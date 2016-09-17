أحياًنا احترام (الجنون) واجب

د الحرب العالمية وزع معظم أصحاب الشركات والمصانع والمعامل الألمانية الكبرى على عمالهم وزبائنهم الوصايا العشر التالية، وقبل إيرادها دعونا نستبدل بكلمة (الألمانية).. (العربية)، كنوع من المزاح الثقيل، والتهكم البايخ، وجاء في تلك الوصايا: لا تنس في جميع معاملاتك أن مصلحة وطنك وأبناء قومك فوق كل مصلحة أخرى. لا تنس أنك إذا اشتريت شيًئا مصنوًعا في الخارج تحدث نقًصا في ثروة بلادك. لا تعط نقودك إلاّ للعمال (العرب). لا تدنس بيتك أو محلك التجاري بإدخالك إليه أدواتُصِنعت في الخارج. لا تأكل لحوًما جاءتك من الخارج. ولا خبًزا كان قمحه مجلوًبا من الخارج. اكتب كتاباتك بحبر وأقلام (عربية)، وعلى أوراق (عربية)، واستعمل (المنشاف) العربي دون سواه. لا تلبس إلاّ أقمشة (عربية)، ولا تضع على رأسك إلاّ قبعات (عربية). لا تجدد قواك إلاّ بتناول طعام (عربي)، وجعة (عربية)، وفاكهة (عربية). لا تسافر ولا تنقل بضائعك إلاّ على سفن (عربية)، ولا تطير إلاّ بطائرات (عربية)، ولا تركب إلاّ سيارات (عربية). لا تتعالج إلاّ بأدوية وآلات (عربية) ­ انتهى. تخيلوا مجرد خيال لو أن هذا حصل، فماذا سوف تكون النتيجة؟! *** سألني: ما أبشع منظر من وجهة نظرك؟! أجبته: هو منظر امرأة فمها واسع جًدا، وتعلق لبانة. *** ذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية أن الطائرات الأميركية قتلت ما لا يقل عن (45 (ألف مقاتل من عصابات (داعش) الإرهابية، مقابل 3 جنود أميركان فقط ­ أي أن النسبة هي (15 (ألًفا إلى واحد.

إنني أشّبه (داعش) بدودة العلقة، التي تتحدى وتواجه حّية (الكوبرا). *** إنني أحترم ذلك الشاعر المجنون الذي قال هذه الأبيات: أيها العاذلون لا تعذلوني وانظروا حسن وجهها تعذروني وانظروا هل ترون أحسن منها؟! إن رأيتم شبيهها فاعذلوني بي جنون الهوى وما بي جنون وجنون الهوى جنون الجنوِن

نقلا عن الشرق الاوسط