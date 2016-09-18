صحيفة المرصد: انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد أعمال الصيانة التي تتم داخل قسم النساء بمستشفى حائل، على الرغم من وجود مرضى داخل القسم.
وعلّق مصور الفيديو: “هذا مستشفى حائل ويوجد مرضى منومين، ولا يوجد رقابة، وتم إبلاغ المدير المناوب بأعمال الصيانة، ورد بقوله: هذا أمر من مدير المستشفى”.
بالفيديو: مواطن يوثق استمرار أعمال الصيانة في قسم النساء بمستشفى حائل رغم وجود المرضى!
صحيفة المرصد: انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد أعمال الصيانة التي تتم داخل قسم النساء بمستشفى حائل، على الرغم من وجود مرضى داخل القسم.
تعليقات ( 11 )
بدرياخي يسوون صيانه للمكيفات افرض المكيف فيه عطل ولا يشتغل فجأه وش يسوون لكم بس ما اقول الا **** اشغلونا بالتصوير لو المدير بالحمام صوروه ونشروها
إمرأهتكفى يا صاحب الفيديو اشغلتونا بهالوساوس كل وحده في غرفتها وجدران وبيبان ترى انتم تبغون تعطلون التنميه بأفكاركم اشغلتونا الله يشغلكم بأنفسكم
واصلي يابلاديالله الله يامرعي أقول أنتم وشمعكم كذيه حاح من عقولكم عطية المدير ههههه
واصلي يابلاديمخالف للنشر
عابد سالماتقوا الله هؤلاء يعملون في الممرات ويبدو انها صيانة تكييف الذي لو تعطل صاحت الناس .. والله مظهر المستشفى يدل على حرص وإخلاص ادارته فشكرا لها وللوزارة
صراحه @قبل اسبوعين قالو اوقف العقد مع المؤسسه واعفي الصغار اقولكم هي نفس المؤسسه ولم ينهى عقدها لاكن طق الكبير وبعد المستشاريين الي بالخفاء من الوافدة
الزهرانيطيب وش المشكله ممتاز انهم يعملون صيانه هذا امر مستحب وليس مستهجن
مهاجرطيب ياجماعة الخير يمكن يكون فية امر ضروري وطارئ ياحبكم للتصوير بدون ماتعرفون وش السبب
مستشاركايش يسوون يطردون المرضى ويعملون صيانه ماعليش المنطقه مافيه إمكانية تنقل المرضى لمستشفى اخر الشي الاخر تحصل الصيانه بطلب من أهل المرضى وغالبا تكييف
مدمرممكن الحاله مستعجله لوجود خلل ولا لازم يطلعون المرضى عشان يشتغلون بطلو لاقافه يا بشر واذا خرب شي قلتو اين اعمال الصيانه ،،
مراقب وبائيات عاطل خريج 1432 هـ - المدينة المنورة***** اتمنى الاستعانة بكوادر من خارج الوزارة للنهضة ورفع المستوى والانتاجية مثل مافعل بوزارة التجارة