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رئيس التحرير : مشعل العريفي
بدور البراهيم تعلن عن حصولها على لقب "نجمة السوشيال ميديا" .. وتوضح حقيقة علاقتها بقضية أمل الأنصاري
شاهد: حوار سعوديتين مع رحالة باكستاني على دراجة نارية بعد توقفه لشراء شاي في طريقه إلى مكة
أردوغان يعلق على زيارته للمملكة بعد استقبال خادم الحرمين وولي العهد له
تفاصيل انتحار صحافي مصري شنقاً داخل مقر عمله في صحيفة الأهرام .. ومفاجأة بشأن ما حدث لرأسه !
شاهد.. رجل يهاجم ممرضة بالمقص ويحاول طعن شرطي داخل أحد المستشفيات بنيويورك
شاهد .. مراسم استقبال خادم الحرمين للرئيس "رجب أردوغان" وعزف السلامين الملكي السعودي والجمهوري التركي
بدور البراهيم تعلن عن حصولها على لقب "نجمة السوشيال ميديا" .. وتوضح حقيقة علاقتها بقضية أمل الأنصاري
آخر الأخبار
16 د
8

بدور البراهيم تعلن عن حصولها على لقب "نجمة السوشيال ميديا" .. وتوضح حقيقة علاقتها بقضية أمل الأنصاري

شاهد: حوار سعوديتين مع رحالة باكستاني على دراجة نارية بعد توقفه لشراء شاي في طريقه إلى مكة
آخر الأخبار
45 د
8

شاهد: حوار سعوديتين مع رحالة باكستاني على دراجة نارية بعد توقفه لشراء شاي في طريقه إلى مكة

أردوغان يعلق على زيارته للمملكة بعد استقبال خادم الحرمين وولي العهد له
آخر الأخبار
1 س
8

أردوغان يعلق على زيارته للمملكة بعد استقبال خادم الحرمين وولي العهد له

تفاصيل انتحار صحافي مصري شنقاً داخل مقر عمله في صحيفة الأهرام .. ومفاجأة بشأن ما حدث لرأسه !
آخر الأخبار
1 س
8

تفاصيل انتحار صحافي مصري شنقاً داخل مقر عمله في صحيفة الأهرام .. ومفاجأة بشأن ما حدث لرأسه !

شاهد.. رجل يهاجم ممرضة بالمقص ويحاول طعن شرطي داخل أحد المستشفيات بنيويورك
آخر الأخبار
2 س
8

شاهد.. رجل يهاجم ممرضة بالمقص ويحاول طعن شرطي داخل أحد المستشفيات بنيويورك

شاهد .. مراسم استقبال خادم الحرمين للرئيس "رجب أردوغان" وعزف السلامين الملكي السعودي والجمهوري التركي
آخر الأخبار
3 س
8

شاهد .. مراسم استقبال خادم الحرمين للرئيس "رجب أردوغان" وعزف السلامين الملكي السعودي والجمهوري التركي

شاهد: مالك الإبل "بن عوده" يكشف عن حجم ثروته .. ومفاجأة بشأن قيمة رصيده البنكي
آخر الأخبار

شاهد: مالك الإبل "بن عوده" يكشف عن حجم ثروته .. ومفاجأة بشأن قيمة رصيده البنكي

23 س
comment 21
24543
شاهد: رهف القحطاني تطلب من العلياني استضافتها في برنامجه "مراحل ".. والأخير يصدمها بالرد
آخر الأخبار

شاهد: رهف القحطاني تطلب من العلياني استضافتها في برنامجه "مراحل ".. والأخير يصدمها بالرد

2 ي
comment 71
25277
شاهد.. محمد عبده : ثروتي الحقيقية 11 مليار وعقاراتي وصلت إلى الفلبين .. والدتي لم تقتنع بالفن كمصدر للرزق
آخر الأخبار

شاهد.. محمد عبده : ثروتي الحقيقية 11 مليار وعقاراتي وصلت إلى الفلبين .. والدتي لم تقتنع بالفن كمصدر للرزق

