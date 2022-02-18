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رئيس التحرير : مشعل العريفي
"الراجحي" يجري تعديلاً جديداً بشأن الإجازة في اللائحة التنفيذية لنظام العمل
بالفيديو.. "استشاري" يكشف مخاطر الكالسيوم الذي يؤخذ على شكل حبوب وعلاقته بالسرطان
في اليوم الثاني من انتهاء المهلة التصحيحية.. شاهد.. إغلاق المحلات التجارية بجدة لمخالفي نظام مكافحة التستر
شاهد: سيارة مسرعة تصدم امرأة أثناء عبورها الطريق بالباحة
أبرزها تعديل درجات الأقارب .. تفاصيل التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
هل رأيتها كروية أم مسطحة؟.. شاهد : الأمير "سلطان بن سلمان" يحسم الجدل بشأن شكل الأرض من الفضاء
"الراجحي" يجري تعديلاً جديداً بشأن الإجازة في اللائحة التنفيذية لنظام العمل
آخر الأخبار
5 د
17

"الراجحي" يجري تعديلاً جديداً بشأن الإجازة في اللائحة التنفيذية لنظام العمل

بالفيديو.. "استشاري" يكشف مخاطر الكالسيوم الذي يؤخذ على شكل حبوب وعلاقته بالسرطان
آخر الأخبار
36 د
17

بالفيديو.. "استشاري" يكشف مخاطر الكالسيوم الذي يؤخذ على شكل حبوب وعلاقته بالسرطان

في اليوم الثاني من انتهاء المهلة التصحيحية.. شاهد.. إغلاق المحلات التجارية بجدة لمخالفي نظام مكافحة التستر
آخر الأخبار
1 س
17

في اليوم الثاني من انتهاء المهلة التصحيحية.. شاهد.. إغلاق المحلات التجارية بجدة لمخالفي نظام مكافحة التستر

شاهد: سيارة مسرعة تصدم امرأة أثناء عبورها الطريق بالباحة
آخر الأخبار
1 س
17

شاهد: سيارة مسرعة تصدم امرأة أثناء عبورها الطريق بالباحة

أبرزها تعديل درجات الأقارب .. تفاصيل التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
آخر الأخبار
1 س
17

أبرزها تعديل درجات الأقارب .. تفاصيل التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

هل رأيتها كروية أم مسطحة؟.. شاهد : الأمير "سلطان بن سلمان" يحسم الجدل بشأن شكل الأرض من الفضاء
آخر الأخبار
1 س
17

هل رأيتها كروية أم مسطحة؟.. شاهد : الأمير "سلطان بن سلمان" يحسم الجدل بشأن شكل الأرض من الفضاء

"الفقد هو الأسوأ".. نجل خالد سامي يثير قلق الجمهور بتغريدة غامضة عن صحة والده
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"الفقد هو الأسوأ".. نجل خالد سامي يثير قلق الجمهور بتغريدة غامضة عن صحة والده

1 ي
comment 11
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يُشبه زيوت التشحيم في السيارات.. شاهد: الخضيري يحذر من زيت شهير يتسبب في ترسب الدهون بالأوعية الدموية وتصلب الشرايين
آخر الأخبار

يُشبه زيوت التشحيم في السيارات.. شاهد: الخضيري يحذر من زيت شهير يتسبب في ترسب الدهون بالأوعية الدموية وتصلب الشرايين

1 ي
comment 7
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تنبيه هام من "الداخلية" لمنشآت القطاع الخاص
آخر الأخبار

تنبيه هام من "الداخلية" لمنشآت القطاع الخاص

1 ي
comment 8
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الكشف عن اسم وجنسية المقيم العربي الذي تحرش وهدد موظفة بالقتل داخل مقر عملها بالرياض
آخر الأخبار

الكشف عن اسم وجنسية المقيم العربي الذي تحرش وهدد موظفة بالقتل داخل مقر عملها بالرياض

1 ي
comment 77
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شاهد: مشهور سناب "سمول كابتشينو" يرقص ويتمايل بجانب فتاة حسناء في أحدث ظهور له
آخر الأخبار

