بالفيديو : النصر يتخطى عقبة القادسية بهدف أيالا في دوري جميل

صحيفة المرصد : حقق النصر فوزاً صعباً وغالياً على ضيفه القادسية ب في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين، وسجل اللاعب فيكتور أيالا هدف النصر الأول عند الدقيقة 60 من زمن المباراة، وذلك بعد سيطرة نصرواية فشل خلالها مهاجمو الفريق في ترجمتها إلى أهداف.

وبهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده إلى ستة نقاط فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطتين.