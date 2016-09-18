فيديو : عضو #هيئة يصرخ في “فتاة” داخل أحد الأسواق…اطلعي حرام وجودك هنا!

صحيفة المرصد: تناقل عشرات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت (17 سبتمبر 2016)، مقطع فيديو من داخل أحد الأسواق لرجل يظهر في المقطع وعلى ما يبدو يصرخ في فتاة مطالبًا إياها بالخروج من السوق.

وقال نشطاء تعليقا على الفيديو، بسحب ما نقله موقع عاجل الالكتروني إن أحد منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من ظهر في المقطع، وهو يصرخ، مطالبا فتاة كانت داخل محل نسائي بالخروج من السوق قائلا لها، “أخرجي من السوق ..لا يجوز وجودك هنا!”، فيما ظهرت الفتاة بشكل خاطف داخل المقطع الذي لم يتجاوز الـ10 ثواني. وانتشر خلال الساعات الماضية هاشتاق عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت عنوان “الهييه_تطرد_الناس_من_السوق” ، والذي شهد جدلا واسعا بين المغردين، حول حقيقة وظروف الموقف، فيما لم يتسن لـ”عاجل” التثبت من مكان وزمان وملابسات الواقعة.

