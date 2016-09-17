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فيديو..محمد عبده من دبي: نتقابل في الوطن .. وإن شاء الله فنّنا ما يبقى على طول في المنفى

17 سبتمبر, 2016 , 14:38 م
فيديو..محمد عبده من دبي: نتقابل في الوطن .. وإن شاء الله فنّنا ما يبقى على طول في المنفى
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صحيفة المرصد:بعث الفنان السعودي محمد عبده رسالة مبطنة للمسؤولين بالمملكة العربية السعودية عقب الانتهاء من حفلته الفنية التي أقيمت بمركز التجارة العالمي بمدينة دبي، واصفاً حال الفن بالمملكة بأنه يعيش بالمنفى بعيداً عن وطنه.

ووفقاً لموقع”الوئام”وجه فنان العرب محمد عبده رسالته في ختام الحفل قائلاً نتقابل في الوطن، وإن شاء الله فنّنا ما يبقى على طول في المنفى “وجاء ذلك بعد حضور عدد كثيف من أبناء الوطن لحفلة الفنان محمد عبده بدبي، وكما يبدو بأن فنان العرب أراد من خلال هذه العبارات إيصال رسالة لمن يقف خلف إلغاء حفلات الفن بالمملكة.

وبعد أن ظل المواطن السعودي خلال العقد الماضي من الزمن يتابع فناني بلاده من دولة لأخرى، استبشروا خيراً بعودة الفن من جديد للوطن من خلال مهرجان سوق عكاظ بمحافظة الطائف بعد مشاركة الفنان محمد عبده في أوبريت افتتاحه بالإضافة لإحياء ليلة من ليالي عكاظ.

الجدير ذكره إلغاء حفلة الفنان محمد عبده بمناسبة اليوم الوطني بمحافظة جدة بتاريخ ٢٤ سبتمبر للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وكذلك الغاء حفلته التي كان مقرراً لها أن تقام في مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض يوم22 سبتمبر الجاري لأسباب مجهولة.



تعليقات ( 90 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 90
    17 سبتمبر, 2016 , 16:24 م

    عبدالعزيز

    الله لايردك انت وفنك خلك في المنفى وخل العينات الفاضيه تطاردك من منفى لمنفى البلد في ازمه سياسيه وحروب والدول المعاديه تعد لنا العده وانت مازلت في غيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 89
    17 سبتمبر, 2016 , 16:24 م
    عدد التعليقات:13472

    قلم الحقيقه

    اللهم انصر محمد عبده ووفقه في كل حفلى غنائية.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 88
    17 سبتمبر, 2016 , 16:23 م
    عدد التعليقات:13472

    قلم الحقيقه

    غني يامحمد عبده وخل الأخونجي الملعون يصاب بالشلل التام من صوت الغناء ومشاهدة الحفلات.اللهم عليك بكل أخونجي يكره الوطن وحفلاته ويؤيد الارهاب وانفجاراته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 87
    17 سبتمبر, 2016 , 16:21 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    لاصوة يعلو في بلادي ع صوت المساحد تنادي للصلاه تغيض المنافقين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 86
    17 سبتمبر, 2016 , 16:20 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    وكلمة أهل الفساد هي السفلا في بلادنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 85
    17 سبتمبر, 2016 , 16:19 م

    يوسف الطرباق

    الله لا يردكم وان يعجل بهلاككم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 84
    17 سبتمبر, 2016 , 16:19 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    الحمدلله الذي جعل كلمة اهل الدين هي العليا في بلادنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 83
    17 سبتمبر, 2016 , 16:18 م
    عدد التعليقات:13472

    قلم الحقيقه

    لذلك على المسؤولين عزم أمرهم وجعل في الرياض يغني محمد عبده وفي الدمام يصدح رابح صقر وفي جدة يغرد راشد الماجد بدلآ من أن نسمع بدلآ منهم صوت انفجارات.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 82
    17 سبتمبر, 2016 , 16:18 م

