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هل على الراكب مخالفة عند استخدام الجوال؟؟؟
نحن الوارثون ونحن في الامامة مقدمون متى انزل الله من شبه لكم انكم قتلتموه وانتم من تمهدون حتى يعود ليقتص منكم ومن الذين اتخذوه وأمه من دون الله اربابا وحميركم وسفهاء العرب الخدام من الغلمان معكم
باين الحسن ههه ذي وعاملة مكياج وإضاءة وشكلها مو حلو فكيف لو مومتبرجة عموما اظن انه مو متزوج ومجرد إشاعة بس المغربية بصراحة ماتشرف لاخلق ولا اخلاق
ايها الصهيوني المحتل الارهابي حمير اليهود عندهم صاحب الزمان وانتم اليهود عندكم افكار المخلص الاكبر وفكر التمهيد للنزول بملىء الارض والغريب من يسبق من الاثنين لعنكم معا وقتلكم جمعيا
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