شاهد: مشهور سناب "سمول كابتشينو" يرقص ويتمايل بجانب فتاة حسناء في أحدث ظهور له

1 ي
comment 103
39697
شاهد: إعلامية "عربية" شهيرة تخرج عن صمتها وترد على مزاعم الفيلم الإباحي المنسوب لها
آخر الأخبار

شاهد: إعلامية "عربية" شهيرة تخرج عن صمتها وترد على مزاعم الفيلم الإباحي المنسوب لها

1 ي
comment 10
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توضيح هام من "الموارد البشرية" بشأن دراسة تقليص أيام العمل
آخر الأخبار

توضيح هام من "الموارد البشرية" بشأن دراسة تقليص أيام العمل

1 ي
comment 5
6800
وزير خارجية قطر يكشف عن سبب تأخر عودة العلاقات مع البحرين
آخر الأخبار

وزير خارجية قطر يكشف عن سبب تأخر عودة العلاقات مع البحرين

1 ي
comment 9
5832
آخر الأخبار
"الراجحي" يجري تعديلاً جديداً بشأن الإجازة في اللائحة التنفيذية لنظام العمل
"الراجحي" يجري تعديلاً جديداً بشأن الإجازة في اللائحة التنفيذية لنظام العمل
5 د
comment 0
171
بالفيديو.. "استشاري" يكشف مخاطر الكالسيوم الذي يؤخذ على شكل حبوب وعلاقته بالسرطان
بالفيديو.. "استشاري" يكشف مخاطر الكالسيوم الذي يؤخذ على شكل حبوب وعلاقته بالسرطان
36 د
comment 0
302
في اليوم الثاني من انتهاء المهلة التصحيحية.. شاهد.. إغلاق المحلات التجارية بجدة لمخالفي نظام مكافحة التستر
في اليوم الثاني من انتهاء المهلة التصحيحية.. شاهد.. إغلاق المحلات التجارية بجدة لمخالفي نظام مكافحة التستر
1 س
comment 17
1262
شاهد: سيارة مسرعة تصدم امرأة أثناء عبورها الطريق بالباحة
شاهد: سيارة مسرعة تصدم امرأة أثناء عبورها الطريق بالباحة
1 س
comment 14
1740
أبرزها تعديل درجات الأقارب .. تفاصيل التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
أبرزها تعديل درجات الأقارب .. تفاصيل التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
1 س
comment 2
1111
هل رأيتها كروية أم مسطحة؟.. شاهد : الأمير "سلطان بن سلمان" يحسم الجدل بشأن شكل الأرض من الفضاء
هل رأيتها كروية أم مسطحة؟.. شاهد : الأمير "سلطان بن سلمان" يحسم الجدل بشأن شكل الأرض من الفضاء
1 س
comment 17
3333
أول تعليق من ابنة أحمد بدير عقب صدور الحكم النهائي على مي العيدان بعد وصف والدها بـ"الأقرع"
أول تعليق من ابنة أحمد بدير عقب صدور الحكم النهائي على مي العيدان بعد وصف والدها بـ"الأقرع"
3 س
comment 3
4270
مصر.. أول تعليق حكومي على فيديو ضرب عريس لعروسه في الشارع يوم الزفاف
مصر.. أول تعليق حكومي على فيديو ضرب عريس لعروسه في الشارع يوم الزفاف
3 س
comment 7
3602
من هي السيدة المتسببة في الحكم بسجن الإعلامي توفيق عكاشة؟
من هي السيدة المتسببة في الحكم بسجن الإعلامي توفيق عكاشة؟
3 س
comment 2
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بالفيديو: الأرصاد تكشف عن بدء العد التنازلي لانتهاء فصل الشتاء.. وتوضح حالة الطقس الأيام المقبلة
بالفيديو: الأرصاد تكشف عن بدء العد التنازلي لانتهاء فصل الشتاء.. وتوضح حالة الطقس الأيام المقبلة
3 س
comment 4
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هل شرب الكحول يسبب السرطان؟.. الشهري يجيب -فيديو
هل شرب الكحول يسبب السرطان؟.. الشهري يجيب -فيديو
3 س
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إذا لاحظتها توجه للطبيب فوراً.. الكشف عن أعراض تدل على الإصابة بسرطان الرئة
إذا لاحظتها توجه للطبيب فوراً.. الكشف عن أعراض تدل على الإصابة بسرطان الرئة
4 س
comment 0
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شخص يتنكر في زي طبيب لدخول برج النساء والولادة بالطائف.. وعند الاشتباه فيه وضبطه كانت المفاجأة!
شخص يتنكر في زي طبيب لدخول برج النساء والولادة بالطائف.. وعند الاشتباه فيه وضبطه كانت المفاجأة!
4 س
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كانت عايزة مية بسكر.. شاهد: عريس الإسماعيلية يصالح عروسته بعد تعديه عليها بالضرب ليلة زفافهما!
كانت عايزة مية بسكر.. شاهد: عريس الإسماعيلية يصالح عروسته بعد تعديه عليها بالضرب ليلة زفافهما!
4 س