    رفيق المرصد

    ماقد سمعنا اخونجي يحمل حزام اصلا هم جبنا في الدفاع عن قضيتهم وانفسهم فكيف بغيرها واما النار فعلمها عندخالقها ليس عند محرض جاهل ولاغيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 81
    17 سبتمبر, 2016 , 16:17 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    نشكر سماخة مفتي المملكه الذي بكلمه منه تم الغاء الحفل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 80
    17 سبتمبر, 2016 , 16:16 م

    سلطان

    تعليق 74 اخي في الله أنت و أنا يحكمنا كتاب الله وسنه نبيه ، نأخذ ما يوافقهما و نترك ما يخالفهما . وغير هذا ليس بيني وبينك إلا كل ود و أحترام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 79
    17 سبتمبر, 2016 , 16:15 م
    عدد التعليقات:13472

    قلم الحقيقه

    فما هو الأفضل الحزام الارهابي وصوت انفجاره أم محمد عبده وصوت غنائه.وأيهم أكثر أمانآ الغناء والفنانين أم الارهاب والارهابيين؟؟.أليس لدى البعض عقول تفكر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 78
    17 سبتمبر, 2016 , 16:12 م
    عدد التعليقات:13472

    قلم الحقيقه

    على الأقل الأخونجي الارهابي عدو الله من خلال حزامه الناسف سيذهب الى نار جهنم خالدآ مخلدآ فيها.وهنا ينصحك رغم أنك ستذهب للجنة بحول الله لأنك ليس ارهابي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  14. 77
    17 سبتمبر, 2016 , 16:10 م

    المحامية

    ابق حيث الغناء فالأشرار لا يغنون. الأشرار لا يطربهم لا الفرح و لا الإبتسامة. فقدنا الكثير من المواهب الوطنية بسبب هذا التطرّف و حان وقت العودة✌️🇸🇦
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 76
    17 سبتمبر, 2016 , 16:09 م
    عدد التعليقات:13472

    قلم الحقيقه

    الأخونجي عدو الحياة والبشر يريد منك يامحمد عبده أن تترك الغناء وتواجه ربك من دونه.طيب هو ماعهلم نفسه وينصحها في أن يترك حزامه الناسف قبل موته وهلاكه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 75
    17 سبتمبر, 2016 , 16:03 م
    عدد التعليقات:13472

    قلم الحقيقه

    محمد عبده صوتك الغنائي الرائع وحفلاتك الناجحة في داخل الوطن هي الرئة التي تتنفس منها بلادنا لن ولن يستطيع الأخونجية من حرماننا منها فهي حياته ومماتهم.
    لا يعجبني(54) اعجبني(0)
  17. 74
    17 سبتمبر, 2016 , 16:01 م

    70اقسم بالله ان العيشه معاك وامثالك عذاب ومهانه وانعزاليه عن البشريه وانكم مصيبه على الوطن والمواطن وهذا اتبعنا هذي الاشكال ان نحارب من كل دول العالم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 73
    17 سبتمبر, 2016 , 15:55 م
    عدد التعليقات:13472

    قلم الحقيقه

    اللهم احفظ محمد عبده الفنان العظيم من شر الأخونجيين الارهابيين وزد وبارك في حفلاته الغنائية في كل مكان داخل الوطن وخارجه.واقطع دابر المعارضين له.
    لا يعجبني(46) اعجبني(0)
  19. 72
    17 سبتمبر, 2016 , 15:54 م

    الفن هو اساس الحياة والابتسامه وعلاج العبوس والابتعاد عن مجالس الشر التي لايذكر فيها الا الحسد والنمه ومن يحرم الغناءلايحرم الحسد والنمه الله يلعن الن
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  20. 71
    17 سبتمبر, 2016 , 15:54 م

    سلطان

    الفن وسط ****ولا يسعى لقيامه إلا من يريد نشر ***في بلاد الحرمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  21. 70
    17 سبتمبر, 2016 , 15:51 م

    زمن السفهاء

    الحين تعليق 67 يارجل اقسم بالله انك جالس تهذي وترمي الناس بالباطل الذي انت عايش فيه . تصدق رئيس وزراء الهند الهندوس طلع افضل منك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 69
    17 سبتمبر, 2016 , 15:50 م

    أحمد

    كم أتمنى لك الهداية من رب العالمين قبل أن تلقاه وأنت على هذا الحال.. كما أتمنى أن تأخذ العبره والعظة ممن جائتهم المنية وهم على غيهم يعمهون.
    لا يعجبني(0) اعجبني(13)
  23. 68
    17 سبتمبر, 2016 , 15:47 م

    .

