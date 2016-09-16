قصة «أعنف حاكم عرفه التاريخ»: قتل أكثر من 45 مليون إنسان وأمر أب أن يدفن ابنه حيًا

صحيفة المرصد:كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن الحاكم الذي ارتكب أكبر قدر من الجرائم بحق شعبه، مشيرة إلى أن كثيرين يعرفون أدولف هتلر، الذي حكم ألمانيا وترددت حوله الكثير من الأخبار التي تشير إلى أنه شن جرائم ضد الإنسانية بتعذيبة لليهود، وتعرف أيضا جوزيف ستالين، وهو القائد الثاني للإتحاد السوفيتي وفي الفترة التي تولى بها السلطة عمل على قمع خصومة من السياسيين والقضاء عليهم، لكن الغالبية لا تعرف أن هناك شخص أكثر عنفًا اسمه ماو تسي تونج.
ماو تسي تونج، زعيم الحزب الشيوعي في الصين منذ عام 1935 وحتى وافته المنية، وكان قائدا عسكريا، ولديه من الأطفال 5 أولاد، وبغض النظر عن حياته الخاصة أوضحت الصحيفة أنه من العام 1958 وحتى 1962 أخضع الصينيين لسياسة عنيفة أدت إلى وفاة ما يفوق 45 مليون شخص، وبذلك يكون محطمًا للأرقام القياسية في قتله للأشخاص.
يقول المؤرخ الهولندي فرانك ديكوتير، والذي نشر كتاب تحدث خلاله عن سياسة ماو وشخصيته، إنه رغب في أن يجعل شعب الصين يسيرون وفقًا لخطته، ورغب ماو في تغيير وظائفهم وحياتهم من أجل الوصول بالصين إلى مكانة أفضل، ولكنه حتى يحسن من الأوضاع الخارجية للصين حطم حياة الشعب، فكان لهم منازلهم وأسلوب حياة مختلفة ولديهم وظائف لكنه أخذ منهم كل ذلك، وأصبحت كل الأشياء في يده وبأمر منه فقط تسير الأوضاع، ولمن يرغب في الحصول على الطعام أو وسائل الحياة المتعددة عليه طاعته، واستخدم الأسلحة كوسيلة للسيطرة على الشعب للخضوع إلى حزبه مثل أي ديكتاتور.
خطط ماو أن يعمل الشعب كله على تطوير الأراضي الزراعية من خلال ترك أعمالهم وإجبارهم على العمل كفلاحين في تلك الأراضي، وخلال تلك الفترة التي قمع بها الشعب ليسيروا وفقًا لقراراته مات الملايين من الصينيين، وأطلق على هذه الخطة التي وضعها بنفسه وحزبه الشيوعي اسم «القفزة العظيمة للأمام»، وقادها بذاته بعد إبلاغه بكارثة نقص الحبوب في الصين وحظر من العمل في الزراعة بصورة منفردة وبدأ بفرض القيود القهرية.
أما الثائرون الذين رفضوا سياسته فأطلق عليهم «أعداء الثورة» وكان يلقي بهم في السجون بعد محاكمتهم، ورغم أن الدولة حققت جزء من تلك القفزة إلى الأمام إلا أن ما وراءها كان العنف والإرهاب والقتل الجماعي، وفي الحقيقة فإن الاقتصاد لم ينمو بشكل ضخم رغم التكلفة الضخمة التي دفع ثمنها الشعب وراحوا ضحيتها.
ومن بين الأخطاء التي سجلت له حتى الآن أن في يوم ما سرق طفل أداة زراعية وعندما وصل الخبر إليه لم يتهاون مع الأمر بل جعل والده يدفنه حيًا، وحالما نفذ الأب الحكم مات بعد أيام بسبب حزنه على طفله.
وأوضحت الصحيفة أن النظام في الصين يعترف بأن ماو ارتكب الأخطاء بحق الشعب، لكن وعلى الجانب الآخر نجد الحكومة الصينية ترفض التصريح عن الجرائم التي ارتكبها والإعلان عن التفاصيل خلف تلك الجرائم.
واختتمت الصحيفة كلماتها بالإشارة إلى أنه يعد الأعنف لأنه أساء إلى شعبه، وأن ليس من المهم أن يسعى القائد إلى تحسين أحوال الدولة وانتاجيتها فقط، فمن الممكن الوصول إلى النجاح في شكل الدولة لكن لا توجد داخل تلك الدولة الأساسيات السليمة ليعيش شعبها آمنًا، فرغم أن ماو عمل على تمدن الصين وتحويلها من دولة رأسمالية إلى اشتراكية، إلا أنه جعل التعامل مع الأفراد داخل الدولة كما لو كانوا قطعًا يمكن تحركيها.
