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رئيس التحرير : مشعل العريفي
شاهد .. قيادي حوثي يقتل شابًا يمنياً بدم بارد في الشارع أمام والدته وإخوانه في تعز
"خطأ فادح غير متوقع" .. تقرير جديد يكشف تفاصيل صادمة عن سبب وفاة أول إنسان زرع له قلب خنزير
تحذير هام للسياح السعوديين في جورجيا
شاهد: مشجع نصراوي يهاجم "الفراج" بسبب قضية " كنو": استحي على عمرك.. والأخير يرد
الكشف عن عدد الرحلات الدولية المتأخرة في مطار الملك عبدالعزيز -فيديو 
"خبير بريطاني" يكشف عن مصير صادم لروسيا في حال استخدم "بوتين" الأسلحة النووية في أوكرانيا
شاهد .. قيادي حوثي يقتل شابًا يمنياً بدم بارد في الشارع أمام والدته وإخوانه في تعز
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شاهد .. قيادي حوثي يقتل شابًا يمنياً بدم بارد في الشارع أمام والدته وإخوانه في تعز

"خطأ فادح غير متوقع" .. تقرير جديد يكشف تفاصيل صادمة عن سبب وفاة أول إنسان زرع له قلب خنزير
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23 د
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"خطأ فادح غير متوقع" .. تقرير جديد يكشف تفاصيل صادمة عن سبب وفاة أول إنسان زرع له قلب خنزير

تحذير هام للسياح السعوديين في جورجيا
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تحذير هام للسياح السعوديين في جورجيا

شاهد: مشجع نصراوي يهاجم "الفراج" بسبب قضية " كنو": استحي على عمرك.. والأخير يرد
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شاهد: مشجع نصراوي يهاجم "الفراج" بسبب قضية " كنو": استحي على عمرك.. والأخير يرد

الكشف عن عدد الرحلات الدولية المتأخرة في مطار الملك عبدالعزيز -فيديو 
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2 س
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الكشف عن عدد الرحلات الدولية المتأخرة في مطار الملك عبدالعزيز -فيديو 

"خبير بريطاني" يكشف عن مصير صادم لروسيا في حال استخدم "بوتين" الأسلحة النووية في أوكرانيا
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2 س
25

"خبير بريطاني" يكشف عن مصير صادم لروسيا في حال استخدم "بوتين" الأسلحة النووية في أوكرانيا

تفاصيل وفاة رئيس المحكمة الجزائية بحائل وأخيه وابن شقيقه بعد اصطدامهم ببعض أثناء ذهابهم لمعايدة والدهم
آخر الأخبار

تفاصيل وفاة رئيس المحكمة الجزائية بحائل وأخيه وابن شقيقه بعد اصطدامهم ببعض أثناء ذهابهم لمعايدة والدهم

1 ي
comment 29
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بالفيديو.. الفنان سمير الناصر يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة بحياة الراحل جعفر الغريب
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بالفيديو.. الفنان سمير الناصر يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة بحياة الراحل جعفر الغريب

1 ي
comment 7
23207
بيان عاجل من "التجارة" و"الطاقة" و"المواصفات" بشأن ضبط عمالة محطات الوقود المتلاعبة في أسعار قراءة العدادات
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بيان عاجل من "التجارة" و"الطاقة" و"المواصفات" بشأن ضبط عمالة محطات الوقود المتلاعبة في أسعار قراءة العدادات

1 ي
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شاهد .. عامل يرفض غسل سيارة فتاة مقابل 300 ريال ويصر على أخذ 500
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شاهد .. عامل يرفض غسل سيارة فتاة مقابل 300 ريال ويصر على أخذ 500

23 س
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35948
شاهد .. مذيعة أخبار mbc "نادين خمّاش" تغني أغنية "فوق النخل"
آخر الأخبار

شاهد .. مذيعة أخبار mbc "نادين خمّاش" تغني أغنية "فوق النخل"

3 ي
comment 21
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شاهد: هند القحطاني تحتفل بعيد الفطر مع صديقاتها.. وتوزع عيدية 100 دولار
آخر الأخبار

