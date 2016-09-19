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اشتراط إذن جديد لزواج السعودي من أجنبية في طلاق «البينونة»

19 سبتمبر, 2016 , 5:29 ص
اشتراط إذن جديد لزواج السعودي من أجنبية في طلاق «البينونة»
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صحيفة المرصد: اشترطت وزارة العدل لعقد زواج السعودي من أجنبية أو العكس في حال وقع بينهما البينونة «الطلقة الأولى أو الثانية» استخراج إذن جديد من وزارة الداخلية.
وبحسب صحيفة”عكاظ” ,أكدت أن طلب عقد زواج السعودي من أجنبية أو العكس ممن إذن لهم سابقاً بالزواج في حال وقع بينهما البينونة، داخل في عموم المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير السعودية والعكس الصادر بقرار وزير الداخلية.
ياتي ذلك إشارة إلى كثرة التساؤلات والاستفسارات من قبل الجهات ذات العلاقة بما فيها المحاكم إلى مجلس القضاء الأعلى حيال طلبات عقد الزواج لسعودي من غير سعودية والعكس ممن إذن لهم سابقاً بالزواج ثم حصلت البينونة بينهما وبيان شمولية الإذن السابقة من عدمه أو طلب إذن جديد من وزارة الداخلية.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    19 سبتمبر, 2016 , 6:26 ص

    سعودي وافتخر

    لابد من ايقاف الزواج من الخارج ونرى العوانس باحصائيات مرتفعه على الاقل خمس سنين يتوقف ويساعدون الشباب من صندوق ضرائب على تجار واصحاب المال بالوطن
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  2. 25
    19 سبتمبر, 2016 , 6:24 ص

    راشد

    اللى يقول اجنبيه ماتعرف ماضيه حتى سعوديه بذات مدن كبرى انتشرت علاقات عندهم
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  3. 24
    19 سبتمبر, 2016 , 6:23 ص

    عبدالكريم

    لا للتمييز ضد النساء . إسمع يا غريب تبطي أنت وغيرك تتزوج سعوديه . لا تكثرررر أحلام
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  4. 23
    19 سبتمبر, 2016 , 6:22 ص

    محق

    تعليق 18 صحيح يمنعو زواج السعودي من أجنبية وكذلك منع السعودية من الزواج من أجنبي لخفض العنوسة ولكن لاتنسى السبب الرئيسي خفض التكاليف وتوفر وظائف للشاب
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  5. 22
    19 سبتمبر, 2016 , 6:21 ص

    مرصديه

    أبو مصلفح / دنيا عجيبه / سمر / لا للتمييز ضد النساء بالسعوديه . 👉 كلها لشخص واحد ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
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  6. 21
    19 سبتمبر, 2016 , 6:19 ص

    لا للتمييز ضد النساء في السعودية

    الأب السعودي يأتي بامرأة غير مواطنة ليصرف عليها من ثروة وطنه.والأم السعودية تأتي برجل يسهم{في الغالب} في تنمية وطنها ويصرف عليها
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  7. 20
    19 سبتمبر, 2016 , 6:18 ص

    لا للتمييز ضد النساء في السعودية

    كما يجب المساواة بين حقوق الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي والأب السعودي المتزوج بغير سعودية وتجنيس أبناءها إسوة بأبناء الأجنبية زوجة السعودي
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  8. 19
    19 سبتمبر, 2016 , 6:17 ص

    محق

    للقضاء على العنوسة 1- توفير وظائف للشباب وإلزام قطاع الأعمال وسن قوانين قوية على المخالف لماذا تسن القوانين القوية لتوظيف الفتيات بعكس الشباب يتبع #
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  9. 18
    19 سبتمبر, 2016 , 6:14 ص

    لا للتمييز ضد النساء في السعودية

    الأصل في الإسلام العدل والإنصاف والمساواة فالحقوق.إمنعوا زواج السعودي بأجنبية حتى لاترتفع نسبة العنوسة أوإعطوا السعودية حق الزواج بأجنبي إسوة بالسعودي
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  10. 17
    19 سبتمبر, 2016 , 6:13 ص

    محق

    1- خففو تكاليف الزواج 2- امنو وظائف للشباب وجدو في ذلك بدل جديتكم في توظيف الفتيات وترك الشباب لماذا الإستماتة في توظيف الفتيات وترك الشباب
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  11. 16
    19 سبتمبر, 2016 , 6:09 ص

