الداخلية تعلن استشهاد رجل الأمن “موسى القبي” وزميله “نواف العتيبي” في الدمام

صحيفة المرصد-واس: صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت 16 / 12 / 1437 هـ تعرضت دورية أمن وهي تؤدي مهامها بحي الخضرية بمدينة الدمام لإطلاق نار من مصدر مجهول مما نتج عنه إصابة طاقمها كلاً من:- رئيس الرقباء /موسى علي محمد القبي وزميله الجندي أول/ نواف محماس ضيف الله العتيبي وانتقالهما إلى رحمة الله تعالى أثناء نقلهما إلى المستشفى ، تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما في الشهداء.وقد باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية والتحقيق فيها. والله ولي التوفيق.