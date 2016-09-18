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كشف تفاصيل جديدة عن الجناة المتهمين بإطلاق النار على رجل أمن وزميله في الدمام

18 سبتمبر, 2016 , 13:06 م
كشف تفاصيل جديدة عن الجناة المتهمين بإطلاق النار على رجل أمن وزميله في الدمام
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صحيفة المرصد: قالت مصادر إن الجاني الذي ارتكب حادثة إطلاق النار على دورية أمنية، كان يستقل سيارة بيضاء اللون من نوع سيدان أبيض البشرة ويرتدي “تي شيرت” أبيض وقام بالمرور بجوار الدورية وأطلق 5 رصاصات باتجاه رجال الأمن.

وأضافت المصادر: “بعد إطلاق النار على أفراد الدورية من قِبل الشخص المجهول سانده 4 أشخاص كانوا مترجلين من داخل الحي يحملون أسلحة فيما فرّت مركبة الجاني برفقة الجناة باتجاه طريق الجبيل”، بحسب “سبق”.

وراح ضحية الحادثة، مساء أمس السبت، اثنان من أفراد الدورية التي تمت مهاجمتها أحدهما ضابط ميدان برتبة رئيس رقباء، والآخر برتبة جندي أول.



تعليقات ( 45 )

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  1. 45
    18 سبتمبر, 2016 , 14:25 م

    عليوم

    يا رجال امننا اذا اعتقلتوهم تراهم وراهم ناس مجوسيين يخططون لهم لازم ينجرون وراهم وتصفيه هذه المنطقه من المجوس مو من هب ودب يزورها خاصه من الاجانب
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  2. 44
    18 سبتمبر, 2016 , 14:22 م

    عليوم

    جايبينكم جايبينكم ماعندكم غير طريق وحده فقط ويمكن تنفع يجي وليكم الفقيه لعنه الله ويعطيكم بساط ريح المتسردب عشان تنحاشون لايران السيف الاملح لروسكم
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  3. 43
    18 سبتمبر, 2016 , 14:17 م

    خالد الدوسري

    هذا العمل الاجرامي خطير بقتل رجال الامن ويجب على الحكومه اعتقالهم واصدار قانون طوارئ في المنطقه الشرقيه
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  4. 42
    18 سبتمبر, 2016 , 14:13 م

    زينب....

    المشكله من يأتي هنا ثم يعلق يقول اننا اهل السنه (طائفيين)!!!!؟؟؟؟؟. ..
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  5. 41
    18 سبتمبر, 2016 , 14:12 م

    الله يكفينا شر الارهابيين
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  6. 40
    18 سبتمبر, 2016 , 14:12 م

    خالد الدوسري

    هذه العصابه التي تقتل رجال الامن هم من الطائفه الشيعيه وهم يتلقون الدعم والمسانده من شيوخ الدين الشيعه ومن ايران
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  7. 39
    18 سبتمبر, 2016 , 14:11 م

    السيف الاملح

    حسبي الله ونعم الوكيل نسأل الله تعالى ان يرحمهم وان يسكنهم فسيح جناته وأنا لله وأنا آلية راجعون
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  8. 38
    18 سبتمبر, 2016 , 14:03 م

    عتيبي

    لعنهم الله وش ذنب رجال الامن الساهرين على امننا وراحتنا اللهم انصر رجال الامن على فية الضلال
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  9. 37
    18 سبتمبر, 2016 , 14:03 م

    بقايا مشاعر

    حسبي الله فيهم ونعم الوكيل اللهم اوقعهم في يد العداله عاجلا غير اجل ....
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  10. 36
    18 سبتمبر, 2016 , 13:58 م

    محب الهيئه

    حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ع أعداء الدين والوطن
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  11. 35
    18 سبتمبر, 2016 , 13:58 م

    صراحه @

    لابد تركيب كميرا لتصوير ميحيط بالدوريه مثل امريكا بمسافة من10 الي 20 متر دائري
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  12. 34
    18 سبتمبر, 2016 , 13:56 م

    صراحه @

    لانه يتخر تنفيذ القصاص بهم مثل قاتل امه وابن عمه لابد التنفيذ بعد اخذ كامل المعلومات
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  13. 33
    18 سبتمبر, 2016 , 13:54 م