2 ي
comment 42
44074
شاهد : محمد عبده يسخر من أغنية "يا بلادي واصلي" لأبو بكر سالم .. ويكشف مفاجأة بشأن أغنية "وطني الحبيب" لطلال مداح
آخر الأخبار

شاهد : محمد عبده يسخر من أغنية "يا بلادي واصلي" لأبو بكر سالم .. ويكشف مفاجأة بشأن أغنية "وطني الحبيب" لطلال مداح

2 ي
comment 152
29754
شاهد: محمد عبده يكشف عن اسم الأمير الذي يشعر بأنه مدين له بالاعتذار طوال حياته
آخر الأخبار

شاهد: محمد عبده يكشف عن اسم الأمير الذي يشعر بأنه مدين له بالاعتذار طوال حياته

1 ي
comment 7
25170
"انتبه للسانك" .. ملاسنة وتحذير متبادل بين وليد الفراج وكاتب صحفي بسبب تقليد خالد الفراج لـ "جو بايدن"
آخر الأخبار

"انتبه للسانك" .. ملاسنة وتحذير متبادل بين وليد الفراج وكاتب صحفي بسبب تقليد خالد الفراج لـ "جو بايدن"

4 ي
comment 66
40834
شاهد: مختص يكشف مفاجأة بشأن أغلى قماش للثوب الواحد.. ويوضح تكلفة صادمة لمصنع سعودي للأقمشة أغلق بسبب فشله
آخر الأخبار

شاهد: مختص يكشف مفاجأة بشأن أغلى قماش للثوب الواحد.. ويوضح تكلفة صادمة لمصنع سعودي للأقمشة أغلق بسبب فشله

4 ي
comment 57
36365
شاهد: مستشار أسري يشرح تقنية ( 5 × 5 ) لإنجاح العلاقة الزوجية داخل غرفة النوم
آخر الأخبار

