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رئيس التحرير : مشعل العريفي
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 6 فوائد لن تتخيلها لفيتامين دي.. تعرف عليها
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"سمك مطروح على الأرض ما أحد راضي يشيله".. شاهد: تعليق بيع السمك في السوق الجديد بالقطيف

 6 فوائد لن تتخيلها لفيتامين دي.. تعرف عليها
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 6 فوائد لن تتخيلها لفيتامين دي.. تعرف عليها

مصر: تفاصيل انتحار فتاة عشرينية من الطابق الثامن .. غافلت أهلها وألقت بنفسها لهذا السبب
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مصر: تفاصيل انتحار فتاة عشرينية من الطابق الثامن .. غافلت أهلها وألقت بنفسها لهذا السبب

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شاهد: أكبر أعزب في مصر يكشف سر رفضه للزواج حتى الآن رغم تجاوزه الـ 75 عاما
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شاهد: أكبر أعزب في مصر يكشف سر رفضه للزواج حتى الآن رغم تجاوزه الـ 75 عاما

شاهد.. قصة "عبد الله المطيري" الذي تعلم "المِيكانِيكا " على يد عامل آسيوي وأصبح مالك ورشتين لصيانة السيارات
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شاهد.. قصة "عبد الله المطيري" الذي تعلم "المِيكانِيكا " على يد عامل آسيوي وأصبح مالك ورشتين لصيانة السيارات

تفاصيل توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الإمارات وتركيا بحضور محمد بن زايد وأردوغان
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تفاصيل توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الإمارات وتركيا بحضور محمد بن زايد وأردوغان

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شاهد.. ردة فعل "السيسي" تجاه وزيرة الطاقة الإسرائيلية في مؤتمر بمصر
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شاهد.. ردة فعل "السيسي" تجاه وزيرة الطاقة الإسرائيلية في مؤتمر بمصر

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تفاصيل إلغاء صك أرض استولى عليها مسؤول سابق بالقصيم واستعادة 21 مليون ريال من ورثته
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تفاصيل إلغاء صك أرض استولى عليها مسؤول سابق بالقصيم واستعادة 21 مليون ريال من ورثته

4 س
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بالفيديو.. محافظ عقارات الدولة يكشف معايير "نزع الأراضي".. وحقيقة وجود طبقية في بعض الأحياء !
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بالفيديو.. محافظ عقارات الدولة يكشف معايير "نزع الأراضي".. وحقيقة وجود طبقية في بعض الأحياء !

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بالفيديو: محافظ "عقارات الدولة" يكشف عن موعد أول صرف لتعويض أصحاب العقارات المزالة في جدة
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بالفيديو: محافظ "عقارات الدولة" يكشف عن موعد أول صرف لتعويض أصحاب العقارات المزالة في جدة

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شاهد.. دبلوماسي تركي سابق يبيع الفطائر في إزمير
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شاهد.. دبلوماسي تركي سابق يبيع الفطائر في إزمير

5 س
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شاهد ..اللواء " الجابري" يكشف أرقام صادمة عن تجارة المخدرات في الأحياء العشوائية.. ويعلق: البيع بالعلن أمام الناس
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شاهد ..اللواء " الجابري" يكشف أرقام صادمة عن تجارة المخدرات في الأحياء العشوائية.. ويعلق: البيع بالعلن أمام الناس

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شاهد: دبابات ومدافع روسية تتحرك لمواقع هجوميه على حدود أوكرانيا.. وإجراء عسكري مضاد للجيش الأمريكي
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شاهد: دبابات ومدافع روسية تتحرك لمواقع هجوميه على حدود أوكرانيا.. وإجراء عسكري مضاد للجيش الأمريكي

