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شاهد .. لاعب سعودي شهير يقبل يد “حليمة بولند” في حفل غنائي بالقاهرة

17 سبتمبر, 2016 , 21:22 م
شاهد .. لاعب سعودي شهير يقبل يد “حليمة بولند” في حفل غنائي بالقاهرة
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته الإعلامية الكويتية حليمة بولند من حفلة الفنّانة شمس في مصر، حيث قام لاعب كرة قدم سعودي بتقبيل يدها .

وأحيت شمس موخراً حفل في فندق “سميراميس” بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذي شاركها فيه الفنّانون احمد عدوية ومحمد الشحي بحضور بولند ولاعب المنتخب السعودي السابق وصاحب الهدف الشهير في مونديال 1994 سعيد العويران الذي قبّل يد الإعلامية ، والذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي .



تعليقات ( 98 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 98
    17 سبتمبر, 2016 , 22:23 م

    واضح بوضوح

    ابغى اعرف وش قصة قلم الحقيقه مع الاخوانجيه وش دخل العويران والي ينتقدونه في الاخوان يعني اي شخص يخالفك يعتبر من الاخوان انت عندك مشكله معهم وانت صغير
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  2. 97
    17 سبتمبر, 2016 , 22:21 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    والواحد منكم يالأخونجية اذا راح وزار دول أخرى وشاهد صديق يقبل صديقته أتحداه يفتح فمه أو يرفع رأسه نجده مثل الأرنب الجبان .وقفت على العويران المسكين.
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  3. 96
    17 سبتمبر, 2016 , 22:21 م

    ... 22

    العنو ايران الله يهديك يالعويران
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  4. 95
    17 سبتمبر, 2016 , 22:21 م

    ابومحمد

    قال النبي صلى الله عليه وسلم : "لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له".
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  5. 94
    17 سبتمبر, 2016 , 22:21 م

    شيهانة💤💧

    الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا
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  6. 93
    17 سبتمبر, 2016 , 22:18 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    عهود تعجبني اللمسات الابيه ي بنيه
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  7. 92
    17 سبتمبر, 2016 , 22:18 م

    سعودي وافتخر

    قلم الحقيقه تعلم ان الاخوان صنفو ارهابيين وليس عندنا اخوان وضح من تقصد بدون تقيه وقلها صراحه هل تومن ان دستورك القران والسنه ام انها عندك اخوانيه قل
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  8. 91
    17 سبتمبر, 2016 , 22:18 م

    Բարեւ Ձեզ

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 90
    17 سبتمبر, 2016 , 22:18 م

    كله مخالف

    شكل الواسطه قويه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 89
    17 سبتمبر, 2016 , 22:17 م

    رحمة ربي

    { وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْر الْمُنْزِلِينَ }
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  11. 88
    17 سبتمبر, 2016 , 22:16 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    والله العويران طلع غباركم ترك كل منكم يغبر ويعجعج على راسه ههههههههه
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  12. 87
    17 سبتمبر, 2016 , 22:16 م

    ضمير الناس

    تقبيل يدالجميلات برتكول عالمي ينم عن رفق وحنان وذوق ***وهواختياري ماهواجباري***
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  13. 86
    17 سبتمبر, 2016 , 22:15 م

    شيهانة💤💧

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ : " أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي ؟ " قَالُوا
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  14. 85
    17 سبتمبر, 2016 , 22:15 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    فيكم طبع خسيس يالأخونجية ماشفته في مواطني جميع الدول العربية والأجنبية الا فيكم ولديكم. وهو تدخلكم في خصوصيات الآخرين وكأن الله أوصاكم بغيركم يالأخونج
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 84
    17 سبتمبر, 2016 , 22:13 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 83
    17 سبتمبر, 2016 , 22:13 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    هلا عمور مساء النور والسرور 🌷
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  17. 82
    17 سبتمبر, 2016 , 22:12 م

    شيهانة💤💧

    قال صلى الله عليه وسلم ..((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ....فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 81
    17 سبتمبر, 2016 , 22:08 م

    مسمار

    خلاص هانت نفسه عليه مافيه طب!! والله ماقبلت غير يدين امي وابوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 80
    17 سبتمبر, 2016 , 22:07 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    هلا عهود مساء النور ي عااااالميه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 79
    17 سبتمبر, 2016 , 22:07 م

    الموسوي

    لعن الله كل راضٍ عن هذا المنكر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 78
    17 سبتمبر, 2016 , 22:07 م