شاهد: هند القحطاني تحتفل بعيد الفطر مع صديقاتها.. وتوزع عيدية 100 دولار

2 ي
comment 66
28120
بالفيديو .. مختص عقاري يكشف عن توقعه بشأن أسعار العقار خلال العامين القادمين
آخر الأخبار

بالفيديو .. مختص عقاري يكشف عن توقعه بشأن أسعار العقار خلال العامين القادمين

2 ي
comment 57
39835
تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الأمير "الوليد بن طلال" و "بن نافل" بشأن قضية كنو
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تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الأمير "الوليد بن طلال" و "بن نافل" بشأن قضية كنو

2 ي
comment 36
25242
آخر الأخبار
شاهد .. قيادي حوثي يقتل شابًا يمنياً بدم بارد في الشارع أمام والدته وإخوانه في تعز
شاهد .. قيادي حوثي يقتل شابًا يمنياً بدم بارد في الشارع أمام والدته وإخوانه في تعز
13 د
comment 2
276
"خطأ فادح غير متوقع" .. تقرير جديد يكشف تفاصيل صادمة عن سبب وفاة أول إنسان زرع له قلب خنزير
"خطأ فادح غير متوقع" .. تقرير جديد يكشف تفاصيل صادمة عن سبب وفاة أول إنسان زرع له قلب خنزير
23 د
comment 1
644
تحذير هام للسياح السعوديين في جورجيا
تحذير هام للسياح السعوديين في جورجيا
49 د
comment 3
1054
شاهد: مشجع نصراوي يهاجم "الفراج" بسبب قضية " كنو": استحي على عمرك.. والأخير يرد
شاهد: مشجع نصراوي يهاجم "الفراج" بسبب قضية " كنو": استحي على عمرك.. والأخير يرد
1 س
comment 12
2694
الكشف عن عدد الرحلات الدولية المتأخرة في مطار الملك عبدالعزيز -فيديو 
الكشف عن عدد الرحلات الدولية المتأخرة في مطار الملك عبدالعزيز -فيديو 
2 س
comment 15
3768
"خبير بريطاني" يكشف عن مصير صادم لروسيا في حال استخدم "بوتين" الأسلحة النووية في أوكرانيا
"خبير بريطاني" يكشف عن مصير صادم لروسيا في حال استخدم "بوتين" الأسلحة النووية في أوكرانيا
2 س
comment 25
2130
بالفيديو.. "الشهري" يكشف عن فاكهة تقلل الوفاة بأمراض القلب بنسبة 43%
بالفيديو.. "الشهري" يكشف عن فاكهة تقلل الوفاة بأمراض القلب بنسبة 43%
3 س
comment 12
2515
تعرف على السيرة الذاتية للمحافظين الثلاثة الجدد الذين صدرت أوامر ملكية بتعيينهم اليوم
تعرف على السيرة الذاتية للمحافظين الثلاثة الجدد الذين صدرت أوامر ملكية بتعيينهم اليوم
3 س
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شاهد: عودة تكدس المسافرين في ⁧‫ مطار الملك عبدالعزيز‬⁩ بجدة
شاهد: عودة تكدس المسافرين في ⁧‫ مطار الملك عبدالعزيز‬⁩ بجدة
4 س
comment 29
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بالفيديو .. متخصص يشرح أسماء وأنواع نقشات البشوت
بالفيديو .. متخصص يشرح أسماء وأنواع نقشات البشوت
4 س
comment 11
2294
شاهد.. قصة رجل خسر كل تجارته.. إلا شيئًا واحدًا لم يتخلى عنه أبدًا
شاهد.. قصة رجل خسر كل تجارته.. إلا شيئًا واحدًا لم يتخلى عنه أبدًا
5 س
comment 13
3887
شاهد.. لحظة سرقة مجوهرات وحقائب ثمينة من "دار أزياء شانيل" في باريس
شاهد.. لحظة سرقة مجوهرات وحقائب ثمينة من "دار أزياء شانيل" في باريس
5 س
comment 3
1756
شاهد: أحلام الشامسي برفقة بنات الانصاري بكواليس حفلها في البحرين
شاهد: أحلام الشامسي برفقة بنات الانصاري بكواليس حفلها في البحرين
6 س
comment 13
2185
شاهد .. ماذا فعلت سجانة أمريكية بعدما عشقت أخطر سجين داخل سجنه!
شاهد .. ماذا فعلت سجانة أمريكية بعدما عشقت أخطر سجين داخل سجنه!
6 س
comment 18
6968
وفاة الداعية الكويتي حسن علي الهاجري
وفاة الداعية الكويتي حسن علي الهاجري
8 س
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5685
أول تعليق من الأمير الوليد بن طلال على إعلان شراء إيلون ماسك "تويتر"
أول تعليق من الأمير الوليد بن طلال على إعلان شراء إيلون ماسك "تويتر"
8 س
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12481
أول تعليق من الفنانة ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبوهشيمة
أول تعليق من الفنانة ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبوهشيمة
9 س
comment 13
7496
مصر: شاهد.. تحرش مراهقين بالسائحات الأجانب في هضبة الهرم بعيد الفطر 
مصر: شاهد.. تحرش مراهقين بالسائحات الأجانب في هضبة الهرم بعيد الفطر 
9 س
comment 42
7378
شاهد.. تطورات جديدة بشأن أزمة تكدس المسافرين في مطار الملك عبدالعزيز
شاهد.. تطورات جديدة بشأن أزمة تكدس المسافرين في مطار الملك عبدالعزيز
9 س
comment 20
4556
أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن آل سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية
أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن آل سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية
10 س
comment 6
4944
شاهد : أول عيد ميلاد للتوائم التسعة في المغرب.. والأب يكشف عن "المعاناة الوحيدة" في حياته
شاهد : أول عيد ميلاد للتوائم التسعة في المغرب.. والأب يكشف عن "المعاناة الوحيدة" في حياته
10 س
comment 12
4174
أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي محافظاً لجدة
أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي محافظاً لجدة
10 س
comment 2
4915
أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظاً للطائف
أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظاً للطائف
10 س
comment 3
3389
أمر ملكي: إعفاء محافظ الأحساء من منصبه وتعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بدلا عنه
أمر ملكي: إعفاء محافظ الأحساء من منصبه وتعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بدلا عنه
10 س
comment 10
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أمر ملكي : إنشاء هيئتين لتطوير الطائف والأحساء
أمر ملكي : إنشاء هيئتين لتطوير الطائف والأحساء
10 س
comment 25
8664
مصر.. تفاصيل بيع كارت شحن بـ11 مليون جنيه بدلاً من 10 جنيهات
مصر.. تفاصيل بيع كارت شحن بـ11 مليون جنيه بدلاً من 10 جنيهات
10 س
comment 9
4278
فتاة هندية تتعرض لاغتصاب جماعي من 4 أشخاص.. وعندما ذهبت لقسم الشرطة حدثت المفاجأة!
فتاة هندية تتعرض لاغتصاب جماعي من 4 أشخاص.. وعندما ذهبت لقسم الشرطة حدثت المفاجأة!
10 س
comment 11
12988
شاهد : "إيراني" يطرد امرأة من محل بيع الحلويات.. والسبب "غريب"
شاهد : "إيراني" يطرد امرأة من محل بيع الحلويات.. والسبب "غريب"
11 س
comment 35
6196
من بينها الرياض .. الأرصاد تصدر تنبيهاً من عاصفة ترابية ستضرب هذه المناطق خلال الساعات القادمة
من بينها الرياض .. الأرصاد تصدر تنبيهاً من عاصفة ترابية ستضرب هذه المناطق خلال الساعات القادمة
11 س
comment 6
7987
"فيديو مثير ".. شاهد : ماذا فعلت دجاجة لحماية صغارها بعد هجوم 3 ثعابين
"فيديو مثير ".. شاهد : ماذا فعلت دجاجة لحماية صغارها بعد هجوم 3 ثعابين
11 س
comment 10
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توجيه عاجل من وزير النقل بشأن عدم انتظام بعض رحلات المسافرين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة .. والمهلة أسبوع
توجيه عاجل من وزير النقل بشأن عدم انتظام بعض رحلات المسافرين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة .. والمهلة أسبوع
12 س
comment 33
6567
أول تعليق من" أحمد أبوهشيمة" بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري
أول تعليق من" أحمد أبوهشيمة" بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري
12 س
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شاهد.. رهف القحطاني تخرج عن صمتها وتكشف عن شرطها الوحيد للزواج
شاهد.. رهف القحطاني تخرج عن صمتها وتكشف عن شرطها الوحيد للزواج
13 س
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"حالتا وفاة" .. شاهد .. انفوجرافيك لأكثر المدن في عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة الماضية
"حالتا وفاة" .. شاهد .. انفوجرافيك لأكثر المدن في عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة الماضية
