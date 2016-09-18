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الداخلية تعلن استشهاد رجل الأمن “موسى القبي” وزميله “نواف العتيبي” في الدمام

18 سبتمبر, 2016 , 2:48 ص
الداخلية تعلن استشهاد رجل الأمن “موسى القبي” وزميله “نواف العتيبي” في الدمام
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صحيفة المرصد-واس: صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت 16 / 12 / 1437 هـ تعرضت دورية أمن وهي تؤدي مهامها بحي الخضرية بمدينة الدمام لإطلاق نار من مصدر مجهول مما نتج عنه إصابة طاقمها كلاً من:- رئيس الرقباء /موسى علي محمد القبي وزميله الجندي أول/ نواف محماس ضيف الله العتيبي وانتقالهما إلى رحمة الله تعالى أثناء نقلهما إلى المستشفى ، تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما في الشهداء.وقد باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية والتحقيق فيها. والله ولي التوفيق.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    18 سبتمبر, 2016 , 4:22 ص

    عمر

    شيوخ الخميني هم رووس الشر هم من يحرض ولائهم لطهران لاتاخذكم بهم رحمه فوالله أشد عداء للإسلام والمسلمين
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  2. 20
    18 سبتمبر, 2016 , 4:15 ص

    نواف

    رجال يضحون بأرواحهم في الحد الجنوبي والأمن الداخلي... . رحمهم الله جميعا واسكنهم فسيح جناته
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  3. 19
    18 سبتمبر, 2016 , 4:11 ص

    عاصفة الحسم

    حسبي الله عليهم وين بتروحون من عذاب الله سبحانه مصيركم الدعس من قبل رجال الدوله والسيف الاملح ينتظركم ان شاءالله تعزير وصلب
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  4. 18
    18 سبتمبر, 2016 , 4:05 ص

    عبدالعزيز الخالدي

    الله يكشف ستر المجرمين باذنه تعالى ويقدمون للعدالة والقصاص منهم عاجلا غير اجل
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  5. 17
    18 سبتمبر, 2016 , 4:04 ص

    ام راكان

    الله يرحمهم وبتغمد ارواحهم الجنه الله يشل يد من رماهم جعله يتمنى العافيه الله ينتقم منه شر نقمه...
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  6. 16
    18 سبتمبر, 2016 , 4:00 ص

    زيزو

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  7. 15
    18 سبتمبر, 2016 , 3:30 ص

    رجل امن

    اللهم ارحمهم واغفر لهم انك سميع مجيب
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  8. 14
    18 سبتمبر, 2016 , 3:28 ص

    أماني

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  9. 13
    18 سبتمبر, 2016 , 3:25 ص
    عدد التعليقات:5129

    المنتصر بالله

    متى ينتهي مسلسل قتل رجال الأمن ومعروف من قتلهم داعش واذناب المجوس علم
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  10. 12
    18 سبتمبر, 2016 , 3:22 ص

    البواب

    لابد من تدمير بيوت اهل الارهابيين كما تفعل اسرائيل يخرجون اهل البيت بالقوه ويدمر بالاثاث ومن يرفض الخروج يدمر عليه ثم ايضا قصف بلاد المجوس بالطائرات
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  11. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 3:21 ص
    عدد التعليقات:5129

    المنتصر بالله

    معروف من يقتل رجال الأمن ومن أفتى لهم وهم داعش ومجوس إيران ومطاياهم رحم الله رجال الأمن وهم شهداء أن شاءالله لأنهم قتلوا غدر وغيله
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  12. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 3:20 ص

    أبو محمد

    الله يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء ..
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  13. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 3:14 ص

    حسين السبيعي

    الله يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء . ولعنة الله على القتلة المجرمين اعداء الله والاسلام .
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  14. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 3:09 ص

    سعودي وافتخر

    يازين الاباتشي تمسح الحي كله اللي به اعوانهم واللي يمدونهم بالسلاح واللي يأوونهم واللي متعاطفين معهم واللي يمدونهم بالاتصال والتوجيه اخ بس شي يقهر
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  15. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 3:07 ص

    البرقاوي

    دولتنا ولله الحمد عظيمه به مومنه بكتابه ستنتصر باذن الله على كل طاغوت وفاسد مهما طال الزمان ان شاءالله
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  16. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 3:04 ص

    سعودي وافتخر

    شهداء الواجب رحمهما الله وانزلهم منزله الشهداء وسيقبض على الاذناب الخونه وستعلق روسهم صلبا بخطاف بجانب جثيهما العفنه
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  17. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 2:58 ص

    عليوم

    اللهم العن كل مجوسي وغادر وراء هذا العمل الاجرامي وكل خميني وسكستاني مؤيد لهذا العمل ومن خطط ومن شاهد ولم يبلغ ومن فرح به ،، اللهم ارحم شهدائنا يارب
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  18. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 2:58 ص

    البرقاوي

    الله يرحمكم يارجال الامن تسهرون وتتعبون وحنا ننام ونرتاح بفضل الله ثم بفضل قيادة هذا الوطن الطيب الذي يقدم كل مابوسعه لاستتباب الامن وتطبيق شرع الله
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  19. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 2:56 ص

    البرقاوي

    المفروض يكون عندنا قانون طواري اي سياره مشبوهه وتفرفر في الشوارع بعد الساعه ١٢ توقف بالقوه الجبريه وتفتش ويصرح للعسكري اطلاق النار في حاله هروب المجرم
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  20. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 2:53 ص

    ا

    حسبي الله عليكم ياروافض
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  21. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 2:52 ص

    سعيد

    رحم الله شهداء الوطن ..ولعن الله كل خائن عميل
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