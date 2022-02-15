"سمك مطروح على الأرض ما أحد راضي يشيله".. شاهد: تعليق بيع السمك في السوق الجديد بالقطيف
6 فوائد لن تتخيلها لفيتامين دي.. تعرف عليها
مصر: تفاصيل انتحار فتاة عشرينية من الطابق الثامن .. غافلت أهلها وألقت بنفسها لهذا السبب
بوكيه ورد أحمر وقلائد ذهب.. شاهد: كيف احتفلت بدور البراهيم بعيد الحب"
شاهد: أكبر أعزب في مصر يكشف سر رفضه للزواج حتى الآن رغم تجاوزه الـ 75 عاما
شاهد.. قصة "عبد الله المطيري" الذي تعلم "المِيكانِيكا " على يد عامل آسيوي وأصبح مالك ورشتين لصيانة السيارات
تفاصيل توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الإمارات وتركيا بحضور محمد بن زايد وأردوغان
شاهد.. ردة فعل "السيسي" تجاه وزيرة الطاقة الإسرائيلية في مؤتمر بمصر
تفاصيل إلغاء صك أرض استولى عليها مسؤول سابق بالقصيم واستعادة 21 مليون ريال من ورثته
بالفيديو.. محافظ عقارات الدولة يكشف معايير "نزع الأراضي".. وحقيقة وجود طبقية في بعض الأحياء !
بالفيديو: محافظ "عقارات الدولة" يكشف عن موعد أول صرف لتعويض أصحاب العقارات المزالة في جدة
شاهد.. دبلوماسي تركي سابق يبيع الفطائر في إزمير
شاهد ..اللواء " الجابري" يكشف أرقام صادمة عن تجارة المخدرات في الأحياء العشوائية.. ويعلق: البيع بالعلن أمام الناس
شاهد: دبابات ومدافع روسية تتحرك لمواقع هجوميه على حدود أوكرانيا.. وإجراء عسكري مضاد للجيش الأمريكي
ليتهم رقدو وتركو عنهم
الحمد لله الزواج في نظري وتكوين اسره هو القيمه والمعزه والانس اولاد والاحفاد الله يرزق كل محروم
انقلو الى حي الرايه شرق جده وحي المساعد بحي قويزه نقلو حي التيسير اشوفهم سلم واستلم خاصن بحي المساعد بقويزه كثرو مو طبيعي
هابي فالنتاين
عيد ؟؟؟؟ اي عيد انتبهو من هذا العيد هناك نكته تقول في ١٤ فبراير يركض وراها في ١٤ نوفمبر تركض وراه ود***
ريان في البئر
الموظفة أكثر حاجة لكلمة ( حبيبتي) !؟
منتخبنا.. هوية ضائعة
الهويات الإلكترونية القاتلة
شركة حماس للخدمات الإيرانية
الجوال بين الخصوصية وإزعاج الآخرين
الرئيس الأوكراني يكشف عن إبلاغه بموعد الهجوم الروسي على بلاده
بحضور لجين عمران.. شاهد: وصلة رقص للفنانة "أحلام" في عيد ميلادها
زوج فنانة مصرية شهيرة: معنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية.. والأخيرة تفاجئه بتغريدة غامضة
مصر..الطب الشرعي يحسم الجدل بشأن عدم تحلل جثة الفنان "علاء ولي الدين" رغم وفاته منذ 20 عاما
"بسبب معجبة".. واعظ أزهري يفتح النار على الفنان راغب علامة: يدعو لنشر الدياثة بين الرجال وإشاعة الفاحشة
مجزرة عائلية جديدة.. مصري يقتل زوجته ووالده ويصيب والدته وشقيقته!
شاهد.. لحظة محاصرة "جيب شاص" وسارقه على طريق سريع في حائل
شاهد .. ردة فعل رجل مرور رأى طفلاً يبكي بمفرده في شارع عام بحائل!
فيديو صادم.. شاهد: امرأة تخاطر بحياة ابنها وترفعه بقطعة قماش من الطابق الـ19 لاستعادة ردائها
شاهد.. شخص عالق في مبنى تجاري مشتعل بالخبر ويستنجد بالمارة
بن بخيت : أستاذية وتنظيرات الفنان محمد صبحي على السعودية
هل مات "عبدالله القصيمي" مُلحداً؟ .. شاهد : صديقه المقرب يحسم الجدل ويجيب
شاهد : كاتب مصري يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة صديقه "القصيمي" وسبب دخوله في حالة اكتئاب قبل وفاته
الجمعية السعودية للاستعاضة السنية تشارك بالمؤتمر العالمي لطب الأسنان إيدك دبي ..ودعوة هامة للمختصين بهذا الشأن
هل ألم القولون يسبب ألمًا في القلب؟.. "النمر" يجيب
مزيج من هذه العناصر.. مشروب "سحري" يساعد في إبطاء الشيخوخة!
هل الصرع يؤثر على القدرة الجنسية والعلاقة الحميمية؟.. استشارية تُجيب- فيديو
شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الإثنين
أسعار النفط اليوم الإثنين تسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات
بالفيديو.. هل ستتأثر حصص المساهمين في أرامكو بعد نقل 4% منها لصندوق الاستثمارات؟.. مسؤول يرد
شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد
شاهد: مزاد على أول سيارة لكزس 2022 تصل الرياض تباع بسعر صادم
شاهد: لحظة احتفال الملكة إليزابيث بالذكرى الـ 70 لتوليها العرش
شاهد: "سائحة ألمانية" تروي سبب زيارتها إلى المملكة .. وتكشف عن رأيها في عسير
شاهد: إطلاق الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا" وهذا ما ترمز إليه
شاهد.. انهيار جزئي في مبنى ثقافي شهير بسلطنة عمان بسبب قوة الأمطار والسيول
شاهد: هبوط اضطراري لطائرة ماليزية في أحد المطارات بسبب بلاغ من الركاب.. وبعد تفتيشها كانت المفاجأة!
الجزائر.. شاهد: تتويج ملكة جمال المحجبات لعام 2022
شاهد: ردة فعل مذيع أثناء حدوث زلزال قوي واهتزاز الاستديو خلال بث على الهواء بـ "جورجيا"