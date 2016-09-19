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مشاجرة بين مواطن وزميله يعملان في شركة بالجبيل تنتهي بجريمة قتل والقبض على الجاني

19 سبتمبر, 2016 , 3:28 ص
مشاجرة بين مواطن وزميله يعملان في شركة بالجبيل تنتهي بجريمة قتل والقبض على الجاني
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صحيفة المرصد: أوضح المتحدث الرسمي باسم نيابة شرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، أن شرطة الجبيل بُلِّغت في تمام الساعة الـ1:30 من صباح الأحد من قِبل ممثل إحدى الشركات بنشوب شجار بين مواطنَيْن في العقد الرابع من العمر داخل مقر سكن العاملين للشركة نتيجة خلاف بينهما.

وبانتقال المختصين تبيَّن وفاة أحدهما نتيجة تعرُّضه لطعنة من الآخر؛ فتم إيقاف الجاني، وإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 4:11 ص

    سامية خالد

    الى قول او فعل يندم علية وعلاج الغضب ضبط النفس والوضوء وقد امرنا رسولنا الكريم عند الغضب بالوضوء ،لان الوضوء يطفئ الغضب
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  2. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 4:09 ص

    سامية خالد

    اكثر اسباب القتل هو الغضب قال رسولنا الكريم صلى الله علية وسلم ليس الشديد بالصرعة والغضب هو جمرة تشعل النيران بالقلب فتدفع صاحبها الى قول او فعل يندم
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  3. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 3:31 ص

    أبو محمد

    لاحول ولا قوة إلا بالله العلًي العظيم
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