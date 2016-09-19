فيديو: قتال “كونج فو” بين رجلين في الصين يثير السخرية على مواقع التواصل

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مضحك لرجلين بالصين يتعاركان على طريقة الكونج فو ،و لكن يعد أسوء قتال كونج فو على وجه الأرض، مدة المقطع دقيقتين بدايته الرجلين وهما ينظران لبعضهما نظرات طويلة تعبيرا عن العنف القادم، ثم يبدءان بتبادل اللكمات المضحكة، تمت مشاهدة الفيديو من قبل الآلاف على مواقع التواصل الإجتماعي، مثيرا ضجة من التعليقات المرحة على الفيديو من قبل المشاهدين.