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شاهد .. الفراج يصرخ : والله عيب عليك يا أمين جدة..لكن أناشدك يابو بندر تسنّعهم!

16 سبتمبر, 2016 , 20:02 م
شاهد .. الفراج يصرخ : والله عيب عليك يا أمين جدة..لكن أناشدك يابو بندر تسنّعهم!
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقدم برنامج أكشن يا دوري الإعلامي وليد الفراج يناشد فيه سمو الأمير خالد الفيصل على ايجاد حل لما أسماه إهمال أمانة جدة والشركة الوطنية للمياه .

وذلك بعد أن نشر على حسابه في سناب شات مقطع فيديو لتصريف مياه الصرف الصحي في تقاطع شارع حائل مع شارع سعود الفيصل “الروضه سابقاً” والذي ذكر فيه بأن له شهر تقريباً دون أن تتحرك أي جهة مسؤولة لإيقاف هذا التسرب.



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    16 سبتمبر, 2016 , 20:21 م

    مافي شي جديد

    انت في السعوديه
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  2. 8
    16 سبتمبر, 2016 , 20:21 م

    ااببووححمموودد

    سمعت ان هذا الاعلامي موقوف .. صحيح !
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  3. 7
    16 سبتمبر, 2016 , 20:17 م

    أركد وعلى هونك

    هههههههههه ماحد حولك ؟؟ يعني ماهم دارين ؟؟ زلط مابش ياذا .. وبعدين أنت زعلان من شهر ؟ ماهي جده لها 60 سنه تطفح و نسمع بمشاريع الصرف الصحي ولاتنفذت
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  4. 6
    16 سبتمبر, 2016 , 20:15 م

    مدمر

    التقصير موجود اكيد ،،بس عشان تمر كل يوم من الشارع تبي يزين يا حبيبي عشان سيارتك تعال شوف اماكن كثيره وشوارع مكسره لاكن ان شاء الله الحكومه ما تقصر ،
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  5. 5
    16 سبتمبر, 2016 , 20:15 م

    فن المجاز على لسان الفراج

    مخالف للنشر
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  6. 4
    16 سبتمبر, 2016 , 20:14 م

    صحيح

    ردد ياليل ما اطولك عشان يتحركون
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  7. 3
    16 سبتمبر, 2016 , 20:13 م

    أبو محمد

    إعلامى درجة اولى
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  8. 2
    16 سبتمبر, 2016 , 20:12 م

    خيال

    عين الصواب
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  9. 1
    16 سبتمبر, 2016 , 20:07 م

    ابو نوره

    ابو بدر أعصابك
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