    متابع من بعيد

    لاحظوا كيف قلم البهتان اذا ما عجبه تعليقات الشرفاء من أبناء المملكة يقول لا تدخلون في شيء مايخصكم وهو شغال ليل نهار يتهم شبابنا انهم اخونجيه فعلاً حقود
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  22. 77
    17 سبتمبر, 2016 , 22:06 م

    جبال سدير

    قريبا سيعود الجميع الى قواعدهم سالمين
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  23. 76
    17 سبتمبر, 2016 , 22:04 م

    انا

    ***********
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 75
    17 سبتمبر, 2016 , 22:04 م

    محميد

    يا قلم الخنبقه يا المصري. تراك سجيت راسنا انت و الاخوان. يا أخي اذا عندك مرض نفسي من الاخوان روح أتعالج منه. شوف شيخ يقرا ولا يتفل عليك.
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  25. 74
    17 سبتمبر, 2016 , 22:04 م

    راكان

    قسم ي قلم اني حاسس بمعاناتك ومقدر وضعك.. لكن مالك الا الصبر لأنك في دوله اسلاميه والحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 73
    17 سبتمبر, 2016 , 22:03 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    المهم ان بلادنا لا تسمح بمثل هذه المهازل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 72
    17 سبتمبر, 2016 , 22:02 م

    راكان

    اللهم ابعدنا عن *** ومن يحبه ومن يشجع عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 71
    17 سبتمبر, 2016 , 22:02 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    في آخر الزمن فتن كقطع الليل المظلم القابض على دينه كالقابض على جمر . اللهم جنبنا الفتن اللهم اختم لي بالخاتمة الحسنة واجعل اخر كلامي لاإله الا الله 🙌
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 70
    17 سبتمبر, 2016 , 22:01 م

    زائره

    قلم ياليت تروح لشيخ يقرى عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 69
    17 سبتمبر, 2016 , 22:01 م

    مهزله

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 68
    17 سبتمبر, 2016 , 22:00 م

    فتحي عبده

    من جماعة قلم ابو لطميه حليمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 67
    17 سبتمبر, 2016 , 21:59 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    مادام في بلد الانقلابيين اكيد ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 66
    17 سبتمبر, 2016 , 21:59 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    لستم أوصياء على خلق الله .كل منكم يشوف عيوبه ويصلحها أفضل له في الأجر.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  34. 65
    17 سبتمبر, 2016 , 21:58 م

    سعودي رايق

    استغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات والمومنين والمومينات الاحياء منهم والأموات اهل السنة والجماعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 64
    17 سبتمبر, 2016 , 21:57 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    مخالف
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  36. 63
    17 سبتمبر, 2016 , 21:57 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    الحمد لله الذي عافنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 62
    17 سبتمبر, 2016 , 21:57 م

    أ د صالح بن سبعان

    اللهم حبب الينا الايمان و زينه فى قلوبنا, و كره الينا الكفر والفسوق والعصيان, وأجعلنا من الراشدين, وأجعلنا هداة مهتدين, غير ضالين ولا مضلين !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 61
    17 سبتمبر, 2016 , 21:56 م

    انا

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 60
    17 سبتمبر, 2016 , 21:56 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    يالأخونجية كل منكم مسوي نفسه ملك منزل من السماء. وأنتم أكبر فضايحكم الارهاب وتأييدكم له.
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  40. 59
    17 سبتمبر, 2016 , 21:55 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 58
    17 سبتمبر, 2016 , 21:54 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الارهاب هو من يشوه وجه الوطن في المقام الأول.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  42. 57
    17 سبتمبر, 2016 , 21:53 م

    ابو بدر الهلالي

    الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه وفضلنا على كثيرآ من خلقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 56
    17 سبتمبر, 2016 , 21:53 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    لاتتدخلون في شؤون غيركم يالأخونجية.تعلمو احترام خصوصيات الآخرين. هذا شأن خاص في العويران ليس لكم به شأن.على كل منكم أن يهاجم الأخونجيين الارهابيين فقط
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  44. 55
    17 سبتمبر, 2016 , 21:53 م

    ابن بالبلد

    غير لائق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 54
    17 سبتمبر, 2016 , 21:52 م
    عدد التعليقات:341

    ليالي نجد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 53
    17 سبتمبر, 2016 , 21:52 م
    عدد التعليقات:10076

