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تقرير جديد يكشف النساء الأعلى مهراً بالمملكة حسب المناطق

17 سبتمبر, 2016 , 13:31 م
تقرير جديد يكشف النساء الأعلى مهراً بالمملكة حسب المناطق
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صحيفة المرصد: رصد تقرير أعدّه مأذوني الأنكحة المعتمدين لدى وزارة العدل في المدن والمحافظات، أن محافظة الأحساء تتصدر قائمة النساء الأعلى في المهر، بينما محافظة القنفذة هي الأقل.

ويبلغ الحد الأدنى للمهر في الأحساء 20 ألف ريال، والأقصى 100 ألف شاملة كافة التكاليف، إلا أن الحد الأعلى للمهر في القنفذة بلغ 45 ألف ريال فقط، أي نصف الحد الأقصى في الأحساء، بينما ظل الحد الأدنى 20 ألف ريال، وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة “الوطن”.

وفي المركز الثاني جاءت محافظة سكاكا التي يتكبد العريس بها مبلغاً يصل إلى 30 ألف ريال، ويقضي العرف بتوزيعه على والدي العروس، حيث ينال الأب 20 ألف ريال، والأم 10 آلاف ريال، كما يلتزم العريس بدفع مهر يصل إلى 60 ألف ريال.

وأظهر التقرير أن محافظة جدة حلّت في المركز الثالث في قائمة المهور المرتفعة، إذ بلغ الحد الأدنى للمهر بها 30 ألف ريال، والأقصى 80 ألف ريال.

أضاف التقرير أن مطالبات شيوخ وأعيان القبائل في عدد من مناطق المملكة لم تشفع في تحديد وتثبيت مهور الزواج ومعالجة ارتفاعها، رغم صدور توجيهات عليا بتحديد المهر بما يتراوح من 40 ألف ريال إلى 50 ألف ريال تشمل كافة تكاليف الزواج.



تعليقات ( 55 )

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  1. 55
    17 سبتمبر, 2016 , 14:26 م

    زائر

    القبائل اعلي مهور في جميع المناطق بعضهم مازال يطلب مؤاخر مثل المهر الاصلي 50 الف مهر ومؤخر50 علي ايه غير البيت ولوازم الزواج والقصور لا وشهر عسل الحمد
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  2. 54
    17 سبتمبر, 2016 , 14:26 م
    عدد التعليقات:10041

    إنسان منصف

    اللي يقول المهر غالي. ماحد. ضربك. على. يدك. تخير بنت. على كيفك. بسعر. معقول. يناسب ميزانيتك
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  3. 53
    17 سبتمبر, 2016 , 14:24 م

    براد شاي

    جالس يفرغ أمراضه . تستاهل إذا جيت لبلدنا مره ثانيه ( مع أني ما أعتقد ) ألتزم الأدب واحترمها علشان ماتصاب بأمراض . المهم بس كيف مشاعر الألم والصراخ 😂
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  4. 52
    17 سبتمبر, 2016 , 14:24 م

    مواطن ولكن ،،،،

    هيياط بهياط
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  5. 51
    17 سبتمبر, 2016 , 14:19 م

    مستشارك

    صاير العكس عندنا أهل الذين و التجار مايهتمون في قيمة المهر وكثير منهم يأخذ شي رمزي فقط والعكس تحصلهم يتشرطون يبون سياره للأب وذهب للام ومبلغ وقدره
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  6. 50
    17 سبتمبر, 2016 , 14:18 م

    رونا

    تعليق 35 خلاص راح نكرهه عيالنا ورجالنا علشان تعليقك بس لاتبكي تكفى 😂 وسوف نحب جنسيتك أنت وأشكالك بس أهم شي لاتبكي 😂
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  7. 49
    17 سبتمبر, 2016 , 14:17 م

    معاذ

    ارزه لبنان ماتلاحضين انتي قرقر كثير وتبين تعلمينا انك الماسه اقول الله يعين الي تزوجك تغدينه بساكيت شكل مسوي ذنب في الدنيا او امه داعيه عليه
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  8. 48
    17 سبتمبر, 2016 , 14:17 م

