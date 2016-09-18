كشف تفاصيل جديدة عن الجناة المتهمين بإطلاق النار على رجل أمن وزميله في الدمام

صحيفة المرصد: قالت مصادر إن الجاني الذي ارتكب حادثة إطلاق النار على دورية أمنية، كان يستقل سيارة بيضاء اللون من نوع سيدان أبيض البشرة ويرتدي “تي شيرت” أبيض وقام بالمرور بجوار الدورية وأطلق 5 رصاصات باتجاه رجال الأمن.

وأضافت المصادر: “بعد إطلاق النار على أفراد الدورية من قِبل الشخص المجهول سانده 4 أشخاص كانوا مترجلين من داخل الحي يحملون أسلحة فيما فرّت مركبة الجاني برفقة الجناة باتجاه طريق الجبيل”، بحسب “سبق”.

وراح ضحية الحادثة، مساء أمس السبت، اثنان من أفراد الدورية التي تمت مهاجمتها أحدهما ضابط ميدان برتبة رئيس رقباء، والآخر برتبة جندي أول.