    تخدير وشلل تام ممنهج للابتعاد عن مايحدث للاسلام وبلاد المسلمين اسال الله ان يخرس لسان جميع من **********
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  24. 67
    17 سبتمبر, 2016 , 15:44 م
    عدد التعليقات:13472

    قلم الحقيقه

    من هنا نجد هذا الفنان العظيم يزداد تألقآ وحماسآ كلما ازداد الأخونجية رفضآ لغائه وابداعه.أصلآ الأخونجية هم اتركو أحدآ في حاله.لازم تصبح ارهابي مثلهم.
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  25. 66
    17 سبتمبر, 2016 , 15:43 م

    مسمار

    فليبقى فنك في المنفى للابد بعيدا عن ارض الحرمين وليتبعك من لاوطنيه عنده
    لا يعجبني(2) اعجبني(9)
  26. 65
    17 سبتمبر, 2016 , 15:41 م
    عدد التعليقات:13472

    قلم الحقيقه

    لكن محمد عبده الفنان العظيم ماهمه لاأخونجي ولاأخواني لاطم كل واحد منهم على وجه . كلما نعق ناعق اعتزل يامحمد عطاهم حفلة غنائية فجرت لهم أدمغتهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 64
    17 سبتمبر, 2016 , 15:40 م

    سعود

    يامطرب العرب ساهم بجزء من ثروتك في صيانة طريق جيزان ابوعريش قبل الغرغرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 63
    17 سبتمبر, 2016 , 15:39 م

    فنان العرب والطرب

    قريبا سنراك على مسارح داخل الوطن وسنرى دور السينما الفاخرة وسيسعد كل مواطن واسرته بأوقات سعيدة داخل وطننا الحبيب.
    لا يعجبني(21) اعجبني(0)
  29. 62
    17 سبتمبر, 2016 , 15:39 م
    عدد التعليقات:13472

    قلم الحقيقه

    محمد عبده عندما يغني ويغرد في كل من الرياض جدة الدمام الأخونج الارهابيين في بلادنا تصيبهم حالة من الاكتئآب والهم والغم الله يزيدهم منه لأنهم عدوانيين.
    لا يعجبني(26) اعجبني(0)
  30. 61
    17 سبتمبر, 2016 , 15:39 م

    دروجبا

    خنبوقه الله يسلط عليك أيها الاخونجي
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  31. 60
    17 سبتمبر, 2016 , 15:37 م

    عنوان الفن نعم للبتسامه والفرح والسروروتلاقي الاحبه ولا والف لا العبوس والتشدد وكتم الحريات احراراحرارحياتي وانا حرفيها والي مايعجبه المحاكم موجوده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 59
    17 سبتمبر, 2016 , 15:35 م

    إستشاري صح

    عساك ماتلفي حنا في ايش وأنت في أيش كفاية طيش يا محمد عبده .
    لا يعجبني(0) اعجبني(26)
  33. 58
    17 سبتمبر, 2016 , 15:33 م

    اهلا وسهلا فيك يافنان العرب فديت عمرك ربي يسعدك يافنان يارائع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 57
    17 سبتمبر, 2016 , 15:33 م

    أبو زهرهـ

    وقال نبينا صلى الله عليه وسلم : « ليكونن في هذه الأمة خسف، وقذف، ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور، واتخذوا القينات، وضربوا بالمعازف»
    لا يعجبني(1) اعجبني(31)
  35. 56
    17 سبتمبر, 2016 , 15:32 م

    المحامية

    الأمل قوي في عودة الفن إلى الوطن و سيندحر كل ظلامي متطرف كاره للحياة. دعشنة المجتمع لن تفيد أحد بل الفنون و التسامح هو المفيد.قريباً سينحسر المتطرفون
    لا يعجبني(73) اعجبني(1)
  36. 55
    17 سبتمبر, 2016 , 15:31 م

    سعود

    يامطرب العرب ساهم بجزء من ثروتك في مشاريع الصرف الصحي بالمملكة قبل الممات
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  37. 54
    17 سبتمبر, 2016 , 15:31 م

