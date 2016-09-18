بالفيديو: مواطن يوثق استمرار أعمال الصيانة في قسم النساء بمستشفى حائل رغم وجود المرضى!

صحيفة المرصد: انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد أعمال الصيانة التي تتم داخل قسم النساء بمستشفى حائل، على الرغم من وجود مرضى داخل القسم.

وعلّق مصور الفيديو: “هذا مستشفى حائل ويوجد مرضى منومين، ولا يوجد رقابة، وتم إبلاغ المدير المناوب بأعمال الصيانة، ورد بقوله: هذا أمر من مدير المستشفى”.