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6480
خلال 24 ساعة الماضية .. شاهد: قائمة بأكثر المدن تسجيلاً لعدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة
خلال 24 ساعة الماضية .. شاهد: قائمة بأكثر المدن تسجيلاً لعدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة
4 س
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865
الكشف عن 3 علامات تشير إلى أن الصداع ناتج عن الإصابة بـ"أوميكرون"
الكشف عن 3 علامات تشير إلى أن الصداع ناتج عن الإصابة بـ"أوميكرون"
5 س
comment 0
857
الكشف عن غرامة ارتداء الشورت في المساجد والدوائر الحكومية
الكشف عن غرامة ارتداء الشورت في المساجد والدوائر الحكومية
5 س
comment 15
2747
7 علامات مبكرة لمرض السكري.. وهذه الاختلافات في الأعراض بين الرجال والنساء!
7 علامات مبكرة لمرض السكري.. وهذه الاختلافات في الأعراض بين الرجال والنساء!
5 س
comment 0
1422
تنبيه هام من السفارة السعودية في هولندا للمواطنين
تنبيه هام من السفارة السعودية في هولندا للمواطنين
5 س
comment 0
1057
درجات الحرارة تقترب من الصفر... "الأرصاد" تكشف عن موجة برد شديدة بداية من الغد بهذه المناطق
درجات الحرارة تقترب من الصفر... "الأرصاد" تكشف عن موجة برد شديدة بداية من الغد بهذه المناطق
5 س
comment 0
8816
النيابة تحذر من ارتكاب 4 أفعال على متن الطائرة عقوبتها السجن وغرامة نصف مليون ريال!
النيابة تحذر من ارتكاب 4 أفعال على متن الطائرة عقوبتها السجن وغرامة نصف مليون ريال!
5 س
comment 13
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شاهد : الصحة تعلن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والحالات الحرجة والوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية
شاهد : الصحة تعلن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والحالات الحرجة والوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية
6 س
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أول تعليق من البحرين بشأن وجود خلاف مع قطر حول آلية الحوار تسبب في تأخر العلاقات بينهما
أول تعليق من البحرين بشأن وجود خلاف مع قطر حول آلية الحوار تسبب في تأخر العلاقات بينهما
6 س
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هل الراكب عليه مخالفة عدم ربط حزام الأمان ؟ .. المرور يجيب
هل الراكب عليه مخالفة عدم ربط حزام الأمان ؟ .. المرور يجيب
6 س
comment 17
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شاهد.. مسؤولة ماليزية تثير جدلاً واسعاً بنصيحة غريبة للرجال: اضربوا زوجاتكم واهجرهن
شاهد.. مسؤولة ماليزية تثير جدلاً واسعاً بنصيحة غريبة للرجال: اضربوا زوجاتكم واهجرهن
6 س
comment 17
1857
فاجعة ريان تتكرر .. وفاة الطفل حيدر بعد إخراجه من البئر
فاجعة ريان تتكرر .. وفاة الطفل حيدر بعد إخراجه من البئر
7 س
comment 2
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شاهد.. موجة قوية تحطم نوافذ عبّارة وتثير الذعر بين ركابها
شاهد.. موجة قوية تحطم نوافذ عبّارة وتثير الذعر بين ركابها
7 س
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متى يمكنك إنهاء العزل المنزلي في حال إصابتك بمتحور أوميكرون ؟
متى يمكنك إنهاء العزل المنزلي في حال إصابتك بمتحور أوميكرون ؟
7 س
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احذر.. مسكن شائع يستخدم لآلام الظهر والأسنان يتسبب في زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية
احذر.. مسكن شائع يستخدم لآلام الظهر والأسنان يتسبب في زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية
7 س
comment 0
5186
شاهد .. أبرز كاريكاتير الصحف اليوم الجمعة
شاهد .. أبرز كاريكاتير الصحف اليوم الجمعة
7 س
comment 1
1816
"ما بين زخات مطرية ورياح مثيرة للغبار".. المسند يتوقع أجواء غير مستقرة اليوم وغداً على هذه المناطق!
"ما بين زخات مطرية ورياح مثيرة للغبار".. المسند يتوقع أجواء غير مستقرة اليوم وغداً على هذه المناطق!
7 س
comment 0