    محق

    إلى 13 أبو صالح الإسلام أحل الزواج من أهل الكتاب لها ضوابط وشروط قوية لن تجدها تتوافر في نصارى اليوم إقرأ الشروط في موقع بن باز أو العثيمين أضمن لك
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  12. 15
    19 سبتمبر, 2016 , 6:06 ص

    محق

    نصيحة لاأحد يتزوج من أجنبية إلا إذا كانت عائلتها يشهد لها ومعروف عنهابالدين والصلاح والحجاب الشرعي الكامل والأدب والحشمة االمنفتحات وأصحاب المصالح فلا
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  13. 14
    19 سبتمبر, 2016 , 6:02 ص

    محق

    أما أسباب العنوسة الرئيسية 1- المهور 2-قصور الأفراح باهظة الثمن 3-الدقاقات ب12 الف 4- شرط السفر للخارج 5- تكلفة الهدايا 6- كثرة المعازيم والذبائح هياط
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  14. 13
    19 سبتمبر, 2016 , 6:00 ص

    ابوصالح

    المساله كلها مالها داعي اذن الاسلام احل الزواج من اهل الكتاب مو بس اجنبيات
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  15. 12
    19 سبتمبر, 2016 , 5:49 ص

    دنيا عجيبه!!

    يسبون الاجانب ويتزوجون بكثرة من اجنبيات ،ولا يسأل عن ماضيها ودينها ونسبها ،!!! واذا اخطأ سعودي او سعودية قالوا اكيد امه اجنبية !!!
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  16. 11
    19 سبتمبر, 2016 , 5:49 ص

    أبو مصلفح الرياض

    سؤال ماالعلاقة بين المرأة السعودية ونادي الهلال اثنينهم أصيلين وعشاقهم متعصبين وعموما وافق شن طبقة مدري ليه قلت كذا بس خطرت ببالي وقلتها وش العلاقة
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  17. 10
    19 سبتمبر, 2016 , 5:47 ص

    زائر

    الشروط هذي علي ناس وناس تطبق لماذا كل هذا الشروط اجل نطلب وضع حد للمهر وحد اجور قاعة وقصور الافراح المهر يكون البنت 30 وتقوم بي شروط الزوج كله
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  18. 9
    19 سبتمبر, 2016 , 5:46 ص
    عدد التعليقات:3813

    العنيد

    5// ليتك ساكته ماتكلمتي !!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 5:44 ص

    سعودي وافتخر

    المفروض مايكون هناك موافقه للزواج من الخارج بنات الوطن هي سترك وغطاك نفس تربيتك ونفس العادات ونفس ثقافه البيئه لاادري اين عقول من يتزوجون اجنبيات
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  20. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 5:44 ص

    الله يصلح الحال

    ويقولون ليه بناتنا عوانس كله بسبب العضل وتكافؤ النسب والزواج من اجنبيات ...ويتحججون بغلاء المهور والبنت السعودية تبقى مظلومة ومحرومة الى ان تموت
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  21. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 5:42 ص

    أبو مصلفح الرياض

    لماذا يختار السعودي البعض منهم الزواج من أجنبيات هل هو بمفعول السحر أو أن هناك مؤامرة لنثر نسل مهجن مابين سعودي صالح وأجنبي طالح لابد من سعودة الزواج
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  22. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 5:39 ص

    سامية خالد

    لاتضيقو عليهم انا مع الحرية الي يبغى يتزوج اجنبية يتزوج من حقة وسهلو اجراءت الزواج لهم هذا من حقهم وهذا قسمة ونصيب ونصيبك مكتوب وراح تاخذه
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  23. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 5:38 ص

    سمر

    يعني انا لو تطلقت من زوجي الاجنبي اروح استخرج إذن جديد واتزوج اجنبي جديد😍
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  24. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 5:37 ص

    أبو مصلفح الرياض

    أستغفر الله العظيم به (ع الطريقة القصيمية الأصيلة) سعودي معتز بسعودته يتزوج أجنبية ويترك الملكة بنت بلده لابد من إتخاذ الأجنبيات كجواري ملك اليمين
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  25. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 5:34 ص

    وطـ🇸🇦ـــني🌴

    ف مثل هذه الأخبار يكثر بها الحاقدين ع السعودين والسعوديات للإساءة للسعوديات والسعودين بعدة معرفات رجالية ونسائية لإثارة الحقد بين السعودين والسعوديات
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  26. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 5:34 ص
    عدد التعليقات:6777

    الحرمان

    مايصير بده يتزوج ويطلق الاسعار حلوه ارخص من سفره ولا نسبا تستحي منهم ومجهول الهويه لا فعلا قرر منتاز بالحيل
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