تقرير جديد يكشف النساء الأعلى مهراً بالمملكة حسب المناطق

صحيفة المرصد: رصد تقرير أعدّه مأذوني الأنكحة المعتمدين لدى وزارة العدل في المدن والمحافظات، أن محافظة الأحساء تتصدر قائمة النساء الأعلى في المهر، بينما محافظة القنفذة هي الأقل.
ويبلغ الحد الأدنى للمهر في الأحساء 20 ألف ريال، والأقصى 100 ألف شاملة كافة التكاليف، إلا أن الحد الأعلى للمهر في القنفذة بلغ 45 ألف ريال فقط، أي نصف الحد الأقصى في الأحساء، بينما ظل الحد الأدنى 20 ألف ريال، وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة “الوطن”.
وفي المركز الثاني جاءت محافظة سكاكا التي يتكبد العريس بها مبلغاً يصل إلى 30 ألف ريال، ويقضي العرف بتوزيعه على والدي العروس، حيث ينال الأب 20 ألف ريال، والأم 10 آلاف ريال، كما يلتزم العريس بدفع مهر يصل إلى 60 ألف ريال.
وأظهر التقرير أن محافظة جدة حلّت في المركز الثالث في قائمة المهور المرتفعة، إذ بلغ الحد الأدنى للمهر بها 30 ألف ريال، والأقصى 80 ألف ريال.
أضاف التقرير أن مطالبات شيوخ وأعيان القبائل في عدد من مناطق المملكة لم تشفع في تحديد وتثبيت مهور الزواج ومعالجة ارتفاعها، رغم صدور توجيهات عليا بتحديد المهر بما يتراوح من 40 ألف ريال إلى 50 ألف ريال تشمل كافة تكاليف الزواج.
تعليقات ( 55 )
زائرالقبائل اعلي مهور في جميع المناطق بعضهم مازال يطلب مؤاخر مثل المهر الاصلي 50 الف مهر ومؤخر50 علي ايه غير البيت ولوازم الزواج والقصور لا وشهر عسل الحمد
عدد التعليقات:10041
إنسان منصفاللي يقول المهر غالي. ماحد. ضربك. على. يدك. تخير بنت. على كيفك. بسعر. معقول. يناسب ميزانيتك
براد شايجالس يفرغ أمراضه . تستاهل إذا جيت لبلدنا مره ثانيه ( مع أني ما أعتقد ) ألتزم الأدب واحترمها علشان ماتصاب بأمراض . المهم بس كيف مشاعر الألم والصراخ 😂
مواطن ولكن ،،،،هيياط بهياط
مستشاركصاير العكس عندنا أهل الذين و التجار مايهتمون في قيمة المهر وكثير منهم يأخذ شي رمزي فقط والعكس تحصلهم يتشرطون يبون سياره للأب وذهب للام ومبلغ وقدره
روناتعليق 35 خلاص راح نكرهه عيالنا ورجالنا علشان تعليقك بس لاتبكي تكفى 😂 وسوف نحب جنسيتك أنت وأشكالك بس أهم شي لاتبكي 😂
معاذارزه لبنان ماتلاحضين انتي قرقر كثير وتبين تعلمينا انك الماسه اقول الله يعين الي تزوجك تغدينه بساكيت شكل مسوي ذنب في الدنيا او امه داعيه عليه
ماركتوالله يرزقني بوحدة راعية دين حتى لو ما معاها أي شهادة أهم شيء تخاف الله قبل كل شيء وراعية بيت سنعة وتصون زوجها .
هوه شوف بص حزرتكالزواج مثل تظليل السيارات انواع و الوان وشي عليه ضمان خمس سنوات وشي عشر سنوات وشي مدى الحياة بس غالي شوي!
