تعيين الدكتور “عبد العزيز آل مسبل” أميناً عاماً للهيئة العليا للأمن الصناعي

صحيفة المرصد:صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمعالي وزير الخدمة المدنية بتعيين الدكتور / عبدالعزيز بن سعيد بن علي آل مسبل أميناً عاماً للهيئة العليا للأمن الصناعي ، وأصدر بموجبه وزير الخدمة المدنية قراراً متضمناً تنفيذ توجيه سموه الكريم بترقيته على تلك الوظيفة وفقاً للائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية .

ويرأس سموه الكريم الهيئة العليا للأمن الصناعي ويشارك عضويتها اصحاب السمو والمعالي الوزراء المعنيين .

وتعنى هذه الهيئة بحماية المرافق البترولية والصناعية والخدمية في المملكة و وضع السياسات والخطط المناسبة لحماية تلك المرافق في مجالات الأمن والسلامة والوقاية واستمرارية العمل والإنتاج ، وتشرف الهيئة على قطاعات البترول والكهرباء والبتروكيماويات ، والصناعة الحديدية ، والصناعة الكيماوية ، والمياه ، والتعدين ، والاتصالات والخدمات الصناعية والموانئ .

جدير بالذكر أن الدكتور عبدالعزيز آل مسبل من الكفاءات الوطنية المتميزة وله العديد من الإسهامات في خدمة الشأن الوطني والمشاركة في اللجان العليا في مجال الإعلام ودراسات الرأي العام والأمن الفكري و الاجتماعي ، وله خبرات إدارية و إعلامية و أمنية تمتد لما يقارب خمسة وثلاثين عاماً .