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طاولة بوتين وماكرون تثير الجدل مجددا.. خلاف بين صانعيها في هاتين الدولتين
طاولة بوتين وماكرون تثير الجدل مجددا.. خلاف بين صانعيها في هاتين الدولتين
8 س
comment 3
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"الحصيني" يكشف تفاصيل حالة مطرية تشهدها المملكة ابتداءً من اليوم.. ويوضح المناطق المُتأثرة بها
"الحصيني" يكشف تفاصيل حالة مطرية تشهدها المملكة ابتداءً من اليوم.. ويوضح المناطق المُتأثرة بها
8 س
comment 2
4903
من أين أتت المياه على كوكب الأرض؟
من أين أتت المياه على كوكب الأرض؟
9 س
comment 9
1418
"الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة
"الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة
10 س
comment 0
1569
مأساة "ريان" تتكرر .. سقوط "حيدر" في بئر عميقة في هذه الدولة .. وكاميرا ترصد حالته داخل البئر
مأساة "ريان" تتكرر .. سقوط "حيدر" في بئر عميقة في هذه الدولة .. وكاميرا ترصد حالته داخل البئر
10 س
comment 10
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رجل يتزوج 14 امرأة لتكوين ثروة طائلة.. و"سر" الرسائل التي وقعت في يد زوجته الأخيرة وكشفته
رجل يتزوج 14 امرأة لتكوين ثروة طائلة.. و"سر" الرسائل التي وقعت في يد زوجته الأخيرة وكشفته
10 س
comment 2
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شاهد: لحظة سقوط  شاب داخل فتحة أثناء سيره وسط مركز تجاري  ..  وهكذا انقذه القدر!
شاهد: لحظة سقوط  شاب داخل فتحة أثناء سيره وسط مركز تجاري  ..  وهكذا انقذه القدر!
11 س
comment 8
2720
الإمارات تستعد لترخيص العملات المشفرة
الإمارات تستعد لترخيص العملات المشفرة
11 س
comment 6
919
شاهد .. أول صورة لسيارة القيادي الداعشي بعد قصف مركبته بصاروخ "جو أرض" في صحراء العراق
شاهد .. أول صورة لسيارة القيادي الداعشي بعد قصف مركبته بصاروخ "جو أرض" في صحراء العراق
11 س
comment 3
2375
شاهد: أحلام تكشف عن اسم  صاحبة اختيار لون وتطريز ثوب إطلالتها النجدية في حفل "العاذرية"
شاهد: أحلام تكشف عن اسم  صاحبة اختيار لون وتطريز ثوب إطلالتها النجدية في حفل "العاذرية"
12 س
comment 10
4062
من حامل شنط وبائع للصحون إلى صنع الطائرات.. شاهد: قصة مهندس طيران سعودي عاد إلى المملكة بعد غربته بأمريكا 27 عامًا
من حامل شنط وبائع للصحون إلى صنع الطائرات.. شاهد: قصة مهندس طيران سعودي عاد إلى المملكة بعد غربته بأمريكا 27 عامًا
13 س
comment 13
8493
شاهد.. أول ظهور لزوجة الفنان الإماراتي حسين الجسمي.. والكشف عن جنسيتها
شاهد.. أول ظهور لزوجة الفنان الإماراتي حسين الجسمي.. والكشف عن جنسيتها
13 س
comment 9
9280
توضيح من "الموارد البشرية" بشأن مدة الإعفاء المالي للمنشآت الصغيرة
توضيح من "الموارد البشرية" بشأن مدة الإعفاء المالي للمنشآت الصغيرة
14 س
comment 6
2013
مصر.. شاهد: فيديو جديد لحظة إغماء العروس وسقوطها على الأرض بعد مشاجرتها مع العريس
مصر.. شاهد: فيديو جديد لحظة إغماء العروس وسقوطها على الأرض بعد مشاجرتها مع العريس
14 س
comment 8
4468
رئيس بيلاروسيا يرد بطريقة صادمة على مراسل CNN بعد سؤاله عن دعم بلاده لروسيا
رئيس بيلاروسيا يرد بطريقة صادمة على مراسل CNN بعد سؤاله عن دعم بلاده لروسيا
14 س
comment 4
3692
إجراء جديد من "البنوك" للمستفيدين من القرض العقاري لاستكمال الفلل السكنية المتعثرة
إجراء جديد من "البنوك" للمستفيدين من القرض العقاري لاستكمال الفلل السكنية المتعثرة
15 س
comment 8
3972
شاهد.. "أحلام" تشعل حماس عدد من السيدات في حفل "جلسات العاذرية" بوصلة رقص
شاهد.. "أحلام" تشعل حماس عدد من السيدات في حفل "جلسات العاذرية" بوصلة رقص
15 س
comment 19
3582
شاهد: أدرعي يوضح بالأدلة كيف حول "نصرالله" لبنان إلى إمارة إيرانية.. ويستشهد بفيديو "صاحب الزمان"
شاهد: أدرعي يوضح بالأدلة كيف حول "نصرالله" لبنان إلى إمارة إيرانية.. ويستشهد بفيديو "صاحب الزمان"
16 س
comment 18
1572
بعدما وصفته بالأقرع.. محكمة كويتية تصدر حكمها على الإعلامية مي العيدان في قضية الإساءة للفنان أحمد بدير