    اسمرعبر

    نتمنى اول حفلة تكون في الرياض يابو نوره
    لا يعجبني(24) اعجبني(0)
  38. 53
    17 سبتمبر, 2016 , 15:31 م
    عدد التعليقات:13472

    قلم الحقيقه

    الله يردك سالم غانم يامحمد عبده لديارك بين أهلك وأحبابك في وطنك المملكة العربية السعودية بعد اقامة حفلتك الغنائية الرائعة في جوهرة الخليج مدينة دبي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 52
    17 سبتمبر, 2016 , 15:31 م

    فنان العرب رمز من رموز الفن العربي الأصيل الله يطول فى عمرك ونستمتع بصوتك الجميل حفظك الله ورعاك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 51
    17 سبتمبر, 2016 , 15:29 م

    أم غلا

    متى التوبة ؟؟؟؟!!!!!!! لقد بلغت من العمر عتيا
    لا يعجبني(1) اعجبني(16)
  41. 50
    17 سبتمبر, 2016 , 15:29 م

    أبو زهرهـ

    قال تعالى (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذابٌ مهين )
    لا يعجبني(0) اعجبني(15)
  42. 49
    17 سبتمبر, 2016 , 15:28 م

    سعودية

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 48
    17 سبتمبر, 2016 , 15:26 م

    أم غلا

    حسبنا الله فيك وفي منهم على شاكلتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(15)
  44. 47
    17 سبتمبر, 2016 , 15:25 م
    عدد التعليقات:13472

    قلم الحقيقه

    مسالمين يغردون ويغنون.لايرهبون ولايفجرون ولايعادون.لذلك هو تاركهم في حالهم.هو بحثه ومهمته دائمة لاتكل ولاتمل عن الارهابيين الهالكين تأتيه جثثهم تباعآ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 46
    17 سبتمبر, 2016 , 15:25 م

    أم غلا

    الناس في رباط وهذا الشيخ في غيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  46. 45
    17 سبتمبر, 2016 , 15:23 م

    احب الاغاني منذو الصغر

    ابو ولدت وان اتذوق فنه الرائع الجميلة واغانية العذب التى تسلي القلب الشجي حفظك الله ورعاك يافنان العرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 44
    17 سبتمبر, 2016 , 15:23 م

    .......

    الله لا يردك ويشغلك في نفسك ...ما سمعنا لك شيء للوطن وللمرابطين على الحد احنا في حرب وهذا في اغاني المجون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 43
    17 سبتمبر, 2016 , 15:21 م

    شيء مؤلم عندما تصرخ بأعلي صوتك ولا تجد من يجيب عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 42
    17 سبتمبر, 2016 , 15:20 م
    عدد التعليقات:13472

    قلم الحقيقه

    ملك الموت صاحبكم يالأخونج تنادون عليه ليل نهار وهو واقف على رأس كل واحد منكم ينزع أرواحكم نزع من خلال عملياتكم الارهابية.أما محمد عبده ومجموعته طيبين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 41
    17 سبتمبر, 2016 , 15:17 م

    ريم س

    رفيع محمد ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 40
    17 سبتمبر, 2016 , 15:17 م

    ريم س

    رفيع محمد ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 39
    17 سبتمبر, 2016 , 15:15 م

    واقع مؤلم

    أقول خلك بعيد عنا ... ماحنا حولك ... وخلنا في همومنا اللي كل يوم تزيد مع تزايد الرسوم والتكاليف
    لا يعجبني(0) اعجبني(35)
  53. 38
    17 سبتمبر, 2016 , 15:15 م

    معلم متقاعد

    أسباب الألغاء ليست مجهولة نحن نعيش تحت تهديد المتطرفين وهم من يتحكمون بما يسمح به وما لا يسمح حتى الب امج التي يسمح بها يتم إلغائها في الآخر .
    لا يعجبني(45) اعجبني(2)
  54. 37
    17 سبتمبر, 2016 , 15:14 م
    عدد التعليقات:13472

