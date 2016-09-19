الكشف عن سبب إلغاء تأشيرة ٦٠ “مبتعثاً سعودياً “خلال الأشهر الثلاثة الماضية

صحيفة المرصد: كشف الملحق الثقافي السعودي في أميركا الدكتور محمد العيسى عن إلغاء تأشيرة ٦٠ مبتعثاً سعودياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب مخالفات لقوانين الهجرة الأميركية. ولفت إلى أن حالات فردية، كان سبب إلغاء التأشيرة فيها احتواء الأجهزة المحمولة مواد ممنوعة، تتعلق بالعنف أو الآداب العامة. ووفقا لصحيفة الحياة قال العيسى : «المخالفات لأنظمة الهجرة الأميركية تشمل انتقال مبتعث من جامعة إلى أخرى من دون إبلاغ جامعته السابقة، أو بسبب تدني المستوى الدراسي أو ارتكاب مخالفات مرورية أو نحو ذلك».

وبين أن بعض المبتعثين الذين تم إلغاء تأشيراتهم كانوا في السعودية خلال فترة الإجازة الماضية، وبعضهم تم إبلاغهم بعد وصولهم إلى المطارات الأميركية، وآخرين تم إبلاغهم خلال عبورهم من بعض المطارات الأوروبية، في طريقهم إلى أميركا.

وأشار إلى أن عدد المبتعثين السعوديين في أميركا وصل إلى ١٢٠ ألفاً، وعودة ٦٠ منهم بسبب مخالفات، يعتبر أمراً طبيعياً، يحدث في كل مكان، لافتاً إلى أن الملحقية قامت بإرسال بريد إلكتروني للجميع قبل شهر بوجود إجراءات تتعلق بمخالفة وجود محتوى غير مرغوب في الأجهزة المحمولة، منوهاً إلى أنه من الطبيعي عدم وجودها حتى في المنزل أو العمل، كونها محتويات غير لائقة بكل التصنيفات.

وكانت الملحقية الثقافية السعودية حذرت المبتعثين والمبتعثات من احتواء الأجهزة المحمولة (الهواتف والكومبيوتر) على مواد ممنوعة، مثل مقاطع أو صور تتعلق بالصراعات، أو ذات طابع ديني، أو مقاطع مخلة بالآداب إلى جانب العنف بكل أشكاله.

وكانت وزارة الداخلية حثت جميع المواطنين المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بها، وذلك في إطار حرصها على سلامة المواطنين المسافرين إلى خارج المملكة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد المرعول، أن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية ما يفيد بتوقيف العديد من المواطنين في المنافذ الجوية الأميركية وإلغاء تأشيراتهم وعدم السماح لهم بالدخول لها، واتضح من خلال التواصل مع الجهات المختصة أن أغلب الأسباب تنحصر في احتواء الهواتف والأجهزة الإلكترونية العائدة للمواطنين على صور أو مقاطع تتعلق بمناطق الصراعات أو تخل بالآداب.