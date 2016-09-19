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كاتب أمريكي…السعودية تنتظر رحيل أوباما

19 سبتمبر, 2016 , 7:15 ص
كاتب أمريكي…السعودية تنتظر رحيل أوباما
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صحيفة المرصد-24- جورج عيسى: رأى الكاتب جوليان حاتم أنّ رحيل الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن البيت الأبيض، سيؤدي إلى تغيير في العلاقة مع المملكة العربية السعودية. ولذلك كتب في صحيفة ذا هيل الأمريكية أنّ السعودية تنتظر رحيل أوباما الذي كان على خلاف معها خلال عهده، وخصوصاً عندما أبرم الاتفاق النووي مع إيران.

 

وذكّر الكاتب بأنّ الفتور في العلاقات بين الدولتين بلغ أوجه عندما تجاهلت العائلة المالكة أوباما حين لم تستقبله لدى وصوله إلى الرياض قبل انطلاق أعمال القمة الخليجية خلال وقت سابق من هذا العام. وينقل عن خبراء في السياسة الخارجية توقّعهم أن يكون لهيلاري كلينتون بالتحديد، نظرة أفضل إلى السعودية في حال وصلت إلى سدة الرئاسة، وذلك بغضّ النظر عن دعمها للاتفاق النووي مع إيران.

عودة إلى ما قبل أوباما
قال البروفسور في مدرسة جون هوبكينز للدراسات الدولية المتقدمة سانام فاكيل إنّه “من الجانب السعودي، ستبدو رئاسة كلينتون أكثر قبولاً من العلاقة الحالية التي تطوّرت في عهد الرئيس أوباما”. وأضاف أنّ رئاسة كلينتون ستعيد السياسة الخارجية الأمريكية إلى عصر ما قبل إدارة أوباما.

تردّد في توقّع سلوك ترامب
وأشار حاتم إلى أنّ قلّة من الخبراء في هذا المجال، كانت لديها الإرادة في توقّع كيف يمكن أن تتصرّف إدارة ترامب، خصوصاً أنّ مقترحاته كفرض حظر على دخول المسلمين إلى أمريكا قد تقلق الرياض. ولكن مع ذلك، كان الأخير قد وعد بتمزيق الاتفاق النووي، بالإضافة إلى أنّ “التاريخ يقترح إنّه قد يكون ميّالاً إلى دعم الدور السعودي كقوّة إقليميّة”. وينقل الكاتب تحقيقاً عن موقع بازفيد وجد أنّ أربع شركات أسسها ترامب قد تكون جزءاً من مشروع بناء فندق مستقبلي في جدّة. كما أنّ المدير السابق لحملة ترامب بول مانافورت ضغط لصالح المملكة ضمن دوائر النفوذ الأمريكية في ثمانينيات القرن الماضي.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    19 سبتمبر, 2016 , 8:20 ص

    محب الهيئه

    الله لا يرده غلطه ارتكبتها امريكا بتنصيبه وفخر للقيادة السعودية بتجميده في المطار. أكبر إهانه لرئيس أمريكي ع وجه الأرض من ملك الحزم.
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  2. 11
    19 سبتمبر, 2016 , 8:08 ص

    عاشق

    امريكا اقوى اقتصاد بالعالم , واقوى قوة عسكرية .. ولا يوجد من يقف بطريقها , وسواء استقبلنا رئيسها ولا لم نستقبلة الي تبية بيصير .
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  3. 10
    19 سبتمبر, 2016 , 8:07 ص

    محمدالجعيد

    البطه العرجا اوباما من يوم استلم والمشاكل تكثر
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  4. 9
    19 سبتمبر, 2016 , 7:54 ص

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    هل تعلم اخي القارئ الكريم أن ذوي الشهادات العليا من العرب والمسلمين يعملون في التكاسي وكشكات القهوة وفي المطاعم الصغيرة وحالتهم لا يعلمها إلا الخالق
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  5. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 7:52 ص

    زائر70

    سياسة امريكا اتجاه الشرق الاوسط ثابته ولن يغيرعليها الرؤساءوالمتحكم في الشؤؤن الخارجيه والداخليه مجلس الكونكرس ولكن هيلاري افضل من العنصري ترامب
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  6. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 7:51 ص
    عدد التعليقات:589

    عاشق وطنه

    يعني لو رحل اوباما راح تصنع صاروخ ولا طيارة كلكم سواء نفس السياسه ونفس النمط
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  7. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 7:50 ص

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    وماذا يفعلون المسلمين في امريكا ( هل تعلم أخي القارئ الكريم أن المسلمين منبوذين في امريكا اعمالهم في التاكسي وكشك القهوة وراتبهم هزيله ) طبقه معدومه
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  8. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 7:49 ص

    سعد

    تلك امانيهم . امريكا لايحكمها شخص واحد بل مجلس استشاري مكونمن 40 عضو والدليل القرار الامريكي الاخير ضد المملكة والذي يعارضه اوباما
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  9. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 7:47 ص

    sar-al-sa

    من الخطر الذي سيتحقق الاعتماد على غير الشعب السغودي الابي بالافعال والصراحه والصدق كالعاده اما كانتن وترمب فمصلحه وطنهما كل شيء ومسيرين لامقررين
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  10. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 7:32 ص

    رأس الداب

    مخالف للنشر
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  11. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 7:27 ص

    الهمداني

    هي السعودية بس كل دول العالم تنتظر رحيل السيد اوباما ومن سيخلفه وكيف بيكون سياسة امريكا بعد رحيل السيد اوباما ليس غريب ولا جديد(المهم هل الجديد يطمع؟)
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  12. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 7:23 ص

    الهمداني

    مخالف للنشر
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