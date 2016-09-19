صحيفة المرصد: اشترطت وزارة العدل لعقد زواج السعودي من أجنبية أو العكس في حال وقع بينهما البينونة «الطلقة الأولى أو الثانية» استخراج إذن جديد من وزارة الداخلية.
وبحسب صحيفة”عكاظ” ,أكدت أن طلب عقد زواج السعودي من أجنبية أو العكس ممن إذن لهم سابقاً بالزواج في حال وقع بينهما البينونة، داخل في عموم المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير السعودية والعكس الصادر بقرار وزير الداخلية.
ياتي ذلك إشارة إلى كثرة التساؤلات والاستفسارات من قبل الجهات ذات العلاقة بما فيها المحاكم إلى مجلس القضاء الأعلى حيال طلبات عقد الزواج لسعودي من غير سعودية والعكس ممن إذن لهم سابقاً بالزواج ثم حصلت البينونة بينهما وبيان شمولية الإذن السابقة من عدمه أو طلب إذن جديد من وزارة الداخلية.
اشتراط إذن جديد لزواج السعودي من أجنبية في طلاق «البينونة»
صحيفة المرصد: اشترطت وزارة العدل لعقد زواج السعودي من أجنبية أو العكس في حال وقع بينهما البينونة «الطلقة الأولى أو الثانية» استخراج إذن جديد من وزارة الداخلية.
تعليقات ( 26 )
سعودي وافتخرلابد من ايقاف الزواج من الخارج ونرى العوانس باحصائيات مرتفعه على الاقل خمس سنين يتوقف ويساعدون الشباب من صندوق ضرائب على تجار واصحاب المال بالوطن
راشداللى يقول اجنبيه ماتعرف ماضيه حتى سعوديه بذات مدن كبرى انتشرت علاقات عندهم
عبدالكريملا للتمييز ضد النساء . إسمع يا غريب تبطي أنت وغيرك تتزوج سعوديه . لا تكثرررر أحلام
محقتعليق 18 صحيح يمنعو زواج السعودي من أجنبية وكذلك منع السعودية من الزواج من أجنبي لخفض العنوسة ولكن لاتنسى السبب الرئيسي خفض التكاليف وتوفر وظائف للشاب
مرصديهأبو مصلفح / دنيا عجيبه / سمر / لا للتمييز ضد النساء بالسعوديه . 👉 كلها لشخص واحد ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
لا للتمييز ضد النساء في السعوديةالأب السعودي يأتي بامرأة غير مواطنة ليصرف عليها من ثروة وطنه.والأم السعودية تأتي برجل يسهم{في الغالب} في تنمية وطنها ويصرف عليها
لا للتمييز ضد النساء في السعوديةكما يجب المساواة بين حقوق الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي والأب السعودي المتزوج بغير سعودية وتجنيس أبناءها إسوة بأبناء الأجنبية زوجة السعودي
محقللقضاء على العنوسة 1- توفير وظائف للشباب وإلزام قطاع الأعمال وسن قوانين قوية على المخالف لماذا تسن القوانين القوية لتوظيف الفتيات بعكس الشباب يتبع #
لا للتمييز ضد النساء في السعوديةالأصل في الإسلام العدل والإنصاف والمساواة فالحقوق.إمنعوا زواج السعودي بأجنبية حتى لاترتفع نسبة العنوسة أوإعطوا السعودية حق الزواج بأجنبي إسوة بالسعودي
محق1- خففو تكاليف الزواج 2- امنو وظائف للشباب وجدو في ذلك بدل جديتكم في توظيف الفتيات وترك الشباب لماذا الإستماتة في توظيف الفتيات وترك الشباب
محقإلى 13 أبو صالح الإسلام أحل الزواج من أهل الكتاب لها ضوابط وشروط قوية لن تجدها تتوافر في نصارى اليوم إقرأ الشروط في موقع بن باز أو العثيمين أضمن لك
محقنصيحة لاأحد يتزوج من أجنبية إلا إذا كانت عائلتها يشهد لها ومعروف عنهابالدين والصلاح والحجاب الشرعي الكامل والأدب والحشمة االمنفتحات وأصحاب المصالح فلا
محقأما أسباب العنوسة الرئيسية 1- المهور 2-قصور الأفراح باهظة الثمن 3-الدقاقات ب12 الف 4- شرط السفر للخارج 5- تكلفة الهدايا 6- كثرة المعازيم والذبائح هياط
ابوصالحالمساله كلها مالها داعي اذن الاسلام احل الزواج من اهل الكتاب مو بس اجنبيات
دنيا عجيبه!!يسبون الاجانب ويتزوجون بكثرة من اجنبيات ،ولا يسأل عن ماضيها ودينها ونسبها ،!!! واذا اخطأ سعودي او سعودية قالوا اكيد امه اجنبية !!!
أبو مصلفح الرياضسؤال ماالعلاقة بين المرأة السعودية ونادي الهلال اثنينهم أصيلين وعشاقهم متعصبين وعموما وافق شن طبقة مدري ليه قلت كذا بس خطرت ببالي وقلتها وش العلاقة
زائرالشروط هذي علي ناس وناس تطبق لماذا كل هذا الشروط اجل نطلب وضع حد للمهر وحد اجور قاعة وقصور الافراح المهر يكون البنت 30 وتقوم بي شروط الزوج كله
عدد التعليقات:3813
العنيد5// ليتك ساكته ماتكلمتي !!!!
سعودي وافتخرالمفروض مايكون هناك موافقه للزواج من الخارج بنات الوطن هي سترك وغطاك نفس تربيتك ونفس العادات ونفس ثقافه البيئه لاادري اين عقول من يتزوجون اجنبيات
الله يصلح الحالويقولون ليه بناتنا عوانس كله بسبب العضل وتكافؤ النسب والزواج من اجنبيات ...ويتحججون بغلاء المهور والبنت السعودية تبقى مظلومة ومحرومة الى ان تموت
أبو مصلفح الرياضلماذا يختار السعودي البعض منهم الزواج من أجنبيات هل هو بمفعول السحر أو أن هناك مؤامرة لنثر نسل مهجن مابين سعودي صالح وأجنبي طالح لابد من سعودة الزواج
سامية خالدلاتضيقو عليهم انا مع الحرية الي يبغى يتزوج اجنبية يتزوج من حقة وسهلو اجراءت الزواج لهم هذا من حقهم وهذا قسمة ونصيب ونصيبك مكتوب وراح تاخذه
سمريعني انا لو تطلقت من زوجي الاجنبي اروح استخرج إذن جديد واتزوج اجنبي جديد😍
أبو مصلفح الرياضأستغفر الله العظيم به (ع الطريقة القصيمية الأصيلة) سعودي معتز بسعودته يتزوج أجنبية ويترك الملكة بنت بلده لابد من إتخاذ الأجنبيات كجواري ملك اليمين
وطـ🇸🇦ـــني🌴ف مثل هذه الأخبار يكثر بها الحاقدين ع السعودين والسعوديات للإساءة للسعوديات والسعودين بعدة معرفات رجالية ونسائية لإثارة الحقد بين السعودين والسعوديات
عدد التعليقات:6777
الحرمانمايصير بده يتزوج ويطلق الاسعار حلوه ارخص من سفره ولا نسبا تستحي منهم ومجهول الهويه لا فعلا قرر منتاز بالحيل