بعدما وصفته بالأقرع.. محكمة كويتية تصدر حكمها على الإعلامية مي العيدان في قضية الإساءة للفنان أحمد بدير
16 س
comment 6
7087
أول تعليق من صاحبة الكلبين اللذين هجما على المواطن "سعد العنزي" وتسببا في وفاته بأمريكا
أول تعليق من صاحبة الكلبين اللذين هجما على المواطن "سعد العنزي" وتسببا في وفاته بأمريكا
16 س
comment 10
6500
شاهد.. طبيبة سعودية ‏تروي قصة صورة لها منعت من النشر لمدة 34 عاما.. وسر ظهورها الآن
شاهد.. طبيبة سعودية ‏تروي قصة صورة لها منعت من النشر لمدة 34 عاما.. وسر ظهورها الآن
16 س
comment 13
9439
بعد انتهاء المهلة التصحيحية.. شاهد: إغلاق المحال التجارية المخالفة في جدة
بعد انتهاء المهلة التصحيحية.. شاهد: إغلاق المحال التجارية المخالفة في جدة
17 س
comment 25
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شاهد.. لحظة نسف مركبة قائد داعشي بصاروخ جو أرض وسط صحراء بالعراق
شاهد.. لحظة نسف مركبة قائد داعشي بصاروخ جو أرض وسط صحراء بالعراق
17 س
comment 10
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تعرف على أفضل طعام يقلل من خطر السكتة الدماغية ويخفض ضغط الدم
تعرف على أفضل طعام يقلل من خطر السكتة الدماغية ويخفض ضغط الدم
17 س
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الاستخبارات البريطانية تكشف عن 7 محاور روسية لاحتلال أوكرانيا
الاستخبارات البريطانية تكشف عن 7 محاور روسية لاحتلال أوكرانيا
17 س
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الديوان الملكي :وفاة والدة الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني
الديوان الملكي :وفاة والدة الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني
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متمردون مدعومون من روسيا يقصفون قرية أوكرانية بالأسلحة الثقيلة
متمردون مدعومون من روسيا يقصفون قرية أوكرانية بالأسلحة الثقيلة
19 س
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مصر.. شاهد: عريس يعتدي على عروسه بالضرب وسط الشارع بعد دقائق من زفافهما
مصر.. شاهد: عريس يعتدي على عروسه بالضرب وسط الشارع بعد دقائق من زفافهما
19 س
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شاهد: مشاجرة عنيفة بين شابين أبيض وأسود في أمريكا.. وعندما جاءت الشرطة كانت المفاجأة
شاهد: مشاجرة عنيفة بين شابين أبيض وأسود في أمريكا.. وعندما جاءت الشرطة كانت المفاجأة
19 س
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6499
شاهد .. لحظة النطق بحكم الإعدام على متهم قتل صديقه عمداً في مصر
شاهد .. لحظة النطق بحكم الإعدام على متهم قتل صديقه عمداً في مصر
19 س
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قبل أيام من الاحتفال به.. تعرف على فعاليات يوم التأسيس بجميع مناطق المملكة وشروط الحضور 
قبل أيام من الاحتفال به.. تعرف على فعاليات يوم التأسيس بجميع مناطق المملكة وشروط الحضور 
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البحرين تعلن إلغاء الحجر الصحي للمخالطين للمصابين بفيروس كورونا
البحرين تعلن إلغاء الحجر الصحي للمخالطين للمصابين بفيروس كورونا
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"النمر" يرد على استشارة لـ"مريضة قلب عمرها 65 سنة" ترغب بالزواج!
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بالفيديو: "محام" يكشف الأدلة التي تقود إلى معرفة الوافد المتستر عليه من قبل مواطن ويوضح العقوبة النظامية بحقهما
بالفيديو: "محام" يكشف الأدلة التي تقود إلى معرفة الوافد المتستر عليه من قبل مواطن ويوضح العقوبة النظامية بحقهما
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شاهد: إغلاق المحال التجارية في الدمام بعد انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر
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شاهد.. إغلاق المحال التجارية بالرياض بعد انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر
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الفجر الجديد

