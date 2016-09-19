شقيق شهيد دورية الأمن في الدمام يكشف: هذه قصة نجاة أخي من الموت ليستشهد أثناء واجبه

صحيفة المرصد: كشف شقيق الشهيد موسى القبي، رئيس الرقباء، الذي استشهد هو وزميل له مساء أمس الأول، السبت، إثر إطلاق نار من مجهولين على دوريته بالدمام، قليلاً من تفاصيل حياة أخيه، وكيف نجا من الموت طعناً قبل 4 سنوات.
وأوضح أحمد القبي أن شقيقه موسى يبلغ من العمر 48 عاماً، وكان مثالا للتضحية والإصرار، فقد أصيب بطعنة خطيرة قبل أربع سنوات، إثر ورود بلاغ للجهات الأمنية حول عملية سطو على منزل، وذهب القبي بشجاعة لإنهاء هذا الشجار، لكن طعنة أصابته أسفل قلبه، وحين تماثل للشفاء، أبى إلا أن يعود إلى العمل بكل عزيمة، بحسب “العربية.نت”.
وقال القبي إن أخاه لديه 4 أبناء، أكبرهم طارق (12 سنة) والثلاثة الآخرون هم تولين (7 سنوات)، وعبدالرحمن (سنتان)، وخالد الذي ولد قبل شهر الواحد.
ويقع مسكن القبي بالقرب من الحد الجنوبي، وسيتم دفن الشهيد بالدمام والصلاة عليه عصر الاثنين في مسجد الفرقان.
تعليقات ( 11 )
اتمنى تعلق صورهماتمنى تعليق صورهم في الشوارع لهؤلاء الشهداء الأبطال وهو على الاقل اقل واجب خصوصا هالشهداء الله يرحمهم ، اما الفئران يعلقون صور الإرهابيين كنمر النمر
الحمدلله ان من الله علينا بقاده حكماء منذوالتاءسيس وتوزيع المناصب الرجل المناسب بالمكان المناسب سواسيه8عتيبي جيزان فيها قبايل حروب وقبائل كثروفيها حربي الخ وايضا فيها قبايل الأدراسه امراء رحم الله الشهيد وكل القبايل كلها والسعوديه عامه عينان برأس واحد
فايز العتيبيالله يرحمة القبي من اي قبيلة كان ماخاب ضني من قبايل جيزان ولا كيف يارجال الله يعوضة الجنة يارب
سعودي رايقالله يرحمهم ويرحم اموات المسلمين
نايف الحربيالله يرحمه ويغفرله ويتجاوز عنه حسبي الله علي من يتم اولاده وفجع والديه واهله
أبو بنيانالله يرحمه ويغفرله هو والعتيبي
كاسر الامواجالله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناتة
زائرمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا . الله يرحمهم ولا حول ولا قوه الا بالله.
زائر💛الى جنان الخلد ايها الشهيد رحم الله روحك الطاهره 💓💓💓💓💓💓 تبا" لكم يااأعداء الدين اين تذهبون من عذاب الله ابشروا بجهنم وبئس المصير