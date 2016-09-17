صحيفة المرصد: شن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني هجوماً لاذعاً ضد القانون الذي أقرّه الكونغرس الأميركي أخيراً باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، واصفاً إياه بأنه انتهاكاً واضحاً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، وانسلاخاً عن جميع الأعراف الدولية. وأكد في تصريح له أمس، أن نصوص القانون تمثل توغلاً مرفوضاً في سيادة الدول، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة في ما يتعلق بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول.
وبحسب صحيفة “الحياة”حذر وزير العدل من خطورة تسييس القوانين، مشيراً إلى أن الكونغرس الأميركي بهذا القانون افترض أن القضاء الأميركي هو مركز التحاكم في العالم، وأن تمثُل أمامه الدول وكأنها أفراد، وهو الأمر الذي لم يرد مطلقاً في تاريخ العلاقات الدولية، ما يجعله سابقة خطرة وإخلالاً جسيماً للقواعد القانونية والمبادئ الأساسية الدولية.
ولفت إلى أن هذا القانون، الذي عرف اختصاراً بـ«جاستا»،سيفتح باباً للفوضى والعبث التشريعي بين الدول، إذ إنه سينزع عن الدول هيبتها ويساوي بينها والأفراد، مخالفاً بذلك مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية، مؤكداً أن دول العالم ستتسابق في إصدار مثل تلك القوانين لتحصن نفسها من تربص الدول الأخرى، وهو الأمر الذي سيخلق فوضى عارمة تطيح بالثقة المتبادلة بينها، ويؤثر سلباً في جميع مجالات التعاون الدولية. وأمّل الصمعاني بأن يستمع الكونغرس الأميركي إلى الأصوات الداعية إلى الرجوع عن هذا القانون، الذي ستتضرر منه الحكومة الأميركية من طريق زعزعة الثقة بينها وبقية دول العالم.
وزير العدل يشن هجوماً لاذعاً ضد قانون «جاستا»
صحيفة المرصد: شن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني هجوماً لاذعاً ضد القانون الذي أقرّه الكونغرس الأميركي أخيراً باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، واصفاً إياه بأنه انتهاكاً واضحاً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، وانسلاخاً عن جميع الأعراف الدولية. وأكد في تصريح له أمس، أن نصوص القانون تمثل توغلاً مرفوضاً في سيادة الدول، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة في ما يتعلق بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول.
تعليقات ( 7 )
(منصف)يارجال قضي الأمر ، المفروض المملكة ترفع اعتراض على القانون لهيئة الامم المتحدة كإجراء سياسي وتطالب بلجنة محايدة من الهيئة للتحقيق في الحادثة
Nasser7777هاذا ابتزاز من نوع جديد. افجر سعر البترول يابو فهد وخلنا نتنغنغ هذولوي لو تشبون لهم اصابعكم شمع ماراح يرضون ذا اليهود والحجي رئيسهم اكسبو شعوكم ابرك
ابره ثوبعينهم ع السندات الله لا يوفقهم
محمد الشوكيهذه قرصة اذن لنا العرب لكي نراجع حساباتنا مع الغرب وبذات امريكا...
ابو عبداللهايران هي الحاضنه لتنظيم القاعده منذ عام ١٩٩٤م ابتزاز لا اقل ولا اكثر كلام في الهواء مثل ما يفعله المجوس مظلوميه مظلوميه
ابو عبداللهالسعودية سحبت الجنسيه من زعيم تنظيم القاعدةأسامة بن لادن مطلع العام 1994م إثر اغتيال السفير السعودي في باكستان واتهم ابن لادن والتفحيرات حدثت عام٢٠٠٢م
سعدشن او لاتشن الامريكي مادرى عنك ؟؟؟