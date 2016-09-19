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والد الشهيد “العتيبي” يروي تفاصيل آخر اللحظات في حياة نجله

19 سبتمبر, 2016 , 13:11 م
والد الشهيد “العتيبي” يروي تفاصيل آخر اللحظات في حياة نجله
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صحيفة المرصد:كشف والد الشهيد الجندي أول نواف العتيبي آخر تفاصيل حياة ابنه قبل أن تباغته رصاصات الغدر وهو يؤدي عمله في الدوريات الأمنية بحي الخضرية بالدمام؛ حيث رحل معه زميله رئيس رقباء موسى القبي؛ ذلك فيما يؤدي جموع المصلين الصلاة على “العتيبي”؛ عصر اليوم، في مسقط رأسه حائل، وسيوارى في الثرى هناك بعد وصول جثمانه أمس.

ووفقاً لموقع”سبق”قال والده محماس ضيف الله العتيبي: “ابني نواف أكبر أبنائي من الذكور، وقد التحق بالقطاع العسكري قبل نحو ٦ أعوام، وعُيِّن بالدوريات الأمنية بالدمام، وظلّ يخدم دينه ووطنه، وحاول خلال خدمته النقل ولم يستطع”.

وأضاف: “نحن نسكن في حائل، وابني نواف نشأ فيها مع إخوته وأخواته، ولله الحمد مشهود له بالخير من جميع زملائه، وكان باراً بي وبوالدته ومحبوباً بين أوساط عمله، وهذا ظهر خلال ما لمسناه من اتصالات ورسائل تعازٍ ومواساة”.

وقال: “رحل نواف وترك طفله الصغير عيسى الذي رُزق به قبل ٦ أشهر”، مشيراً إلى أن زوجته حكت تفاصيل تلك الليلة عندما باشر عمله الساعة الـ ٦ من مغرب السبت، وبعدها بساعات جلب لها بعض الأغراض، ثم قال لها مع السلامة، وكانت تشعر أن أمراً ما سيحصل”.

وبيّن والد الشهيد قائلاً: “بعدها بدأت زوجته تتصل به وهاتفه مغلق؛ ذلك على غير عادته عند تسلُّمه الدورية؛ لأنه لا يغلق هاتفه، وبعدها وصلنا نبأ استشهاده وتلقيناه بكل صبر واحتساب، ونقول رحمه الله وتقبّله”.

وعن آخر موقف مازال يتذكره، قال: “أتذكر عندما ألحّ علينا أن نقضي لديه عيد الأضحى الأخير، وهاتفني وطلب مني ذلك، فاعتذرت منه لأن الدراسة بعد العيد مباشرة، والوقت ضيّق، فردّ قائلاً: “إذاً أنتظركم إجازة الربيع القادمة” ولكن الموت كان أسرع فأخذ ابني – رحمه الله – وأموات المسلمين أجمع”.



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    19 سبتمبر, 2016 , 14:16 م

    يارب سترك

    هذولي مب رجال يقتلون رجال لامن حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم
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  2. 13
    19 سبتمبر, 2016 , 14:12 م

    الحبردي

    الله. يرحمه. ويرحم زميله. الوطن. يستاهل التضحيه. وأنتم لها شكرًا لكم والزملائكم. الله يسكنكم فسيح جناته
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  3. 12
    19 سبتمبر, 2016 , 14:09 م
    عدد التعليقات:3818

    العنيد

    اللهم أهلك الزمرة الذين أفسدو في هذه البلاد المباركة وأرنا فيهم عجائب قدرتك ياعزيز ياحكيم وأرحم من مات من الشهداء !!!
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  4. 11
    19 سبتمبر, 2016 , 14:07 م
    عدد التعليقات:3818

    العنيد

    أحسن الله عزاكم الموت .....حق يابو نواف وولدك نحسبه نشهيد والله حسيبه ولعن الله قاتله وقاتل كل نفس بدون وجه حق انا لله وانا اليه لراجعون !!؟
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  5. 10
    19 سبتمبر, 2016 , 13:59 م

    مسمار

    الله يرحمه ويحسن اليه ويلهم والديه ومحبيه الصبر والسلوان
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  6. 9
    19 سبتمبر, 2016 , 13:49 م

    رعد الجنوب

    الله يرحمه ويسكنه الجنة ونعم برجال امننا البواسل
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  7. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 13:44 م
    عدد التعليقات:5063

    الرحااال

    الدواعش ..فهم متسلسلون من بعد موت رسول الله .. غدروا ..وخانوا ..ونكثوا .. وقتلوا .. انهم كذلك لايتغيرون .. شياطين فلابد من رجمهم
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  8. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 13:40 م

    ضاوي

    الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
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  9. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 13:36 م

    محمدالجعيد

    رحمه الله . ويلعنت من اقتله ويتم اولدة
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  10. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 13:31 م
    عدد التعليقات:1629

    عاشق الجورري

    رحمكم الله وغفر لكما
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  11. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 13:28 م

    علي

    الله يرحمه ويغفرله ويتقبله من الشهداء وينتقم من القتله . امين
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  12. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 13:27 م

    سامية خالد

    الله يرحم ابنك الشهيد البطل ويسكنة فسيح جناتة ولك ان تفرح وتفخر به ابنك مات شهيد وبطل ودافع عن وطنة
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  13. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 13:25 م

    ا

    الامر مولم جدا عندما يفقد الوطن احد رجاله الذين يعملون ... اسمحولي لا استطيع ان اكمل لان الاجرام اخذ كل شي جميل😢😪😔
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  14. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 13:24 م

    مواطن محب

    نتمنى محاكم عسكرية فورية للمجرمين الارهابيين والمهربين وقطاع الطرق...والمفسدين ليعتبرغيرهم وقفل باب المناصحة من بخطى يتحمل العقوبة الرادعة
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