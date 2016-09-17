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بالفيديو : النصر يتخطى عقبة القادسية بهدف أيالا في دوري جميل

17 سبتمبر, 2016 , 22:47 م
بالفيديو : النصر يتخطى عقبة القادسية بهدف أيالا في دوري جميل
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صحيفة المرصد : حقق النصر فوزاً صعباً وغالياً على ضيفه القادسية ب في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين، وسجل اللاعب فيكتور أيالا هدف النصر الأول عند الدقيقة 60 من زمن المباراة، وذلك بعد سيطرة نصرواية فشل خلالها مهاجمو الفريق في ترجمتها إلى أهداف.

وبهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده إلى ستة نقاط فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطتين.



تعليقات ( 54 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 54
    18 سبتمبر, 2016 , 0:13 ص

    M الزهراني

    ونّ ونّ يا اسمر عبر 😂
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  2. 53
    18 سبتمبر, 2016 , 0:11 ص

    اسمرعبر

    اليوم سردت بعض الحقائق عن الرياضة السعودية وسبب عزوف واستقالة رؤساء اندية بسبب هدر اموالهم على اندية كانت احق بنقاط كثير من المباريات .. البلطان مثال
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  3. 52
    18 سبتمبر, 2016 , 0:04 ص

    ااببووححمموودد

    الملح والقبلة .. كلك ملح وقبلة .. الله يحفظك لعين ترجيك !
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  4. 51
    18 سبتمبر, 2016 , 0:03 ص
    عدد التعليقات:3791

    العنيد

    أسمر غبر // وبعدين خلص كلامك روح نام الله يصلحك وراك مدرسه يابابا
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  5. 50
    17 سبتمبر, 2016 , 23:59 م

    العامري

    ‏عزيزي الهلالي الي سهران ويستنى النصر يخسر عشان يطقطق : حبيبي رح ارقد وراك دوام هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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  6. 49
    17 سبتمبر, 2016 , 23:59 م

    اسمرعبر

    موسم يد دلهوم أخذ الفقر البطولة بعد ٢٠ سنة والطحالب بعد غياب ٣٢ سنة .. ارحل ياعيد نريد منافسات شريفة بدون تدخل تحكيم ولجان لأجل مجاملة اندية فاشلة ..
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  7. 48
    17 سبتمبر, 2016 , 23:56 م

    اسمرعبر

    احمدعيد استلم رئاسة الاتحاد السعودي بدعم قوي من الطحالب والفقر .. والمصادفة بعهده الكبار الثلاثة الهلال والاتحاد والشباب ما اخذوا دوري !! بخاري صادق
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  8. 47
    17 سبتمبر, 2016 , 23:51 م

    ولد_الشايب

    واللي يقول بلنتي للقادسية والصحيح العكس بلنتي للنصر وحسافة على التحكيم وعلى العقول اللي تعلق وانا اقول ليه مستوى الكورة عندنا من جرف لدحديرة
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  9. 46
    17 سبتمبر, 2016 , 23:51 م

    انا الثاني يلي بالثالث ارفع صوتك مانسمعك هههههخخههههههههه
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  10. 45
    17 سبتمبر, 2016 , 23:51 م

    صغير آسيا لما الحكم يغش لهم يفرحون وحق غيرهم يموتون قهر طيب ياما غشو لكم الحكام وكل بطولاتكم ماخذينها بالغش لا ويضربون الحكام ويهددونهم بعد هههههههههه
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  11. 44
    17 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    ولد_الشايب

    مع اني نصراوي ومااقنعني المستوى بس فيه ناس تعلق هل هي غشيمة في القانون او ان الكذب يمشي في دمهم الهدف صحيح حتى لو في سوني فور والبلنتي غير صحيح
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  12. 43
    17 سبتمبر, 2016 , 23:48 م

    مسكينه هيفاء حافظه المركز الثامن هذا مركز فريقك هذا الموسم ههههههههههههه
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  13. 42
    17 سبتمبر, 2016 , 23:45 م

