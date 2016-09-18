بالفيديو.. شاهد نتيجة حرق وخدش وثني آيفون 7

صحيفة المرصد: مع بدء بيع آيفون 7 منذ أول أمس الجمعة في العديد من بلدان العالم، فقد تهافت على شرائه الكثيرين، وقليلون اشتروه لتحطيمه.

ويظهر الفيديو قيام أحد المهووسين بأخبار التكنولوجيا وتجربة الأجهزة الإلكترونية الجديدة، بشراء جهاز آيفون 7 جديد وتجربة مدى قوته وصلابته ومقاومته للحرارة والحرق والخدوش بالآلات الحادة.

وفي المقطع استخدم صاحب التجربة المفاتيح وبعض أدوات البناء وآلات حادة أخرى وقام بخدش الشاشة والمفاتيح والكاميرا وظهر الجوال، علاوة على استخدامه “ولاعة” وسلطها على الشاشة.

وخلص صاحب التجربة إلى أن جوال آيفون 7 للجديد لا يتعرض للثني بسهولة، إلا أنه قابل للخدش مع العديد من المناظق منها الشاشة، رغم أن شركة آبل قالت إن الجوال مقاوم للخدوش، علاوة على تأثر الشاشة بالحرارة وتغير لونها إلى الأسود إلا أنها تعود إلى العمل مرة أخرى ويذهب اللون الأسود منها لتتعافى تلقائيا.