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مهزله والله
الله يارب يطول بعمر ملكنا وحكومتنا الله يعزهم والله ياخذ ايران ويزلزلها بهالشهر الفضيل
هههه هههه هههه
الف مبروك ياحرةدون وصاية إلى الا امام
@الرمح الاملح وابشرك في احسن من الطرب الاصيل اكيد عرفته نسالله ان يرحمه ويغفر له وان يجعل خير اعمالنا خواتيمها
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