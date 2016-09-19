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شقيق شهيد دورية الأمن في الدمام يكشف: هذه قصة نجاة أخي من الموت ليستشهد أثناء واجبه

19 سبتمبر, 2016 , 11:21 ص
شقيق شهيد دورية الأمن في الدمام يكشف: هذه قصة نجاة أخي من الموت ليستشهد أثناء واجبه
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صحيفة المرصد: كشف شقيق الشهيد موسى القبي، رئيس الرقباء، الذي استشهد هو وزميل له مساء أمس الأول، السبت، إثر إطلاق نار من مجهولين على دوريته بالدمام، قليلاً من تفاصيل حياة أخيه، وكيف نجا من الموت طعناً قبل 4 سنوات.

وأوضح أحمد القبي أن شقيقه موسى يبلغ من العمر 48 عاماً، وكان مثالا للتضحية والإصرار، فقد أصيب بطعنة خطيرة قبل أربع سنوات، إثر ورود بلاغ للجهات الأمنية حول عملية سطو على منزل، وذهب القبي بشجاعة لإنهاء هذا الشجار، لكن طعنة أصابته أسفل قلبه، وحين تماثل للشفاء، أبى إلا أن يعود إلى العمل بكل عزيمة، بحسب “العربية.نت”.

وقال القبي إن أخاه لديه 4 أبناء، أكبرهم طارق (12 سنة) والثلاثة الآخرون هم تولين (7 سنوات)، وعبدالرحمن (سنتان)، وخالد الذي ولد قبل شهر الواحد.

ويقع مسكن القبي بالقرب من الحد الجنوبي، وسيتم دفن الشهيد بالدمام والصلاة عليه عصر الاثنين في مسجد الفرقان.

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تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    19 سبتمبر, 2016 , 12:25 م

    8عتيبي عفوا عنوان الموضوع رقم 9 يخص موضوع آخرإلاالعنوان المكتوب أعلى التعليق يخص موضوع آخرياعتيبي تحب تسءل عن القبايل قبايل جيزان من أصل العرب قحطان
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  2. 10
    19 سبتمبر, 2016 , 12:19 م

    اتمنى تعلق صورهم

    اتمنى تعليق صورهم في الشوارع لهؤلاء الشهداء الأبطال وهو على الاقل اقل واجب خصوصا هالشهداء الله يرحمهم ، اما الفئران يعلقون صور الإرهابيين كنمر النمر
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  3. 9
    19 سبتمبر, 2016 , 12:18 م

    الحمدلله ان من الله علينا بقاده حكماء منذوالتاءسيس وتوزيع المناصب الرجل المناسب بالمكان المناسب سواسيه

    8عتيبي جيزان فيها قبايل حروب وقبائل كثروفيها حربي الخ وايضا فيها قبايل الأدراسه امراء رحم الله الشهيد وكل القبايل كلها والسعوديه عامه عينان برأس واحد
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  4. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 12:01 م

    فايز العتيبي

    الله يرحمة القبي من اي قبيلة كان ماخاب ضني من قبايل جيزان ولا كيف يارجال الله يعوضة الجنة يارب
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  5. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 11:44 ص

    سعودي رايق

    الله يرحمهم ويرحم اموات المسلمين
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  6. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 11:41 ص

    نايف الحربي

    الله يرحمه ويغفرله ويتجاوز عنه حسبي الله علي من يتم اولاده وفجع والديه واهله
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  7. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 11:37 ص

    أبو بنيان

    الله يرحمه ويغفرله هو والعتيبي
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  8. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 11:37 ص

    كاسر الامواج

    الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناتة
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  9. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 11:35 ص

    الله يرحمهم ويغفرلهم ويسكنهم فسيح جناتة
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  10. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 11:30 ص

    زائر

    من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا . الله يرحمهم ولا حول ولا قوه الا بالله.
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  11. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 11:28 ص

    زائر💛

    الى جنان الخلد ايها الشهيد رحم الله روحك الطاهره 💓💓💓💓💓💓 تبا" لكم يااأعداء الدين اين تذهبون من عذاب الله ابشروا بجهنم وبئس المصير
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