    قلم الحقيقه

    ت19// ملك الموت الذي تتحدثون عنه يالأخونج شغال ليل نهار في القبض على أرواحكم الشريرة في كل مكان تتواجد فيه رائحة للموت.سوريا العراق اليمن وجباته دسمة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 36
    17 سبتمبر, 2016 , 15:13 م

    نجم

    لاحول ولاقوة اللهم احسن خاتمتي وخاتمة المسلمين جميع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 35
    17 سبتمبر, 2016 , 15:12 م

    المحامية

    حتماً ستعود للديار لتطربنا بفنك الجميل. سيندحر الظلاميون أعداء الفرح، أعداء الحياة و سينعم المواطنون بالإبتسامة بدلاً من الوجوه العابسة الكالحة. 🇸🇦✅
    لا يعجبني(117) اعجبني(1)
  57. 34
    17 سبتمبر, 2016 , 15:12 م

    ما نبيك خلك في دبي يا خي
    لا يعجبني(0) اعجبني(20)
  58. 33
    17 سبتمبر, 2016 , 15:10 م

    انشر التعليق

    لن تزيد فينا ولن تنقص بفنك فرسالتنا اسماء من هذه الامور
    لا يعجبني(0) اعجبني(26)
  59. 32
    17 سبتمبر, 2016 , 15:09 م
    عدد التعليقات:1043

    نبرااس

    قالها ***ولن يخلف وعده انه لن يجعل المواطن السعودي يضطر للسفر من اجل حضور حفل او سينما نحن معك وفي انتظار نتائج هذه الرؤيه المباركه.
    لا يعجبني(88) اعجبني(1)
  60. 31
    17 سبتمبر, 2016 , 15:07 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    استودعكم الله جميعا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 30
    17 سبتمبر, 2016 , 15:06 م

    علي العمري

    تعليق. ١٩. ايش. تبغه. يتوب. ويروح. يجلس عن **** او. يعمل مخيم. دعوي. او يعمل. قناه مثل المجد. ههه ناس تحب الرجعيه
    لا يعجبني(69) اعجبني(0)
  62. 29
    17 سبتمبر, 2016 , 15:06 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    خرووج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 28
    17 سبتمبر, 2016 , 15:05 م

    رفيع محمد

    اسال الله الكريم ان ينفيك من الارض وتريح العباد من شرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(21)
  64. 27
    17 سبتمبر, 2016 , 15:05 م

    ابو عبدالرحمن

    يا خوفي يا بو نورة يوم يزلق لسانك في طامه كبيرة وتجي على راسك بديتها بتغيير النشيد الوطني في مقابله داوود الشريان العام واليوم هذي وبكره الله اعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 26
    17 سبتمبر, 2016 , 15:05 م
    عدد التعليقات:1043

    نبرااس

    لن يأتي عام 2020 الا وقد اقيمت احتفالات في اغلب مدن المملكه حسب رؤية 2030 وعندها لن يجبر متذوقوا الفن والحياه الى السفر،البدايه ستكون من العام القادم.
    لا يعجبني(37) اعجبني(1)
  66. 25
    17 سبتمبر, 2016 , 15:05 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    انك تسوي تعديل للخطأ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 24
    17 سبتمبر, 2016 , 15:05 م

    صادق يا فنان العرب

    محرم لدينا الفرحة لا مهرجانات ولا دور سينما نعم لا للإختلاط لكن مع المتعة المباحة كم هم السعوديون الذين يجتازون الحدود من اجل المتعة البريئة؟
    لا يعجبني(66) اعجبني(0)
  68. 23
    17 سبتمبر, 2016 , 15:05 م

    فارس الزهراني

    سبحان الله العظيم وبحمده
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  69. 22
    17 سبتمبر, 2016 , 15:04 م

    ناصر

    والله يابو نوره إذا فيك شده وعافيه عندك الحدود البس البذله وخاصه أن ديرتك قريبه من الحدود يعني انت أولى من غيرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(34)
  70. 21
    17 سبتمبر, 2016 , 15:04 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    عاش سلمان الحزم خادم الحرمين الشريفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(156)
  71. 20
    17 سبتمبر, 2016 , 15:03 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    عاشت بلادي المملكه العرببه السعوديه حامية ااحرمين الشريفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 19
    17 سبتمبر, 2016 , 15:02 م