13 س
comment 12
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شاهد : ردة فعل ملكة إسبانيا بعدما تفاجأت بامرأة ترتدي نفس فستانها خلال اجتماع بمدريد 
شاهد : ردة فعل ملكة إسبانيا بعدما تفاجأت بامرأة ترتدي نفس فستانها خلال اجتماع بمدريد 
14 س
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أول تعليق من مسؤول سعودي على تقارير إعلامية بشأن توتر العلاقات بين المملكة وأمريكا
أول تعليق من مسؤول سعودي على تقارير إعلامية بشأن توتر العلاقات بين المملكة وأمريكا
14 س
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بعد إعلان طلاقهما.. أول ردة فعل انتقامية متبادلة بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
بعد إعلان طلاقهما.. أول ردة فعل انتقامية متبادلة بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
15 س
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ماذا يعني رفع البنوك الأمريكية لسعر الفائدة.. وكيف يؤثر القرار على المستهلكين؟
ماذا يعني رفع البنوك الأمريكية لسعر الفائدة.. وكيف يؤثر القرار على المستهلكين؟
15 س
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‏"سكني" يعلن إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم.. ويكشف عن 5 شروط
‏"سكني" يعلن إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم.. ويكشف عن 5 شروط
16 س
comment 11
7394
قفزة جديدة في أسعار النفط اليوم .. والكشف عن سعر البرميل
قفزة جديدة في أسعار النفط اليوم .. والكشف عن سعر البرميل
17 س
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بالصور: مصري يخفي "تحويشة العمر" عن زوجته في أغرب مكان داخل شقته .. فكانت المفاجأة!
بالصور: مصري يخفي "تحويشة العمر" عن زوجته في أغرب مكان داخل شقته .. فكانت المفاجأة!
17 س
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بالفيديو.. "غرم العمري" يعلق على قضية اللاعب محمد كنو.. ويكشف عن إجراء متوقع للهلال
بالفيديو.. "غرم العمري" يعلق على قضية اللاعب محمد كنو.. ويكشف عن إجراء متوقع للهلال
18 س
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" الساعد" يفتح النار على سعد الحريري : من باع دم والده لن يتوانى في تقديم قرابين الرضا لأعداء لبنان من أجل مصالحه الشخصية
" الساعد" يفتح النار على سعد الحريري : من باع دم والده لن يتوانى في تقديم قرابين الرضا لأعداء لبنان من أجل مصالحه الشخصية
19 س
comment 57
8665
تفاصيل القبض على المتحولة جنسيا " جوجو" و صاحبة أكبر عمليات ابتزاز بحق مسؤولين في العراق
تفاصيل القبض على المتحولة جنسيا " جوجو" و صاحبة أكبر عمليات ابتزاز بحق مسؤولين في العراق
20 س
comment 37
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مي العيدان تسخر من أنباء حمل أصالة: انتو من صجكم مرة عمرها 52 سنة وينها وين الحمال.. هذا كرش رمضان
مي العيدان تسخر من أنباء حمل أصالة: انتو من صجكم مرة عمرها 52 سنة وينها وين الحمال.. هذا كرش رمضان
21 س
comment 21
11027
"المسند" يكشف عن توقعه بشأن درجات الحرارة وهطول الأمطار خلال شهر مايو
"المسند" يكشف عن توقعه بشأن درجات الحرارة وهطول الأمطار خلال شهر مايو
21 س
comment 1
5250
شاهد: شاب يصطاد قرش ضخم باستخدام "سنارة" أمام شاطئ كورنيش الدمام
شاهد: شاب يصطاد قرش ضخم باستخدام "سنارة" أمام شاطئ كورنيش الدمام
22 س
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12184
شاهد: تفاعل وحماس الجمهور مع أغنية محمد رمضان " بم بم " في موسم جدة
شاهد: تفاعل وحماس الجمهور مع أغنية محمد رمضان " بم بم " في موسم جدة
22 س
comment 89
4735
" يطلب من جمهوره على الهادي ".. شاهد: رابح صقر يدخل في نوبة ضحك أثناء غنائه على المسرح في الدمام
" يطلب من جمهوره على الهادي ".. شاهد: رابح صقر يدخل في نوبة ضحك أثناء غنائه على المسرح في الدمام
22 س
comment 28
9910
شاهد .. مضاربة بين مجموعة شباب في حفل محمد رمضان بموسم جدة
