شاهد .. لاعب سعودي شهير يقبل يد “حليمة بولند” في حفل غنائي بالقاهرة

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته الإعلامية الكويتية حليمة بولند من حفلة الفنّانة شمس في مصر، حيث قام لاعب كرة قدم سعودي بتقبيل يدها .
وأحيت شمس موخراً حفل في فندق “سميراميس” بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذي شاركها فيه الفنّانون احمد عدوية ومحمد الشحي بحضور بولند ولاعب المنتخب السعودي السابق وصاحب الهدف الشهير في مونديال 1994 سعيد العويران الذي قبّل يد الإعلامية ، والذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي .
تعليقات ( 98 )
واضح بوضوحابغى اعرف وش قصة قلم الحقيقه مع الاخوانجيه وش دخل العويران والي ينتقدونه في الاخوان يعني اي شخص يخالفك يعتبر من الاخوان انت عندك مشكله معهم وانت صغير
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهوالواحد منكم يالأخونجية اذا راح وزار دول أخرى وشاهد صديق يقبل صديقته أتحداه يفتح فمه أو يرفع رأسه نجده مثل الأرنب الجبان .وقفت على العويران المسكين.
... 22العنو ايران الله يهديك يالعويران
ابومحمدقال النبي صلى الله عليه وسلم : "لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له".
شيهانة💤💧الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا
عدد التعليقات:13760
عمر السميريعهود تعجبني اللمسات الابيه ي بنيه
سعودي وافتخرقلم الحقيقه تعلم ان الاخوان صنفو ارهابيين وليس عندنا اخوان وضح من تقصد بدون تقيه وقلها صراحه هل تومن ان دستورك القران والسنه ام انها عندك اخوانيه قل
Բարեւ Ձեզمخالف
كله مخالفشكل الواسطه قويه
رحمة ربي{ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْر الْمُنْزِلِينَ }
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهوالله العويران طلع غباركم ترك كل منكم يغبر ويعجعج على راسه ههههههههه
ضمير الناستقبيل يدالجميلات برتكول عالمي ينم عن رفق وحنان وذوق ***وهواختياري ماهواجباري***
شيهانة💤💧عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ : " أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي ؟ " قَالُوا
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهفيكم طبع خسيس يالأخونجية ماشفته في مواطني جميع الدول العربية والأجنبية الا فيكم ولديكم. وهو تدخلكم في خصوصيات الآخرين وكأن الله أوصاكم بغيركم يالأخونج
💎⭐️عهود⭐️💎هلا عمور مساء النور والسرور 🌷
شيهانة💤💧قال صلى الله عليه وسلم ..((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ....فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ))
مسمارخلاص هانت نفسه عليه مافيه طب!! والله ماقبلت غير يدين امي وابوي
عدد التعليقات:13760
عمر السميريهلا عهود مساء النور ي عااااالميه
الموسويلعن الله كل راضٍ عن هذا المنكر
متابع من بعيدلاحظوا كيف قلم البهتان اذا ما عجبه تعليقات الشرفاء من أبناء المملكة يقول لا تدخلون في شيء مايخصكم وهو شغال ليل نهار يتهم شبابنا انهم اخونجيه فعلاً حقود
جبال سديرقريبا سيعود الجميع الى قواعدهم سالمين
انا***********
محميديا قلم الخنبقه يا المصري. تراك سجيت راسنا انت و الاخوان. يا أخي اذا عندك مرض نفسي من الاخوان روح أتعالج منه. شوف شيخ يقرا ولا يتفل عليك.