شاهد: مستشار أسري يشرح تقنية ( 5 × 5 ) لإنجاح العلاقة الزوجية داخل غرفة النوم

4 ي
comment 94
44887
آخر الأخبار
بدور البراهيم تعلن عن حصولها على لقب "نجمة السوشيال ميديا" .. وتوضح حقيقة علاقتها بقضية أمل الأنصاري
بدور البراهيم تعلن عن حصولها على لقب "نجمة السوشيال ميديا" .. وتوضح حقيقة علاقتها بقضية أمل الأنصاري
16 د
comment 6
527
شاهد: حوار سعوديتين مع رحالة باكستاني على دراجة نارية بعد توقفه لشراء شاي في طريقه إلى مكة
شاهد: حوار سعوديتين مع رحالة باكستاني على دراجة نارية بعد توقفه لشراء شاي في طريقه إلى مكة
45 د
comment 6
1158
أردوغان يعلق على زيارته للمملكة بعد استقبال خادم الحرمين وولي العهد له
أردوغان يعلق على زيارته للمملكة بعد استقبال خادم الحرمين وولي العهد له
1 س
comment 20
4798
تفاصيل انتحار صحافي مصري شنقاً داخل مقر عمله في صحيفة الأهرام .. ومفاجأة بشأن ما حدث لرأسه !
تفاصيل انتحار صحافي مصري شنقاً داخل مقر عمله في صحيفة الأهرام .. ومفاجأة بشأن ما حدث لرأسه !
1 س
comment 4
3168
شاهد.. رجل يهاجم ممرضة بالمقص ويحاول طعن شرطي داخل أحد المستشفيات بنيويورك
شاهد.. رجل يهاجم ممرضة بالمقص ويحاول طعن شرطي داخل أحد المستشفيات بنيويورك
2 س
comment 8
2085
شاهد .. مراسم استقبال خادم الحرمين للرئيس "رجب أردوغان" وعزف السلامين الملكي السعودي والجمهوري التركي
شاهد .. مراسم استقبال خادم الحرمين للرئيس "رجب أردوغان" وعزف السلامين الملكي السعودي والجمهوري التركي
3 س
comment 8
4745
بالفيديو .. باحث في الجماعات يكشف خبايا التنظيم السري لجماعة الإخوان .. وطقوس غريبة لبيعة المرشد أشبه بالماسونية
بالفيديو .. باحث في الجماعات يكشف خبايا التنظيم السري لجماعة الإخوان .. وطقوس غريبة لبيعة المرشد أشبه بالماسونية
3 س
comment 17
1182
بالفيديو.. بدر العامر: "جمال عبدالناصر" كان إخوانياً.. وحركة "الضباط الأحرار" كانت قاعدة إخوانية
بالفيديو.. بدر العامر: "جمال عبدالناصر" كان إخوانياً.. وحركة "الضباط الأحرار" كانت قاعدة إخوانية
3 س
comment 15
877
بالصور: ولي العهد‬⁩ الأمير ‏محمد بن سلمان‬⁩ ‏يستقبل الرئيس التركي رجب أردوغان
بالصور: ولي العهد‬⁩ الأمير ‏محمد بن سلمان‬⁩ ‏يستقبل الرئيس التركي رجب أردوغان
4 س
comment 15
7621
شاهد: ردة فعل شباب تفاجأوا بأذان الفجر قبل لحظات من تناول السحور
شاهد: ردة فعل شباب تفاجأوا بأذان الفجر قبل لحظات من تناول السحور
5 س
comment 40
7688
‏بالصور : خادم الحرمين يستقبل رئيس تركيا.. ويُقيم مأدبة عشاء رسمية تكريمًا لفخامته
‏بالصور : خادم الحرمين يستقبل رئيس تركيا.. ويُقيم مأدبة عشاء رسمية تكريمًا لفخامته
5 س
comment 16
7408
شاهد.. لحظة إنقاذ شخصين محاصرين داخل سيارة بسبب السيول في تربة
شاهد.. لحظة إنقاذ شخصين محاصرين داخل سيارة بسبب السيول في تربة
5 س
comment 6
1850
رسميا : السماح بالسفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي
رسميا : السماح بالسفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي
6 س
comment 32
26495
‏الرئيس التركي رجب أردوغان يصل جدة .. والأمير خالد الفيصل في مقدمة مستقبليه
‏الرئيس التركي رجب أردوغان يصل جدة .. والأمير خالد الفيصل في مقدمة مستقبليه
6 س
comment 29
7378
"مشهور على نفسك".. شاهد: ردة فعل المارة على فنان سعودي يرفض التقاط صورة مع أحد معجبيه
