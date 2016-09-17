شاهد .. لاعب سعودي شهير يقبل يد “حليمة بولند” في حفل غنائي بالقاهرة

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته الإعلامية الكويتية حليمة بولند من حفلة الفنّانة شمس في مصر، حيث قام لاعب كرة قدم سعودي بتقبيل يدها .

وأحيت شمس موخراً حفل في فندق “سميراميس” بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذي شاركها فيه الفنّانون احمد عدوية ومحمد الشحي بحضور بولند ولاعب المنتخب السعودي السابق وصاحب الهدف الشهير في مونديال 1994 سعيد العويران الذي قبّل يد الإعلامية ، والذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي .