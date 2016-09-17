فيديو..محمد عبده من دبي: نتقابل في الوطن .. وإن شاء الله فنّنا ما يبقى على طول في المنفى

صحيفة المرصد:بعث الفنان السعودي محمد عبده رسالة مبطنة للمسؤولين بالمملكة العربية السعودية عقب الانتهاء من حفلته الفنية التي أقيمت بمركز التجارة العالمي بمدينة دبي، واصفاً حال الفن بالمملكة بأنه يعيش بالمنفى بعيداً عن وطنه.

ووفقاً لموقع”الوئام”وجه فنان العرب محمد عبده رسالته في ختام الحفل قائلاً نتقابل في الوطن، وإن شاء الله فنّنا ما يبقى على طول في المنفى “وجاء ذلك بعد حضور عدد كثيف من أبناء الوطن لحفلة الفنان محمد عبده بدبي، وكما يبدو بأن فنان العرب أراد من خلال هذه العبارات إيصال رسالة لمن يقف خلف إلغاء حفلات الفن بالمملكة.

وبعد أن ظل المواطن السعودي خلال العقد الماضي من الزمن يتابع فناني بلاده من دولة لأخرى، استبشروا خيراً بعودة الفن من جديد للوطن من خلال مهرجان سوق عكاظ بمحافظة الطائف بعد مشاركة الفنان محمد عبده في أوبريت افتتاحه بالإضافة لإحياء ليلة من ليالي عكاظ.

الجدير ذكره إلغاء حفلة الفنان محمد عبده بمناسبة اليوم الوطني بمحافظة جدة بتاريخ ٢٤ سبتمبر للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وكذلك الغاء حفلته التي كان مقرراً لها أن تقام في مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض يوم22 سبتمبر الجاري لأسباب مجهولة.