"مشهور على نفسك".. شاهد: ردة فعل المارة على فنان سعودي يرفض التقاط صورة مع أحد معجبيه
8 س
comment 7
4902
شاهد.. تقليد مشهور سناب "فيحان" وتسببه في اندلاع الحرب في أوكرانيا
شاهد.. تقليد مشهور سناب "فيحان" وتسببه في اندلاع الحرب في أوكرانيا
8 س
comment 16
5185
شاهد.. خالد الفراج يُعاكس فتاة داخل مول.. وردة فعل غير متوقعة من فتاة أخرى
شاهد.. خالد الفراج يُعاكس فتاة داخل مول.. وردة فعل غير متوقعة من فتاة أخرى
8 س
comment 32
20817
"في بقر الفرس ما يكفي".. بالفيديو.. سر قتل "الملك كسرى" للنعمان وأخذ بناته
"في بقر الفرس ما يكفي".. بالفيديو.. سر قتل "الملك كسرى" للنعمان وأخذ بناته
9 س
comment 16
4258
بالصور: رئيس وزراء باكستان يصل إلى المدينة المنورة
بالصور: رئيس وزراء باكستان يصل إلى المدينة المنورة
9 س
comment 4
3357
شاهد: الخبير التقني عبدالله السبع يكشف سبب انعزاله عن المجتمع بعد وفاة والدته.. وقصة إصابته بمرض البهاق
شاهد: الخبير التقني عبدالله السبع يكشف سبب انعزاله عن المجتمع بعد وفاة والدته.. وقصة إصابته بمرض البهاق
9 س
comment 10
3919
شاهد.. معتمر سوداني: "عطونا الأمير محمد بن سلمان سنة واحدة"
شاهد.. معتمر سوداني: "عطونا الأمير محمد بن سلمان سنة واحدة"
10 س
comment 26
7223
"أردوغان" يعلق على زيارته الرسمية إلى السعودية.. ويكشف الهدف منها
"أردوغان" يعلق على زيارته الرسمية إلى السعودية.. ويكشف الهدف منها
10 س
comment 57
9011
جده أٌعدم وأٌمه الراحلة بينظير بوتو.. بالصور: تعرف على وزير خارجية باكستان الجديد
جده أٌعدم وأٌمه الراحلة بينظير بوتو.. بالصور: تعرف على وزير خارجية باكستان الجديد
10 س
comment 21
4944
شاهد: لحظة إنقاذ مقيم سوداني من الغرق في سيول العيص بالمدينة
شاهد: لحظة إنقاذ مقيم سوداني من الغرق في سيول العيص بالمدينة
11 س
comment 9
2628
بيان من القوات المشتركة للتحالف بشأن إطلاق سراح "163 " أسيراً من الحوثيين
بيان من القوات المشتركة للتحالف بشأن إطلاق سراح "163 " أسيراً من الحوثيين
11 س
comment 14
3169
مكتب الرئيس التركي يعلن زيارة "أردوغان" للسعودية اليوم
مكتب الرئيس التركي يعلن زيارة "أردوغان" للسعودية اليوم
11 س
comment 19
2821
شاهد.. سحابة رعدية قوية تسيطر على سماء الرياض
شاهد.. سحابة رعدية قوية تسيطر على سماء الرياض
12 س
comment 11
9488
شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس
شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس
12 س
comment 2
3690
بالفيديو : محلل طقس يكشف موعد استقرار الأحوال الجوية.. وهذا توقعه لأيام عيد الفطر
بالفيديو : محلل طقس يكشف موعد استقرار الأحوال الجوية.. وهذا توقعه لأيام عيد الفطر
13 س
comment 0
3487
متوفرة في كل منزل .. "الخضيري" يكشف عن أطعمة مضادة للسرطان
متوفرة في كل منزل .. "الخضيري" يكشف عن أطعمة مضادة للسرطان
13 س
comment 8
3900
بيان من المحكمة العليا بشأن تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام
بيان من المحكمة العليا بشأن تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام
13 س
comment 2
2814
منها الدفاع والداخلية والحرس الوطني .. "نزاهة" تكشف تفاصيل التحقيق مع 189 متهماً من 7 وزارات في قضايا فساد
