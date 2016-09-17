فيديو..محمد عبده من دبي: نتقابل في الوطن .. وإن شاء الله فنّنا ما يبقى على طول في المنفى

صحيفة المرصد:بعث الفنان السعودي محمد عبده رسالة مبطنة للمسؤولين بالمملكة العربية السعودية عقب الانتهاء من حفلته الفنية التي أقيمت بمركز التجارة العالمي بمدينة دبي، واصفاً حال الفن بالمملكة بأنه يعيش بالمنفى بعيداً عن وطنه.
ووفقاً لموقع”الوئام”وجه فنان العرب محمد عبده رسالته في ختام الحفل قائلاً نتقابل في الوطن، وإن شاء الله فنّنا ما يبقى على طول في المنفى “وجاء ذلك بعد حضور عدد كثيف من أبناء الوطن لحفلة الفنان محمد عبده بدبي، وكما يبدو بأن فنان العرب أراد من خلال هذه العبارات إيصال رسالة لمن يقف خلف إلغاء حفلات الفن بالمملكة.
وبعد أن ظل المواطن السعودي خلال العقد الماضي من الزمن يتابع فناني بلاده من دولة لأخرى، استبشروا خيراً بعودة الفن من جديد للوطن من خلال مهرجان سوق عكاظ بمحافظة الطائف بعد مشاركة الفنان محمد عبده في أوبريت افتتاحه بالإضافة لإحياء ليلة من ليالي عكاظ.
الجدير ذكره إلغاء حفلة الفنان محمد عبده بمناسبة اليوم الوطني بمحافظة جدة بتاريخ ٢٤ سبتمبر للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وكذلك الغاء حفلته التي كان مقرراً لها أن تقام في مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض يوم22 سبتمبر الجاري لأسباب مجهولة.
تعليقات ( 90 )
عبدالعزيزالله لايردك انت وفنك خلك في المنفى وخل العينات الفاضيه تطاردك من منفى لمنفى البلد في ازمه سياسيه وحروب والدول المعاديه تعد لنا العده وانت مازلت في غيك
عدد التعليقات:13472
قلم الحقيقهاللهم انصر محمد عبده ووفقه في كل حفلى غنائية.
عدد التعليقات:13472
قلم الحقيقهغني يامحمد عبده وخل الأخونجي الملعون يصاب بالشلل التام من صوت الغناء ومشاهدة الحفلات.اللهم عليك بكل أخونجي يكره الوطن وحفلاته ويؤيد الارهاب وانفجاراته
عدد التعليقات:1
عمر السميريلاصوة يعلو في بلادي ع صوت المساحد تنادي للصلاه تغيض المنافقين
عدد التعليقات:1
عمر السميريوكلمة أهل الفساد هي السفلا في بلادنا
يوسف الطرباقالله لا يردكم وان يعجل بهلاككم
عدد التعليقات:1
عمر السميريالحمدلله الذي جعل كلمة اهل الدين هي العليا في بلادنا
عدد التعليقات:13472
قلم الحقيقهلذلك على المسؤولين عزم أمرهم وجعل في الرياض يغني محمد عبده وفي الدمام يصدح رابح صقر وفي جدة يغرد راشد الماجد بدلآ من أن نسمع بدلآ منهم صوت انفجارات.
رفيق المرصدماقد سمعنا اخونجي يحمل حزام اصلا هم جبنا في الدفاع عن قضيتهم وانفسهم فكيف بغيرها واما النار فعلمها عندخالقها ليس عند محرض جاهل ولاغيره
عدد التعليقات:1
عمر السميرينشكر سماخة مفتي المملكه الذي بكلمه منه تم الغاء الحفل
سلطانتعليق 74 اخي في الله أنت و أنا يحكمنا كتاب الله وسنه نبيه ، نأخذ ما يوافقهما و نترك ما يخالفهما . وغير هذا ليس بيني وبينك إلا كل ود و أحترام
عدد التعليقات:13472
قلم الحقيقهفما هو الأفضل الحزام الارهابي وصوت انفجاره أم محمد عبده وصوت غنائه.وأيهم أكثر أمانآ الغناء والفنانين أم الارهاب والارهابيين؟؟.أليس لدى البعض عقول تفكر
عدد التعليقات:13472
قلم الحقيقهعلى الأقل الأخونجي الارهابي عدو الله من خلال حزامه الناسف سيذهب الى نار جهنم خالدآ مخلدآ فيها.وهنا ينصحك رغم أنك ستذهب للجنة بحول الله لأنك ليس ارهابي
المحاميةابق حيث الغناء فالأشرار لا يغنون. الأشرار لا يطربهم لا الفرح و لا الإبتسامة. فقدنا الكثير من المواهب الوطنية بسبب هذا التطرّف و حان وقت العودة✌️🇸🇦
عدد التعليقات:13472
قلم الحقيقهالأخونجي عدو الحياة والبشر يريد منك يامحمد عبده أن تترك الغناء وتواجه ربك من دونه.طيب هو ماعهلم نفسه وينصحها في أن يترك حزامه الناسف قبل موته وهلاكه.
عدد التعليقات:13472
قلم الحقيقهمحمد عبده صوتك الغنائي الرائع وحفلاتك الناجحة في داخل الوطن هي الرئة التي تتنفس منها بلادنا لن ولن يستطيع الأخونجية من حرماننا منها فهي حياته ومماتهم.
عدد التعليقات:13472
قلم الحقيقهاللهم احفظ محمد عبده الفنان العظيم من شر الأخونجيين الارهابيين وزد وبارك في حفلاته الغنائية في كل مكان داخل الوطن وخارجه.واقطع دابر المعارضين له.
سلطانالفن وسط ****ولا يسعى لقيامه إلا من يريد نشر ***في بلاد الحرمين
زمن السفهاءالحين تعليق 67 يارجل اقسم بالله انك جالس تهذي وترمي الناس بالباطل الذي انت عايش فيه . تصدق رئيس وزراء الهند الهندوس طلع افضل منك .
أحمدكم أتمنى لك الهداية من رب العالمين قبل أن تلقاه وأنت على هذا الحال.. كما أتمنى أن تأخذ العبره والعظة ممن جائتهم المنية وهم على غيهم يعمهون.
.تخدير وشلل تام ممنهج للابتعاد عن مايحدث للاسلام وبلاد المسلمين اسال الله ان يخرس لسان جميع من **********
عدد التعليقات:13472
قلم الحقيقهمن هنا نجد هذا الفنان العظيم يزداد تألقآ وحماسآ كلما ازداد الأخونجية رفضآ لغائه وابداعه.أصلآ الأخونجية هم اتركو أحدآ في حاله.لازم تصبح ارهابي مثلهم.
مسمارفليبقى فنك في المنفى للابد بعيدا عن ارض الحرمين وليتبعك من لاوطنيه عنده
عدد التعليقات:13472
قلم الحقيقهلكن محمد عبده الفنان العظيم ماهمه لاأخونجي ولاأخواني لاطم كل واحد منهم على وجه . كلما نعق ناعق اعتزل يامحمد عطاهم حفلة غنائية فجرت لهم أدمغتهم.
سعوديامطرب العرب ساهم بجزء من ثروتك في صيانة طريق جيزان ابوعريش قبل الغرغرة
فنان العرب والطربقريبا سنراك على مسارح داخل الوطن وسنرى دور السينما الفاخرة وسيسعد كل مواطن واسرته بأوقات سعيدة داخل وطننا الحبيب.
عدد التعليقات:13472
قلم الحقيقهمحمد عبده عندما يغني ويغرد في كل من الرياض جدة الدمام الأخونج الارهابيين في بلادنا تصيبهم حالة من الاكتئآب والهم والغم الله يزيدهم منه لأنهم عدوانيين.
دروجباخنبوقه الله يسلط عليك أيها الاخونجي
إستشاري صحعساك ماتلفي حنا في ايش وأنت في أيش كفاية طيش يا محمد عبده .
