ100 ألف سيارة كهربائية
السعودية تبرم اتفاقية مع شركة لوسِد لشراء ما قد يصل لــ100 ألف سيارة كهربائية
1 ي
comment 32
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شاهد: الراوي الهويمل يكشف قصة حلم الحية السوداء الذي تحقق على أرض الواقع 
شاهد: الراوي الهويمل يكشف قصة حلم الحية السوداء الذي تحقق على أرض الواقع 
1 ي
comment 14
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محكمة فرنسية تصدر حكماً لأول مرة بشأن إغلاق مسجد
محكمة فرنسية تصدر حكماً لأول مرة بشأن إغلاق مسجد
1 ي
comment 7
2356
أول رد من رئيس الأركان الأمريكي على تصريحات لافروف بشأن خطر نشوب حرب نووية
أول رد من رئيس الأركان الأمريكي على تصريحات لافروف بشأن خطر نشوب حرب نووية
1 ي
comment 10
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"لم أخن مرسي وسيقف الجميع أمام الله ".. أول تعليق للرئيس السيسي على أحداث مسلسل الاختيار
"لم أخن مرسي وسيقف الجميع أمام الله ".. أول تعليق للرئيس السيسي على أحداث مسلسل الاختيار
1 ي
comment 29
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آخر تعليق
علي جمعة : النبي محمد زار مصر ليلة الإسراء والمعراج وصلى بها ركعتين!
محمد الدوسري

كل من تكلم بالغيب بغير سند عن الأنبياء فهو كذاب مو غلطان كذاب كائن من كان

 تركي الحمد يعلق على تصريحات محمد عبده عن "إرث" طلال مداح وأبوبكر سالم
برق الصقار

بيض الله وجهك هذا الى يطلق عليه كاتب اعلامى بصدق ومحمد عبده لونهم احياء لم يتجراء بكلمه واحده

شاهد.. مودل روز تبكي وتنهال على طليقها بالدعاء والسب: "الله يلعن الساعة اللي تزوجتك فيها"
سنعود بعد قليل 😆

توقيت الاكشن عرفتي تختارين الوقت😏 خلص رمضان 👌😄
شاهد: رهف القحطاني تطلب من العلياني استضافتها في برنامجه "مراحل ".. والأخير يصدمها بالرد
بلاد زهران

50 اعبد المجيد الزهراني زائر محلاك ساكت والله يارجل عيب عليك والله تمدحها ماتستاهل المدح والظاهر منت هين (لكن تدور التمر عند مصااص العجم ياولد زهران قرية الحلاة

"مهري نصف مليون دينار".. شاهد "كويتية" تثير الجدل: "أبي أمير أو شيخ يتزوجني مو دكتور أو مهندس "
صلخان

الوجه وجه صخله
كتاب الرأي
محمد الساعد

لماذا «النووي» في العراق حرام.. وفي إيران حلال !
محمد الساعد
بدر بن سعود

صيام السومو السعودي
بدر بن سعود
فهد الأحمري

«أنت سعودي.. أنت؟»
فهد الأحمري
عبد العزيز الدغيثر

نعم إنه (صدى الملاعب)
عبد العزيز الدغيثر
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واشنطن.. بين سندان طهران ومطرقة السعوديين !
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حيلة لا تكشفها الزوجة  إذا تزوجت عليها  !؟
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بالفيديو.. تعليق ناري لـ"التويجري" بشأن سالم الدوسري!
بالفيديو.. تعليق ناري لـ"التويجري" بشأن سالم الدوسري!
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بعد الخسارة أمام الريان.. شاهد.. الحريري يتحدى لاعبي الهلال على الهواء بشأن هذا الأمر!
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شاهد رد فعل مفاجئ من جماهير الهلال تجاه سالم الدوسري بعد إهدار ركلة جزاء أمام الريان القطري !
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بعد كورونا .. فيروس جديد ينتشر في الصين وأول إصابة تُسجل لطفل!

بعد كورونا .. فيروس جديد ينتشر في الصين وأول إصابة تُسجل لطفل!

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على طريقة أفلام هوليود .. شاهد.. تبادل سجينين أمريكي وروسي في مطار تركي!

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"خطأ فادح" ارتكبته القوات الروسية مكن الأوكرانيون من التنصت على اتصالاتهم

"خطأ فادح" ارتكبته القوات الروسية مكن الأوكرانيون من التنصت على اتصالاتهم

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الأخبار الفنية
شاهد .. تداول تسجيل صوتي قديم لطلال مداح يكشف فيه عن رصيده البنكي بعد دخوله مجال الفن بـ 6 سنوات

شاهد .. تداول تسجيل صوتي قديم لطلال مداح يكشف فيه عن رصيده البنكي بعد دخوله مجال الفن بـ 6 سنوات

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 تركي الحمد يعلق على تصريحات محمد عبده عن "إرث" طلال مداح وأبوبكر سالم

 تركي الحمد يعلق على تصريحات محمد عبده عن "إرث" طلال مداح وأبوبكر سالم

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شاهد.. محمد عبده: في مرحلة ما طمست صوري من الشوارع .. والتلاميذ "خربوا" الدعاة وأصبحوا مثل الهلال و الاتحاد

شاهد.. محمد عبده: في مرحلة ما طمست صوري من الشوارع .. والتلاميذ "خربوا" الدعاة وأصبحوا مثل الهلال و الاتحاد

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"محمد عبده متغرضلي " .. شاهد: مغردون يعيدون لقاء قديم للفنان الراحل "طلال مداح" ردا على اتهام محمد عبده

"محمد عبده متغرضلي " .. شاهد: مغردون يعيدون لقاء قديم للفنان الراحل "طلال مداح" ردا على اتهام محمد عبده

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علي جمعة : النبي محمد زار مصر ليلة الإسراء والمعراج وصلى بها ركعتين!

علي جمعة : النبي محمد زار مصر ليلة الإسراء والمعراج وصلى بها ركعتين!

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شاهد.. خالد الفراج يقلد الفنان الهندي "شاروخان"

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شاهد: ردة فعل المتسوقين عند رؤية عامل نظافة سقط على الأرض من شدة التعب داخل مول تجاري

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شاهد : مرتضى منصور يرد بنفسه على شائعات وفاته ويتوعد الخطيب وغيره بالمفاجآت

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بالفيديو.. الراوي الهويمل يكشف قصة المثل الشعبي "أبو البنات ينام متعشي وأبو العيال ينام جوعان"

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الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

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توقعات بعودة التجارة بين تركيا والسعودية إلى طبيعتها بشكل متسارع

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تفاصيل الحكم بفسخ عقد بيع أرض بشمال الرياض وإلزام البائع بسداد 202 مليون ريال.. والكشف عن السبب

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شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الإثنين

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شاهد: رجل الأعمال الكويتي " عبد الله الدبوس" يكشف مفاجأة عن قيمة شركة يملكها بدأها بمشروع 2000 دينار فقط

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ما هي وجبة "الغبقة".. ولماذا تحرص عائلات المنطقة الشرقية وبعض دول الخليج على إقامتها في رمضان؟- فيديو

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شركة تويوتا السعودية تكشف عن أسعار سيارتي "أفالون وكورولا "موديل 2022 شاملة الضريبة

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بالفيديو.. "قانونية" تكشف عن الممارسات الغير عادلة بحق مستأجري السيارات.. وتوضح ما تفعله الشركات بعدما تحصل على مبلغ التأمين

بالفيديو.. "قانونية" تكشف عن الممارسات الغير عادلة بحق مستأجري السيارات.. وتوضح ما تفعله الشركات بعدما تحصل على مبلغ التأمين

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