منها الدفاع والداخلية والحرس الوطني .. "نزاهة" تكشف تفاصيل التحقيق مع 189 متهماً من 7 وزارات في قضايا فساد
14 س
comment 30
7208
شاهد: لحظات مرعبة لمحاولة إنقاذ رضيع تعلق من رأسه بنافذة.. وردة فعل والدته 
شاهد: لحظات مرعبة لمحاولة إنقاذ رضيع تعلق من رأسه بنافذة.. وردة فعل والدته 
14 س
comment 6
3129
بالفيديو : هل يسقط "المزاين" أو يهتز إذا لم يشارك "بن دغيثر" .. "عوده" يجيب ويكشف عن طبيعة علاقتهما
بالفيديو : هل يسقط "المزاين" أو يهتز إذا لم يشارك "بن دغيثر" .. "عوده" يجيب ويكشف عن طبيعة علاقتهما
14 س
comment 5
2776
أول رد من "الغذاء والدواء" على شكاوى المواطنين بشأن تباين أسعار الأدوية 
أول رد من "الغذاء والدواء" على شكاوى المواطنين بشأن تباين أسعار الأدوية 
14 س
comment 30
2987
خبير تغذية يحدد كمية اللحوم التي يحتاجها الجسم يومياً .. ويحذر هؤلاء من تناولها
خبير تغذية يحدد كمية اللحوم التي يحتاجها الجسم يومياً .. ويحذر هؤلاء من تناولها
14 س
comment 2
2288
شاهد.. ردة فعل فتاة لم تخرج من منزلها منذ 20 عاماً بسبب مرضها
شاهد.. ردة فعل فتاة لم تخرج من منزلها منذ 20 عاماً بسبب مرضها
15 س
comment 14
4151
كاد يضربه بالحاجز المعدني .. شاهد : "هوشة" داخل مطعم "البيك" بمكة
كاد يضربه بالحاجز المعدني .. شاهد : "هوشة" داخل مطعم "البيك" بمكة
15 س
comment 39
9487
بالفيديو.. عبدالله بن عودة يكشف مفاجأة بشأن ثمن آخر شيء اشتراه في الإبل.. ويؤكد: لا أبيع أشتري فقط  
بالفيديو.. عبدالله بن عودة يكشف مفاجأة بشأن ثمن آخر شيء اشتراه في الإبل.. ويؤكد: لا أبيع أشتري فقط  
16 س
comment 4
2900
شاهد .. أبرز كاريكاتير الصحف اليوم الخميس
شاهد .. أبرز كاريكاتير الصحف اليوم الخميس
16 س
comment 7
7106
الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
16 س
comment 3
2867
شاهد.. الراوي الهويمل يكشف قصة المثل الشعبي "إذا حجت البقر على قرونها"
شاهد.. الراوي الهويمل يكشف قصة المثل الشعبي "إذا حجت البقر على قرونها"
16 س
comment 12
8865
الحصيني يكشف عن حالة مطرية جديدة.. ويحدد موعدها والمناطق المتأثرة بها
الحصيني يكشف عن حالة مطرية جديدة.. ويحدد موعدها والمناطق المتأثرة بها
16 س
comment 2
10903
شاهد.. العثور على مفقود سيول رخو على هذه الحالة!
شاهد.. العثور على مفقود سيول رخو على هذه الحالة!
17 س
comment 6
4744
شعرتان من رأس النبي.. شاهد: السيسي يتفقد مقتنيات حجرة الرسول داخل مسجد الحسين
شعرتان من رأس النبي.. شاهد: السيسي يتفقد مقتنيات حجرة الرسول داخل مسجد الحسين
17 س
comment 28
4469
هل يحق للمقيم تملك سيارة عائلية؟.. المرور يُجيب
هل يحق للمقيم تملك سيارة عائلية؟.. المرور يُجيب
18 س
comment 16
5884
أمطار رعدية وجريان "سيول" على هذه المناطق.. "الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس اليوم الخميس
أمطار رعدية وجريان "سيول" على هذه المناطق.. "الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس اليوم الخميس
18 س
comment 1
6899
على مرمى حجر.. تحذير من "ناسا" بشأن كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض اليوم والكشف عن سرعته وحجمه
على مرمى حجر.. تحذير من "ناسا" بشأن كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض اليوم والكشف عن سرعته وحجمه
19 س
comment 8
1554
هل يجوز أن تصلي المرأة بالبنطلون؟.. مفتي "مصر" يجيب
