كاتب أمريكي…السعودية تنتظر رحيل أوباما

صحيفة المرصد-24- جورج عيسى: رأى الكاتب جوليان حاتم أنّ رحيل الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن البيت الأبيض، سيؤدي إلى تغيير في العلاقة مع المملكة العربية السعودية. ولذلك كتب في صحيفة ذا هيل الأمريكية أنّ السعودية تنتظر رحيل أوباما الذي كان على خلاف معها خلال عهده، وخصوصاً عندما أبرم الاتفاق النووي مع إيران.

وذكّر الكاتب بأنّ الفتور في العلاقات بين الدولتين بلغ أوجه عندما تجاهلت العائلة المالكة أوباما حين لم تستقبله لدى وصوله إلى الرياض قبل انطلاق أعمال القمة الخليجية خلال وقت سابق من هذا العام. وينقل عن خبراء في السياسة الخارجية توقّعهم أن يكون لهيلاري كلينتون بالتحديد، نظرة أفضل إلى السعودية في حال وصلت إلى سدة الرئاسة، وذلك بغضّ النظر عن دعمها للاتفاق النووي مع إيران.

عودة إلى ما قبل أوباما

قال البروفسور في مدرسة جون هوبكينز للدراسات الدولية المتقدمة سانام فاكيل إنّه “من الجانب السعودي، ستبدو رئاسة كلينتون أكثر قبولاً من العلاقة الحالية التي تطوّرت في عهد الرئيس أوباما”. وأضاف أنّ رئاسة كلينتون ستعيد السياسة الخارجية الأمريكية إلى عصر ما قبل إدارة أوباما.

تردّد في توقّع سلوك ترامب

وأشار حاتم إلى أنّ قلّة من الخبراء في هذا المجال، كانت لديها الإرادة في توقّع كيف يمكن أن تتصرّف إدارة ترامب، خصوصاً أنّ مقترحاته كفرض حظر على دخول المسلمين إلى أمريكا قد تقلق الرياض. ولكن مع ذلك، كان الأخير قد وعد بتمزيق الاتفاق النووي، بالإضافة إلى أنّ “التاريخ يقترح إنّه قد يكون ميّالاً إلى دعم الدور السعودي كقوّة إقليميّة”. وينقل الكاتب تحقيقاً عن موقع بازفيد وجد أنّ أربع شركات أسسها ترامب قد تكون جزءاً من مشروع بناء فندق مستقبلي في جدّة. كما أنّ المدير السابق لحملة ترامب بول مانافورت ضغط لصالح المملكة ضمن دوائر النفوذ الأمريكية في ثمانينيات القرن الماضي.