شاهد .. مضاربة بين مجموعة شباب في حفل محمد رمضان بموسم جدة
23 س
comment 62
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شاهد :فلسطينيون في الجيش الإسرائيلي يقرأون الفاتحة على أرواح الجنود الفلسطينيين الذين قتلوا دفاعا عن إسرائيل!
شاهد :فلسطينيون في الجيش الإسرائيلي يقرأون الفاتحة على أرواح الجنود الفلسطينيين الذين قتلوا دفاعا عن إسرائيل!
23 س
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شاهد .. عامل يرفض غسل سيارة فتاة مقابل 300 ريال ويصر على أخذ 500
شاهد .. عامل يرفض غسل سيارة فتاة مقابل 300 ريال ويصر على أخذ 500
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مصادر مقربة : انفصال أحمد أبو هشيمة والفنانة المصرية ياسمين صبري
مصادر مقربة : انفصال أحمد أبو هشيمة والفنانة المصرية ياسمين صبري
1 ي
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لماذا لا يُعوض المسافر المتضرر من تأخير رحلته 4 ساعات ويعطى فقط "علبة عصير"؟ .. شاهد: مختص في الطيران يكشف السبب
لماذا لا يُعوض المسافر المتضرر من تأخير رحلته 4 ساعات ويعطى فقط "علبة عصير"؟ .. شاهد: مختص في الطيران يكشف السبب
1 ي
comment 31
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احذفها فوراً .. أخصائي في الأمن التكنولوجي يحذر من 3 رسائل على واتساب!
احذفها فوراً .. أخصائي في الأمن التكنولوجي يحذر من 3 رسائل على واتساب!
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بيان عاجل من "التجارة" و"الطاقة" و"المواصفات" بشأن ضبط عمالة محطات الوقود المتلاعبة في أسعار قراءة العدادات
بيان عاجل من "التجارة" و"الطاقة" و"المواصفات" بشأن ضبط عمالة محطات الوقود المتلاعبة في أسعار قراءة العدادات
1 ي
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ماذا قال ولي العهد عندما سُئل عن إشكاليات الطيران في المملكة؟ .. بالفيديو : مختص يجيب
ماذا قال ولي العهد عندما سُئل عن إشكاليات الطيران في المملكة؟ .. بالفيديو : مختص يجيب
1 ي
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البنك المركزي السعودي يقرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس
البنك المركزي السعودي يقرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس
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تفاصيل وفاة رئيس المحكمة الجزائية بحائل وأخيه وابن شقيقه بعد اصطدامهم ببعض أثناء ذهابهم لمعايدة والدهم
تفاصيل وفاة رئيس المحكمة الجزائية بحائل وأخيه وابن شقيقه بعد اصطدامهم ببعض أثناء ذهابهم لمعايدة والدهم
1 ي
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وأنت بالمنزل .. 4 علامات شائعة تدل على الإصابة بسرطان الفم!
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توضيح هام من "جسر الملك فهد" بشأن متطلبات مغادرة المواطنين السعوديين من المملكة إلى البحرين
توضيح هام من "جسر الملك فهد" بشأن متطلبات مغادرة المواطنين السعوديين من المملكة إلى البحرين
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هل أخذ الوالد عيدية أبنائه يعتبر جريمة ؟ .. محامٍ سعودي يجيب
هل أخذ الوالد عيدية أبنائه يعتبر جريمة ؟ .. محامٍ سعودي يجيب
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بالفيديو .. مواطن يهدي آخر فيلا مؤثثة بعدما علم بمغادرته إلى حائل تنفيذاً لشرط الجلوة مقابل عتق رقبة ابنه
بالفيديو .. مواطن يهدي آخر فيلا مؤثثة بعدما علم بمغادرته إلى حائل تنفيذاً لشرط الجلوة مقابل عتق رقبة ابنه
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بسبب الغاز الروسي .. وزيرة الداخلية الألمانية توجه طلباً غريباً من الشعب بشأن الأغذية والأدوية
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شاهد: إعلامي يروي قصة رجل ارتبط بعلاقات مع أكثر من 40 امرأة.. وردة فعلهن الغريبة بعدما اكتشفن خيانته
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R