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"سمك مطروح على الأرض ما أحد راضي يشيله".. شاهد: تعليق بيع السمك في السوق الجديد بالقطيف
"سمك مطروح على الأرض ما أحد راضي يشيله".. شاهد: تعليق بيع السمك في السوق الجديد بالقطيف
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 6 فوائد لن تتخيلها لفيتامين دي.. تعرف عليها
 6 فوائد لن تتخيلها لفيتامين دي.. تعرف عليها
1 س
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مصر: تفاصيل انتحار فتاة عشرينية من الطابق الثامن .. غافلت أهلها وألقت بنفسها لهذا السبب
مصر: تفاصيل انتحار فتاة عشرينية من الطابق الثامن .. غافلت أهلها وألقت بنفسها لهذا السبب
1 س
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بوكيه ورد أحمر وقلائد ذهب.. شاهد: كيف احتفلت بدور البراهيم بعيد الحب"
بوكيه ورد أحمر وقلائد ذهب.. شاهد: كيف احتفلت بدور البراهيم بعيد الحب"
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شاهد: أكبر أعزب في مصر يكشف سر رفضه للزواج حتى الآن رغم تجاوزه الـ 75 عاما
شاهد: أكبر أعزب في مصر يكشف سر رفضه للزواج حتى الآن رغم تجاوزه الـ 75 عاما
2 س
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شاهد.. قصة "عبد الله المطيري" الذي تعلم "المِيكانِيكا " على يد عامل آسيوي وأصبح مالك ورشتين لصيانة السيارات
شاهد.. قصة "عبد الله المطيري" الذي تعلم "المِيكانِيكا " على يد عامل آسيوي وأصبح مالك ورشتين لصيانة السيارات
3 س
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تفاصيل توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الإمارات وتركيا بحضور محمد بن زايد وأردوغان
تفاصيل توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الإمارات وتركيا بحضور محمد بن زايد وأردوغان
3 س
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شاهد.. ردة فعل "السيسي" تجاه وزيرة الطاقة الإسرائيلية في مؤتمر بمصر
شاهد.. ردة فعل "السيسي" تجاه وزيرة الطاقة الإسرائيلية في مؤتمر بمصر
3 س
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2023
تفاصيل إلغاء صك أرض استولى عليها مسؤول سابق بالقصيم واستعادة 21 مليون ريال من ورثته
تفاصيل إلغاء صك أرض استولى عليها مسؤول سابق بالقصيم واستعادة 21 مليون ريال من ورثته
4 س
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بالفيديو.. محافظ عقارات الدولة يكشف معايير "نزع الأراضي".. وحقيقة وجود طبقية في بعض الأحياء !
بالفيديو.. محافظ عقارات الدولة يكشف معايير "نزع الأراضي".. وحقيقة وجود طبقية في بعض الأحياء !
4 س
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بالفيديو: محافظ "عقارات الدولة" يكشف عن موعد أول صرف لتعويض أصحاب العقارات المزالة في جدة
بالفيديو: محافظ "عقارات الدولة" يكشف عن موعد أول صرف لتعويض أصحاب العقارات المزالة في جدة
5 س
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شاهد.. دبلوماسي تركي سابق يبيع الفطائر في إزمير
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شاهد ..اللواء " الجابري" يكشف أرقام صادمة عن تجارة المخدرات في الأحياء العشوائية.. ويعلق: البيع بالعلن أمام الناس
شاهد ..اللواء " الجابري" يكشف أرقام صادمة عن تجارة المخدرات في الأحياء العشوائية.. ويعلق: البيع بالعلن أمام الناس
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شاهد: دبابات ومدافع روسية تتحرك لمواقع هجوميه على حدود أوكرانيا.. وإجراء عسكري مضاد للجيش الأمريكي
شاهد: دبابات ومدافع روسية تتحرك لمواقع هجوميه على حدود أوكرانيا.. وإجراء عسكري مضاد للجيش الأمريكي
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شاهد: أول تعليق من اللواء الجابري بشأن مخاوف الناس من انتقال الجريمة إلى أماكن أخرى بعد إزالة عشوائيات جدة
شاهد: أول تعليق من اللواء الجابري بشأن مخاوف الناس من انتقال الجريمة إلى أماكن أخرى بعد إزالة عشوائيات جدة
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بالفيديو: "أمين جدة" يكشف عن تفاصيل خطة حل مشكلة المياه الجوفية.. وإجراء جديد بشأن تصريف مياه الأمطار
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بالفيديو : مدير شرطة مكة يكشف العثور على مبلغ صادم " كاش" وأكثر من 100 كيلو ذهب في الأحياء العشوائية
بالفيديو : مدير شرطة مكة يكشف العثور على مبلغ صادم " كاش" وأكثر من 100 كيلو ذهب في الأحياء العشوائية
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بالفيديو.. أمين جدة يكشف الهدف الرئيسي من عمليات الإزالة للعشوائيات
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هل ألم القولون يسبب ألمًا في القلب؟.. "النمر" يجيب
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بالفيديو.. "أمين جدة" يكشف عن آلية تعويض المعتدين على الأراضي بالأحياء التي سيتم إزالتها
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بالفيديو : أمين جدة يكشف عدد الأحياء العشوائية المقرر تطويرها .. ومفاجأة بشأن مساحة الأراضي الغير مملوكة لمواطنين
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بالفيديو.. "الملكية الفكرية": لا يحق للمشاهير تصوير الناس في الأماكن العامة إلا في حالة واحدة
بالفيديو.. "الملكية الفكرية": لا يحق للمشاهير تصوير الناس في الأماكن العامة إلا في حالة واحدة
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الرئيس الأوكراني يكشف عن إبلاغه بموعد الهجوم الروسي على بلاده
الرئيس الأوكراني يكشف عن إبلاغه بموعد الهجوم الروسي على بلاده
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الكويت تسمح بالسفر للجميع بمن فيهم غير المحصنين وتلغى شرط فحص الـpcr للقادمين من الخارج
الكويت تسمح بالسفر للجميع بمن فيهم غير المحصنين وتلغى شرط فحص الـpcr للقادمين من الخارج
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بالأسماء .. تعرّف على الأحياء التي ستتم إزالتها وتطويرها ضمن مشروع تنظيم الأحياء العشوائية بجدة
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الصين تكشف سر عدم إجلاء مواطنيها ودبلوماسييها من أوكرانيا حتى الآن
الصين تكشف سر عدم إجلاء مواطنيها ودبلوماسييها من أوكرانيا حتى الآن
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مجزرة عائلية جديدة.. مصري يقتل زوجته ووالده ويصيب والدته وشقيقته!
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بيان من الداخلية بشأن تنفيذ القصاص في مقيم بجدة بعد قتله آخر طعناً بسكين .. والكشف عن جنسيته
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انقلو الى حي الرايه شرق جده وحي المساعد بحي قويزه نقلو حي التيسير اشوفهم سلم واستلم خاصن بحي المساعد بقويزه كثرو مو طبيعي
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مجزرة عائلية جديدة.. مصري يقتل زوجته ووالده ويصيب والدته وشقيقته!

