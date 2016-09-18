كشف تفاصيل جديدة عن الجناة المتهمين بإطلاق النار على رجل أمن وزميله في الدمام

صحيفة المرصد: قالت مصادر إن الجاني الذي ارتكب حادثة إطلاق النار على دورية أمنية، كان يستقل سيارة بيضاء اللون من نوع سيدان أبيض البشرة ويرتدي “تي شيرت” أبيض وقام بالمرور بجوار الدورية وأطلق 5 رصاصات باتجاه رجال الأمن.
وأضافت المصادر: “بعد إطلاق النار على أفراد الدورية من قِبل الشخص المجهول سانده 4 أشخاص كانوا مترجلين من داخل الحي يحملون أسلحة فيما فرّت مركبة الجاني برفقة الجناة باتجاه طريق الجبيل”، بحسب “سبق”.
وراح ضحية الحادثة، مساء أمس السبت، اثنان من أفراد الدورية التي تمت مهاجمتها أحدهما ضابط ميدان برتبة رئيس رقباء، والآخر برتبة جندي أول.
تعليقات ( 45 )
عليوميا رجال امننا اذا اعتقلتوهم تراهم وراهم ناس مجوسيين يخططون لهم لازم ينجرون وراهم وتصفيه هذه المنطقه من المجوس مو من هب ودب يزورها خاصه من الاجانب
عليومجايبينكم جايبينكم ماعندكم غير طريق وحده فقط ويمكن تنفع يجي وليكم الفقيه لعنه الله ويعطيكم بساط ريح المتسردب عشان تنحاشون لايران السيف الاملح لروسكم
خالد الدوسريهذا العمل الاجرامي خطير بقتل رجال الامن ويجب على الحكومه اعتقالهم واصدار قانون طوارئ في المنطقه الشرقيه
زينب....المشكله من يأتي هنا ثم يعلق يقول اننا اهل السنه (طائفيين)!!!!؟؟؟؟؟. ..
خالد الدوسريهذه العصابه التي تقتل رجال الامن هم من الطائفه الشيعيه وهم يتلقون الدعم والمسانده من شيوخ الدين الشيعه ومن ايران
السيف الاملححسبي الله ونعم الوكيل نسأل الله تعالى ان يرحمهم وان يسكنهم فسيح جناته وأنا لله وأنا آلية راجعون
عتيبيلعنهم الله وش ذنب رجال الامن الساهرين على امننا وراحتنا اللهم انصر رجال الامن على فية الضلال
بقايا مشاعرحسبي الله فيهم ونعم الوكيل اللهم اوقعهم في يد العداله عاجلا غير اجل ....
محب الهيئهحسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ع أعداء الدين والوطن
صراحه @لابد تركيب كميرا لتصوير ميحيط بالدوريه مثل امريكا بمسافة من10 الي 20 متر دائري
صراحه @لانه يتخر تنفيذ القصاص بهم مثل قاتل امه وابن عمه لابد التنفيذ بعد اخذ كامل المعلومات
ياحسرهاللهم ارحم الشهداءمن رجال الأمن وحفظ الله الوطن من كل خائن بس انا ضد الاتهام بدون دليل والتعلق بنفس طائفي والدعوة لي سحق القطيف وتوابعها هذا شق لصف
ريح الخزامى الغامديهو ما جعل هئولاء المجرمين يتمادون في اجرامهم والعبث بأمن هذا البلد .