الحل. في توسعة الصاله الشماليه. وتجديدها بالكامل ،
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محمد

فالمهم بالنسبة لها أن يكون رجلًا حقيقًا على أساس انتي امرأة حقيقية

تحذير هام للسياح السعوديين في جورجيا
من هو؟

@00 من هو؟

توجيه عاجل من وزير النقل بشأن عدم انتظام بعض رحلات المسافرين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة .. والمهلة أسبوع
لاحول

خطوة جيدة لكن متأخرة المفترض يسكن ضيوف الرحمن على حساب الشركات المتأخرة وعلى حساب هيئة الطيران مجانا
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سعود المحمد

سبحان من يرزق من يشاء اللهم انه ليس لي ذرية وانت الوهاب هب لي من لدنك ذرية صالحة ومن هم مثلي انك على ذلك قدير
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أول تعليق من الفنانة ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبوهشيمة

أول تعليق من الفنانة ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبوهشيمة

9 س
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يوتيوب المرصد
شاهد.. لحظة سرقة مجوهرات وحقائب ثمينة من "دار أزياء شانيل" في باريس

شاهد.. لحظة سرقة مجوهرات وحقائب ثمينة من "دار أزياء شانيل" في باريس

5 س
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"فيديو مثير ".. شاهد : ماذا فعلت دجاجة لحماية صغارها بعد هجوم 3 ثعابين

"فيديو مثير ".. شاهد : ماذا فعلت دجاجة لحماية صغارها بعد هجوم 3 ثعابين

11 س
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شاهد .. مضاربة بين مجموعة شباب في حفل محمد رمضان بموسم جدة

شاهد .. مضاربة بين مجموعة شباب في حفل محمد رمضان بموسم جدة

23 س
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شاهد .. عامل يرفض غسل سيارة فتاة مقابل 300 ريال ويصر على أخذ 500

شاهد .. عامل يرفض غسل سيارة فتاة مقابل 300 ريال ويصر على أخذ 500

23 س
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أخبار ثقافية
تقرير علمي يكشف أسرار الكون وكيف سينتهي به الحال .. وهذا ما يحدث للطاقة المظلمة

تقرير علمي يكشف أسرار الكون وكيف سينتهي به الحال .. وهذا ما يحدث للطاقة المظلمة

2 ي
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هل يجوز وصف غير المسلم بالأخ؟.. شاهد الشيخ "محمد العيسى" يجيب

هل يجوز وصف غير المسلم بالأخ؟.. شاهد الشيخ "محمد العيسى" يجيب

3 ي
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بالفيديو.. بدر العامر: "جمال عبدالناصر" كان إخوانياً.. وحركة "الضباط الأحرار" كانت قاعدة إخوانية

