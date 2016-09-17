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مجهول يطلق النار على دورية أمنية ويصيب أحد أفرادها بالدمام

17 سبتمبر, 2016 , 23:51 م
مجهول يطلق النار على دورية أمنية ويصيب أحد أفرادها بالدمام
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صحيفة المرصد : تعرضت إحدى الدوريات الأمنية بحي الخضرية بمدينة الدمام لإطلاق نار من مجهولين، ما أدى إلى إصابة أحد أفرادها بحسب موقع سبق، فيما باشرت الجهات المختصة موقع الحادث.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 17
    18 سبتمبر, 2016 , 0:26 ص

    قاهر المجوس

    صبر حكومتنا عليهم لاحدود له، لوهم في بلدهم الام ايران لكان هجروهم وهدمو بيوتهم ،،الحل ترحيل عائله من تثبت ادانته الى المناطق وابعدهم عن امهم ايران
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  2. 16
    18 سبتمبر, 2016 , 0:23 ص

    ماني حلو لكني ماني شين

    الخونة من الرافضة وبعض المقيمين الحوثيين او المتحوثين وان شاء الله سيقبض عليه ويعصر عصرا ثم يلقى في القمامة بعد اقامة الحد عليه ان شاء الله
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  3. 15
    18 سبتمبر, 2016 , 0:21 ص

    سعودي وافتخر

    كل مااعطو وجه تمادو سمح لهم ببناء معابد والتجاره وبالشركات ورواتب ضخمه وبكل قطاع خدمي ومع هذا ولائهم للمجوس بلد الفقر والقهر ماهي تركبية عقولهم
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  4. 14
    18 سبتمبر, 2016 , 0:16 ص

    قاهر المجوس

    اجزم انه ليس وطنهم وليس لهم اهتمام فيه ولا علاقه وانما وضعوا في هذا المكان لسبب خطير ومجهزون ليوم ما يحاولون دعم الاذناب على الحدود وايران بعد خسارتها
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  5. 13
    18 سبتمبر, 2016 , 0:15 ص

    اسمرعبر

    الله يحمي رجال الامن البواسل من خبث كل خائن لبلده .. مصير هذا الخائن الإعتقال والعقاب .. عاشت بلادي قبلة المسلمين ..
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  6. 12
    18 سبتمبر, 2016 , 0:14 ص

    زائر

    اش السبب اش الدافع والهدف ليكون خويه الي في القصيم
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  7. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 0:10 ص
    عدد التعليقات:9711

    برق الحرم

    ((((( يوم ان دواليب الليالي تدالب .... وهم مثل جرو الثعل في خبابه .... حثالب لارحم ابوه ... من حثالب ...... لصاح صياح الضحى ... ماتجابه ))))))
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  8. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 0:09 ص

    فاعل خير

    لاحول ولاقوة الا بالله . يجب الحزم مع هؤلاء الخونه
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  9. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 0:09 ص

    قاهر المجوس

    3اصبت كبد الحقيقه ردرود افعال لابد من قطع دابرهم وازالتهم فجنودنا اغلى من منطقه ينتشر فيها التلوث الصفوي فولائهم للولي الفقيه وليس لوطنهم
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  10. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 0:08 ص

    صراحه @

    طلعت حقيقتهم في مكه انهم من يثير الفتن وهزمو في اليمن وتكبدو خسائر في سوريا واتوك الفئران عندما تخرج من المجاري ايران واخرتها معها يرادلها صفعه قويه
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  11. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 0:04 ص
    عدد التعليقات:9711

    برق الحرم

    (((((ياصاحبي .... تبقى الثعالب .. ثعالب ..... وتبقى الذيابة لو توانت ذيابه ..... الديك..ديك لو طلع له مخالب ... والحر .. حر لو زمانه خلابه ))))))
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  12. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 0:03 ص

    سعودي وافتخر

    كل ماصار ضغط على الحوثيين بقتلهم من ابطالنا كل ماالمجوس حركو اذنابهم بالداخل لاحظو هذا ،، لهم اذناب بالقلم والسلاح مازلت اقول من يخون يسفر هو واهله
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  13. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 0:02 ص

    شايف العجائب

    الخضرية ،، جنب سيهات ،، وسيهات سكانه شيعه ؟!!
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  14. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 0:00 ص
    عدد التعليقات:9711

    برق الحرم

    (((((( لايوجد مجهول .... امام هزائم وخسائر ملالي ايران في اليمن والشام .... ردود افعال اذنابها الارهابين متوقعه ...والدعس عليها .. نهاية حتميه )))))
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  15. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  16. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 23:57 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  17. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 23:53 م
    عدد التعليقات:9711

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=aDfE42zfjlU
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