راكانقسم ي قلم اني حاسس بمعاناتك ومقدر وضعك.. لكن مالك الا الصبر لأنك في دوله اسلاميه والحمدلله
عدد التعليقات:13760
عمر السميريالمهم ان بلادنا لا تسمح بمثل هذه المهازل
راكاناللهم ابعدنا عن *** ومن يحبه ومن يشجع عليه
💎⭐️عهود⭐️💎في آخر الزمن فتن كقطع الليل المظلم القابض على دينه كالقابض على جمر . اللهم جنبنا الفتن اللهم اختم لي بالخاتمة الحسنة واجعل اخر كلامي لاإله الا الله 🙌
زائرهقلم ياليت تروح لشيخ يقرى عليك
مهزلهمخالف للنشر
فتحي عبدهمن جماعة قلم ابو لطميه حليمه
عدد التعليقات:13760
عمر السميريمادام في بلد الانقلابيين اكيد ***
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهلستم أوصياء على خلق الله .كل منكم يشوف عيوبه ويصلحها أفضل له في الأجر.
سعودي رايقاستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات والمومنين والمومينات الاحياء منهم والأموات اهل السنة والجماعة
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهمخالف
عدد التعليقات:13760
عمر السميريالحمد لله الذي عافنا
أ د صالح بن سبعاناللهم حبب الينا الايمان و زينه فى قلوبنا, و كره الينا الكفر والفسوق والعصيان, وأجعلنا من الراشدين, وأجعلنا هداة مهتدين, غير ضالين ولا مضلين !
انامخالف
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهيالأخونجية كل منكم مسوي نفسه ملك منزل من السماء. وأنتم أكبر فضايحكم الارهاب وتأييدكم له.
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالارهاب هو من يشوه وجه الوطن في المقام الأول.
ابو بدر الهلاليالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه وفضلنا على كثيرآ من خلقه
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهلاتتدخلون في شؤون غيركم يالأخونجية.تعلمو احترام خصوصيات الآخرين. هذا شأن خاص في العويران ليس لكم به شأن.على كل منكم أن يهاجم الأخونجيين الارهابيين فقط
ابن بالبلدغير لائق
عدد التعليقات:341
ليالي نجدمخالف
عدد التعليقات:10076
إنسان منصفهذه أمور شخصيه,,,,ليست مهمه,,,,بل المهم,,,من يقبل ,,,شيخخه المعمم,,,وعقله فارغ ,,,إلا من التراهات ,,,والأكاذيب,,,و قصص ,,إبليس
ابن بالبلدمخالف
أبو تركيمخالف
ابو منصورمخالف
ابو فارساذا كل شخص انكر المنكر يصبح اخونجي في نظر بعض المعلقين المنفتحين فالشعب كله اخونجي لانه من السهل يرميك زور وبهتان لاختلافك معه في الفكر
عدد التعليقات:13760
عمر السميريهناك من يعجبه كل تصرف يغضب الله عز وجل
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهوالأخونجي الداشر اللي يقول للمراهق يازينك على بطنك. نسيتم سجلكم الأسود يالأخونجية.
زكي باشاءغير لائق
عدد التعليقات:13811
هيفاء @لاحول ولاقوة الا بالله
شيهانة💤💧الله يهديه.
عدد التعليقات:13760
عمر السميريمثل هذه الاحتفلات لا تنجح الا في بلاد أبو 45 جنيه للكيلو
ابو فارسياخنبوقه واضح ان هذا شي شخصي والدليل تعليقك عليه طبعا اغلب المعلقين معارضين هذا الشي لذلك هم في نظرك اخونجية اذا كنسبه وتناسب ٩٠ ٪ من الشعب اخونجي
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالأخونجية جننهم العويران لله درك.وهذا ماكنت تقصده من رسالتك كل واحد منهم مخه قام يغلي غلي.مالكم شغل في الرجال كل واحد يصلح نفسه ولايتدخل في مالا يعنيه
راكان18 اعجبني تعليقك فعلا ينطبق عليه
ناصرالرجل استخف الله لا يبلانا
عدد التعليقات:13760
عمر السميريحماك الله ي وطني ي قبلة المسلمين
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راصدمخالف
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهوالأخونجي اللي مسكوه مع خويته في المسجد وهو امام المسجد والثاني على شاطىء البحر في سيارته وهم يرتكبون الفاحشة وشــــــ تقولون عنهم.أنتم مصائبكم طوام.