هل يجوز أن تصلي المرأة بالبنطلون؟.. مفتي "مصر" يجيب
19 س
comment 12
6285
الدوسري: جماعة «أزعجتمونا بالصحوة!»
الدوسري: جماعة «أزعجتمونا بالصحوة!»
20 س
comment 37
4186
شاهد: "بن عودة" يكشف صورة الشيك الذي قدمه "الدبوس" له بـ20 مليون في أعلى صفقة إيجار في تاريخ مسابقات الإبل
شاهد: "بن عودة" يكشف صورة الشيك الذي قدمه "الدبوس" له بـ20 مليون في أعلى صفقة إيجار في تاريخ مسابقات الإبل
20 س
comment 8
5711
"اللي يرشني بالمية أرشه بالدم" .. السديري يطرح بعض الأمثلة الشهيرة ويكشف عن رواتها
"اللي يرشني بالمية أرشه بالدم" .. السديري يطرح بعض الأمثلة الشهيرة ويكشف عن رواتها
20 س
comment 21
1680
ضمن مسلسل الاختيار.. شاهد:السيسي ينفعل على قياديين من الإخوان بعد التهديد بالصدام مع الجيش المصري
ضمن مسلسل الاختيار.. شاهد:السيسي ينفعل على قياديين من الإخوان بعد التهديد بالصدام مع الجيش المصري
21 س
comment 13
2409
شاهد.. مالك الإبل "بن عودة" يكشف عن ثمن الساعة التي يرتديها !
شاهد.. مالك الإبل "بن عودة" يكشف عن ثمن الساعة التي يرتديها !
21 س
comment 31
16716
الفنانة هالة صدقي تدعو نيللي كريم لتناول وجبة الإفطار من عربة فول مدمس في الشارع.. شاهد رد فعل الأخيرة
الفنانة هالة صدقي تدعو نيللي كريم لتناول وجبة الإفطار من عربة فول مدمس في الشارع.. شاهد رد فعل الأخيرة
22 س
comment 18
11025
شاهد: مالك الإبل "بن عوده" يكشف عن حجم ثروته .. ومفاجأة بشأن قيمة رصيده البنكي
شاهد: مالك الإبل "بن عوده" يكشف عن حجم ثروته .. ومفاجأة بشأن قيمة رصيده البنكي
23 س
comment 21
24543
كانت مؤامرة صينية لتحطيمها .. شاهد :الشهري يروي تفاصيل واقعة هبوط طائرة المنتخب اضطرارياً في سنغافورة بعد الفوز بكأس آسيا 84
كانت مؤامرة صينية لتحطيمها .. شاهد :الشهري يروي تفاصيل واقعة هبوط طائرة المنتخب اضطرارياً في سنغافورة بعد الفوز بكأس آسيا 84
23 س
comment 16
4813
شاهد.. عبد الله الشهري يروي قصة "رسالة" الأمير بندر بن سلطان إلى الملك حسين أثناء الاحتلال العراقي للكويت
شاهد.. عبد الله الشهري يروي قصة "رسالة" الأمير بندر بن سلطان إلى الملك حسين أثناء الاحتلال العراقي للكويت
23 س
comment 2
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علماء يعثرون على عناصر مشابهة للحمض النووي الموجود في الإنسان داخل ثلاثة نيازك صخرية سقطت على الأرض
علماء يعثرون على عناصر مشابهة للحمض النووي الموجود في الإنسان داخل ثلاثة نيازك صخرية سقطت على الأرض
23 س
comment 4
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بالفيديو : المذيع "عبدالله الشهري" يكشف عن علاقة مقتحم الحرم "جهيمان العتيبي" بتأخر دخوله الإذاعة
بالفيديو : المذيع "عبدالله الشهري" يكشف عن علاقة مقتحم الحرم "جهيمان العتيبي" بتأخر دخوله الإذاعة
1 ي
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خالد السليمان :إذا كانت أسعار تذاكر الرحلات الداخلية انخفضت بقرار فهذا يعني أن ارتفاعها كان بقرار!
خالد السليمان :إذا كانت أسعار تذاكر الرحلات الداخلية انخفضت بقرار فهذا يعني أن ارتفاعها كان بقرار!
1 ي
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آخر تعليق
بدور البراهيم تعلن عن حصولها على لقب "نجمة السوشيال ميديا" .. وتوضح حقيقة علاقتها بقضية أمل الأنصاري
شنكار

