شاهد .. الفراج يصرخ : والله عيب عليك يا أمين جدة..لكن أناشدك يابو بندر تسنّعهم!

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقدم برنامج أكشن يا دوري الإعلامي وليد الفراج يناشد فيه سمو الأمير خالد الفيصل على ايجاد حل لما أسماه إهمال أمانة جدة والشركة الوطنية للمياه .

وذلك بعد أن نشر على حسابه في سناب شات مقطع فيديو لتصريف مياه الصرف الصحي في تقاطع شارع حائل مع شارع سعود الفيصل “الروضه سابقاً” والذي ذكر فيه بأن له شهر تقريباً دون أن تتحرك أي جهة مسؤولة لإيقاف هذا التسرب.