أبو زهرهـوقال نبينا صلى الله عليه وسلم : « ليكونن في هذه الأمة خسف، وقذف، ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور، واتخذوا القينات، وضربوا بالمعازف»
المحاميةالأمل قوي في عودة الفن إلى الوطن و سيندحر كل ظلامي متطرف كاره للحياة. دعشنة المجتمع لن تفيد أحد بل الفنون و التسامح هو المفيد.قريباً سينحسر المتطرفون
سعوديامطرب العرب ساهم بجزء من ثروتك في مشاريع الصرف الصحي بالمملكة قبل الممات
اسمرعبرنتمنى اول حفلة تكون في الرياض يابو نوره
عدد التعليقات:13472
قلم الحقيقهالله يردك سالم غانم يامحمد عبده لديارك بين أهلك وأحبابك في وطنك المملكة العربية السعودية بعد اقامة حفلتك الغنائية الرائعة في جوهرة الخليج مدينة دبي.
أم غلامتى التوبة ؟؟؟؟!!!!!!! لقد بلغت من العمر عتيا
أبو زهرهـقال تعالى (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذابٌ مهين )
سعوديةمخالف للنشر
أم غلاحسبنا الله فيك وفي منهم على شاكلتك
عدد التعليقات:13472
قلم الحقيقهمسالمين يغردون ويغنون.لايرهبون ولايفجرون ولايعادون.لذلك هو تاركهم في حالهم.هو بحثه ومهمته دائمة لاتكل ولاتمل عن الارهابيين الهالكين تأتيه جثثهم تباعآ
أم غلاالناس في رباط وهذا الشيخ في غيه
احب الاغاني منذو الصغرابو ولدت وان اتذوق فنه الرائع الجميلة واغانية العذب التى تسلي القلب الشجي حفظك الله ورعاك يافنان العرب
.......الله لا يردك ويشغلك في نفسك ...ما سمعنا لك شيء للوطن وللمرابطين على الحد احنا في حرب وهذا في اغاني المجون
عدد التعليقات:13472
قلم الحقيقهملك الموت صاحبكم يالأخونج تنادون عليه ليل نهار وهو واقف على رأس كل واحد منكم ينزع أرواحكم نزع من خلال عملياتكم الارهابية.أما محمد عبده ومجموعته طيبين.
ريم سرفيع محمد ههههههه
ريم سرفيع محمد ههههههه
واقع مؤلمأقول خلك بعيد عنا ... ماحنا حولك ... وخلنا في همومنا اللي كل يوم تزيد مع تزايد الرسوم والتكاليف
معلم متقاعدأسباب الألغاء ليست مجهولة نحن نعيش تحت تهديد المتطرفين وهم من يتحكمون بما يسمح به وما لا يسمح حتى الب امج التي يسمح بها يتم إلغائها في الآخر .
عدد التعليقات:13472
قلم الحقيقهت19// ملك الموت الذي تتحدثون عنه يالأخونج شغال ليل نهار في القبض على أرواحكم الشريرة في كل مكان تتواجد فيه رائحة للموت.سوريا العراق اليمن وجباته دسمة.
نجملاحول ولاقوة اللهم احسن خاتمتي وخاتمة المسلمين جميع
المحاميةحتماً ستعود للديار لتطربنا بفنك الجميل. سيندحر الظلاميون أعداء الفرح، أعداء الحياة و سينعم المواطنون بالإبتسامة بدلاً من الوجوه العابسة الكالحة. 🇸🇦✅
انشر التعليقلن تزيد فينا ولن تنقص بفنك فرسالتنا اسماء من هذه الامور
عدد التعليقات:1043
نبرااسقالها ***ولن يخلف وعده انه لن يجعل المواطن السعودي يضطر للسفر من اجل حضور حفل او سينما نحن معك وفي انتظار نتائج هذه الرؤيه المباركه.
عدد التعليقات:1
عمر السميرياستودعكم الله جميعا
علي العمريتعليق. ١٩. ايش. تبغه. يتوب. ويروح. يجلس عن **** او. يعمل مخيم. دعوي. او يعمل. قناه مثل المجد. ههه ناس تحب الرجعيه
عدد التعليقات:1
عمر السميريخرووج
رفيع محمداسال الله الكريم ان ينفيك من الارض وتريح العباد من شرك
ابو عبدالرحمنيا خوفي يا بو نورة يوم يزلق لسانك في طامه كبيرة وتجي على راسك بديتها بتغيير النشيد الوطني في مقابله داوود الشريان العام واليوم هذي وبكره الله اعلم
عدد التعليقات:1043
نبرااسلن يأتي عام 2020 الا وقد اقيمت احتفالات في اغلب مدن المملكه حسب رؤية 2030 وعندها لن يجبر متذوقوا الفن والحياه الى السفر،البدايه ستكون من العام القادم.
عدد التعليقات:1
عمر السميريانك تسوي تعديل للخطأ
صادق يا فنان العربمحرم لدينا الفرحة لا مهرجانات ولا دور سينما نعم لا للإختلاط لكن مع المتعة المباحة كم هم السعوديون الذين يجتازون الحدود من اجل المتعة البريئة؟
فارس الزهرانيسبحان الله العظيم وبحمده
ناصروالله يابو نوره إذا فيك شده وعافيه عندك الحدود البس البذله وخاصه أن ديرتك قريبه من الحدود يعني انت أولى من غيرك
عدد التعليقات:1
عمر السميريعاش سلمان الحزم خادم الحرمين الشريفين
عدد التعليقات:1
عمر السميريعاشت بلادي المملكه العرببه السعوديه حامية ااحرمين الشريفين
فارس الزهرانيالمفروض يتوب محمد عبده ويرجع الى الله ويترك الخراميط الفاضيه قبل ان يأتيه ملك الموت ويقبض روحه وهو يغني وكان اعتبر من الراحل طلال مداح الله يرحمه
عدد التعليقات:1
عمر السميريعاشت بلادي المملكه العربيه السعوديه بلد التوحيد والعقيده الصحيحه
عدد التعليقات:1
عمر السميريالسعوديه صعب صعب انك تيوي فيها مثل ما تسو ي في دبي والقاهره بل مستحيل
مخمخهأقول / خلك أنت وفنك في الخارج واللي داج ويبي طقطقتك يسافر لك في المنفى .. فارقنا ونربح ... قال غربه ومنفى ... والله شي مضحك ...
فارس الزهرانيبدأ الدين غريب وسيعود كما بدأ وعلى المسلم ان ينكر ولو بقلبه وذلك أضعف الايمان .
عدد التعليقات:1
عمر السميريتبي الصراحه مالك الى دبي والقاهره واشباهها
[email protected]خلك بعيد احسن
عدد التعليقات:1
عمر السميريبس تغطى زين عشان ما تبرد ويتأثر صوتك هههههههاي
.نحن في حرب وهذا ****
زائروصلوه للحد الجنوبي
علي العمريالأسباب الغاه. الحفله. ألغيت بسباب اهل الدقون الثياب. القصير. ما. يبغون. الوطن. يفرح. اكثر الشعب. في دبي. والبحرين. تصرف مليارات. خارج. البلد. ليش
عدد التعليقات:1
عمر السميرياحلم الحلم بلاش مو بفلوس
ناصر عبدالعزيزالاحساس نعمه نبراس ومن على شاكلته - المفترض نراعي شعور ونفسيات الجنود على الحدود في الشده ماهو شعورهم عندما يعلمون اننا جالسون نغني ونرقص ؟؟
علي العمريصدق. ذبحونه المتشدادين. والرجعية في هذا البلد. يبغون. دين. جديد. لهم. دين. تشداد. ومخيمات. دعويه. وتحريضه.
سعودخلك هناك اريح لنا ولك فعندنا ماهو اهم منك
خالدكلمة يجب ان لاتمر مرور الكرام ويجب ان يحاسب عليها. وش المطلوب كأنه يشتكي الوطن وهو خارج الوطن
احمد العثمانالله يسعدك ويبعدك حنا في حرب وابنائنا جالسين يقاتلون ضد الاعداء ماحنا ناقصين رقص وهز ودنا تروح تونسهم في جبهة القتال وتسمعهم لااله الا الله ورباه
الى محمد عبده . لعلمك بلادنا بلاد العز والشموخ . ورح ترقص بعيد عناانا مواطن واذا هذي رسالتك فلأسف الشديد لا نريد لك فن.ياخي انت بلغت من العمر عتيا . اعتزل وارتاح . وبعدين رغم احترامي للأمارات يخي بعض تحركاتهم ماتعجبني
عدد التعليقات:1043
نبرااسمادام ابوسلمان موجود فلن يطول غياب الفن السعودي وستعود الرياض وجده وجميع مدن المملكه للغناء والحياه وسيعود سفراء الكآبه الى جحورهم ويتركون الوطن للفرح