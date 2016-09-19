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فيديو: قتال “كونج فو” بين رجلين في الصين يثير السخرية على مواقع التواصل

19 سبتمبر, 2016 , 5:00 ص
فيديو: قتال “كونج فو” بين رجلين في الصين يثير السخرية على مواقع التواصل
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مضحك لرجلين بالصين يتعاركان على طريقة الكونج فو ،و لكن يعد أسوء قتال كونج فو على وجه الأرض، مدة المقطع دقيقتين بدايته الرجلين وهما ينظران لبعضهما نظرات طويلة تعبيرا عن العنف القادم، ثم يبدءان بتبادل اللكمات المضحكة، تمت مشاهدة الفيديو من قبل الآلاف على مواقع التواصل الإجتماعي، مثيرا ضجة من التعليقات المرحة على الفيديو من قبل المشاهدين.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 6:25 ص

    hayokan!

    وتااااا. هووووو
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  2. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 6:24 ص

    تعليق 3

    مو شكلهم الا 100% تالفين هههههههه
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  3. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 5:54 ص

    الهاشمي

    شكلهم شاربين
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  4. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 5:44 ص

    سامية خالد

    الصين شعب الكنج فو كلهم يمارسونة النساء والاطفال والرجال الشعب كله محد يغلب احد ههههه
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  5. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 5:32 ص

    متمرقها

    دلوخ هههههههه مجيمين هههههههه
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