بالفيديو.. بدر العامر: "جمال عبدالناصر" كان إخوانياً.. وحركة "الضباط الأحرار" كانت قاعدة إخوانية

7 ي
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"في بقر الفرس ما يكفي".. بالفيديو.. سر قتل "الملك كسرى" للنعمان وأخذ بناته

"في بقر الفرس ما يكفي".. بالفيديو.. سر قتل "الملك كسرى" للنعمان وأخذ بناته

7 ي
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أخبار صحية
"خطأ فادح غير متوقع" .. تقرير جديد يكشف تفاصيل صادمة عن سبب وفاة أول إنسان زرع له قلب خنزير

"خطأ فادح غير متوقع" .. تقرير جديد يكشف تفاصيل صادمة عن سبب وفاة أول إنسان زرع له قلب خنزير

23 د
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بالفيديو.. "الشهري" يكشف عن فاكهة تقلل الوفاة بأمراض القلب بنسبة 43%

بالفيديو.. "الشهري" يكشف عن فاكهة تقلل الوفاة بأمراض القلب بنسبة 43%

3 س
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"حالتا وفاة" .. شاهد .. انفوجرافيك لأكثر المدن في عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة الماضية

"حالتا وفاة" .. شاهد .. انفوجرافيك لأكثر المدن في عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة الماضية

13 س
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هل يرفع العسل الطبيعي نسبة السكر في الدم؟.. "النمر" يجيب

هل يرفع العسل الطبيعي نسبة السكر في الدم؟.. "النمر" يجيب

1 ي
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أخبار اقتصادية
ماذا يعني رفع البنوك الأمريكية لسعر الفائدة.. وكيف يؤثر القرار على المستهلكين؟

ماذا يعني رفع البنوك الأمريكية لسعر الفائدة.. وكيف يؤثر القرار على المستهلكين؟

15 س
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قفزة جديدة في أسعار النفط اليوم .. والكشف عن سعر البرميل

قفزة جديدة في أسعار النفط اليوم .. والكشف عن سعر البرميل

17 س
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البنك المركزي السعودي يقرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس

البنك المركزي السعودي يقرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس

1 ي
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السعودية تسجل أعلى معدل نمو للاقتصاد منذ 2011

السعودية تسجل أعلى معدل نمو للاقتصاد منذ 2011

1 ي
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مناسبات
شاهد: مسيرة "الهجانة" احتفالا بعيد الفطر في بوليفارد الرياض

شاهد: مسيرة "الهجانة" احتفالا بعيد الفطر في بوليفارد الرياض

2 ي
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‏⁧بالصور: خادم الحرمين ‬⁩ يؤدي صلاة ⁧‫ عيد الفطر‬⁩ المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام

‏⁧بالصور: خادم الحرمين ‬⁩ يؤدي صلاة ⁧‫ عيد الفطر‬⁩ المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام

3 ي
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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

4 ي
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خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

4 ي
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أخبار سيارات
هل يحق للمقيم تملك سيارة عائلية؟.. المرور يُجيب

هل يحق للمقيم تملك سيارة عائلية؟.. المرور يُجيب

7 ي
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شركة تويوتا السعودية تكشف عن أسعار سيارتي "أفالون وكورولا "موديل 2022 شاملة الضريبة

شركة تويوتا السعودية تكشف عن أسعار سيارتي "أفالون وكورولا "موديل 2022 شاملة الضريبة

1 أس
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السعودية تبرم اتفاقية مع شركة لوسِد لشراء ما قد يصل لــ100 ألف سيارة كهربائية

السعودية تبرم اتفاقية مع شركة لوسِد لشراء ما قد يصل لــ100 ألف سيارة كهربائية

1 أس
comment 32
3486
هل ستطبق التعديلات الجديدة لنظام المرور على المخالفات القديمة؟ ..شاهد : مدير الإدارة العامة للمرور يجيب

هل ستطبق التعديلات الجديدة لنظام المرور على المخالفات القديمة؟ ..شاهد : مدير الإدارة العامة للمرور يجيب

1 أس
comment 60
32086
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