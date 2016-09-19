مشاجرة بين مواطن وزميله يعملان في شركة بالجبيل تنتهي بجريمة قتل والقبض على الجاني

صحيفة المرصد: أوضح المتحدث الرسمي باسم نيابة شرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، أن شرطة الجبيل بُلِّغت في تمام الساعة الـ1:30 من صباح الأحد من قِبل ممثل إحدى الشركات بنشوب شجار بين مواطنَيْن في العقد الرابع من العمر داخل مقر سكن العاملين للشركة نتيجة خلاف بينهما.

وبانتقال المختصين تبيَّن وفاة أحدهما نتيجة تعرُّضه لطعنة من الآخر؛ فتم إيقاف الجاني، وإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.