    ألف ألف مبروك للنصر وجماهيره بدى تعليق صغير آسيا يقولون غش ههههههههههههههههههه مساكين
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  14. 41
    17 سبتمبر, 2016 , 23:44 م
    عدد التعليقات:3791

    العنيد

    الخبير محمد الفوده ركله جزاء لنصر لم تحسب ولا يوجد ركله جزاء للقادسيه وهدف النصر صحيح 100/100 فهمتووو ياوغدان المحلي
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  15. 40
    17 سبتمبر, 2016 , 23:39 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    ت 36 ابو حمود // منوّر 🌹 طلّتك تجيب العآفية 😍 ماشاء الله عليك ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 39
    17 سبتمبر, 2016 , 23:35 م

    اسمرعبر

    ما بقى إلا الفريدي يفرش فراشه عند الباب .. كل هالوضوح في التسلل والحكم ما شاف شي ؟؟ الظاهر كلام بخاري صحيح شم شي خايس المواسم الثلاث اللي راحت 😷😷
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  17. 38
    17 سبتمبر, 2016 , 23:34 م

    هيفاء زعيمه وما تكلم اتهاديين خخخخخخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 37
    17 سبتمبر, 2016 , 23:30 م

    كنت فقراوي واستخرت الله

    تسلل واضح وطبعاً الفقر ما يفوز الا بالحكم المحلي عشان كذا تركت تشجيعه مايشرفني بصراحة
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  19. 36
    17 سبتمبر, 2016 , 23:29 م

    ااببووححمموودد

    مبروك لكل عالمي وعالمية .. طبيعي المستوي ضعيف بسبب التوقف .. لكن الفوز راح يجيب الفوز .. والفوز راح يجيب المستوى !
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  20. 35
    17 سبتمبر, 2016 , 23:28 م

    اصلا هيفاء ما تتنازل تكلم متخلفين واللي على راسه بطحا يحسس علاها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 34
    17 سبتمبر, 2016 , 23:28 م

    ابوعرام

    الدفع الرباعي بداء
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  22. 33
    17 سبتمبر, 2016 , 23:21 م

    عبدالرحمن الدوسي

    هالسنه الاهلي،يغرّد خارج السرب ..بيكتسح البطولات اذا هذا مستوى الفرق...
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  23. 32
    17 سبتمبر, 2016 , 23:19 م

    فاعل خير

    مبروك الفوز والقادم اجمل ان شاء الله
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  24. 31
    17 سبتمبر, 2016 , 23:16 م

    هههههههههه

    هيفاء سحبت ع عمر وصار يقهرها بعهود شغل بزران ي عمر .....
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  25. 30
    17 سبتمبر, 2016 , 23:15 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    مبروكين الفوز 💛💙 ..
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  26. 29
    17 سبتمبر, 2016 , 23:13 م

    M الزهراني

    الف مبروك لجمهور العالمي حقيقه ان المستوى من جنبها لكن الاهم الثلاث نقاط _فالنا الدوري ان شاء الله
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  27. 28
    17 سبتمبر, 2016 , 23:12 م
    عدد التعليقات:13770

    عمر السميري

    تصبحون ع خير جميعا
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  28. 27
    17 سبتمبر, 2016 , 23:12 م
    عدد التعليقات:3791

    العنيد

    هيفاء // طيب وصلت الفكرة روحي نام بكرة مدرسة
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  29. 26
    17 سبتمبر, 2016 , 23:11 م
    عدد التعليقات:13770

    عمر السميري

    خرووووج
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  30. 25
    17 سبتمبر, 2016 , 23:08 م

    محماس

    بلنتي للقادسية يشوفه العمى ياقواطي وبدأ الشقح الرباعي مالوم المرداسي مخبلين فيه الخبلان
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  31. 24
    17 سبتمبر, 2016 , 23:06 م

    منقيبو

    الف مبروووووك للعالمي من قلب اهلاوي
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  32. 23
    17 سبتمبر, 2016 , 23:06 م