    إنسان منصف

    هذه أمور شخصيه,,,,ليست مهمه,,,,بل المهم,,,من يقبل ,,,شيخخه المعمم,,,وعقله فارغ ,,,إلا من التراهات ,,,والأكاذيب,,,و قصص ,,إبليس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 52
    17 سبتمبر, 2016 , 21:52 م

    ابن بالبلد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 51
    17 سبتمبر, 2016 , 21:51 م

    أبو تركي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 50
    17 سبتمبر, 2016 , 21:51 م

    ابو منصور

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 49
    17 سبتمبر, 2016 , 21:49 م

    ابو فارس

    اذا كل شخص انكر المنكر يصبح اخونجي في نظر بعض المعلقين المنفتحين فالشعب كله اخونجي لانه من السهل يرميك زور وبهتان لاختلافك معه في الفكر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  51. 48
    17 سبتمبر, 2016 , 21:48 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    هناك من يعجبه كل تصرف يغضب الله عز وجل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 47
    17 سبتمبر, 2016 , 21:48 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    والأخونجي الداشر اللي يقول للمراهق يازينك على بطنك. نسيتم سجلكم الأسود يالأخونجية.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  53. 46
    17 سبتمبر, 2016 , 21:48 م

    زكي باشاء

    غير لائق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 45
    17 سبتمبر, 2016 , 21:47 م
    عدد التعليقات:13811

    هيفاء @

    لاحول ولاقوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  55. 44
    17 سبتمبر, 2016 , 21:47 م

    شيهانة💤💧

    الله يهديه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 43
    17 سبتمبر, 2016 , 21:47 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    مثل هذه الاحتفلات لا تنجح الا في بلاد أبو 45 جنيه للكيلو
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  57. 42
    17 سبتمبر, 2016 , 21:45 م

    ابو فارس

    ياخنبوقه واضح ان هذا شي شخصي والدليل تعليقك عليه طبعا اغلب المعلقين معارضين هذا الشي لذلك هم في نظرك اخونجية اذا كنسبه وتناسب ٩٠ ٪ من الشعب اخونجي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  58. 41
    17 سبتمبر, 2016 , 21:44 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الأخونجية جننهم العويران لله درك.وهذا ماكنت تقصده من رسالتك كل واحد منهم مخه قام يغلي غلي.مالكم شغل في الرجال كل واحد يصلح نفسه ولايتدخل في مالا يعنيه
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  59. 40
    17 سبتمبر, 2016 , 21:44 م

    راكان

    18 اعجبني تعليقك فعلا ينطبق عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 39
    17 سبتمبر, 2016 , 21:43 م

    ناصر

    الرجل استخف الله لا يبلانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 38
    17 سبتمبر, 2016 , 21:43 م

    الله يهديهم ويعافيهم و يبلانا يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 37
    17 سبتمبر, 2016 , 21:42 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    حماك الله ي وطني ي قبلة المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 36
    17 سبتمبر, 2016 , 21:42 م

    ********

    ************
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 35
    17 سبتمبر, 2016 , 21:42 م

    راصد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 34
    17 سبتمبر, 2016 , 21:42 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    والأخونجي اللي مسكوه مع خويته في المسجد وهو امام المسجد والثاني على شاطىء البحر في سيارته وهم يرتكبون الفاحشة وشــــــ تقولون عنهم.أنتم مصائبكم طوام.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  66. 33
    17 سبتمبر, 2016 , 21:42 م
    عدد التعليقات:13811

    هيفاء @

    يااربي صوتها يجيب الهم ياصبر الارض وبسس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 32
    17 سبتمبر, 2016 , 21:41 م

    هواوي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 31
    17 سبتمبر, 2016 , 21:41 م

    راكان

    غير لائق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 30
    17 سبتمبر, 2016 , 21:41 م

    السعوديالقرني

    يا "قلم الخبائث" العويران قبل يد حليمة بولند وهذا مفرح لك وخلى لك رجولها فما فيه مشكلة عادي قبلها وبدون تعليقاتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 29
    17 سبتمبر, 2016 , 21:41 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 28
    17 سبتمبر, 2016 , 21:40 م
    عدد التعليقات:586

    عاشق وطنه

    تعليق غير لائق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 27
    17 سبتمبر, 2016 , 21:40 م

    جنوبية..

    جنوبيه اذا تكتبي بمعرفي وقصدك الاساة لي ترى مارح اسامحك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 26
    17 سبتمبر, 2016 , 21:39 م

    جنوبية..

