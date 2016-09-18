الداخلية تعلن استشهاد رجل الأمن “موسى القبي” وزميله “نواف العتيبي” في الدمام

صحيفة المرصد-واس: صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت 16 / 12 / 1437 هـ تعرضت دورية أمن وهي تؤدي مهامها بحي الخضرية بمدينة الدمام لإطلاق نار من مصدر مجهول مما نتج عنه إصابة طاقمها كلاً من:- رئيس الرقباء /موسى علي محمد القبي وزميله الجندي أول/ نواف محماس ضيف الله العتيبي وانتقالهما إلى رحمة الله تعالى أثناء نقلهما إلى المستشفى ، تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما في الشهداء.وقد باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية والتحقيق فيها. والله ولي التوفيق.
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تعليقات ( 21 )
عمرشيوخ الخميني هم رووس الشر هم من يحرض ولائهم لطهران لاتاخذكم بهم رحمه فوالله أشد عداء للإسلام والمسلمين
نوافرجال يضحون بأرواحهم في الحد الجنوبي والأمن الداخلي... . رحمهم الله جميعا واسكنهم فسيح جناته
عاصفة الحسمحسبي الله عليهم وين بتروحون من عذاب الله سبحانه مصيركم الدعس من قبل رجال الدوله والسيف الاملح ينتظركم ان شاءالله تعزير وصلب
عبدالعزيز الخالديالله يكشف ستر المجرمين باذنه تعالى ويقدمون للعدالة والقصاص منهم عاجلا غير اجل
ام راكانالله يرحمهم وبتغمد ارواحهم الجنه الله يشل يد من رماهم جعله يتمنى العافيه الله ينتقم منه شر نقمه...
زيزوحسبي الله ونعم الوكيل
رجل امناللهم ارحمهم واغفر لهم انك سميع مجيب
أمانيحسبي الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:5129
المنتصر باللهمتى ينتهي مسلسل قتل رجال الأمن ومعروف من قتلهم داعش واذناب المجوس علم
البوابلابد من تدمير بيوت اهل الارهابيين كما تفعل اسرائيل يخرجون اهل البيت بالقوه ويدمر بالاثاث ومن يرفض الخروج يدمر عليه ثم ايضا قصف بلاد المجوس بالطائرات
عدد التعليقات:5129
المنتصر باللهمعروف من يقتل رجال الأمن ومن أفتى لهم وهم داعش ومجوس إيران ومطاياهم رحم الله رجال الأمن وهم شهداء أن شاءالله لأنهم قتلوا غدر وغيله
أبو محمدالله يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء ..
حسين السبيعيالله يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء . ولعنة الله على القتلة المجرمين اعداء الله والاسلام .
سعودي وافتخريازين الاباتشي تمسح الحي كله اللي به اعوانهم واللي يمدونهم بالسلاح واللي يأوونهم واللي متعاطفين معهم واللي يمدونهم بالاتصال والتوجيه اخ بس شي يقهر
البرقاويدولتنا ولله الحمد عظيمه به مومنه بكتابه ستنتصر باذن الله على كل طاغوت وفاسد مهما طال الزمان ان شاءالله
سعودي وافتخرشهداء الواجب رحمهما الله وانزلهم منزله الشهداء وسيقبض على الاذناب الخونه وستعلق روسهم صلبا بخطاف بجانب جثيهما العفنه
عليوماللهم العن كل مجوسي وغادر وراء هذا العمل الاجرامي وكل خميني وسكستاني مؤيد لهذا العمل ومن خطط ومن شاهد ولم يبلغ ومن فرح به ،، اللهم ارحم شهدائنا يارب
البرقاويالله يرحمكم يارجال الامن تسهرون وتتعبون وحنا ننام ونرتاح بفضل الله ثم بفضل قيادة هذا الوطن الطيب الذي يقدم كل مابوسعه لاستتباب الامن وتطبيق شرع الله
البرقاويالمفروض يكون عندنا قانون طواري اي سياره مشبوهه وتفرفر في الشوارع بعد الساعه ١٢ توقف بالقوه الجبريه وتفتش ويصرح للعسكري اطلاق النار في حاله هروب المجرم
احسبي الله عليكم ياروافض
سعيدرحم الله شهداء الوطن ..ولعن الله كل خائن عميل