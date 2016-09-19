اشتراط إذن جديد لزواج السعودي من أجنبية في طلاق «البينونة»

صحيفة المرصد: اشترطت وزارة العدل لعقد زواج السعودي من أجنبية أو العكس في حال وقع بينهما البينونة «الطلقة الأولى أو الثانية» استخراج إذن جديد من وزارة الداخلية.

وبحسب صحيفة”عكاظ” ,أكدت أن طلب عقد زواج السعودي من أجنبية أو العكس ممن إذن لهم سابقاً بالزواج في حال وقع بينهما البينونة، داخل في عموم المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير السعودية والعكس الصادر بقرار وزير الداخلية.

ياتي ذلك إشارة إلى كثرة التساؤلات والاستفسارات من قبل الجهات ذات العلاقة بما فيها المحاكم إلى مجلس القضاء الأعلى حيال طلبات عقد الزواج لسعودي من غير سعودية والعكس ممن إذن لهم سابقاً بالزواج ثم حصلت البينونة بينهما وبيان شمولية الإذن السابقة من عدمه أو طلب إذن جديد من وزارة الداخلية.