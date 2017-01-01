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فيديو: ولي العهد لوالد أحد مصابي عملية استهداف الحرم : “ولدكم بألف ولد”..شاهد رد الأخير عليه!

فيديو: ولي العهد لوالد أحد مصابي عملية استهداف الحرم : “ولدكم بألف ولد”..شاهد رد الأخير عليه!
وزير خارجية البحرين: إحضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة تصعيد عسكري تتحمله قطر

وزير خارجية البحرين: إحضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة تصعيد عسكري تتحمله قطر
بالصور: شاهد أكبر احتفال بالعيد للمسلمين في أوروبا .. أكثر من 100 ألف مسلم يتجمعون في برمنجهام

بالصور: شاهد أكبر احتفال بالعيد للمسلمين في أوروبا .. أكثر من 100 ألف مسلم يتجمعون في برمنجهام
توقيع عقود الإيجار عبر “أبشر” قريبًا.. ولهذا السبب سيتم السماح للمرأة بالاستئجار دون ولي أمر!
“صورة” الأمير محمد بن نايف مع حفيده تثير تفاعلاً بين نشطاء التواصل !
فيديو: ولي العهد لوالد أحد مصابي عملية استهداف الحرم : “ولدكم بألف ولد”..شاهد رد الأخير عليه!
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بالصور: شاهد أكبر احتفال بالعيد للمسلمين في أوروبا .. أكثر من 100 ألف مسلم يتجمعون في برمنجهام
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كشف تفاصيل تحصيل رسوم العمالة الوافدة ومرافقيهم.. وهذا هو موعد تطبيقها!

كشف تفاصيل تحصيل رسوم العمالة الوافدة ومرافقيهم.. وهذا هو موعد تطبيقها!

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“المالية” تكشف عن آلية عودة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة

“المالية” تكشف عن آلية عودة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة

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أخبار مناسبات
بالصور : أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك

بالصور : أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك

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صحيفة” المرصد” تهنئ قرّاءها بحلول عيد الفطر المبارك

صحيفة” المرصد” تهنئ قرّاءها بحلول عيد الفطر المبارك

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شاهد بعدسة “واس” لحظة مبايعة الأمراء ومفتي المملكة والمواطنين ولي العهد

شاهد بعدسة “واس” لحظة مبايعة الأمراء ومفتي المملكة والمواطنين ولي العهد

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اتصالات وبرقيات التهاني من ملوك ورؤساء الدول للأمير “محمد بن سلمان” بمناسبة تعيينه ولياً للعهد

اتصالات وبرقيات التهاني من ملوك ورؤساء الدول للأمير “محمد بن سلمان” بمناسبة تعيينه ولياً للعهد

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واقعة غريبة.. إمام مسجد بمصر يكرر صلاة العيد مرتين.. ويردد:” الصلاة لا تجوز”!- فيديو

واقعة غريبة.. إمام مسجد بمصر يكرر صلاة العيد مرتين.. ويردد:” الصلاة لا تجوز”!- فيديو

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رؤية هلال عيد الفطر في الأردن بتقنية التصوير الفلكي بوضح النهار

رؤية هلال عيد الفطر في الأردن بتقنية التصوير الفلكي بوضح النهار

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مهور عرائس “داعش” السودانيات!

مهور عرائس “داعش” السودانيات!

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بالفيديو.. داعية مصري : ليلة القدر ليست في رمضان !

بالفيديو.. داعية مصري : ليلة القدر ليست في رمضان !

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

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