ريح الخزامى الغامدييجب الإسراع بقتلهم وصلبهم في أسرع وقت ممكن وعلى مرأى ومسمع ومشهد من الجميع حتى يكونو عبرة لمن يعتبر ، السجن لمدة طويلة والحق الخاص والعام وطول الاجرآت
متأملأهل هؤلاء الخونة وأقاربهم بالتأكيد سمعوا بهذا الخبر .. وإذا لم يبلغوا ويكشفوا عنهم وتسليمهم فهم شركاء في الجريمة ,,,
يارب ستركوالله مايستاهلون يشربون الماء او النوم في الارض والله مايصير اقول الخوان اللي يقتلون العسكر ارجعو على دينكم ترا ايران ماتنفعكم يارب ينقصون قص
عبدالرحمنهذا الأفعال ما تسويها إلى الدواعش
أ د صالح بن سبعانالثبتت المؤسسات الامنية بالمملكة كفاءة عالية،لن نتجاوز الواقع اذا قلنا انها فاقت نظيراتها بالدول الكبرى،حق لهم علينا ان نتفاخر بهم ونشد على أيديهم
دكتور نفسيهالله يرحمهم يجيبوهم صقور محمد بن نايف
ولد بلاديت ٦ / كلامك صح وهذى الواقع ولكن الامن يغرض بالقوه ورجال امننا وبمشئة الله قادرين على ذلك ..... تحياتي لك
ريح الخزامى الغامديمباشرة وبعد القبض عليهم بحول الله وقوته هم ومن في السجون الذين لهم قضايا مشابه يتم قتلهم وصلبهم في نفس الأماكن التي اطلق او قتل بها رجال امننا البواسل
البدرالله يرحمهم وأن شاء الله يتقبلهم من الشهداء00بلدنا في حاجه ماسه إلى تطهيرة من العماله الاجنبيه والشرقيه من الشيعه نريدمن دولتنا اعزم والحزم الوضع مستقبلا مخيف
محبة السنةاللهم العن المجوس واذنابهم الانذال
محبة السنةاللهم العن المجوس واذنابهم الانذال
ابو فارسباذن الواحد الاحد يتم القبض عليهم ويقدمون للعداله عاشت بلادي عاش سلمان الحزم ولاعزاء للحاقدين
الضغط العاليحينما سئم المجوس من التشويش على الحجيج لجأو لاسهل الطرق واجبنها على الاطلاق سيتذوق الكلب خامنئي معنى الغدر قريبا
عدد التعليقات:9730
برق الحرم((((((( صقور نائف يحفظها الله .........لن تتركهم حتى تصطادهم ونأمل قتلهم على الفور.... حتى لايأمن الخونة مع طول المحاكمات ))))))
رررلعنة الله عليكم يالجرذان . وين تروحون جايبينكم جايبينكم بحوله وقوته .
ابو امتنانالسيف الأملح بعد القبض عليهم ويكون الرد في نفس المكان الذي تعرضت فيه الدورية للهجوم الجبان الذي راح ضحيته رجلي أمن حسبي الله عليم وعلى كل مفسد
ابو فارسبلادنا تحاك ضدها المؤامرات من القريب والبعيد ومع الاسف الشديد فان من ابناء البلد من يساعد العدو بجهله وتعليقاته التي تشق الصف وتدعو للتباغض فيما بيننا
8805لازم تركيب كاميرات داخل الدوريات وخارجها...رحمهم الله ويصبر اهلهم
عدد التعليقات:3801
العنيدالله يرحم شهدائنا ومايروحون بعيد الخونه رجال امننا حيجبونهم بأذن الله عاجلا غير اجلا
عدد التعليقات:3801
العنيدالموت سياتيهم بجز روؤسهم المعفنة ولن يطول بهم المقام في جحورهم
تركيز الإعتداء علر رجال الأمن في المنطقة الشرقية يؤكد ضلوع المجوس في ذلكهؤلاء هم عملاء المجوس يجب أخذ الحيطة والحذر وأن يكون هناك دوريتين وليس دورية واحدة بحيث تساعد الدورية الثانية الأولى في المراقبة والمتابعة .
خاالديجب انزال الحرس الوطني وتنظيف سيهات والقطيف وصفوى ...
عدد التعليقات:3801
العنيدمن نفذ الهجوم دواعش أو روافض وكلاهما وجهان لعملة واحدة التطرف والولاء لغير هذا الوطن
ظامي اليلمطايا المجوس النجوس.من رعاع القوم الروافض.بداءو يتجراءون اكثر واكثر.لابد من سحقهم.سحقا.بس.
عدد التعليقات:13546
قلم الحقيقهالأمنية واغتيال رجال أمننا الشهداء البواسل.لن يطول بهم المقام من الهروب طويلآ قبل أن تقبض عليهم سلطاتنا السعودية ويتم قطع رؤوسهم بالسيف لعنهم الله.
عدد التعليقات:13546
قلم الحقيقهوصل الحال بهذه الخنازير الصفوية من عملاء ايران أو من الكلاب الداعشية التي تحت أمرة البغدادي أن تكون لها الجرأة المطلقة في اطلاق النار على دورياتنا
صبحيوين بيروحون بيجبونهم ويصلبونهم والله لو كانواةفي بطون امهاتهم.
مسحب الجوالينب اقل من ٤٨ ساعة راح يقبضون على الجناة انشاء الله وراح يطيرون ارقابهم بالسيف الاملح