    ماركتو

    الله يرزقني بوحدة راعية دين حتى لو ما معاها أي شهادة أهم شيء تخاف الله قبل كل شيء وراعية بيت سنعة وتصون زوجها .
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  9. 47
    17 سبتمبر, 2016 , 14:15 م

    هوه شوف بص حزرتك

    الزواج مثل تظليل السيارات انواع و الوان وشي عليه ضمان خمس سنوات وشي عشر سنوات وشي مدى الحياة بس غالي شوي!
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  10. 46
    17 سبتمبر, 2016 , 14:14 م

    زائر

    المريض وربي إن النوم مايعرف طعمه أحلامه كله سعوديين وسعوديات فعلا تفتخر إنك سعودي ❤️
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  11. 45
    17 سبتمبر, 2016 , 14:13 م

    ابو فارس

    في المقابل هناك رجال خساره فيه كلمة رجال
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  12. 44
    17 سبتمبر, 2016 , 14:13 م

    ابو عبدالله

    المشكله غلا علي غير فاديه المطلوب زوجه مقبوله الشكل وربه منزل ناجحه ملينا من بنات هالايام الرفلات اهلها ماعلموها ال تاكل وتنام وتصلح بيض وشاهي
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  13. 43
    17 سبتمبر, 2016 , 14:12 م

    ابو فارس

    المشكله تدفع مهر وتجلس تقصد خمس سنوات على وحده ماتعرف تسوي لقمه تاكلها . بنات اليوم همهم السناب والانستقرام والموضه اتكاليات بمعنى الكلمه !!!
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  14. 42
    17 سبتمبر, 2016 , 14:12 م

    ناصر

    المهر بين 25 الف و30 الف عند أغلب الناس وانا شخصيا دافع مهر 30 الف وأجار صالة أفراح ب 6500 و 14 رأس سواكني الرأس ب 700 كلفة الزواج كله 63 الف ريال
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  15. 41
    17 سبتمبر, 2016 , 14:12 م
    عدد التعليقات:10041

    إنسان منصف

    قلت سابقا. اكثر من ٣٠ الف. لا تدفع وانت حر
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  16. 40
    17 سبتمبر, 2016 , 14:12 م

    ههه بس مستخفض

    يعني اخطب النوع الغالي واحصل على الرخيص مجاناً 😉
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  17. 39
    17 سبتمبر, 2016 , 14:12 م

    أرزة 🌲 لبنان

    ت22// وين مدحت اللبنانين بتعليقي مدحت أمي ولعلمك انا متزوجة منكم وكان قادر يدفع مهر عالي فاكتفت امي رحمها الله بالمهر البسيط
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  18. 38
    17 سبتمبر, 2016 , 14:11 م

    غمد عطاف

    مافي شي اسمه حد اعلى و حد ادنى في المهر و تعتمد على ولي الأمر وحاجة ابنته او اخته منه !!
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  19. 37
    17 سبتمبر, 2016 , 14:10 م

    إلى معالج نفسي

    لاتعطيه أكبر من حجمه والله ياهو جاه شي مؤلم يوم كان بيننا خلاه متسلط بالتعليقات . بالعكس وضعه مريحني أحس إنه يعاني ( الألم ) ويتجرع مرارته
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  20. 36
    17 سبتمبر, 2016 , 14:10 م
    عدد التعليقات:3784

    العنيد

    الجمال ليس كل شيء . الأخلاق والأدب أيضاً مهم .
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  21. 35
    17 سبتمبر, 2016 , 14:10 م

    المصري واليمني واللبناني والسوري والمغربي وغيره من رجال العرب مايشتمون بنات بلدهم حتى لو رقاصات إلا ***عندنا يشتمون بنات بلادهم وهم محجبات
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  22. 34
    17 سبتمبر, 2016 , 14:07 م

    بحر 1

    ان اشهد ان بنت السعودية🙆 تستاهل وزنه ذهب وعلى طوله فلوس ونعم ببنات بلادي ترب رجالهم ينشري بفلوس 💲💲💱💱🙆👑
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  23. 33
    17 سبتمبر, 2016 , 14:06 م