مجزرة عائلية جديدة.. مصري يقتل زوجته ووالده ويصيب والدته وشقيقته!

13 س
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يوتيوب المرصد
شاهد.. لحظة محاصرة "جيب شاص" وسارقه على طريق سريع في حائل

شاهد.. لحظة محاصرة "جيب شاص" وسارقه على طريق سريع في حائل

11 س
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شاهد .. ردة فعل رجل مرور رأى طفلاً يبكي بمفرده في شارع عام بحائل!

شاهد .. ردة فعل رجل مرور رأى طفلاً يبكي بمفرده في شارع عام بحائل!

19 س
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فيديو صادم.. شاهد: امرأة تخاطر بحياة ابنها وترفعه بقطعة قماش من الطابق الـ19 لاستعادة ردائها

فيديو صادم.. شاهد: امرأة تخاطر بحياة ابنها وترفعه بقطعة قماش من الطابق الـ19 لاستعادة ردائها

1 ي
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شاهد.. شخص عالق في مبنى تجاري مشتعل بالخبر ويستنجد بالمارة 

شاهد.. شخص عالق في مبنى تجاري مشتعل بالخبر ويستنجد بالمارة 

3 ي
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أخبار ثقافية
بن بخيت : أستاذية وتنظيرات الفنان محمد صبحي على السعودية

بن بخيت : أستاذية وتنظيرات الفنان محمد صبحي على السعودية

6 ي
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هل مات "عبدالله القصيمي" مُلحداً؟ .. شاهد : صديقه المقرب يحسم الجدل ويجيب