    نصراوي للنخاع

    الف ترليون مبروك الفوز للعالمي☝💙💛
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  33. 22
    17 سبتمبر, 2016 , 23:04 م

    الرحيق

    فاز النصر؟ خسر القادسية !
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  34. 21
    17 سبتمبر, 2016 , 23:03 م
    عدد التعليقات:3791

    العنيد

    عناد ////يمدحون الصامولي مع عصير ربيع .. فسحتك بكرة ياشطور
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  35. 20
    17 سبتمبر, 2016 , 23:03 م

    ولد_الشايب

    وابو عمر خلاص انتهى بإختصار مافيه تنظيم دفاعي والوصول للمرمى صعب فيه شي غريب يصير في النادي كله وحتى لو خذى الدوري في اسيا ماراح يوصل لشي
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  36. 19
    17 سبتمبر, 2016 , 23:03 م

    الرحيق

    هدف النصر تسلل ولكن انتهت المباراة حظ اوفر لبنو قادس
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  37. 18
    17 سبتمبر, 2016 , 23:03 م
    عدد التعليقات:13770

    عمر السميري

    عالمي عالمي ي ويل ويله من صار ضده
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  38. 17
    17 سبتمبر, 2016 , 23:01 م
    عدد التعليقات:13770

    عمر السميري

    عالمي عالمي لا تحداه منت قده
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  39. 16
    17 سبتمبر, 2016 , 23:01 م
    عدد التعليقات:13820

    هيفاء @

    الطاقيه فوق راسك كاشخ فيها يالمركز الثامن اشوف قااهركم الهلال 😝
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  40. 15
    17 سبتمبر, 2016 , 23:01 م

    ولد_الشايب

    ياعالميين هذي هي نفس التشكيلة اللي خذت الدوري قبل الموسم اللي راح ناقصهم السهلاوي وغالب ومحمد حسين لكن المستوى مايطمن الغامدي ماهو في مستواه يتبع
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  41. 14
    17 سبتمبر, 2016 , 23:00 م

    ضربة جزاء واضحه للقادسية لم تحتسب .
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  42. 13
    17 سبتمبر, 2016 , 22:59 م
    عدد التعليقات:3791

    العنيد

    مبرووووك للعالمي .. وحظ أوفر للقادسية ... ما أعتقد أنه فيه طاقية تقدر تعلق ههههههه .. أمس هزيمة الزعيق واليوم فوز العالمي والنوم بدري زين
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  43. 12
    17 سبتمبر, 2016 , 22:57 م
    عدد التعليقات:3791

    العنيد

    مبروك الفوز للعالمي وهدف عالمي من لاعب عالمي
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  44. 11
    17 سبتمبر, 2016 , 22:56 م

    العالميه صعبه قويه

    مبروك للعالمي و هاردلك للقادسية
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  45. 10
    17 سبتمبر, 2016 , 22:55 م
    عدد التعليقات:13770

    عمر السميري

    يستاااااهل العالمي كل خير
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  46. 9
    17 سبتمبر, 2016 , 22:55 م

    شايف العجائب

    شكل بسمه الحين تنتف شعرها😂
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  47. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 22:54 م

    الهدف جاء من نفسه.
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  48. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 22:54 م
    عدد التعليقات:13820

    هيفاء @

    هااااردلكم ياعشاق القادسيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  49. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 22:52 م

    فوفو

    الف مبروك الحمدلله الي ماشمت بني زعيق فينا
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  50. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 22:52 م

    سعود

    العالمي مرعب ................... الف مبروووك
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  51. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 22:51 م

    عناد

    هدف تسلل واضح لأكثر من لاعب
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  52. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 22:51 م
    عدد التعليقات:1

    ولدالشيوخ

    الف مبروك لجماهير العالمي..
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  53. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 22:50 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    مبرووووك للعالميين وهاااارد لكم يا للقادسيه
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  54. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 22:50 م
    عدد التعليقات:13770

    عمر السميري

    وتهنئه خاصه للعنيد وعهود مبرووووك ي عاااااالميين
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