    سعود

    للاستهلاك الاعلامي هذا الكلام غير صحيح
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  24. 32
    17 سبتمبر, 2016 , 14:05 م

    مشاعر القهر مصيبه 😉

    حقيقه لاتتكلم على شبابنا يا غريب الشاب السعودي تتمناه حتى بنات العرب . رح نام وراك محل بوفيه تفتحه بعد صلاة العصر
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  25. 31
    17 سبتمبر, 2016 , 14:04 م
    عدد التعليقات:3784

    العنيد

    هذا الكلام غير صحيح يمكن التغريدة حاسب الشقة والاثاث والسفر في نفس المبلغ
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  26. 30
    17 سبتمبر, 2016 , 14:04 م
    عدد التعليقات:6767

    الحرمان

    يجيني حلم اتعرف عليها والبسه الدبله بستار بوكس والحفل انا وياها فقط بشاليه بمباركه من الاهل
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  27. 29
    17 سبتمبر, 2016 , 14:03 م
    عدد التعليقات:3784

    العنيد

    شكل ، و عقل ، واخلاق ، بنت السعوووودية تاج الراس 🌹
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  28. 28
    17 سبتمبر, 2016 , 14:02 م

    07

    ابو مصلفح عساك البلا يا زيدي انت كفو يوم تعلق وتحط راسك براس عمانك يالجخر يابو فانيلا شرقانه😂😂😂
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  29. 27
    17 سبتمبر, 2016 , 14:02 م

    معالج نفسي

    مره يقول ما أتزوج إلا من بني جلدي والحين جالس يمدح فعلا من أطلق عليك مريض نفسي ، تعددت الشخصيات والشعور بالضياع بين الجنسيات
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  30. 26
    17 سبتمبر, 2016 , 14:00 م
    عدد التعليقات:6767

    الحرمان

    ليه مافيه صالات خيريه من الراجحي وغيره او بسعر رمزي من هيئه التطوير والا اقول احسن تقل ارانب تفريخكم والسكن محتاج فكر
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  31. 25
    17 سبتمبر, 2016 , 13:59 م

    حقيقه

    شبابنا يروحون *** ويجي يقول المهر غالي بينما رجال العرب الاخرين يجمع فلوسه ويتزوج بالحلال
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  32. 24
    17 سبتمبر, 2016 , 13:57 م

    ي زين المغرب
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  33. 23
    17 سبتمبر, 2016 , 13:57 م
    عدد التعليقات:6767

    الحرمان

    فعلا فحص المخدرات لابد من تطبيقه ولا هو مره ثلاث فحوصات وواحد في المانيا فعلا كذلك محتاجين فحص للابناء بسريه يستطيع الاب معرفه وضع عياله ايام الامتحان
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  34. 22
    17 سبتمبر, 2016 , 13:56 م

    معروف اللبنانيات طول الوقت في الاسواق

    ارزة لبنان قامت تمدح في اللبنانيين هذا موضوع سعودي اعوذ بالله من الاجانب في كل خبر يحقدون ع السعوديات ويشوهون سمعتهم
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  35. 21
    17 سبتمبر, 2016 , 13:55 م

    عبدالله السبيعي

    كل حسب المجتمع اللي هو عايش فيه بس انا ماشوف يطنخ الا الفقير ويتكبد ديون يدخل ولدك المدرسه وماخلصت دين زواج امه والا التاجر حفله خاصه في فندق والسلام
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  36. 20
    17 سبتمبر, 2016 , 13:55 م

    or

    أبو صلفح من كثر القهر والحسد صار قلبك مطحون طحن . لا تذرف الدموع بس . ماعندك شغل غير إنك تقابلنا وتحاول تحتك فينا . بالغصب أبصير مثلكم 😬
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  37. 19
    17 سبتمبر, 2016 , 13:54 م