    فارس الزهراني

    المفروض يتوب محمد عبده ويرجع الى الله ويترك الخراميط الفاضيه قبل ان يأتيه ملك الموت ويقبض روحه وهو يغني وكان اعتبر من الراحل طلال مداح الله يرحمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(23)
  73. 18
    17 سبتمبر, 2016 , 15:02 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    عاشت بلادي المملكه العربيه السعوديه بلد التوحيد والعقيده الصحيحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(108)
  74. 17
    17 سبتمبر, 2016 , 15:00 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    السعوديه صعب صعب انك تيوي فيها مثل ما تسو ي في دبي والقاهره بل مستحيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 16
    17 سبتمبر, 2016 , 14:59 م

    مخمخه

    أقول / خلك أنت وفنك في الخارج واللي داج ويبي طقطقتك يسافر لك في المنفى .. فارقنا ونربح ... قال غربه ومنفى ... والله شي مضحك ...
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  76. 15
    17 سبتمبر, 2016 , 14:59 م

    فارس الزهراني

    بدأ الدين غريب وسيعود كما بدأ وعلى المسلم ان ينكر ولو بقلبه وذلك أضعف الايمان .
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  77. 14
    17 سبتمبر, 2016 , 14:57 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    تبي الصراحه مالك الى دبي والقاهره واشباهها
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  78. 13
    17 سبتمبر, 2016 , 14:57 م

    [email protected]

    خلك بعيد احسن
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  79. 12
    17 سبتمبر, 2016 , 14:56 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    بس تغطى زين عشان ما تبرد ويتأثر صوتك هههههههاي
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  80. 11
    17 سبتمبر, 2016 , 14:55 م

    .

    نحن في حرب وهذا ****
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  81. 10
    17 سبتمبر, 2016 , 14:55 م

    زائر

    وصلوه للحد الجنوبي
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  82. 9
    17 سبتمبر, 2016 , 14:55 م

    علي العمري

    الأسباب الغاه. الحفله. ألغيت بسباب اهل الدقون الثياب. القصير. ما. يبغون. الوطن. يفرح. اكثر الشعب. في دبي. والبحرين. تصرف مليارات. خارج. البلد. ليش
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  83. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 14:55 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    احلم الحلم بلاش مو بفلوس
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  84. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 14:54 م

    ناصر عبدالعزيز

    الاحساس نعمه نبراس ومن على شاكلته - المفترض نراعي شعور ونفسيات الجنود على الحدود في الشده ماهو شعورهم عندما يعلمون اننا جالسون نغني ونرقص ؟؟
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  85. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 14:52 م

    علي العمري

    صدق. ذبحونه المتشدادين. والرجعية في هذا البلد. يبغون. دين. جديد. لهم. دين. تشداد. ومخيمات. دعويه. وتحريضه.
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  86. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 14:51 م

    سعود

    خلك هناك اريح لنا ولك فعندنا ماهو اهم منك
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  87. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 14:50 م

    خالد

    كلمة يجب ان لاتمر مرور الكرام ويجب ان يحاسب عليها. وش المطلوب كأنه يشتكي الوطن وهو خارج الوطن
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  88. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 14:49 م

    احمد العثمان

    الله يسعدك ويبعدك حنا في حرب وابنائنا جالسين يقاتلون ضد الاعداء ماحنا ناقصين رقص وهز ودنا تروح تونسهم في جبهة القتال وتسمعهم لااله الا الله ورباه
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  89. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 14:45 م

    الى محمد عبده . لعلمك بلادنا بلاد العز والشموخ . ورح ترقص بعيد عنا

    انا مواطن واذا هذي رسالتك فلأسف الشديد لا نريد لك فن.ياخي انت بلغت من العمر عتيا . اعتزل وارتاح . وبعدين رغم احترامي للأمارات يخي بعض تحركاتهم ماتعجبني
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  90. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 14:45 م
    عدد التعليقات:1043

    نبرااس

    مادام ابوسلمان موجود فلن يطول غياب الفن السعودي وستعود الرياض وجده وجميع مدن المملكه للغناء والحياه وسيعود سفراء الكآبه الى جحورهم ويتركون الوطن للفرح
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