زائرالمريض وربي إن النوم مايعرف طعمه أحلامه كله سعوديين وسعوديات فعلا تفتخر إنك سعودي ❤️
ابو فارسفي المقابل هناك رجال خساره فيه كلمة رجال
ابو عبداللهالمشكله غلا علي غير فاديه المطلوب زوجه مقبوله الشكل وربه منزل ناجحه ملينا من بنات هالايام الرفلات اهلها ماعلموها ال تاكل وتنام وتصلح بيض وشاهي
ابو فارسالمشكله تدفع مهر وتجلس تقصد خمس سنوات على وحده ماتعرف تسوي لقمه تاكلها . بنات اليوم همهم السناب والانستقرام والموضه اتكاليات بمعنى الكلمه !!!
ناصرالمهر بين 25 الف و30 الف عند أغلب الناس وانا شخصيا دافع مهر 30 الف وأجار صالة أفراح ب 6500 و 14 رأس سواكني الرأس ب 700 كلفة الزواج كله 63 الف ريال
عدد التعليقات:10041
إنسان منصفقلت سابقا. اكثر من ٣٠ الف. لا تدفع وانت حر
ههه بس مستخفضيعني اخطب النوع الغالي واحصل على الرخيص مجاناً 😉
أرزة 🌲 لبنانت22// وين مدحت اللبنانين بتعليقي مدحت أمي ولعلمك انا متزوجة منكم وكان قادر يدفع مهر عالي فاكتفت امي رحمها الله بالمهر البسيط
غمد عطافمافي شي اسمه حد اعلى و حد ادنى في المهر و تعتمد على ولي الأمر وحاجة ابنته او اخته منه !!
إلى معالج نفسيلاتعطيه أكبر من حجمه والله ياهو جاه شي مؤلم يوم كان بيننا خلاه متسلط بالتعليقات . بالعكس وضعه مريحني أحس إنه يعاني ( الألم ) ويتجرع مرارته
عدد التعليقات:3784
العنيدالجمال ليس كل شيء . الأخلاق والأدب أيضاً مهم .
بحر 1ان اشهد ان بنت السعودية🙆 تستاهل وزنه ذهب وعلى طوله فلوس ونعم ببنات بلادي ترب رجالهم ينشري بفلوس 💲💲💱💱🙆👑
سعودللاستهلاك الاعلامي هذا الكلام غير صحيح
مشاعر القهر مصيبه 😉حقيقه لاتتكلم على شبابنا يا غريب الشاب السعودي تتمناه حتى بنات العرب . رح نام وراك محل بوفيه تفتحه بعد صلاة العصر
عدد التعليقات:3784
العنيدهذا الكلام غير صحيح يمكن التغريدة حاسب الشقة والاثاث والسفر في نفس المبلغ
عدد التعليقات:6767
الحرمانيجيني حلم اتعرف عليها والبسه الدبله بستار بوكس والحفل انا وياها فقط بشاليه بمباركه من الاهل
عدد التعليقات:3784
العنيدشكل ، و عقل ، واخلاق ، بنت السعوووودية تاج الراس 🌹
07ابو مصلفح عساك البلا يا زيدي انت كفو يوم تعلق وتحط راسك براس عمانك يالجخر يابو فانيلا شرقانه😂😂😂
معالج نفسيمره يقول ما أتزوج إلا من بني جلدي والحين جالس يمدح فعلا من أطلق عليك مريض نفسي ، تعددت الشخصيات والشعور بالضياع بين الجنسيات
عدد التعليقات:6767
الحرمانليه مافيه صالات خيريه من الراجحي وغيره او بسعر رمزي من هيئه التطوير والا اقول احسن تقل ارانب تفريخكم والسكن محتاج فكر
حقيقهشبابنا يروحون *** ويجي يقول المهر غالي بينما رجال العرب الاخرين يجمع فلوسه ويتزوج بالحلال
عدد التعليقات:6767
الحرمانفعلا فحص المخدرات لابد من تطبيقه ولا هو مره ثلاث فحوصات وواحد في المانيا فعلا كذلك محتاجين فحص للابناء بسريه يستطيع الاب معرفه وضع عياله ايام الامتحان
معروف اللبنانيات طول الوقت في الاسواقارزة لبنان قامت تمدح في اللبنانيين هذا موضوع سعودي اعوذ بالله من الاجانب في كل خبر يحقدون ع السعوديات ويشوهون سمعتهم
عبدالله السبيعيكل حسب المجتمع اللي هو عايش فيه بس انا ماشوف يطنخ الا الفقير ويتكبد ديون يدخل ولدك المدرسه وماخلصت دين زواج امه والا التاجر حفله خاصه في فندق والسلام
orأبو صلفح من كثر القهر والحسد صار قلبك مطحون طحن . لا تذرف الدموع بس . ماعندك شغل غير إنك تقابلنا وتحاول تحتك فينا . بالغصب أبصير مثلكم 😬
الليثمساء الخير على الجميع ليش ماتناقشون غلا صالات الافراح فيه صالات تصل ١٥٠ الف بالليلةالواحدة والعريس عنده قدره انه يدفع بس تجي عبى المهر قال كثير
مزاجي رايق ⭐🌟⭐وازيد كم من الشعر بيت الجنوبيه ما تحب الخدامات تقلها أجيب لك خدامه تقلك وانا ايش فيني مقصره بشي ربي يسعد هم ويخليهم وجميع سكان مملكتنا الحبيبه
صراحه @اظاهر بن خلص من ام رقيبه والمبالغ الخياليه ونتتجه للمناطق ونشيد بمهر هاذي المنطقه ونحرض هاذي المنطقه ونبداء بمشكله ندور لحل لاكن التقريرترجعنا ورا
مزاجي رايق ⭐🌟⭐بس الجنوبية سعرها فيها ماشاء الله عليهم أن قلت طبخ يا خذ عقلك وان قلت تعليم ينور دربك وان قلت غسل وكنس يلمع بيتك وان قلت تربيه أولادك ماتخاف عليهم
محمدالجعيدالزين غالي . بس المشكله وين الرجال النظيف والمستقيم صعب تحصله لبنتك.
العويدليست المشكلة في المهر
عدد التعليقات:6767
الحرمانمعدد يرغب ببكر جاد 😜
عدد التعليقات:6767
الحرمانعندنا يكتب في العقد مهرها مهر مثيلاتها في وقتها وعند سؤال الاب عن المهر يقول بريال وشيمه رجال والحقيقه ٢٠ كسوه ٥٠ مهر ذهب ٣٠ وزبط شقتك و٣٠ ماليزيا=👸
مزاجي رايق ⭐🌟⭐والله عندنا بالجنوب أغلى من كذا بكثير
أرزة 🌲 لبنانأمي الله يرحما طلبت من كل أزواج إخواتي نفس المهر حتى مع اللي قادر يدفع أكتر منشان ماوحدة تشوف حالا على التانية وتؤل أنا مهري أعلى الله يغفرلا يارب
💍.......المهر ماهو مشكله واغلب الآباء يبحث عن الرجل الخالي من المخدرات
أرزة 🌲 لبنانالمهر العالي بيهلك الرجال حتى بعضهم بيترك خطيبتو لهالسبب كلشي باﻹعتدال حلو ولازم أهل العروس يراعو ظروف الرجل
أبو مصلفح الرياضوالله السعودية تستاهل مليون يكفيها شرف حملاها جينات سعودية أصيلة كفيلة بإنتاج شباب ينثروا الخير في ربوع الوطن والعالم ويقودون الأمة(المرضي عنهم) للجنة
عدد التعليقات:1
عمر السميريايسرهن مؤونه أكثرهن بركه
عدد التعليقات:1
عمر السميرييسروا ولا تعسروا
عدد التعليقات:1
عمر السميريمساكم الله بالخير جميعا
07ابعرف من سوا هالاحصائية وزارة العدل 😂😂والله يافي الجنوب رقم واحد في الاعلى مهرا وتكاليف
مخمخهوليته على شي يستاهل ... طول وقتها نايمه وإلا على الجوال أو الإيباد ... والله لايعرفن للطبخ ولا لتربية الأطفال .. وكل شوي وهي ناقزه على السوق
طلالطيب الحريات والسواكني كم وصلت اسعارها