مهزله والله

أردوغان يعلق على زيارته للمملكة بعد استقبال خادم الحرمين وولي العهد له
حلا الرياض

الله يارب يطول بعمر ملكنا وحكومتنا الله يعزهم والله ياخذ ايران ويزلزلها بهالشهر الفضيل

بدور البراهيم تعلن عن حصولها على لقب "نجمة السوشيال ميديا" .. وتوضح حقيقة علاقتها بقضية أمل الأنصاري
شنكار

هههه هههه هههه

بدور البراهيم تعلن عن حصولها على لقب "نجمة السوشيال ميديا" .. وتوضح حقيقة علاقتها بقضية أمل الأنصاري
قلم الحقيقة

الف مبروك ياحرةدون وصاية إلى الا امام
شاهد .. تداول تسجيل صوتي قديم لطلال مداح يكشف فيه عن رصيده البنكي بعد دخوله مجال الفن بـ 6 سنوات
تركي

@الرمح الاملح وابشرك في احسن من الطرب الاصيل اكيد عرفته نسالله ان يرحمه ويغفر له وان يجعل خير اعمالنا خواتيمها

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فهد الأحمري

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 تركي الحمد يعلق على تصريحات محمد عبده عن "إرث" طلال مداح وأبوبكر سالم

 تركي الحمد يعلق على تصريحات محمد عبده عن "إرث" طلال مداح وأبوبكر سالم

1 ي
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شاهد.. محمد عبده: في مرحلة ما طمست صوري من الشوارع .. والتلاميذ "خربوا" الدعاة وأصبحوا مثل الهلال و الاتحاد

شاهد.. محمد عبده: في مرحلة ما طمست صوري من الشوارع .. والتلاميذ "خربوا" الدعاة وأصبحوا مثل الهلال و الاتحاد

1 ي
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أخبار منوعة
بدور البراهيم تعلن عن حصولها على لقب "نجمة السوشيال ميديا" .. وتوضح حقيقة علاقتها بقضية أمل الأنصاري

بدور البراهيم تعلن عن حصولها على لقب "نجمة السوشيال ميديا" .. وتوضح حقيقة علاقتها بقضية أمل الأنصاري

16 د
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شاهد: حوار سعوديتين مع رحالة باكستاني على دراجة نارية بعد توقفه لشراء شاي في طريقه إلى مكة

شاهد: حوار سعوديتين مع رحالة باكستاني على دراجة نارية بعد توقفه لشراء شاي في طريقه إلى مكة

45 د
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تفاصيل انتحار صحافي مصري شنقاً داخل مقر عمله في صحيفة الأهرام .. ومفاجأة بشأن ما حدث لرأسه !

تفاصيل انتحار صحافي مصري شنقاً داخل مقر عمله في صحيفة الأهرام .. ومفاجأة بشأن ما حدث لرأسه !

1 س
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شاهد: ردة فعل شباب تفاجأوا بأذان الفجر قبل لحظات من تناول السحور

شاهد: ردة فعل شباب تفاجأوا بأذان الفجر قبل لحظات من تناول السحور

5 س
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يوتيوب المرصد
شاهد : مرتضى منصور يرد بنفسه على شائعات وفاته ويتوعد الخطيب وغيره بالمفاجآت

شاهد : مرتضى منصور يرد بنفسه على شائعات وفاته ويتوعد الخطيب وغيره بالمفاجآت

2 ي
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شاهد: أمريكي يشعل النار في جسده أمام المحكمة العليا في واشنطن من أجل لفت النظر للتغير المناخي!

شاهد: أمريكي يشعل النار في جسده أمام المحكمة العليا في واشنطن من أجل لفت النظر للتغير المناخي!

3 ي
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شاهد : السيول في وادي الجريسية تقلب شاحنة بعد هطول الأمطار الغزيرة شمال مهد الذهب

شاهد : السيول في وادي الجريسية تقلب شاحنة بعد هطول الأمطار الغزيرة شمال مهد الذهب

4 ي
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شاهد .. كيف تصرف رجل أمن تجاه قائد مركبة جرفتها السيول في مهد الذهب

شاهد .. كيف تصرف رجل أمن تجاه قائد مركبة جرفتها السيول في مهد الذهب

4 ي
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أخبار ثقافية
بالفيديو.. بدر العامر: "جمال عبدالناصر" كان إخوانياً.. وحركة "الضباط الأحرار" كانت قاعدة إخوانية

بالفيديو.. بدر العامر: "جمال عبدالناصر" كان إخوانياً.. وحركة "الضباط الأحرار" كانت قاعدة إخوانية

3 س
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"في بقر الفرس ما يكفي".. بالفيديو.. سر قتل "الملك كسرى" للنعمان وأخذ بناته

"في بقر الفرس ما يكفي".. بالفيديو.. سر قتل "الملك كسرى" للنعمان وأخذ بناته

9 س
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هل يجوز أن تصلي المرأة بالبنطلون؟.. مفتي "مصر" يجيب

هل يجوز أن تصلي المرأة بالبنطلون؟.. مفتي "مصر" يجيب

19 س
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بالفيديو.. الراوي الهويمل يكشف قصة المثل الشعبي "أبو البنات ينام متعشي وأبو العيال ينام جوعان"