عدد التعليقات:13811
هيفاء @يااربي صوتها يجيب الهم ياصبر الارض وبسس
هواويمخالف
راكانغير لائق
السعوديالقرنييا "قلم الخبائث" العويران قبل يد حليمة بولند وهذا مفرح لك وخلى لك رجولها فما فيه مشكلة عادي قبلها وبدون تعليقاتك
عدد التعليقات:13760
عمر السميريمخالف
عدد التعليقات:586
عاشق وطنهتعليق غير لائق
جنوبية..جنوبيه اذا تكتبي بمعرفي وقصدك الاساة لي ترى مارح اسامحك
جنوبية..****************
عدد التعليقات:13760
عمر السميريالحمد لله الذي جعلنا من ابناء هذا البلدالطيب الطاهر
❤️السعودي❤️🕋❤️القرني❤️هنا يتواجد "قلم الخبائث" وينفث في المستنقع الحيوي لأفكاره الشاذة على المجتمع السعودي وعلى أرض الحرمين
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالأخونجية جن جنونهم من تصرف العويران وهو تصرف وحده المسؤول الأول عنه وليس في الأمر مايعيبه.لم يفجر بحزام ناسف في مسجد ولم يصبح من الدواعش الارهابيين
عدد التعليقات:13760
عمر السميريشكرا لكل مسؤول في بلادي منع المسارح وحفلات الغناءالماجنه
سمرليه لما محمد عبده قبل ايد انغام في المسرح وقدام العالم ماشفنا هذي الردود اترك الاجابه لكم
ابو نورهالاخوان هده حياته الشخصيه هو حر اتركوه بسوي الي يبي بكل اسف بعض الردود بكل اسف ماهي كويسه.
عدد التعليقات:13760
عمر السميريالحمد لله بلادنا لا تسمح بوجود مثل هذه التفاهات ع ارضها الطاهره
😂قلم الفسفسة متعود على الخضوع وتقبيل الأيادي مستحيل أن يفهم معنى كرامة يهب ياولد المصرية 😂😂😂
راكانلاحول ولا قوة الا بالله.. انحطاط
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمأستغفرالله وأتوب اليه
اخو زنيفر**************
عدد التعليقات:13760
عمر السميرياستح ع شيبتك ي سعيد العويران
حبروكماهي غريبة على اللاعبين والفنانين يبوسوا لبعض لأنهم يشوفونه عادي ولا أدري هل يعرفون أخلاق الإسلام ؟!
ابو نورهوالله ياسعيد انت الي عايش الله يوفقك يارب.
سعودي وافتخرتقبيل يد هههههههه من العنوان احسبه تقبيل يعني تقبيل فوق جهة الراس هههههههههه عيب تنزل راسك غير لابوك او امك تقبل يديهم
لن اسافر لبلد يباع فيها الخمر علنيالحمدلله رب العالمين
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهتصرف شخصي فردي من معجب لايستطيع اي أخونجي أن يفتح فمه أو يعترض عليه.حدودك ووصايتك على نفسك ليس لك شغل بغيرك.العويران وجه رسالة لمن ظلمه من المتشددين.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيمهذا الله يهديه ماعاد هوب مستحي ابد ابد
❤️السعودي❤️🕋❤️القرني❤️الله لا يبلانا قولو أمين
عدد التعليقات:13760
عمر السميرياهان نفسه
المساااافرللاسف ***
❤️السعودي❤️🕋❤️القرني❤️كفوه
اخو زنيفرخاف ربك ياسعيد وش سويت في نفسك وفي تاريخك فظحت نفسك امام الله وخلقه لك مدة من جرف لدحديره في اوضاع مشينه وين تودي وجهك من الله ثم من خلقه بأفعالك هذه
متابع بصمتياصبر الأرض يا عويران عليك وعلى منهم على شاكلتك .