تقرير جديد يكشف النساء الأعلى مهراً بالمملكة حسب المناطق

صحيفة المرصد: رصد تقرير أعدّه مأذوني الأنكحة المعتمدين لدى وزارة العدل في المدن والمحافظات، أن محافظة الأحساء تتصدر قائمة النساء الأعلى في المهر، بينما محافظة القنفذة هي الأقل.

ويبلغ الحد الأدنى للمهر في الأحساء 20 ألف ريال، والأقصى 100 ألف شاملة كافة التكاليف، إلا أن الحد الأعلى للمهر في القنفذة بلغ 45 ألف ريال فقط، أي نصف الحد الأقصى في الأحساء، بينما ظل الحد الأدنى 20 ألف ريال، وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة “الوطن”.

وفي المركز الثاني جاءت محافظة سكاكا التي يتكبد العريس بها مبلغاً يصل إلى 30 ألف ريال، ويقضي العرف بتوزيعه على والدي العروس، حيث ينال الأب 20 ألف ريال، والأم 10 آلاف ريال، كما يلتزم العريس بدفع مهر يصل إلى 60 ألف ريال.

وأظهر التقرير أن محافظة جدة حلّت في المركز الثالث في قائمة المهور المرتفعة، إذ بلغ الحد الأدنى للمهر بها 30 ألف ريال، والأقصى 80 ألف ريال.

أضاف التقرير أن مطالبات شيوخ وأعيان القبائل في عدد من مناطق المملكة لم تشفع في تحديد وتثبيت مهور الزواج ومعالجة ارتفاعها، رغم صدور توجيهات عليا بتحديد المهر بما يتراوح من 40 ألف ريال إلى 50 ألف ريال تشمل كافة تكاليف الزواج.