بالفيديو.. الراوي الهويمل يكشف قصة المثل الشعبي "أبو البنات ينام متعشي وأبو العيال ينام جوعان"

1 أس
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أخبار صحية
متوفرة في كل منزل .. "الخضيري" يكشف عن أطعمة مضادة للسرطان

متوفرة في كل منزل .. "الخضيري" يكشف عن أطعمة مضادة للسرطان

13 س
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خبير تغذية يحدد كمية اللحوم التي يحتاجها الجسم يومياً .. ويحذر هؤلاء من تناولها

خبير تغذية يحدد كمية اللحوم التي يحتاجها الجسم يومياً .. ويحذر هؤلاء من تناولها

14 س
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الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

16 س
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خبير يحذر من خطأ نرتكبه أثناء الاستحمام يؤدي إلى تساقط الشعر

خبير يحذر من خطأ نرتكبه أثناء الاستحمام يؤدي إلى تساقط الشعر

1 ي
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أخبار اقتصادية
شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس

12 س
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توقعات بعودة التجارة بين تركيا والسعودية إلى طبيعتها بشكل متسارع

توقعات بعودة التجارة بين تركيا والسعودية إلى طبيعتها بشكل متسارع

1 ي
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تفاصيل الحكم بفسخ عقد بيع أرض بشمال الرياض وإلزام البائع بسداد 202 مليون ريال.. والكشف عن السبب

تفاصيل الحكم بفسخ عقد بيع أرض بشمال الرياض وإلزام البائع بسداد 202 مليون ريال.. والكشف عن السبب

3 ي
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شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الإثنين

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الإثنين

3 ي
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مناسبات
أردوغان يعلق على زيارته للمملكة بعد استقبال خادم الحرمين وولي العهد له

أردوغان يعلق على زيارته للمملكة بعد استقبال خادم الحرمين وولي العهد له

1 س
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شاهد .. مراسم استقبال خادم الحرمين للرئيس "رجب أردوغان" وعزف السلامين الملكي السعودي والجمهوري التركي

شاهد .. مراسم استقبال خادم الحرمين للرئيس "رجب أردوغان" وعزف السلامين الملكي السعودي والجمهوري التركي

3 س
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بالصور: ولي العهد‬⁩ الأمير ‏محمد بن سلمان‬⁩ ‏يستقبل الرئيس التركي رجب أردوغان

بالصور: ولي العهد‬⁩ الأمير ‏محمد بن سلمان‬⁩ ‏يستقبل الرئيس التركي رجب أردوغان

4 س
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‏بالصور : خادم الحرمين يستقبل رئيس تركيا.. ويُقيم مأدبة عشاء رسمية تكريمًا لفخامته

‏بالصور : خادم الحرمين يستقبل رئيس تركيا.. ويُقيم مأدبة عشاء رسمية تكريمًا لفخامته

5 س
comment 16
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أخبار سيارات
هل يحق للمقيم تملك سيارة عائلية؟.. المرور يُجيب

هل يحق للمقيم تملك سيارة عائلية؟.. المرور يُجيب

18 س
comment 16
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شركة تويوتا السعودية تكشف عن أسعار سيارتي "أفالون وكورولا "موديل 2022 شاملة الضريبة

شركة تويوتا السعودية تكشف عن أسعار سيارتي "أفالون وكورولا "موديل 2022 شاملة الضريبة

2 ي
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السعودية تبرم اتفاقية مع شركة لوسِد لشراء ما قد يصل لــ100 ألف سيارة كهربائية

السعودية تبرم اتفاقية مع شركة لوسِد لشراء ما قد يصل لــ100 ألف سيارة كهربائية

2 ي
comment 32
3390
هل ستطبق التعديلات الجديدة لنظام المرور على المخالفات القديمة؟ ..شاهد : مدير الإدارة العامة للمرور يجيب

هل ستطبق التعديلات الجديدة لنظام المرور على المخالفات القديمة؟ ..شاهد : مدير الإدارة العامة للمرور يجيب

2 ي
comment 60
31582
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