    ****************
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 25
    17 سبتمبر, 2016 , 21:39 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    الحمد لله الذي جعلنا من ابناء هذا البلدالطيب الطاهر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  75. 24
    17 سبتمبر, 2016 , 21:38 م

    ❤️السعودي❤️🕋❤️القرني❤️

    هنا يتواجد "قلم الخبائث" وينفث في المستنقع الحيوي لأفكاره الشاذة على المجتمع السعودي وعلى أرض الحرمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  76. 23
    17 سبتمبر, 2016 , 21:37 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الأخونجية جن جنونهم من تصرف العويران وهو تصرف وحده المسؤول الأول عنه وليس في الأمر مايعيبه.لم يفجر بحزام ناسف في مسجد ولم يصبح من الدواعش الارهابيين
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  77. 22
    17 سبتمبر, 2016 , 21:36 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    شكرا لكل مسؤول في بلادي منع المسارح وحفلات الغناءالماجنه
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  78. 21
    17 سبتمبر, 2016 , 21:36 م

    سمر

    ليه لما محمد عبده قبل ايد انغام في المسرح وقدام العالم ماشفنا هذي الردود اترك الاجابه لكم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  79. 20
    17 سبتمبر, 2016 , 21:36 م

    ابو نوره

    الاخوان هده حياته الشخصيه هو حر اتركوه بسوي الي يبي بكل اسف بعض الردود بكل اسف ماهي كويسه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 19
    17 سبتمبر, 2016 , 21:34 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    الحمد لله بلادنا لا تسمح بوجود مثل هذه التفاهات ع ارضها الطاهره
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  81. 18
    17 سبتمبر, 2016 , 21:32 م

    😂

    قلم الفسفسة متعود على الخضوع وتقبيل الأيادي مستحيل أن يفهم معنى كرامة يهب ياولد المصرية 😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  82. 17
    17 سبتمبر, 2016 , 21:31 م

    راكان

    لاحول ولا قوة الا بالله.. انحطاط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  83. 16
    17 سبتمبر, 2016 , 21:31 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  84. 15
    17 سبتمبر, 2016 , 21:30 م

    اخو زنيفر

    **************
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  85. 14
    17 سبتمبر, 2016 , 21:30 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    استح ع شيبتك ي سعيد العويران
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  86. 13
    17 سبتمبر, 2016 , 21:30 م

    حبروك

    ماهي غريبة على اللاعبين والفنانين يبوسوا لبعض لأنهم يشوفونه عادي ولا أدري هل يعرفون أخلاق الإسلام ؟!
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  87. 12
    17 سبتمبر, 2016 , 21:29 م

    ابو نوره

    والله ياسعيد انت الي عايش الله يوفقك يارب.
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  88. 11
    17 سبتمبر, 2016 , 21:29 م

    سعودي وافتخر

    تقبيل يد هههههههه من العنوان احسبه تقبيل يعني تقبيل فوق جهة الراس هههههههههه عيب تنزل راسك غير لابوك او امك تقبل يديهم
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  89. 10
    17 سبتمبر, 2016 , 21:29 م

    لن اسافر لبلد يباع فيها الخمر علني

    الحمدلله رب العالمين
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  90. 9
    17 سبتمبر, 2016 , 21:29 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    تصرف شخصي فردي من معجب لايستطيع اي أخونجي أن يفتح فمه أو يعترض عليه.حدودك ووصايتك على نفسك ليس لك شغل بغيرك.العويران وجه رسالة لمن ظلمه من المتشددين.
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  91. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 21:28 م

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

    هذا الله يهديه ماعاد هوب مستحي ابد ابد
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  92. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 21:28 م

    ❤️السعودي❤️🕋❤️القرني❤️

    الله لا يبلانا قولو أمين
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  93. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 21:28 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    اهان نفسه
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  94. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 21:28 م

    المساااافر

    للاسف ***
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  95. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 21:27 م

    ❤️السعودي❤️🕋❤️القرني❤️

    كفوه
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  96. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 21:27 م

    اخو زنيفر

    خاف ربك ياسعيد وش سويت في نفسك وفي تاريخك فظحت نفسك امام الله وخلقه لك مدة من جرف لدحديره في اوضاع مشينه وين تودي وجهك من الله ثم من خلقه بأفعالك هذه
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  97. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 21:27 م

    متابع بصمت

    ياصبر الأرض يا عويران عليك وعلى منهم على شاكلتك .
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  98. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 21:26 م

    مخاف للنشر
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