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تحمل الدولة لـ 50 % من رسوم 7 خدمات ينتهي بعد 14 يوما

17 سبتمبر, 2016 , 5:39 ص
تحمل الدولة لـ 50 % من رسوم 7 خدمات ينتهي بعد 14 يوما
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صحيفة المرصد: ينتظر أن تعلن السعودية بعد 14 يوما من الآن، الرسوم الجديدة على سبع خدمات حكومية كانت قد تحملت الدولة في الأعوام الماضية 50 في المائة من قيمتها، فيما سيبدأ تطبيق رسوم جديدة على الخدمات البلدية وتأشيرات الدخول.
ومن المنتظر أن ينتهي العمل بالرسوم القديمة مطلع العام الهجري المقبل، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في ديسمبر 2013، وأشار إلى “الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قرار رقم (11) وتاريخ 1429/1/19هـ، الذي يقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من بعض الرسوم التي تحصلها”.
وتم حصر سبع خدمات قد تبدأ الحكومة رفع النسبة عليها، بعد أن تحملت في السابق 50 في المائة من الرسوم، تتمثل في: الموانئ، وجوازات السفر، ورخص السير، ونقل الملكية، والمخالفات المرورية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، والحماية الجمركية لـ 193 سلعة، بينما ستبدأ الدولة أيضا تطبيق فرض رسوم جديدة على خدمتي التأشيرات والبلدية التي فرضت العام الجاري.
وفي هذا الإطار، اعتبر عضوا “شورى”  أن تطبيق الرسوم الجديدة على تلك الخدمات، تهدف إلى ترشيد الخدمات التي كانت تقدم في السابق أقل سعرا من الخدمة المقدمة.
وبحسب صحيفة “الإقتصادية” قال صالح العفالق، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، إن السعودية كانت تتحمل في السابق نصف رسوم الخدمات، لأن الوضع الاقتصادي كان يسمح بوجود هذا الدعم، مشيرا إلى أنه كان متوقعا أن يتم إيقاف تحمل الدولة جزءا من رسوم الخدمات، مبينا أن اقتصاد أي دولة قائم على الدعم، في النهاية سيكون أعرج ولن يدوم بشكل طويل ــ على حد وصفه.
ونفى العفالق، وجود أي تضخم قد يحدث بعد تطبيق الرسوم الجديدة على المواطن، باعتبار أن هذه الخدمات التي ستطبق عليها الرسوم الجديدة قليلة للغاية.
من ناحيته، رأى الدكتور فهد العنزي، عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن الرسوم على الخدمات، تهدف إلى ترشيد الخدمات في وقت لا تتساوى فيه الخدمة مع الرسم، فضلا عن إشعار المستفيدين من الخدمة بالمسؤولية تجاه ما يقدم لهم.
وأضاف العنزي، أن انتهاء الدولة من تحمل نصف الرسوم في تلك الخدمات، ستخفف من أعباء الدولة التي تتحملها في السابق.
وأشار الدكتور العنزي إلى أن الرسوم، في مقابل خدمة يحصل عليها المستفيد من المواطنين والمقيمين بشكل أفضل، إذ ستكون الخدمات التي ستقدم مقابل هذه الرسوم بجودة أفضل إذا طبقت بشكل جيد.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 31
    17 سبتمبر, 2016 , 6:26 ص

    كذبة

    16 لتر موية ب6 ريال و16 لتر بنزين بقرابة 20 ريال وايت الموية ب80 ريال تتوقع بكم وايت البنزين
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  2. 30
    17 سبتمبر, 2016 , 6:25 ص

    نهي

    ما شغتوا شي القادم اخطر
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  3. 29
    17 سبتمبر, 2016 , 6:25 ص
    عدد التعليقات:5109

    المنتصر بالله

    السيارة راح تفللها في 300 ريال والمحروقات
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  4. 28
    17 سبتمبر, 2016 , 6:23 ص

    ابو عبد الله

    تعليق 16،15،14،6،2 كلهم معرف واحد ويعزز للقرار لا بارك الله فيه
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  5. 27
    17 سبتمبر, 2016 , 6:23 ص

    محق

    أتدرون ماهي الأسباب الحقيقية وراء كل هذا بعدنا عنالشريعة وتقديم تنازلات للأعداء على حساب ديننا وإلغاء صلاحيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها
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  6. 26
    17 سبتمبر, 2016 , 6:22 ص

    تعليق العنزي بالخبر مثل وجهه مايعرف يرقع حتى
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  7. 25
    17 سبتمبر, 2016 , 6:21 ص

    الهمداني

    سبحان الله صدق مجتهد
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  8. 24
    17 سبتمبر, 2016 , 6:18 ص
    عدد التعليقات:5109

    المنتصر بالله

    مايروح فيها غير من راتبه أقل من 3000 وتقاعده 2000 أما أصحاب السيارات المذهبه والروز روز مادروا عن شيء مقيضين في المغرب ولبنان وإسبانيا ولندن وباريس 💔
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  9. 23
    17 سبتمبر, 2016 , 6:17 ص

    يمني عاشق الدمام

    زلط فلوس😕😕
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  10. 22
    17 سبتمبر, 2016 , 6:16 ص

    زياد بوناصر

    في ناس هنا تاًيد ومستانسه كله ترا يطلع من جيوبنا يا ***اتت وياه
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  11. 21
    17 سبتمبر, 2016 , 6:16 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    ومن اللي قال إنا ماكنا ندفع رسوم اول ؟ الرخصه إذا منتهيه كل سنه 150ريال رسوم .
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  12. 20
    17 سبتمبر, 2016 , 6:15 ص

    عبدالعزيز الشمري

    حسبنا الله هو نعم الوكيل ... وش اللي قاعد يصير
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  13. 19
    17 سبتمبر, 2016 , 6:11 ص

    ابن الوغيده

    ما ندرى وش تتحسبن عليه،ونت سهر الليل وتنام النهار،، ومثل العجايز ،كل شىء حسبى الله،توكل على الله نام ، واذا ماصليت،خذركعتين،اخير لك،اترك الامر لاهله
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  14. 18
    17 سبتمبر, 2016 , 6:08 ص

    خالد

    صح النوم .. بالنسبة لاقامات العمالة المنزلية شالو الدعم من كم شهر . انا مجدد اقامات الخدم ب 600 ربال من كم شهر
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  15. 17
    17 سبتمبر, 2016 , 6:07 ص

    سعد

    عجبي !!! في هذه الحالة الدولة تاخذ وليس تتحمل وكأن هذه الرسوم كانت تدخل جيب المواطن ؟؟؟
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  16. 16
    17 سبتمبر, 2016 , 6:06 ص

    ابن الوغيده

    نؤيد القرار،ونتمنا من الدولة النظر بجديه فى زيادة، المحروقات وخصوصا البنزين للترشيد فى استعمال المركبات،، لان البنزين ارخص من الماء،وباالله التوفيق
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  17. 15
    17 سبتمبر, 2016 , 6:02 ص

    محب الوطن

    قفوا صفا واحدا مع حكومتكم وفقها الله لتحقيق الامن والامان فهم يطبقون العدل واتركوا المرجفين يريدون الفتنه واشاعة الحقد وافهموا
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  18. 14
    17 سبتمبر, 2016 , 6:01 ص

    سعودي وافتخر

    خدمه كانت تقدم 50% الان تقدم بسعرها الحقيقي عادي شي طيب لانك تبي الخدمه ادفع المشكله بالدول كلها بما فيها امريكا واروبا تدفع ضرائب ع راتبك ؟احمدو ربكم
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  19. 13
    17 سبتمبر, 2016 , 5:59 ص

    ابو ايلاف س

    ماهي الخدمات التي سوف تتوقف الدوله الدعم عنها بالظبط مافهمت شي يعني ندفع مقابل القياده علي الطرقات السريعه مثلا
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  20. 12
    17 سبتمبر, 2016 , 5:58 ص

    أبو محمد

    على أساس ماعندنابترول
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  21. 11
    17 سبتمبر, 2016 , 5:54 ص

    يالله صباح خير وش رسومه بعد
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  22. 10
    17 سبتمبر, 2016 , 5:53 ص

    عبدالله بن جلا

    من المتسبب في عدم الإستعداد لمثل هذا الظرف ؟
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  23. 9
    17 سبتمبر, 2016 , 5:51 ص

    ابو عبد الله

    يا الله صباح خير
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  24. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 5:50 ص

    حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  25. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 5:50 ص

    الرزق بيد مدبر الكون

    هذا نتاج الحروب المستنزفة والبطون التي لاتشبع وكله فوق ظهور المساكين اللهم فرج على الضعوف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم
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  26. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 5:50 ص

    الشريف

    لازم نشد المحزم ونكون سند للدولة ،،الله يعين
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  27. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 5:49 ص

    رعد الجنوب

    الحمد لله على كل حال ' يفرجها الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  28. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 5:48 ص

    أبو مصلفح الرياض

    أهم شيء البايسون لايرتفع ويصير ب4 ريال ارفعوا الرز الدجاج المهم الوضع مدبر ونحن مقبلون متوكلون عليه لانهاب الرسوم الرسوم اللي فيها تعابير
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  29. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 5:48 ص

    الله خير الرازقين

    وفي السماء رزقكم وماتوعدون
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  30. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 5:47 ص

    ابن بالبلد

    كلنا فداء لوطننا وحكومتنا فقد والله اعطتنا الكثير والكثير ولاخير فيمن لاخير فيه لبلده واهله وحكومته
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  31. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 5:44 ص

    //////////

    وأفوض أمري الى الله ان الله بصير بالعباد
    لا يعجبني(2) اعجبني(11)

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