وفي الفترة التي عاش بها ماو عمل حزبه الشيوعي على استبعاده ما دفعه إلى صنع الثورة الثقافية في عام 1966، وأراد منها سحق المعارضة، فقام بإطلاق ملايين الطلبة من المدارس العليا والجامعات ليخدموا كحرس حمر، ولكنهم سببوا الفوضى في البلاد، دافعين بالصين إلى حافة حرب أهلية ضارية.
تعليقات ( 23 )
بدورتعليق 14الصميل أثلج الله صدرك
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°يارب آرنا عجائب قدرتك في اللي مسمي نفسه قلم
الريسواشنطن بوست الأمريكية اكيد جميع الاعلام الامريكي الان يشن حملة ضد الحكومة الصينية بسبب ما عملته الصين في قمة العشرين مع اوباما ابحثوا في اليوتيوب
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°قلم إيران اكيد راح تمدح اللي يقتل شعبه لكن لو نقتل ربعك كان شفنا لسانك يقطر حقد ليه يقتلون! !!!!!
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°الشيوعي قتل45 مليون من شعبه واهل السنة إذا اعدموا ارهابي كالنمر النمر صدعوا روسنا ليه ومدري ايش !
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°ماعندكم حرية وهي حفظ حقوق الإنسان _عندكم حرية التعري وشواطىء للعراة وملاهي ليلية واختلاط وشرب المسكرات هذه الحرية اللي عندكم ياكفار
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°زعيم الحزب الشيوعي بالصين مثل كيم رئيس كوريا ش حكموا شعوبهم بقبضة الحديد!!!!!!! ____ اللي يضحك لأن الطفل سرق آله زراعية خلى أبوه يدفنه وهو حي( مجنون)
إستشاري صحلماذا لا يسمي العالم هتلر وستالين وماو تسي تونج إرهابيين العصر الماضي ثم يضيفون بوش وبلير وبوتين وساركوزي وبشار وصدام والسيسي والقذافي وعلي صالح .
عدد التعليقات:10021
إنسان منصفأمريكا ,,تناست جرائمها ,,في العراق ,,,وفي أفغانستان,,وفي فيتنام,,وفي اليابان,,,في الحرب الأهليه الأمريكيه أيضا,,ملايين القتلى
عدد التعليقات:155
الصميلولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار (42) مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ( 43 )
كلمه حققلم الخنبقه يهذي بالمتشددين ماندري من اللي شاد عليه اللهًً ينصر حكومتنا وجنودنا فالاعداء متربصين وقلم الخنبقه اولهم
معلملم يكشف الشعب الصيني جرائمه لأن الطغاة دائما يجدون من يدافع عن جرائمهم ولو ذكرت الآن صدام حسين فستجد الملايين من العرب يدافعون عنه رغم معرفتهم بجرائمه
حربي المدينةهذا التقرير سياسي اكثر منه حقيقي ولو كان فعل ذلك كله كما يزعم التقرير لكان الشعب الصيني اول من فضحه . ولكن هذه سياسة الغرب تشوه سمعة اعدائها
كفى كذبيعني يروجوا لاحداث هذا السفاك من اجل ان يصمت الشعب السوري عما قام به رئيسهم النصيري المجوسي !!!؟
الغامديلعن الله بشار الاسد
عبدالعزيز الشمريماو هو باني الصين الحديثه ويعتبره الصينيون الأب الروحي للصين وباني مجدها .لا يوجد مجرمين فتكوا بالانسانية مثل الغرب . قتلوا ملايين في اليابان والعراق
الخلاصةمعروف وفضاعاته كثيره بلا شفقه استعباد ولا زالت ترزح ولولا تطور الغرب والشرق ماصنعو نهضتهم حديثه واقتباس له تماثيل وصوره على العمله ! طبائعهم غريبة
sar-al-saليس بعد الشيوعيه اسوأ وهذا ما استشفته كوريا الشماليه عن الصين وربما هذا من اسباب دخولهما الان مرحله المخاض ولله في خلقه شؤون
العابدالله يديم علينا حكم أل سعود إللي قلوبهم قبل أبوابهم مفتوحه لشعبهم نعمه من الله من بها على البلاد والعباد
عدد التعليقات:13441
قلم الحقيقهلاينفع مع المتشددين الارهابيين أعداء الحياة والسلام والبشر للقضاء عليهم الا مثل هؤلاء الزعماء الأبطال الأشداء.
متابع من اشهملاتصدقون ماينشر في الاعلام الغربي عن خصومهم من كل الأجناس والديانات ، ماوتسيتونغ هو أبو نهضة الصين التي نراها اليوم وهو بعبع الغرب الخطير
الله لايبلانامافيه احد يسود في دولته او بيته او عمله بالعنف والديكتاتورية ، اللي تاخذه بالاحترام والمحبة يكون ثابت وقوي عكس اللي بالعنف في اول فرصة يتغير
الزمردههههههههههه وين نسيتووووووووو صدام ومعمر وهتلر والاخوان الدويش ههههههههههههههه