تحمل الدولة لـ 50 % من رسوم 7 خدمات ينتهي بعد 14 يوما

صحيفة المرصد: ينتظر أن تعلن السعودية بعد 14 يوما من الآن، الرسوم الجديدة على سبع خدمات حكومية كانت قد تحملت الدولة في الأعوام الماضية 50 في المائة من قيمتها، فيما سيبدأ تطبيق رسوم جديدة على الخدمات البلدية وتأشيرات الدخول.
ومن المنتظر أن ينتهي العمل بالرسوم القديمة مطلع العام الهجري المقبل، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في ديسمبر 2013، وأشار إلى “الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قرار رقم (11) وتاريخ 1429/1/19هـ، الذي يقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من بعض الرسوم التي تحصلها”.
وتم حصر سبع خدمات قد تبدأ الحكومة رفع النسبة عليها، بعد أن تحملت في السابق 50 في المائة من الرسوم، تتمثل في: الموانئ، وجوازات السفر، ورخص السير، ونقل الملكية، والمخالفات المرورية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، والحماية الجمركية لـ 193 سلعة، بينما ستبدأ الدولة أيضا تطبيق فرض رسوم جديدة على خدمتي التأشيرات والبلدية التي فرضت العام الجاري.
وفي هذا الإطار، اعتبر عضوا “شورى” أن تطبيق الرسوم الجديدة على تلك الخدمات، تهدف إلى ترشيد الخدمات التي كانت تقدم في السابق أقل سعرا من الخدمة المقدمة.
وبحسب صحيفة “الإقتصادية” قال صالح العفالق، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، إن السعودية كانت تتحمل في السابق نصف رسوم الخدمات، لأن الوضع الاقتصادي كان يسمح بوجود هذا الدعم، مشيرا إلى أنه كان متوقعا أن يتم إيقاف تحمل الدولة جزءا من رسوم الخدمات، مبينا أن اقتصاد أي دولة قائم على الدعم، في النهاية سيكون أعرج ولن يدوم بشكل طويل ــ على حد وصفه.
ونفى العفالق، وجود أي تضخم قد يحدث بعد تطبيق الرسوم الجديدة على المواطن، باعتبار أن هذه الخدمات التي ستطبق عليها الرسوم الجديدة قليلة للغاية.
من ناحيته، رأى الدكتور فهد العنزي، عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن الرسوم على الخدمات، تهدف إلى ترشيد الخدمات في وقت لا تتساوى فيه الخدمة مع الرسم، فضلا عن إشعار المستفيدين من الخدمة بالمسؤولية تجاه ما يقدم لهم.
وأضاف العنزي، أن انتهاء الدولة من تحمل نصف الرسوم في تلك الخدمات، ستخفف من أعباء الدولة التي تتحملها في السابق.
وأشار الدكتور العنزي إلى أن الرسوم، في مقابل خدمة يحصل عليها المستفيد من المواطنين والمقيمين بشكل أفضل، إذ ستكون الخدمات التي ستقدم مقابل هذه الرسوم بجودة أفضل إذا طبقت بشكل جيد.
تحمل الدولة لـ 50 % من رسوم 7 خدمات ينتهي بعد 14 يوما
صحيفة المرصد: ينتظر أن تعلن السعودية بعد 14 يوما من الآن، الرسوم الجديدة على سبع خدمات حكومية كانت قد تحملت الدولة في الأعوام الماضية 50 في المائة من قيمتها، فيما سيبدأ تطبيق رسوم جديدة على الخدمات البلدية وتأشيرات الدخول.
تعليقات ( 31 )
كذبة16 لتر موية ب6 ريال و16 لتر بنزين بقرابة 20 ريال وايت الموية ب80 ريال تتوقع بكم وايت البنزين
نهيما شغتوا شي القادم اخطر
عدد التعليقات:5109
المنتصر باللهالسيارة راح تفللها في 300 ريال والمحروقات
ابو عبد اللهتعليق 16،15،14،6،2 كلهم معرف واحد ويعزز للقرار لا بارك الله فيه
محقأتدرون ماهي الأسباب الحقيقية وراء كل هذا بعدنا عنالشريعة وتقديم تنازلات للأعداء على حساب ديننا وإلغاء صلاحيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها
الهمدانيسبحان الله صدق مجتهد
عدد التعليقات:5109
المنتصر باللهمايروح فيها غير من راتبه أقل من 3000 وتقاعده 2000 أما أصحاب السيارات المذهبه والروز روز مادروا عن شيء مقيضين في المغرب ولبنان وإسبانيا ولندن وباريس 💔
يمني عاشق الدمامزلط فلوس😕😕
زياد بوناصرفي ناس هنا تاًيد ومستانسه كله ترا يطلع من جيوبنا يا ***اتت وياه
خلك بعيد حبك يزيد 😊ومن اللي قال إنا ماكنا ندفع رسوم اول ؟ الرخصه إذا منتهيه كل سنه 150ريال رسوم .
عبدالعزيز الشمريحسبنا الله هو نعم الوكيل ... وش اللي قاعد يصير
ابن الوغيدهما ندرى وش تتحسبن عليه،ونت سهر الليل وتنام النهار،، ومثل العجايز ،كل شىء حسبى الله،توكل على الله نام ، واذا ماصليت،خذركعتين،اخير لك،اترك الامر لاهله
خالدصح النوم .. بالنسبة لاقامات العمالة المنزلية شالو الدعم من كم شهر . انا مجدد اقامات الخدم ب 600 ربال من كم شهر
سعدعجبي !!! في هذه الحالة الدولة تاخذ وليس تتحمل وكأن هذه الرسوم كانت تدخل جيب المواطن ؟؟؟
ابن الوغيدهنؤيد القرار،ونتمنا من الدولة النظر بجديه فى زيادة، المحروقات وخصوصا البنزين للترشيد فى استعمال المركبات،، لان البنزين ارخص من الماء،وباالله التوفيق
محب الوطنقفوا صفا واحدا مع حكومتكم وفقها الله لتحقيق الامن والامان فهم يطبقون العدل واتركوا المرجفين يريدون الفتنه واشاعة الحقد وافهموا
سعودي وافتخرخدمه كانت تقدم 50% الان تقدم بسعرها الحقيقي عادي شي طيب لانك تبي الخدمه ادفع المشكله بالدول كلها بما فيها امريكا واروبا تدفع ضرائب ع راتبك ؟احمدو ربكم
ابو ايلاف سماهي الخدمات التي سوف تتوقف الدوله الدعم عنها بالظبط مافهمت شي يعني ندفع مقابل القياده علي الطرقات السريعه مثلا
أبو محمدعلى أساس ماعندنابترول
عبدالله بن جلامن المتسبب في عدم الإستعداد لمثل هذا الظرف ؟
ابو عبد اللهيا الله صباح خير
الرزق بيد مدبر الكونهذا نتاج الحروب المستنزفة والبطون التي لاتشبع وكله فوق ظهور المساكين اللهم فرج على الضعوف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم
الشريفلازم نشد المحزم ونكون سند للدولة ،،الله يعين
رعد الجنوبالحمد لله على كل حال ' يفرجها الله
أبو مصلفح الرياضأهم شيء البايسون لايرتفع ويصير ب4 ريال ارفعوا الرز الدجاج المهم الوضع مدبر ونحن مقبلون متوكلون عليه لانهاب الرسوم الرسوم اللي فيها تعابير
الله خير الرازقينوفي السماء رزقكم وماتوعدون
ابن بالبلدكلنا فداء لوطننا وحكومتنا فقد والله اعطتنا الكثير والكثير ولاخير فيمن لاخير فيه لبلده واهله وحكومته
//////////وأفوض أمري الى الله ان الله بصير بالعباد