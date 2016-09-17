مجهول يطلق النار على دورية أمنية ويصيب أحد أفرادها بالدمام

صحيفة المرصد : تعرضت إحدى الدوريات الأمنية بحي الخضرية بمدينة الدمام لإطلاق نار من مجهولين، ما أدى إلى إصابة أحد أفرادها بحسب موقع سبق، فيما باشرت الجهات المختصة موقع الحادث.
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تعليقات ( 17 )
قاهر المجوسصبر حكومتنا عليهم لاحدود له، لوهم في بلدهم الام ايران لكان هجروهم وهدمو بيوتهم ،،الحل ترحيل عائله من تثبت ادانته الى المناطق وابعدهم عن امهم ايران
ماني حلو لكني ماني شينالخونة من الرافضة وبعض المقيمين الحوثيين او المتحوثين وان شاء الله سيقبض عليه ويعصر عصرا ثم يلقى في القمامة بعد اقامة الحد عليه ان شاء الله
سعودي وافتخركل مااعطو وجه تمادو سمح لهم ببناء معابد والتجاره وبالشركات ورواتب ضخمه وبكل قطاع خدمي ومع هذا ولائهم للمجوس بلد الفقر والقهر ماهي تركبية عقولهم
قاهر المجوساجزم انه ليس وطنهم وليس لهم اهتمام فيه ولا علاقه وانما وضعوا في هذا المكان لسبب خطير ومجهزون ليوم ما يحاولون دعم الاذناب على الحدود وايران بعد خسارتها
اسمرعبرالله يحمي رجال الامن البواسل من خبث كل خائن لبلده .. مصير هذا الخائن الإعتقال والعقاب .. عاشت بلادي قبلة المسلمين ..
زائراش السبب اش الدافع والهدف ليكون خويه الي في القصيم
عدد التعليقات:9711
برق الحرم((((( يوم ان دواليب الليالي تدالب .... وهم مثل جرو الثعل في خبابه .... حثالب لارحم ابوه ... من حثالب ...... لصاح صياح الضحى ... ماتجابه ))))))
فاعل خيرلاحول ولاقوة الا بالله . يجب الحزم مع هؤلاء الخونه
قاهر المجوس3اصبت كبد الحقيقه ردرود افعال لابد من قطع دابرهم وازالتهم فجنودنا اغلى من منطقه ينتشر فيها التلوث الصفوي فولائهم للولي الفقيه وليس لوطنهم
صراحه @طلعت حقيقتهم في مكه انهم من يثير الفتن وهزمو في اليمن وتكبدو خسائر في سوريا واتوك الفئران عندما تخرج من المجاري ايران واخرتها معها يرادلها صفعه قويه
عدد التعليقات:9711
برق الحرم(((((ياصاحبي .... تبقى الثعالب .. ثعالب ..... وتبقى الذيابة لو توانت ذيابه ..... الديك..ديك لو طلع له مخالب ... والحر .. حر لو زمانه خلابه ))))))
سعودي وافتخركل ماصار ضغط على الحوثيين بقتلهم من ابطالنا كل ماالمجوس حركو اذنابهم بالداخل لاحظو هذا ،، لهم اذناب بالقلم والسلاح مازلت اقول من يخون يسفر هو واهله
شايف العجائبالخضرية ،، جنب سيهات ،، وسيهات سكانه شيعه ؟!!
عدد التعليقات:9711
برق الحرم(((((( لايوجد مجهول .... امام هزائم وخسائر ملالي ايران في اليمن والشام .... ردود افعال اذنابها الارهابين متوقعه ...والدعس عليها .. نهاية حتميه )))))
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
عدد التعليقات:9711
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=aDfE42zfjlU