    ياحسره

    اللهم ارحم الشهداءمن رجال الأمن وحفظ الله الوطن من كل خائن بس انا ضد الاتهام بدون دليل والتعلق بنفس طائفي والدعوة لي سحق القطيف وتوابعها هذا شق لصف
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  14. 32
    18 سبتمبر, 2016 , 13:47 م

    ريح الخزامى الغامدي

    هو ما جعل هئولاء المجرمين يتمادون في اجرامهم والعبث بأمن هذا البلد .
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  15. 31
    18 سبتمبر, 2016 , 13:45 م

    ريح الخزامى الغامدي

    يجب الإسراع بقتلهم وصلبهم في أسرع وقت ممكن وعلى مرأى ومسمع ومشهد من الجميع حتى يكونو عبرة لمن يعتبر ، السجن لمدة طويلة والحق الخاص والعام وطول الاجرآت
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  16. 30
    18 سبتمبر, 2016 , 13:45 م

    متأمل

    أهل هؤلاء الخونة وأقاربهم بالتأكيد سمعوا بهذا الخبر .. وإذا لم يبلغوا ويكشفوا عنهم وتسليمهم فهم شركاء في الجريمة ,,,
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  17. 29
    18 سبتمبر, 2016 , 13:44 م

    يارب سترك

    والله مايستاهلون يشربون الماء او النوم في الارض والله مايصير اقول الخوان اللي يقتلون العسكر ارجعو على دينكم ترا ايران ماتنفعكم يارب ينقصون قص
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  18. 28
    18 سبتمبر, 2016 , 13:44 م

    عبدالرحمن

    هذا الأفعال ما تسويها إلى الدواعش
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  19. 27
    18 سبتمبر, 2016 , 13:43 م

    أ د صالح بن سبعان

    الثبتت المؤسسات الامنية بالمملكة كفاءة عالية،لن نتجاوز الواقع اذا قلنا انها فاقت نظيراتها بالدول الكبرى،حق لهم علينا ان نتفاخر بهم ونشد على أيديهم
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  20. 26
    18 سبتمبر, 2016 , 13:43 م

    دكتور نفسيه

    الله يرحمهم يجيبوهم صقور محمد بن نايف
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  21. 25
    18 سبتمبر, 2016 , 13:40 م

    ولد بلادي

    ت ٦ / كلامك صح وهذى الواقع ولكن الامن يغرض بالقوه ورجال امننا وبمشئة الله قادرين على ذلك ..... تحياتي لك
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  22. 24
    18 سبتمبر, 2016 , 13:40 م

    ريح الخزامى الغامدي

    مباشرة وبعد القبض عليهم بحول الله وقوته هم ومن في السجون الذين لهم قضايا مشابه يتم قتلهم وصلبهم في نفس الأماكن التي اطلق او قتل بها رجال امننا البواسل
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  23. 23
    18 سبتمبر, 2016 , 13:38 م

    البدر

    الله يرحمهم وأن شاء الله يتقبلهم من الشهداء00بلدنا في حاجه ماسه إلى تطهيرة من العماله الاجنبيه والشرقيه من الشيعه نريدمن دولتنا اعزم والحزم الوضع مستقبلا مخيف
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  24. 22
    18 سبتمبر, 2016 , 13:38 م

    وصيه يا صقور نايف لو يستسلمون أمنه اقتلوهم وصفوهم تكفون الثار بقرب وقت بشرونا ؟؟؟
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  25. 21
    18 سبتمبر, 2016 , 13:37 م

    محبة السنة

    اللهم العن المجوس واذنابهم الانذال
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  26. 20
    18 سبتمبر, 2016 , 13:36 م

    محبة السنة

    اللهم العن المجوس واذنابهم الانذال
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  27. 19
    18 سبتمبر, 2016 , 13:34 م

    ابو فارس

    باذن الواحد الاحد يتم القبض عليهم ويقدمون للعداله عاشت بلادي عاش سلمان الحزم ولاعزاء للحاقدين
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  28. 18
    18 سبتمبر, 2016 , 13:34 م

    الضغط العالي

    حينما سئم المجوس من التشويش على الحجيج لجأو لاسهل الطرق واجبنها على الاطلاق سيتذوق الكلب خامنئي معنى الغدر قريبا
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  29. 17
    18 سبتمبر, 2016 , 13:31 م
    عدد التعليقات:9730

