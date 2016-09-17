تفاصيل القبض على 54 متهما بالإرهاب خلال الحج

صحيقة المرصد: تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط 54 متهما بالإرهاب، منهم 30 سعوديا، و13 بحرينيا، فيما توزع باقي المتهمين على 7 جنسيات مختلفة، منها بروناي التي يدخل مواطنوها قوائم الإرهاب للمرة الأولى.

وبحسب ما أوردت صحيفة الوطن فقد سجل أول أيام ذي الحجة الجاري العدد الأكبر من حصيلة المضبوطين، بعد الإطاحة بـ17 متهما، منهم 9 بحرينيين و3 باكستانيين و2 سعوديين، ومتهم يمني وآخر سوداني، فيما لم يشهد اليوم الثاني أي عملية ضبط، بينما أطاحت أجهزة الأمن في الثالث من ذي الحجة بـ5 متهمين منهم 2 بحرينيين و2 سعوديين ومتهم يمني.

وحل اليوم الرابع من الشهر الجاري ثانيا من حيث عدد المضبوطين بعد إيقاف 12 متهما، نصفهم سعوديون و2 بحرينيين و2 يمنيين ومتهم سوري وآخر عراقي، وفي اليوم الخامس تمت الإطاحة بمتهمين سعوديين، وآخر سوري، وانتهى اليوم السادس بضبط سعودي واحد.وشهد اليومان السابع والثامن ضبط 5 سعوديين، فيما شهد يوم عرفة الإطاحة بـ10 سعوديين، ومتهم واحد من بروناي.