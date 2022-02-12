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رئيس التحرير : مشعل العريفي
نقل الفنان" حمو بيكا" إلى المستشفى .. بعد بكائه على الهواء بسبب منعه من الغناء -فيديو
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شاهد: مدير مصرف عراقي سابق يكشف عن حجم الأموال التي عثرت عليها القوات الأمريكية داخل منزل عدي صدام حسين
مصر: تفاصيل وفاة طبيبة سقطت من الطابق الثاني في ظروف غامضة وتركت رضيعتها بعد أسبوع من إنجابها
"ماحدث مهزلة " .. أول تعليق من "مسلي آل معمر" بعد فوز الاتحاد على النصر بثلاثية نظيفة
شاهد: استشاري أمراض معدية يكشف نسبة الحماية من الإصابة بالحالات الحرجة بكورونا بعد أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة
نقل الفنان" حمو بيكا" إلى المستشفى .. بعد بكائه على الهواء بسبب منعه من الغناء -فيديو
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نقل الفنان" حمو بيكا" إلى المستشفى .. بعد بكائه على الهواء بسبب منعه من الغناء -فيديو

شاهد: مدير مصرف عراقي سابق يكشف مفاجأة بشأن مقتنيات صدام حسين وزوجته التي اطلع عليها بأمر الأمريكان
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22 د
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شاهد: مدير مصرف عراقي سابق يكشف مفاجأة بشأن مقتنيات صدام حسين وزوجته التي اطلع عليها بأمر الأمريكان

شاهد: مدير مصرف عراقي سابق يكشف عن حجم الأموال التي عثرت عليها القوات الأمريكية داخل منزل عدي صدام حسين
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1 س
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شاهد: مدير مصرف عراقي سابق يكشف عن حجم الأموال التي عثرت عليها القوات الأمريكية داخل منزل عدي صدام حسين

مصر: تفاصيل وفاة طبيبة سقطت من الطابق الثاني في ظروف غامضة وتركت رضيعتها بعد أسبوع من إنجابها
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مصر: تفاصيل وفاة طبيبة سقطت من الطابق الثاني في ظروف غامضة وتركت رضيعتها بعد أسبوع من إنجابها

"ماحدث مهزلة " .. أول تعليق من "مسلي آل معمر" بعد فوز الاتحاد على النصر بثلاثية نظيفة
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"ماحدث مهزلة " .. أول تعليق من "مسلي آل معمر" بعد فوز الاتحاد على النصر بثلاثية نظيفة

شاهد: استشاري أمراض معدية يكشف نسبة الحماية من الإصابة بالحالات الحرجة بكورونا بعد أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة
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شاهد: استشاري أمراض معدية يكشف نسبة الحماية من الإصابة بالحالات الحرجة بكورونا بعد أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة

شاهد: مقطع طريف للفنانة الكويتية "هيا الشعيبي" أثناء ركوب الجمل
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شاهد: مقطع طريف للفنانة الكويتية "هيا الشعيبي" أثناء ركوب الجمل

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بالفيديو.. قصة مواطن تحول من حارس أمن إلى أستاذ بجامعة جازان
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كاتب يكشف عن تعسف "غريب" من رؤساء العمل الأجانب لتطفيش البائعات السعوديات
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"بشرط واحد فقط"..منظمة الصحة تكشف موعد انتهاء المرحلة الحادة لكورونا
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"بشرط واحد فقط"..منظمة الصحة تكشف موعد انتهاء المرحلة الحادة لكورونا

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مسؤول الأمن الأميركي كشف ملامح خطة غزو روسيا المرتقب لأوكرانيا
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مسؤول الأمن الأميركي كشف ملامح خطة غزو روسيا المرتقب لأوكرانيا

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شاهد.. شخص عالق في مبنى تجاري مشتعل بالخبر ويستنجد بالمارة 
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شاهد.. شخص عالق في مبنى تجاري مشتعل بالخبر ويستنجد بالمارة 

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الموافقة على التعديل بلائحتي تعويضات فرع المعاشات والتسجيل والاشتراكات.. والمالية تكشف التفاصيل!
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الموافقة على التعديل بلائحتي تعويضات فرع المعاشات والتسجيل والاشتراكات.. والمالية تكشف التفاصيل!

