  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو: مواطن يوثق استمرار أعمال الصيانة في قسم النساء بمستشفى حائل رغم وجود المرضى!

18 سبتمبر, 2016 , 11:00 ص
بالفيديو: مواطن يوثق استمرار أعمال الصيانة في قسم النساء بمستشفى حائل رغم وجود المرضى!
  • 804
  • 11
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد أعمال الصيانة التي تتم داخل قسم النساء بمستشفى حائل، على الرغم من وجود مرضى داخل القسم.
وعلّق مصور الفيديو: “هذا مستشفى حائل ويوجد مرضى منومين، ولا يوجد رقابة، وتم إبلاغ المدير المناوب بأعمال الصيانة، ورد بقوله: هذا أمر من مدير المستشفى”.



تعليقات ( 11 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 12:25 م

    بدر

    ياخي يسوون صيانه للمكيفات افرض المكيف فيه عطل ولا يشتغل فجأه وش يسوون لكم بس ما اقول الا **** اشغلونا بالتصوير لو المدير بالحمام صوروه ونشروها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 12:16 م

    إمرأه

    تكفى يا صاحب الفيديو اشغلتونا بهالوساوس كل وحده في غرفتها وجدران وبيبان ترى انتم تبغون تعطلون التنميه بأفكاركم اشغلتونا الله يشغلكم بأنفسكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  3. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 12:15 م

    واصلي يابلادي

    الله الله يامرعي أقول أنتم وشمعكم كذيه حاح من عقولكم عطية المدير ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 12:13 م

    واصلي يابلادي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 12:08 م

    عابد سالم

    اتقوا الله هؤلاء يعملون في الممرات ويبدو انها صيانة تكييف الذي لو تعطل صاحت الناس .. والله مظهر المستشفى يدل على حرص وإخلاص ادارته فشكرا لها وللوزارة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  6. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 11:47 ص

    صراحه @

    قبل اسبوعين قالو اوقف العقد مع المؤسسه واعفي الصغار اقولكم هي نفس المؤسسه ولم ينهى عقدها لاكن طق الكبير وبعد المستشاريين الي بالخفاء من الوافدة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  7. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 11:36 ص

    الزهراني

    طيب وش المشكله ممتاز انهم يعملون صيانه هذا امر مستحب وليس مستهجن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 11:31 ص

    مهاجر

    طيب ياجماعة الخير يمكن يكون فية امر ضروري وطارئ ياحبكم للتصوير بدون ماتعرفون وش السبب
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  9. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 11:09 ص

    مستشارك

    ايش يسوون يطردون المرضى ويعملون صيانه ماعليش المنطقه مافيه إمكانية تنقل المرضى لمستشفى اخر الشي الاخر تحصل الصيانه بطلب من أهل المرضى وغالبا تكييف
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  10. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 11:08 ص

    مدمر

    ممكن الحاله مستعجله لوجود خلل ولا لازم يطلعون المرضى عشان يشتغلون بطلو لاقافه يا بشر واذا خرب شي قلتو اين اعمال الصيانه ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  11. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 11:07 ص

    مراقب وبائيات عاطل خريج 1432 هـ - المدينة المنورة

    ***** اتمنى الاستعانة بكوادر من خارج الوزارة للنهضة ورفع المستوى والانتاجية مثل مافعل بوزارة التجارة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم