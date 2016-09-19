صحيفة المرصد: كشف الملحق الثقافي السعودي في أميركا الدكتور محمد العيسى عن إلغاء تأشيرة ٦٠ مبتعثاً سعودياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب مخالفات لقوانين الهجرة الأميركية. ولفت إلى أن حالات فردية، كان سبب إلغاء التأشيرة فيها احتواء الأجهزة المحمولة مواد ممنوعة، تتعلق بالعنف أو الآداب العامة. ووفقا لصحيفة الحياة قال العيسى : «المخالفات لأنظمة الهجرة الأميركية تشمل انتقال مبتعث من جامعة إلى أخرى من دون إبلاغ جامعته السابقة، أو بسبب تدني المستوى الدراسي أو ارتكاب مخالفات مرورية أو نحو ذلك».
وبين أن بعض المبتعثين الذين تم إلغاء تأشيراتهم كانوا في السعودية خلال فترة الإجازة الماضية، وبعضهم تم إبلاغهم بعد وصولهم إلى المطارات الأميركية، وآخرين تم إبلاغهم خلال عبورهم من بعض المطارات الأوروبية، في طريقهم إلى أميركا.
وأشار إلى أن عدد المبتعثين السعوديين في أميركا وصل إلى ١٢٠ ألفاً، وعودة ٦٠ منهم بسبب مخالفات، يعتبر أمراً طبيعياً، يحدث في كل مكان، لافتاً إلى أن الملحقية قامت بإرسال بريد إلكتروني للجميع قبل شهر بوجود إجراءات تتعلق بمخالفة وجود محتوى غير مرغوب في الأجهزة المحمولة، منوهاً إلى أنه من الطبيعي عدم وجودها حتى في المنزل أو العمل، كونها محتويات غير لائقة بكل التصنيفات.
وكانت الملحقية الثقافية السعودية حذرت المبتعثين والمبتعثات من احتواء الأجهزة المحمولة (الهواتف والكومبيوتر) على مواد ممنوعة، مثل مقاطع أو صور تتعلق بالصراعات، أو ذات طابع ديني، أو مقاطع مخلة بالآداب إلى جانب العنف بكل أشكاله.
وكانت وزارة الداخلية حثت جميع المواطنين المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بها، وذلك في إطار حرصها على سلامة المواطنين المسافرين إلى خارج المملكة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد المرعول، أن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية ما يفيد بتوقيف العديد من المواطنين في المنافذ الجوية الأميركية وإلغاء تأشيراتهم وعدم السماح لهم بالدخول لها، واتضح من خلال التواصل مع الجهات المختصة أن أغلب الأسباب تنحصر في احتواء الهواتف والأجهزة الإلكترونية العائدة للمواطنين على صور أو مقاطع تتعلق بمناطق الصراعات أو تخل بالآداب.
الكشف عن سبب إلغاء تأشيرة ٦٠ “مبتعثاً سعودياً “خلال الأشهر الثلاثة الماضية
صحيفة المرصد: كشف الملحق الثقافي السعودي في أميركا الدكتور محمد العيسى عن إلغاء تأشيرة ٦٠ مبتعثاً سعودياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب مخالفات لقوانين الهجرة الأميركية. ولفت إلى أن حالات فردية، كان سبب إلغاء التأشيرة فيها احتواء الأجهزة المحمولة مواد ممنوعة، تتعلق بالعنف أو الآداب العامة. ووفقا لصحيفة الحياة قال العيسى : «المخالفات لأنظمة الهجرة الأميركية تشمل انتقال مبتعث من جامعة إلى أخرى من دون إبلاغ جامعته السابقة، أو بسبب تدني المستوى الدراسي أو ارتكاب مخالفات مرورية أو نحو ذلك».
تعليقات ( 8 )
راعي الثانيه60 من 120الف تعتبر فرديه الله ينفع بهم البلاد والعباد والابتعاث فرصه ثمينه لمن يريد الاستفاده والتطوير
زائريعني المبتعثين اش سوا غير أنهم جابو العادات القبيحة
صراحه @ليتهم يلغون تاشيراتهم كلهم لان الي ذهبو للابتعاث اغلبهم بل 98 منهم بالواسطه والمحسوبيه علشان كذا سيعود لاينفعون الوطن وتكثر مشاكلهم في الابتعاث
حسب معرفتيحتى البرامج المقلدة حقة جهازك الكمبيوتر اذا لم تكن اصلية يرجعونك من حيث اتية .
زمان والله زماند /pl. محمد أحمد. رحنا أمريكا وأخذنا البكلريوس ورجعنا وحضرنا الماجستير ورجعنا وأخذنا الدكتوراه ورجعنا وأنهينا الدراسات العليا في الفلسفة الكونيه
اترك تعليقلاحتواءها على مقاطع منافيه للأداب ( عندهم العراة والمثليين في الشوارع والشؤاطى هذه ماذا تسمى حشمه وأداب ) واقفه عليهم هناك 160 دوله غيرهم كلها جامعات
سعيدياكثر المخالفين عندنا ليت عندنا ولو ربع نظامهم
D.rالابتعاث مفروض للجامعيين فقط لتحضير الماجستير وفي مواد مخصصه كالطب والفيزيا والاحياء