أخبار مثبتة
آخر الأخبار
آخر تعليق
بواسطة : فتحيه
البسي يختي 3 سنوات سجن...
بواسطة : احمد العسيري
لا تذم الناس اللي احسنو اليك . انا اشكر كل اجنبي عمل بكل جهده وشرفه وتحمل عنى ال...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
عاجل: عملية دهس لمحتفلين بعيد الفطر في مدينة نيوكاسل البريطانيةالمرصد 19 5٬028 17 ساعة
أردوغان يعلن عن موقفه من قرار قطر تجاه مطالب الدول المقاطعة!رويترز 98 13٬875 19 ساعة
أردوغان يفقد الوعي أثناء صلاة العيدالمرصد 31 12٬660 20 ساعة
المرصد الرياضي
الخليفي يعد أمير قطر:سنحمي bein من أي منافسة قادمة..وتميم يقدم شيك مفتوح لسحق المنافسين!المرصد 57 13٬734 2 يومين
“عبد الغني” و”العنزي” يرفضان مخالصة “النصر” !المرصد 26 7٬534 2 يومين
الاتحاد السعودي يقر خفض رواتب المحليين ويرفع عدد المحترفين إلى 6 بدلا من 4 لاعبينالمرصد 46 4٬527 4 أيام
التعديلات الأخيرة للائحة الاحتراف.. السماح للأندية السعودية بالتعاقد مع 6 أجانبالمرصد 38 4٬026 4 أيام
اخبار فنية
القبض على أصالة نصري في مطار بيروت بتهمة حيازة المخدراتالمرصد 75 10٬470 8 ساعات
شاهد: الفنانة العراقية شذى حسون أثناء أداء مناسك العمرة- صورالمرصد 37 12٬452 2 يومين
لعبت دور زوجة “أمير التنظيم”..داعش يخترق حساب بطلة مسلسل “غرابيب سود ” ويهددها!المرصد 34 8٬585 2 يومين
أول تعليق للفنانة الإماراتية “أحلام” على اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد!المرصد 32 15٬852 3 أيام
اخبار منوعة
بالصور: حادث مأساوي لفتاة في يوم عيد ميلادها رقم 21 ..وقصتها تشعل مواقع التواصل الإجتماعيالمرصد 23 5٬190 4 ساعات
بعد القبض عليها.. أول تعليق من أصالة على تهمة حيازتها كوكايينالمرصد 29 10٬823 5 ساعات
فضيحة تطارد الفنانة التركية توبا بويوكستون.. وهكذا تم القبض على حبيبها الجديد!!المرصد 71 12٬289 1 يوم
شاهد بالصور .. حادث مأساوي : وفاة خمسة أشخاص صعقا بالكهرباء في حمام سباحةالمرصد 16 11٬647 1 يوم
يوتيوب المرصد
بالصور: شاهد أكبر احتفال بالعيد للمسلمين في أوروبا .. أكثر من 100 ألف مسلم يتجمعون في برمنجهامالمرصد 16 1٬681 4 ساعات
نضال الأحمدية: الفحوصات أثبتت تعاطي أصالة للكوكايينالمرصد 24 5٬063 4 ساعات
بالفيديو .. لحظة استهداف عناصر حوثية حاولت التسلل لحدود المملكةالمرصد 46 6٬885 11 ساعة
شاهد : أمريكي وزوجته يعتديان بوحشية على صاحبة مطعم وابنتها بولاية جورجيا الأمريكيةالديلي ميل 37 5٬835 16 ساعة
اخبار ثقافية
تركيا توقف تدريس نظرية التطور لداروين لصعوبة فهمها وإثارتها للجدل!المرصد 27 1٬802 17 ساعة
جمع بين 5 مواهب .. هكذا علق المذيعون على الراحل مطلق الذيابي.. وهذه سر نشأته في الأردن!المرصد 24 6٬518 6 أيام
عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !المرصد 31 7٬638 أسبوع واحد
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزادسكاي نيوز 18 2٬507 أسبوعين
اخبار صحية
تعرف على الفيتامين الذي يقتل الخلايا الجذعية للسرطان !المرصد 5 9٬599 2 يومين
خلاصة البروكولي لمعالجة السكري وتخفض مخاطر إصابة سرطان الثدي عند النساء بنسبة 50%المرصد 44 5٬403 أسبوع واحد
تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعوديةالمرصد 89 13٬413 أسبوع واحد
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”BBC 3 2٬559 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
“أميركان إيرلاينز” ترفض عرضاً مفاجئاً من “القطرية”المرصد 25 7٬975 10 ساعات
شركات سعودية تهرّب البضائع إلى قطر!المرصد 69 14٬393 16 ساعة
كشف تفاصيل تحصيل رسوم العمالة الوافدة ومرافقيهم.. وهذا هو موعد تطبيقها!المرصد 162 7٬767 2 يومين
“المالية” تكشف عن آلية عودة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولةالمرصد 70 17٬723 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل جموع المهنئين بعيد الفطر المباركواس 4 2٬485 7 ساعات
صحيفة” المرصد” تهنئ قرّاءها بحلول عيد الفطر المباركالمرصد 69 970 1 يوم
شاهد بعدسة “واس” لحظة مبايعة الأمراء ومفتي المملكة والمواطنين ولي العهدواس 23 5٬353 4 أيام
الاخيرة
واقعة غريبة.. إمام مسجد بمصر يكرر صلاة العيد مرتين.. ويردد:” الصلاة لا تجوز”!- فيديوالمرصد 15 5٬460 18 ساعة
رؤية هلال عيد الفطر في الأردن بتقنية التصوير الفلكي بوضح النهارالمرصد 11 2٬959 2 يومين
مهور عرائس “داعش” السودانيات!المرصد 22 9٬061 2 يومين
بالفيديو.. داعية مصري : ليلة القدر ليست في رمضان !المرصد 74 8٬054 3 أيام
كاريكاتير