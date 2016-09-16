وزير النقل لرئيس الملاحة الجوية : “بلاش بربرة” واستقالتك مقبولة

صحيفة المرصد-متابعات: انتقلت أزمة خلاف بين وزير النقل السعودي سليمان الحمدان والرئيس التنفيذي لخدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس حازم أبو داوود، إلى مواقع تويتر،عحتى وصلت جملة “بلاش بربرة” إلى الترند، وهي الجملة التي وجّهها الوزير “الحمدان” للمهندس “أبو داوود”، وتسببت في استقالته وإطلاقه هو الآخر جملة “لا أحب العمل في بيئه لا يحترم فيها الإنسان”.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لموقع سبق صور المراسلات والخطابات التي بدأت بتلقي الوزير عرضاً من مدير إحدى الإدارات التابعة له، يتضمن أن تقوم إدارة خدمات الملاحة الجوية السعودية بتحمل تكاليف سفر وفد المملكة لحضور أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولية الإيكاو بتكاليف تصل إلى 450 ألف ريال؛ قيمة هدايا ودروع؛ إضافة إلى قيمة الانتدابات التي ستصرف للوفد في السفر “.

وكشف الموقع أن المراسلات المتداولة؛ أحال الوزير الأمر إلى إدارة خدمات الملاحة الجوية لتحمّل التكاليف وفقاً لما جرت عليه العادة في الأعوام السابقة؛ إلا أن الرئيس التنفيذي لخدمات الملاحة الجوية رفض التنفيذ؛ مشيراً إلى أن الإجراء يعتبر مخالفاً للإجراءات النظامية؛ لكن الوزير أصر على تنفيذ تعليماته وبعث ببريد إلكتروني شديد اللهجة، قال في نصه: “أنا لن أقبل منك أنت أن تُقَرّر غير ما أوجه به أنا. كافة تكاليف ومصاريف رحلة مونتريال ستتحملها الملاحة الجوية، وبالكامل، (وبلاش بربره)”.