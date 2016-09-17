تيسير والبطي والكيال

* البداية، هل من حق الأهلي أن يغضب ويعتب ويحتج؟

* البيان.. إيضاحات حيال حقن تيسير الجاسم بإبرة دفع ثمنها اللاعب وناديه.

* المنتخب عشقنا الكبير وهذه ليست بحاجة إلى إيضاحات أيضا لكن من يتحمل اليوم هذا الخطأ المثير للشك حول تيسير وإصابة تيسير؟

* إذا كان طبيب المنتخب تهور ألا يوجد في المنتخب من يقول له أعرض عن هذا يا دكتور؟

* أما من يقول إن من حق تيسير الرفض فهذه من اختصاص وخصوصية لاعبي أندية أخرى تحول معسكر المنتخب إلى تأهيلهم، أما تيسير أو أي لاعب أهلاوي ينفذ وهو ساكت.

* والمفارقة الكبرى أن هناك تنسيقا بين المنتخب والأندية فنيا وإداريا وطبيا إلا في حالة تيسير لم يكن هناك أي تواصل بدليل أن في متن بيان الأهلي الإيضاحي ذُكر أن طبيب المنتخب لم يرد على اتصالات طبيب الأهلي حتى هذه اللحظة فماذا يمكن أن نقول حيال ذلك.

* وما حدث للكابتن تيسير لا يمكن أن يحدث مع غيره من لاعبي المنتخب طالما أن هناك فرز ألوان وطالما هناك من يرى الأهلي بنصف عين في الاتحاد والبقية بكل العيون.

* قد يسأل سائل عن طارق كيال المشرف على المنتخب ودوره في ما حدث للكابتن، وأنا معهم أسأل طارق هل استشرت في تلك الإبرة؟.

* أعجبني في بيان الأهلي شفافيته المطلقة في إيضاح الحقيقة للوسط الرياضي مع الأخذ في الاعتبار إلى أن الأهلي رفع خطاب للأمانة للبحث عن حقوق لاعبه مع إيماني التام أن الأمانة لن تعير خطاب الأهلي أي اهتمام.

(2)

* بقيت أشهر ويغادر اتحادنا المنتخب ونبدأ معركة مع الانتخابات.

* التجربة بحد ذاتها كتجربة أولى لنا مع اتحاد مستقل جيدة.

* ولست هنا بصدد التقييم بقدر ما أتمنى أن لا نرى أي عضو من أعضاء الاتحاد المنتهية فترته في الاتحاد القادم لاسيما أن هناك همسا مسموعا يشير إلى احتفاظ بعض الأسماء بكراسيهم.

(3)

عادل البطي رفض المنتخب وتفرغ للتحليل في قنوات أبوظبي وطارق كيال ترك الأهلي ورحب بالانضمام إلى المنتخب.

* أسألكم بالله لو العكس ماذا سيحدث للكيال من إعلام المتحالفين؟