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بالفيديو.. استشارية سعودية تكشف الطرق البديلة الأفضل من "الشوفة الشرعية"
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بالفيديو.. استشارية سعودية تكشف الطرق البديلة الأفضل من "الشوفة الشرعية"

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نقل الفنان" حمو بيكا" إلى المستشفى .. بعد بكائه على الهواء بسبب منعه من الغناء -فيديو
نقل الفنان" حمو بيكا" إلى المستشفى .. بعد بكائه على الهواء بسبب منعه من الغناء -فيديو
16 د
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شاهد: مدير مصرف عراقي سابق يكشف مفاجأة بشأن مقتنيات صدام حسين وزوجته التي اطلع عليها بأمر الأمريكان
شاهد: مدير مصرف عراقي سابق يكشف مفاجأة بشأن مقتنيات صدام حسين وزوجته التي اطلع عليها بأمر الأمريكان
22 د
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شاهد: مدير مصرف عراقي سابق يكشف عن حجم الأموال التي عثرت عليها القوات الأمريكية داخل منزل عدي صدام حسين
شاهد: مدير مصرف عراقي سابق يكشف عن حجم الأموال التي عثرت عليها القوات الأمريكية داخل منزل عدي صدام حسين
1 س
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مصر: تفاصيل وفاة طبيبة سقطت من الطابق الثاني في ظروف غامضة وتركت رضيعتها بعد أسبوع من إنجابها
مصر: تفاصيل وفاة طبيبة سقطت من الطابق الثاني في ظروف غامضة وتركت رضيعتها بعد أسبوع من إنجابها
1 س
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"ماحدث مهزلة " .. أول تعليق من "مسلي آل معمر" بعد فوز الاتحاد على النصر بثلاثية نظيفة
"ماحدث مهزلة " .. أول تعليق من "مسلي آل معمر" بعد فوز الاتحاد على النصر بثلاثية نظيفة
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شاهد: استشاري أمراض معدية يكشف نسبة الحماية من الإصابة بالحالات الحرجة بكورونا بعد أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة
شاهد: استشاري أمراض معدية يكشف نسبة الحماية من الإصابة بالحالات الحرجة بكورونا بعد أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة
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شاهد: مقطع طريف للفنانة الكويتية "هيا الشعيبي" أثناء ركوب الجمل
شاهد: مقطع طريف للفنانة الكويتية "هيا الشعيبي" أثناء ركوب الجمل
3 س
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بالفيديو.. قصة مواطن تحول من حارس أمن إلى أستاذ بجامعة جازان
بالفيديو.. قصة مواطن تحول من حارس أمن إلى أستاذ بجامعة جازان
3 س
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كاتب يكشف عن تعسف "غريب" من رؤساء العمل الأجانب لتطفيش البائعات السعوديات
كاتب يكشف عن تعسف "غريب" من رؤساء العمل الأجانب لتطفيش البائعات السعوديات
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"بشرط واحد فقط"..منظمة الصحة تكشف موعد انتهاء المرحلة الحادة لكورونا
"بشرط واحد فقط"..منظمة الصحة تكشف موعد انتهاء المرحلة الحادة لكورونا
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1200
مسؤول الأمن الأميركي كشف ملامح خطة غزو روسيا المرتقب لأوكرانيا
مسؤول الأمن الأميركي كشف ملامح خطة غزو روسيا المرتقب لأوكرانيا
3 س
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شاهد.. شخص عالق في مبنى تجاري مشتعل بالخبر ويستنجد بالمارة 
شاهد.. شخص عالق في مبنى تجاري مشتعل بالخبر ويستنجد بالمارة 
4 س
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الموافقة على التعديل بلائحتي تعويضات فرع المعاشات والتسجيل والاشتراكات.. والمالية تكشف التفاصيل!
الموافقة على التعديل بلائحتي تعويضات فرع المعاشات والتسجيل والاشتراكات.. والمالية تكشف التفاصيل!
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"ماحدث مهزلة " .. أول تعليق من "مسلي آل معمر" بعد فوز الاتحاد على النصر بثلاثية نظيفة
ابوخليل

