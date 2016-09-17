بالفيديو : النصر يتخطى عقبة القادسية بهدف أيالا في دوري جميل

صحيفة المرصد : حقق النصر فوزاً صعباً وغالياً على ضيفه القادسية ب في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين، وسجل اللاعب فيكتور أيالا هدف النصر الأول عند الدقيقة 60 من زمن المباراة، وذلك بعد سيطرة نصرواية فشل خلالها مهاجمو الفريق في ترجمتها إلى أهداف.
وبهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده إلى ستة نقاط فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطتين.
تعليقات ( 54 )
M الزهرانيونّ ونّ يا اسمر عبر 😂
اسمرعبراليوم سردت بعض الحقائق عن الرياضة السعودية وسبب عزوف واستقالة رؤساء اندية بسبب هدر اموالهم على اندية كانت احق بنقاط كثير من المباريات .. البلطان مثال
ااببووححممووددالملح والقبلة .. كلك ملح وقبلة .. الله يحفظك لعين ترجيك !
عدد التعليقات:3791
العنيدأسمر غبر // وبعدين خلص كلامك روح نام الله يصلحك وراك مدرسه يابابا
العامريعزيزي الهلالي الي سهران ويستنى النصر يخسر عشان يطقطق : حبيبي رح ارقد وراك دوام هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اسمرعبرموسم يد دلهوم أخذ الفقر البطولة بعد ٢٠ سنة والطحالب بعد غياب ٣٢ سنة .. ارحل ياعيد نريد منافسات شريفة بدون تدخل تحكيم ولجان لأجل مجاملة اندية فاشلة ..
اسمرعبراحمدعيد استلم رئاسة الاتحاد السعودي بدعم قوي من الطحالب والفقر .. والمصادفة بعهده الكبار الثلاثة الهلال والاتحاد والشباب ما اخذوا دوري !! بخاري صادق
ولد_الشايبواللي يقول بلنتي للقادسية والصحيح العكس بلنتي للنصر وحسافة على التحكيم وعلى العقول اللي تعلق وانا اقول ليه مستوى الكورة عندنا من جرف لدحديرة
ولد_الشايبمع اني نصراوي ومااقنعني المستوى بس فيه ناس تعلق هل هي غشيمة في القانون او ان الكذب يمشي في دمهم الهدف صحيح حتى لو في سوني فور والبلنتي غير صحيح
عدد التعليقات:3791
العنيدالخبير محمد الفوده ركله جزاء لنصر لم تحسب ولا يوجد ركله جزاء للقادسيه وهدف النصر صحيح 100/100 فهمتووو ياوغدان المحلي
🌸 الملح و القبلة 🌸ت 36 ابو حمود // منوّر 🌹 طلّتك تجيب العآفية 😍 ماشاء الله عليك ..
اسمرعبرما بقى إلا الفريدي يفرش فراشه عند الباب .. كل هالوضوح في التسلل والحكم ما شاف شي ؟؟ الظاهر كلام بخاري صحيح شم شي خايس المواسم الثلاث اللي راحت 😷😷
كنت فقراوي واستخرت اللهتسلل واضح وطبعاً الفقر ما يفوز الا بالحكم المحلي عشان كذا تركت تشجيعه مايشرفني بصراحة
ااببووححممووددمبروك لكل عالمي وعالمية .. طبيعي المستوي ضعيف بسبب التوقف .. لكن الفوز راح يجيب الفوز .. والفوز راح يجيب المستوى !
ابوعرامالدفع الرباعي بداء
عبدالرحمن الدوسيهالسنه الاهلي،يغرّد خارج السرب ..بيكتسح البطولات اذا هذا مستوى الفرق...
فاعل خيرمبروك الفوز والقادم اجمل ان شاء الله
هههههههههههيفاء سحبت ع عمر وصار يقهرها بعهود شغل بزران ي عمر .....
🌸 الملح و القبلة 🌸مبروكين الفوز 💛💙 ..
M الزهرانيالف مبروك لجمهور العالمي حقيقه ان المستوى من جنبها لكن الاهم الثلاث نقاط _فالنا الدوري ان شاء الله
عدد التعليقات:13770
عمر السميريتصبحون ع خير جميعا
عدد التعليقات:3791
العنيدهيفاء // طيب وصلت الفكرة روحي نام بكرة مدرسة
عدد التعليقات:13770
عمر السميريخرووووج
محماسبلنتي للقادسية يشوفه العمى ياقواطي وبدأ الشقح الرباعي مالوم المرداسي مخبلين فيه الخبلان
منقيبوالف مبروووووك للعالمي من قلب اهلاوي
نصراوي للنخاعالف ترليون مبروك الفوز للعالمي☝💙💛
الرحيقفاز النصر؟ خسر القادسية !
عدد التعليقات:3791
العنيدعناد ////يمدحون الصامولي مع عصير ربيع .. فسحتك بكرة ياشطور
ولد_الشايبوابو عمر خلاص انتهى بإختصار مافيه تنظيم دفاعي والوصول للمرمى صعب فيه شي غريب يصير في النادي كله وحتى لو خذى الدوري في اسيا ماراح يوصل لشي
الرحيقهدف النصر تسلل ولكن انتهت المباراة حظ اوفر لبنو قادس
عدد التعليقات:13770
عمر السميريعالمي عالمي ي ويل ويله من صار ضده
عدد التعليقات:13770
عمر السميريعالمي عالمي لا تحداه منت قده
عدد التعليقات:13820
هيفاء @الطاقيه فوق راسك كاشخ فيها يالمركز الثامن اشوف قااهركم الهلال 😝
ولد_الشايبياعالميين هذي هي نفس التشكيلة اللي خذت الدوري قبل الموسم اللي راح ناقصهم السهلاوي وغالب ومحمد حسين لكن المستوى مايطمن الغامدي ماهو في مستواه يتبع
عدد التعليقات:3791
العنيدمبرووووك للعالمي .. وحظ أوفر للقادسية ... ما أعتقد أنه فيه طاقية تقدر تعلق ههههههه .. أمس هزيمة الزعيق واليوم فوز العالمي والنوم بدري زين
عدد التعليقات:3791
العنيدمبروك الفوز للعالمي وهدف عالمي من لاعب عالمي
العالميه صعبه قويهمبروك للعالمي و هاردلك للقادسية
عدد التعليقات:13770
عمر السميرييستاااااهل العالمي كل خير
شايف العجائبشكل بسمه الحين تنتف شعرها😂
عدد التعليقات:13820
هيفاء @هااااردلكم ياعشاق القادسيه
فوفوالف مبروك الحمدلله الي ماشمت بني زعيق فينا
سعودالعالمي مرعب ................... الف مبروووك
عنادهدف تسلل واضح لأكثر من لاعب
عدد التعليقات:1
ولدالشيوخالف مبروك لجماهير العالمي..
مزاجي رايق ⭐🌟⭐مبرووووك للعالميين وهاااارد لكم يا للقادسيه
عدد التعليقات:13770
عمر السميريوتهنئه خاصه للعنيد وعهود مبرووووك ي عاااااالميين