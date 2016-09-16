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الثوار يكبدون قوات الأسد خسائر بشرية كبيرة في حي جوبر الدمشقي

16 سبتمبر, 2016 , 17:12 م
الثوار يكبدون قوات الأسد خسائر بشرية كبيرة في حي جوبر الدمشقي
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صحيفة المرصد : أحبط “فيلق الرحمن” التابع للجيش السوري الحر، محاولة قوات الأسد مدعومة بالميليشيات الشيعية اقتحام حي جوبر شرقي العاصمة دمشق، وذلك في الخرق الأكبر لاتفاق الهدنة “الأميركية – الروسية” في سوريا من قبل النظام.

وبحسب  موقع” أورينت”  نقلا عن مراسله فقد مقتل 20 عنصراً من قوات الأسد وميليشيا “أبو الفضل العباس” العراقية، وجرح عدد آخر، إثر احباط “فيلق الرحمن” محاولتهم اقتحام حي جوبر الدمشقي، من محاور “طيبة وعارفة وكراش”، وذلك وسط قصف مدفعي وصاروخي استهدف مناطق في الحي.

وأوضح المراسل أن قوات الأسد بدأت عملية الاقتحام بتفجير مبنى على أطراف حي جوبر على محور “كراش”، بالتزامن مع قصف الحي بخمسة صواريخ “أرض – أرض” ممن نوع “فيل”، لتدور بعد ذلك معارك عنيفة أفضت إلى انسحاب قوات الأسد.

وأكد “أبو خالد سيفو” القائد العسكري في “فيلق الرحمن” أن قوات النظام تحاول استغلال التزام الثوار بالهدنة، لتحاول اقتحام الحي والسيطرة على مواقع جديدة، كما فعلت في الهدن السابقة في عدة مدن وبلدات في الغوطة الشرقية، مشيراً إلى أن الثوار تصدوا لأعنف محاولة اقتحام للحي، وتكبيد قوات الأسد خسائر بشرية كبيرة.

ويعتبر حي “جوبر” ذو أهمية استراتيجية لفصائل الثوار، كونه بوابة الدخول إلى ساحة العباسيين في وسط دمشق، ويشهد الحي بشكل متكرر معارك كر وفر، في حين تواصل قوات الأسد استهدف الحي بشكل دوري بالغازات السامة والغارات الجوية وقذائف المدفعية وصواريخ “أرض – أرض” والصواريخ المحملة بالمظلات.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    16 سبتمبر, 2016 , 18:04 م
    عدد التعليقات:3756

    العنيد

    لاشك انها معارضة وطنية شريفة سلمية حضارية لاتتلقى دعما من الخارج ولاتحمل اجندة خارجية بتاتا ولكن اسقاط الطاغية قد يضطرها للتعاون مع تركيااو امريكا
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  2. 8
    16 سبتمبر, 2016 , 17:40 م

    سااطور

    هذا يسوي تمركز له بضروف الهدنه المرسومه له من روسيا وامركا الخبيثه .. ياجماعه لا يوجد هدنه انما يوجد فخ ويجب استثمارها للاستعداد والالتحام نصركم الله
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  3. 7
    16 سبتمبر, 2016 , 17:36 م

    فاهم اللعبة

    اللهم انصر اخواننا الثوار في سوريا واهلك بشار واعوانه امين
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  4. 6
    16 سبتمبر, 2016 , 17:26 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)

    نصر الله السنة الإسلام الحق ولعن الله الخميني المجوسي القذر ومن هم على مذهبه عبدة القبور والحسينيات أبناء عاشوراء ليلة المجهولين
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  5. 5
    16 سبتمبر, 2016 , 17:21 م
    عدد التعليقات:13586

    عمر السميري

    وما النصر الا من عند الله
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  6. 4
    16 سبتمبر, 2016 , 17:20 م
    عدد التعليقات:2467

    ابن الوطن

    لعن الله زواحف الخميني مفلس عربي عدو الأرض
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  7. 3
    16 سبتمبر, 2016 , 17:20 م
    عدد التعليقات:13586

    عمر السميري

    قله قليله مستضعفه معها سلاح بدائي تهزم قوات نضاميه مدربه مدعومه بقوات اجنبيه واسلحه فتاكه وتحالف من عدة دول الله اكبر ولله الحمد
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  8. 2
    16 سبتمبر, 2016 , 17:17 م
    عدد التعليقات:13586

    عمر السميري

    انتصار الثوار باذن الله يعني فشل المشروع الروسي المجوسي في سوريا
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  9. 1
    16 سبتمبر, 2016 , 17:15 م
    عدد التعليقات:13586

    عمر السميري

    اللهم سدد رميهم واهزم عدوهم
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