هل مات "عبدالله القصيمي" مُلحداً؟ .. شاهد : صديقه المقرب يحسم الجدل ويجيب

2 أس
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شاهد : كاتب مصري يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة صديقه "القصيمي" وسبب دخوله في حالة اكتئاب قبل وفاته

شاهد : كاتب مصري يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة صديقه "القصيمي" وسبب دخوله في حالة اكتئاب قبل وفاته

2 أس
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الجمعية السعودية للاستعاضة السنية تشارك بالمؤتمر العالمي لطب الأسنان إيدك دبي ..ودعوة هامة للمختصين بهذا الشأن

الجمعية السعودية للاستعاضة السنية تشارك بالمؤتمر العالمي لطب الأسنان إيدك دبي ..ودعوة هامة للمختصين بهذا الشأن

2 أس
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أخبار صحية
 6 فوائد لن تتخيلها لفيتامين دي.. تعرف عليها

 6 فوائد لن تتخيلها لفيتامين دي.. تعرف عليها

1 س
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هل ألم القولون يسبب ألمًا في القلب؟.. "النمر" يجيب

هل ألم القولون يسبب ألمًا في القلب؟.. "النمر" يجيب

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مزيج من هذه العناصر.. مشروب "سحري" يساعد في إبطاء الشيخوخة!

مزيج من هذه العناصر.. مشروب "سحري" يساعد في إبطاء الشيخوخة!

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هل الصرع يؤثر على القدرة الجنسية والعلاقة الحميمية؟.. استشارية تُجيب- فيديو

هل الصرع يؤثر على القدرة الجنسية والعلاقة الحميمية؟.. استشارية تُجيب- فيديو

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أخبار اقتصادية
شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الإثنين

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الإثنين

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أسعار النفط اليوم الإثنين تسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات

أسعار النفط اليوم الإثنين تسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات

19 س
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بالفيديو.. هل ستتأثر حصص المساهمين في أرامكو بعد نقل 4% منها لصندوق الاستثمارات؟.. مسؤول يرد

بالفيديو.. هل ستتأثر حصص المساهمين في أرامكو بعد نقل 4% منها لصندوق الاستثمارات؟.. مسؤول يرد

1 ي
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شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد

1 ي
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أخبار السيارات
شاهد: مزاد على أول سيارة لكزس 2022 تصل الرياض تباع بسعر صادم

شاهد: مزاد على أول سيارة لكزس 2022 تصل الرياض تباع بسعر صادم

2 ي
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شاهد: لحظة احتفال الملكة إليزابيث بالذكرى الـ 70 لتوليها العرش

شاهد: لحظة احتفال الملكة إليزابيث بالذكرى الـ 70 لتوليها العرش

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شاهد: "سائحة ألمانية" تروي سبب زيارتها إلى المملكة .. وتكشف عن رأيها في عسير

شاهد: "سائحة ألمانية" تروي سبب زيارتها إلى المملكة .. وتكشف عن رأيها في عسير

1 أس
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شاهد: إطلاق الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا" وهذا ما ترمز إليه

شاهد: إطلاق الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا" وهذا ما ترمز إليه

1 أس
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مناسبات
شاهد.. انهيار جزئي في مبنى ثقافي شهير بسلطنة عمان بسبب قوة الأمطار والسيول

شاهد.. انهيار جزئي في مبنى ثقافي شهير بسلطنة عمان بسبب قوة الأمطار والسيول

11 س
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شاهد: هبوط اضطراري لطائرة ماليزية في أحد المطارات بسبب بلاغ من الركاب.. وبعد تفتيشها كانت المفاجأة!

شاهد: هبوط اضطراري لطائرة ماليزية في أحد المطارات بسبب بلاغ من الركاب.. وبعد تفتيشها كانت المفاجأة!

18 س
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الجزائر.. شاهد: تتويج ملكة جمال المحجبات لعام 2022

الجزائر.. شاهد: تتويج ملكة جمال المحجبات لعام 2022

23 س
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شاهد: ردة فعل مذيع أثناء حدوث زلزال قوي واهتزاز الاستديو خلال بث على الهواء بـ "جورجيا"

شاهد: ردة فعل مذيع أثناء حدوث زلزال قوي واهتزاز الاستديو خلال بث على الهواء بـ "جورجيا"

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