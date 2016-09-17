مجهول يطلق النار على دورية أمنية ويصيب أحد أفرادها بالدمام

صحيفة المرصد : تعرضت إحدى الدوريات الأمنية بحي الخضرية بمدينة الدمام لإطلاق نار من مجهولين، ما أدى إلى إصابة أحد أفرادها بحسب موقع سبق، فيما باشرت الجهات المختصة موقع الحادث.