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مفكر

انا
بالفيديو.. استشارية سعودية تكشف الطرق البديلة الأفضل من "الشوفة الشرعية"
SAMS

تعليق مخالف
"ماحدث مهزلة " .. أول تعليق من "مسلي آل معمر" بعد فوز الاتحاد على النصر بثلاثية نظيفة
عنبسه

هههههه استغفر الله
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امرأة تعرض زوجها للبيع في مزاد علني على الإنترنت .. والسعر صادم!

امرأة تعرض زوجها للبيع في مزاد علني على الإنترنت .. والسعر صادم!

16 س
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يوتيوب المرصد
شاهد.. شخص عالق في مبنى تجاري مشتعل بالخبر ويستنجد بالمارة 

شاهد.. شخص عالق في مبنى تجاري مشتعل بالخبر ويستنجد بالمارة 

4 س
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شاهد.. ردة فعل طلاب مدرسة ابتدائية في أمريكا بعد إعلان إلغاء ارتداء الكمامات

شاهد.. ردة فعل طلاب مدرسة ابتدائية في أمريكا بعد إعلان إلغاء ارتداء الكمامات

8 س
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شاهد .. فيديو لأغرب ظاهرة رصدتها كاميرا مراقبة لحظة تساقط مئات الطيور على الأرض

شاهد .. فيديو لأغرب ظاهرة رصدتها كاميرا مراقبة لحظة تساقط مئات الطيور على الأرض

15 س
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شاهد : والدة الطفل ريان تروي تفاصيل آخر مرة رأته فيها قبل سقوطه في البئر.. وهذا ما طلبه منها!

شاهد : والدة الطفل ريان تروي تفاصيل آخر مرة رأته فيها قبل سقوطه في البئر.. وهذا ما طلبه منها!

3 ي
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أخبار ثقافية
بن بخيت : أستاذية وتنظيرات الفنان محمد صبحي على السعودية

بن بخيت : أستاذية وتنظيرات الفنان محمد صبحي على السعودية

3 ي
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هل مات "عبدالله القصيمي" مُلحداً؟ .. شاهد : صديقه المقرب يحسم الجدل ويجيب

هل مات "عبدالله القصيمي" مُلحداً؟ .. شاهد : صديقه المقرب يحسم الجدل ويجيب

1 أس
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شاهد : كاتب مصري يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة صديقه "القصيمي" وسبب دخوله في حالة اكتئاب قبل وفاته

شاهد : كاتب مصري يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة صديقه "القصيمي" وسبب دخوله في حالة اكتئاب قبل وفاته

1 أس
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الجمعية السعودية للاستعاضة السنية تشارك بالمؤتمر العالمي لطب الأسنان إيدك دبي ..ودعوة هامة للمختصين بهذا الشأن

الجمعية السعودية للاستعاضة السنية تشارك بالمؤتمر العالمي لطب الأسنان إيدك دبي ..ودعوة هامة للمختصين بهذا الشأن

1 أس
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أخبار صحية
"بشرط واحد فقط"..منظمة الصحة تكشف موعد انتهاء المرحلة الحادة لكورونا

"بشرط واحد فقط"..منظمة الصحة تكشف موعد انتهاء المرحلة الحادة لكورونا

3 س
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بالفيديو: استشاري يحذر من خطر المكملات الغذائية.. ويكشف عن فيتامين شائع يؤثر على الجهاز التناسلي وآخر يسبب الإجهاض

بالفيديو: استشاري يحذر من خطر المكملات الغذائية.. ويكشف عن فيتامين شائع يؤثر على الجهاز التناسلي وآخر يسبب الإجهاض

13 س
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هل نمشي بعد الأكل لإنزال السكر؟ .. استشاري سعودي يجيب ويكشف عن الوقت الأمثل للمشي بعد تناول الطعام

هل نمشي بعد الأكل لإنزال السكر؟ .. استشاري سعودي يجيب ويكشف عن الوقت الأمثل للمشي بعد تناول الطعام

17 س
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"دراسة" تكشف عن نظام غذائي قد يطيل حياتك 13 عامًا

"دراسة" تكشف عن نظام غذائي قد يطيل حياتك 13 عامًا

19 س
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أخبار اقتصادية
صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على شركة "ديبا" مصممة برج خليفة .. والكشف عن قيمة الصفقة

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على شركة "ديبا" مصممة برج خليفة .. والكشف عن قيمة الصفقة

8 س
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شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس

1 ي
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بالفيديو.. هل لدى السعودية "يورانيوم"؟.. نائب وزير الصناعة يُجيب

بالفيديو.. هل لدى السعودية "يورانيوم"؟.. نائب وزير الصناعة يُجيب

4 ي
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خبر سار بشأن فترة استقبال طلبات تملك الأراضي عبر "إحكام"

خبر سار بشأن فترة استقبال طلبات تملك الأراضي عبر "إحكام"

4 ي
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أخبار السيارات
شاهد: لحظة احتفال الملكة إليزابيث بالذكرى الـ 70 لتوليها العرش

شاهد: لحظة احتفال الملكة إليزابيث بالذكرى الـ 70 لتوليها العرش

6 ي
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شاهد: "سائحة ألمانية" تروي سبب زيارتها إلى المملكة .. وتكشف عن رأيها في عسير

شاهد: "سائحة ألمانية" تروي سبب زيارتها إلى المملكة .. وتكشف عن رأيها في عسير

6 ي
comment 34
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شاهد: إطلاق الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا" وهذا ما ترمز إليه

شاهد: إطلاق الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا" وهذا ما ترمز إليه

7 ي
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بالصور: حفل زواج الأمير "فهد بن منصور" على كريمة الأمير "عبد الله بن سعود"

بالصور: حفل زواج الأمير "فهد بن منصور" على كريمة الأمير "عبد الله بن سعود"

1 أس
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مناسبات
نقل الفنان" حمو بيكا" إلى المستشفى .. بعد بكائه على الهواء بسبب منعه من الغناء -فيديو

نقل الفنان" حمو بيكا" إلى المستشفى .. بعد بكائه على الهواء بسبب منعه من الغناء -فيديو

16 د
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"شفت الخيانة بعيني".. مواطن يروي قصة تعرضه لصدمة العمر بعد عشقه وتعلقه بامرأة عربية طلّق من أجلها زوجتيه!

"شفت الخيانة بعيني".. مواطن يروي قصة تعرضه لصدمة العمر بعد عشقه وتعلقه بامرأة عربية طلّق من أجلها زوجتيه!

3 ي
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هل يؤثر السكن في ناطحات السحاب على القلب والأوعية الدموية؟.. طبيب روسي يجيب 

هل يؤثر السكن في ناطحات السحاب على القلب والأوعية الدموية؟.. طبيب روسي يجيب 

6 ي
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شاهد .. صياد أمريكي يصطاد أكبر تمساح على الإطلاق افترس الماشية لمدة 80 عاماً

شاهد .. صياد أمريكي يصطاد أكبر تمساح على الإطلاق افترس الماشية لمدة 80 عاماً

6 ي
comment 14
19749
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