ايها الصهيوني المحتل الارهابي حمير اليهود عندهم صاحب الزمان وانتم اليهود عندكم افكار المخلص الاكبر وفكر التمهيد للنزول بملىء الارض والغريب من يسبق من الاثنين لعنكم معا وقتلكم جمعيا

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شاهد: أحلام تكشف عن اسم  صاحبة اختيار لون وتطريز ثوب إطلالتها النجدية في حفل "العاذرية"

شاهد: أحلام تكشف عن اسم  صاحبة اختيار لون وتطريز ثوب إطلالتها النجدية في حفل "العاذرية"

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شاهد.. أول ظهور لزوجة الفنان الإماراتي حسين الجسمي.. والكشف عن جنسيتها

شاهد.. أول ظهور لزوجة الفنان الإماراتي حسين الجسمي.. والكشف عن جنسيتها

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يوتيوب المرصد
شاهد: مشاجرة عنيفة بين شابين أبيض وأسود في أمريكا.. وعندما جاءت الشرطة كانت المفاجأة

شاهد: مشاجرة عنيفة بين شابين أبيض وأسود في أمريكا.. وعندما جاءت الشرطة كانت المفاجأة

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مصر.. إبراهيم عيسى يثير الجدل بتصريحات عن لبس "نساء الصعيد" للمايوه قبل 50 عامًا - فيديو

مصر.. إبراهيم عيسى يثير الجدل بتصريحات عن لبس "نساء الصعيد" للمايوه قبل 50 عامًا - فيديو

1 ي
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أحدهم خلع الفانيلة .. شاهد: مشاجرة عنيفة بين شابين وسائق باص مصري بالكويت

أحدهم خلع الفانيلة .. شاهد: مشاجرة عنيفة بين شابين وسائق باص مصري بالكويت

2 ي
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شاهد.. لحظة محاصرة "جيب شاص" وسارقه على طريق سريع في حائل

شاهد.. لحظة محاصرة "جيب شاص" وسارقه على طريق سريع في حائل

3 ي
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أخبار ثقافية
بن بخيت : أستاذية وتنظيرات الفنان محمد صبحي على السعودية

بن بخيت : أستاذية وتنظيرات الفنان محمد صبحي على السعودية

1 أس
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هل مات "عبدالله القصيمي" مُلحداً؟ .. شاهد : صديقه المقرب يحسم الجدل ويجيب

هل مات "عبدالله القصيمي" مُلحداً؟ .. شاهد : صديقه المقرب يحسم الجدل ويجيب

2 أس
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شاهد : كاتب مصري يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة صديقه "القصيمي" وسبب دخوله في حالة اكتئاب قبل وفاته

