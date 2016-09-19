بالصور:ولي العهد يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة المرصد-واس:وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ليرأس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية ال(71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار (GFK) في نيويورك ، صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن ، وصاحب السمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان، وصاحب السمو الأمير الدكتور سلمان بن سعود بن محمد ، وعدد من أصحاب السمو الأمراء ، ومعالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، والملحقون السعوديون في الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء السفارة والملحقيات.

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

فيما يضم الوفد المرافق معالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن ، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان ، ومعالي نائب مدير عام المباحث الفريق عبدالله بن علي القرني ، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ سليمان بن نايف الكثيري ، ووكيل رئيس المراسم الملكية الأستاذ هشام بن حسن آل الشيخ.