    الليث

    مساء الخير على الجميع ليش ماتناقشون غلا صالات الافراح فيه صالات تصل ١٥٠ الف بالليلةالواحدة والعريس عنده قدره انه يدفع بس تجي عبى المهر قال كثير
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  38. 18
    17 سبتمبر, 2016 , 13:53 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    وازيد كم من الشعر بيت الجنوبيه ما تحب الخدامات تقلها أجيب لك خدامه تقلك وانا ايش فيني مقصره بشي ربي يسعد هم ويخليهم وجميع سكان مملكتنا الحبيبه
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  39. 17
    17 سبتمبر, 2016 , 13:51 م

    صراحه @

    اظاهر بن خلص من ام رقيبه والمبالغ الخياليه ونتتجه للمناطق ونشيد بمهر هاذي المنطقه ونحرض هاذي المنطقه ونبداء بمشكله ندور لحل لاكن التقريرترجعنا ورا
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  40. 16
    17 سبتمبر, 2016 , 13:51 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    بس الجنوبية سعرها فيها ماشاء الله عليهم أن قلت طبخ يا خذ عقلك وان قلت تعليم ينور دربك وان قلت غسل وكنس يلمع بيتك وان قلت تربيه أولادك ماتخاف عليهم
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  41. 15
    17 سبتمبر, 2016 , 13:50 م

    محمدالجعيد

    الزين غالي . بس المشكله وين الرجال النظيف والمستقيم صعب تحصله لبنتك.
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  42. 14
    17 سبتمبر, 2016 , 13:49 م

    العويد

    ليست المشكلة في المهر
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  43. 13
    17 سبتمبر, 2016 , 13:49 م
    عدد التعليقات:6767

    الحرمان

    معدد يرغب ببكر جاد 😜
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  44. 12
    17 سبتمبر, 2016 , 13:48 م
    عدد التعليقات:6767

    الحرمان

    عندنا يكتب في العقد مهرها مهر مثيلاتها في وقتها وعند سؤال الاب عن المهر يقول بريال وشيمه رجال والحقيقه ٢٠ كسوه ٥٠ مهر ذهب ٣٠ وزبط شقتك و٣٠ ماليزيا=👸
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  45. 11
    17 سبتمبر, 2016 , 13:48 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    والله عندنا بالجنوب أغلى من كذا بكثير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 10
    17 سبتمبر, 2016 , 13:48 م

    أرزة 🌲 لبنان

    أمي الله يرحما طلبت من كل أزواج إخواتي نفس المهر حتى مع اللي قادر يدفع أكتر منشان ماوحدة تشوف حالا على التانية وتؤل أنا مهري أعلى الله يغفرلا يارب
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  47. 9
    17 سبتمبر, 2016 , 13:44 م

    💍.......

    المهر ماهو مشكله واغلب الآباء يبحث عن الرجل الخالي من المخدرات
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  48. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 13:42 م

    أرزة 🌲 لبنان

    المهر العالي بيهلك الرجال حتى بعضهم بيترك خطيبتو لهالسبب كلشي باﻹعتدال حلو ولازم أهل العروس يراعو ظروف الرجل
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  49. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 13:41 م

    أبو مصلفح الرياض

    والله السعودية تستاهل مليون يكفيها شرف حملاها جينات سعودية أصيلة كفيلة بإنتاج شباب ينثروا الخير في ربوع الوطن والعالم ويقودون الأمة(المرضي عنهم) للجنة
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  50. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 13:39 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    ايسرهن مؤونه أكثرهن بركه
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  51. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 13:38 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    يسروا ولا تعسروا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 13:36 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    مساكم الله بالخير جميعا
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  53. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 13:35 م

    07

    ابعرف من سوا هالاحصائية وزارة العدل 😂😂والله يافي الجنوب رقم واحد في الاعلى مهرا وتكاليف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  54. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 13:35 م

    مخمخه

    وليته على شي يستاهل ... طول وقتها نايمه وإلا على الجوال أو الإيباد ... والله لايعرفن للطبخ ولا لتربية الأطفال .. وكل شوي وهي ناقزه على السوق
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  55. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 13:34 م

    طلال

    طيب الحريات والسواكني كم وصلت اسعارها
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