شاهد : كاتب مصري يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة صديقه "القصيمي" وسبب دخوله في حالة اكتئاب قبل وفاته

2 أس
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الجمعية السعودية للاستعاضة السنية تشارك بالمؤتمر العالمي لطب الأسنان إيدك دبي ..ودعوة هامة للمختصين بهذا الشأن

الجمعية السعودية للاستعاضة السنية تشارك بالمؤتمر العالمي لطب الأسنان إيدك دبي ..ودعوة هامة للمختصين بهذا الشأن

2 أس
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أخبار صحية
بالفيديو.. "استشاري" يكشف مخاطر الكالسيوم الذي يؤخذ على شكل حبوب وعلاقته بالسرطان

بالفيديو.. "استشاري" يكشف مخاطر الكالسيوم الذي يؤخذ على شكل حبوب وعلاقته بالسرطان

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7 علامات مبكرة لمرض السكري.. وهذه الاختلافات في الأعراض بين الرجال والنساء!

7 علامات مبكرة لمرض السكري.. وهذه الاختلافات في الأعراض بين الرجال والنساء!

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متى يمكنك إنهاء العزل المنزلي في حال إصابتك بمتحور أوميكرون ؟

متى يمكنك إنهاء العزل المنزلي في حال إصابتك بمتحور أوميكرون ؟

7 س
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احذر.. مسكن شائع يستخدم لآلام الظهر والأسنان يتسبب في زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية

احذر.. مسكن شائع يستخدم لآلام الظهر والأسنان يتسبب في زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية

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أخبار اقتصادية
الإمارات تستعد لترخيص العملات المشفرة

الإمارات تستعد لترخيص العملات المشفرة

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إجراء جديد من "البنوك" للمستفيدين من القرض العقاري لاستكمال الفلل السكنية المتعثرة

إجراء جديد من "البنوك" للمستفيدين من القرض العقاري لاستكمال الفلل السكنية المتعثرة

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شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس

1 ي
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وكالة "بلومبيرج" تكشف كيف حققت أزمة أوكرانيا مكاسب قوية للسعودية اقتصاديا وسياسيا على المستوى الدولي

وكالة "بلومبيرج" تكشف كيف حققت أزمة أوكرانيا مكاسب قوية للسعودية اقتصاديا وسياسيا على المستوى الدولي

1 ي
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أخبار السيارات
شاهد: مزاد على أول سيارة لكزس 2022 تصل الرياض تباع بسعر صادم

شاهد: مزاد على أول سيارة لكزس 2022 تصل الرياض تباع بسعر صادم

5 ي
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شاهد: لحظة احتفال الملكة إليزابيث بالذكرى الـ 70 لتوليها العرش

شاهد: لحظة احتفال الملكة إليزابيث بالذكرى الـ 70 لتوليها العرش

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شاهد: "سائحة ألمانية" تروي سبب زيارتها إلى المملكة .. وتكشف عن رأيها في عسير

شاهد: "سائحة ألمانية" تروي سبب زيارتها إلى المملكة .. وتكشف عن رأيها في عسير

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شاهد: إطلاق الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا" وهذا ما ترمز إليه

شاهد: إطلاق الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا" وهذا ما ترمز إليه

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مناسبات
أول تعليق من ابنة أحمد بدير عقب صدور الحكم النهائي على مي العيدان بعد وصف والدها بـ"الأقرع"

أول تعليق من ابنة أحمد بدير عقب صدور الحكم النهائي على مي العيدان بعد وصف والدها بـ"الأقرع"

3 س
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من أين أتت المياه على كوكب الأرض؟

من أين أتت المياه على كوكب الأرض؟

9 س
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رجل يتزوج 14 امرأة لتكوين ثروة طائلة.. و"سر" الرسائل التي وقعت في يد زوجته الأخيرة وكشفته

رجل يتزوج 14 امرأة لتكوين ثروة طائلة.. و"سر" الرسائل التي وقعت في يد زوجته الأخيرة وكشفته

10 س
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مصر.. شاهد: عريس يعتدي على عروسه بالضرب وسط الشارع بعد دقائق من زفافهما

مصر.. شاهد: عريس يعتدي على عروسه بالضرب وسط الشارع بعد دقائق من زفافهما

19 س
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