    برق الحرم

    ((((((( صقور نائف يحفظها الله .........لن تتركهم حتى تصطادهم ونأمل قتلهم على الفور.... حتى لايأمن الخونة مع طول المحاكمات ))))))
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  30. 16
    18 سبتمبر, 2016 , 13:30 م

    ررر

    لعنة الله عليكم يالجرذان . وين تروحون جايبينكم جايبينكم بحوله وقوته .
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  31. 15
    18 سبتمبر, 2016 , 13:30 م

    السيف سرعة القبض اخذ معلومات تمرير السيف مع الصلب فى اسرع وقت
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  32. 14
    18 سبتمبر, 2016 , 13:29 م

    رحمة الله عليكم يااصدق واطهر واخلاص للوطن ارض الحرمين الشرفين ؟؟؟
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  33. 13
    18 سبتمبر, 2016 , 13:29 م

    ابو امتنان

    السيف الأملح بعد القبض عليهم ويكون الرد في نفس المكان الذي تعرضت فيه الدورية للهجوم الجبان الذي راح ضحيته رجلي أمن حسبي الله عليم وعلى كل مفسد
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  34. 12
    18 سبتمبر, 2016 , 13:26 م

    ابو فارس

    بلادنا تحاك ضدها المؤامرات من القريب والبعيد ومع الاسف الشديد فان من ابناء البلد من يساعد العدو بجهله وتعليقاته التي تشق الصف وتدعو للتباغض فيما بيننا
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  35. 11
    18 سبتمبر, 2016 , 13:25 م

    8805

    لازم تركيب كاميرات داخل الدوريات وخارجها...رحمهم الله ويصبر اهلهم
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  36. 10
    18 سبتمبر, 2016 , 13:23 م
    عدد التعليقات:3801

    العنيد

    الله يرحم شهدائنا ومايروحون بعيد الخونه رجال امننا حيجبونهم بأذن الله عاجلا غير اجلا
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  37. 9
    18 سبتمبر, 2016 , 13:22 م
    عدد التعليقات:3801

    العنيد

    الموت سياتيهم بجز روؤسهم المعفنة ولن يطول بهم المقام في جحورهم
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  38. 8
    18 سبتمبر, 2016 , 13:22 م

    تركيز الإعتداء علر رجال الأمن في المنطقة الشرقية يؤكد ضلوع المجوس في ذلك

    هؤلاء هم عملاء المجوس يجب أخذ الحيطة والحذر وأن يكون هناك دوريتين وليس دورية واحدة بحيث تساعد الدورية الثانية الأولى في المراقبة والمتابعة .
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  39. 7
    18 سبتمبر, 2016 , 13:22 م

    خاالد

    يجب انزال الحرس الوطني وتنظيف سيهات والقطيف وصفوى ...
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  40. 6
    18 سبتمبر, 2016 , 13:20 م
    عدد التعليقات:3801

    العنيد

    من نفذ الهجوم دواعش أو روافض وكلاهما وجهان لعملة واحدة التطرف والولاء لغير هذا الوطن
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  41. 5
    18 سبتمبر, 2016 , 13:17 م

    ظامي اليل

    مطايا المجوس النجوس.من رعاع القوم الروافض.بداءو يتجراءون اكثر واكثر.لابد من سحقهم.سحقا.بس.
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  42. 4
    18 سبتمبر, 2016 , 13:16 م
    عدد التعليقات:13546

    قلم الحقيقه

    الأمنية واغتيال رجال أمننا الشهداء البواسل.لن يطول بهم المقام من الهروب طويلآ قبل أن تقبض عليهم سلطاتنا السعودية ويتم قطع رؤوسهم بالسيف لعنهم الله.
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  43. 3
    18 سبتمبر, 2016 , 13:14 م
    عدد التعليقات:13546

    قلم الحقيقه

    وصل الحال بهذه الخنازير الصفوية من عملاء ايران أو من الكلاب الداعشية التي تحت أمرة البغدادي أن تكون لها الجرأة المطلقة في اطلاق النار على دورياتنا
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  44. 2
    18 سبتمبر, 2016 , 13:10 م

    صبحي

    وين بيروحون بيجبونهم ويصلبونهم والله لو كانواةفي بطون امهاتهم.
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  45. 1
    18 سبتمبر, 2016 , 13:10 م

    مسحب الجوالين

    ب اقل من ٤٨ ساعة راح يقبضون على الجناة انشاء الله وراح يطيرون ارقابهم بالسيف الاملح
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