الداخلية تحبط عمليات إرهابية ترتبط بداعش وتكشف عن صور وأسماء عناصرها

صحيفة المرصد-واس:صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية المختصة ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، فقد قيض الله عزّ وجلّ لتلك الجهود ما مكّن من خلال عملية أمنية تمت على مراحل استمرت لعدة أشهر من إحباط عمليات إرهابية كلفت بتنفيذها شبكة إرهابية مكونة من ثلاث خلايا عنقودية ترتبط بتنظيم “داعش” الإرهابي وتستهدف مواطنين وعلماء ورجال أمن ومنشآت أمنية وعسكرية واقتصادية في مواقع مختلفة، حيث نشطت خلايا هذه الشبكة في إعداد وتجهيز الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتوفيرالخلائط اللازمة لذلك لاستخدامها في عملياتهم الإجرامية وتقديم الدعم اللوجستي من إيواء للمطلوبين والتستر عليهم، وتمويلهم بالمال والسلاح ونقلهم داخل المملكة وتأمين وسائل النقل لهم، ورصد المواقع المستهدفة، وتقديم الدعم الإلكتروني والإعلامي للتنظيم ، والتواصل مع قياداته بالخارج في جميع نشاطاتهم ، كما تكشف ما يشير بعلاقتهم بجرائم أخرى وقعت في السابق، وقد بلغ عدد عناصر تلك الشبكة (17) سبعة عشر شخصاً بينهم امرأة تم القبض عليهم بشكل كامل وجميعهم من الجنسية السعودية عدا (3) ثلاثة أحدهم من الجنسية اليمنية والآخران من الجنسية المصرية، والفلسطينية وهم كل من :

1- ‏أحمد محمد أحمد البناوي عسيري”سعودي الجنسية”

2- ‏أسامة عبد الله صرصور”فلسطيني الجنسية”

3- ‏إسماعيل سعدي البشري”سعودي الجنسية”

4-‏ حمد عبد الله محمد الموسى”سعودي الجنسية”

5 -‏ خالد مشعل خالد العتيبي”سعودي الجنسية”

6 -‏ خلود محمد منصور الركيبي”سعودية الجنسية”

7 – ‏خالد أحمد سعد المالك”سعودي الجنسية”

8 -‏ سلطان بخيت بندر العتيبي”سعودي الجنسية”

9-‏ عبد الرحمن فارس عامر المري”يمني الجنسية”

10-‏ عبد الله عبد الرحمن طويرش الطويرش”سعودي الجنسية”

11-‏ عبد الله صالح سلمان الشمري”سعودي الجنسية”

12- ‏عمر عبده عبد الحميد الزغبي”مصري الجنسية”

13-‏ محمد فهد محمد القحطاني”سعودي الجنسية”

14-‏ محمد أحمد محمد الأحمري”سعودي الجنسية”

15-‏ ناصر محمد منصور الركيبي”سعودي الجنسية” .

16-‏ نايف نافع حاكم البشري”سعودي الجنسية”

17-‏ نصار عبد الله محمد الموسى”سعودي الجنسية”

وقد تحققت من خلال تلك العملية الأمنية النتائج التالية:

أولا: إحباط أربع عمليات إرهابية بلغت مراحل متقدمة من الإعداد وهي على النحو التالي:

1- إحباط عملية بتاريخ 13 / 5 / 1437هـ كانت تستهدف أحد منسوبي وزارة الدفاع بمدينة الرياض بعد رصده وتجهيز العبوة المتفجرة لإلصاقها في سيارته.

2- إحباط عملية كانت تستهدف الطلاب المتدربين بمدينة التدريب بالأمن العام، وذلك بوضع عبوة ناسفة عند البوابة لتفجيرها عن بعد أثناء خروجهم يوم الأربعاء الموافق 15 / 5 / 1437هـ ، وقد وصلت الترتيبات في تلك العملية إلى المراحل النهائية.

3- إحباط عملية تسليم حزامين ناسفين بتاريخ 16 / 5 / 1437هـ والإطاحة بالمكلفين بها، ومداهمة وكر إرهابي بمحافظة القويعية وضبط مافيه من مواد متفجرة.

4- إحباط عملية انتحارية والقبض على الانتحاري المكلف بالتنفيذ الموضح اسمه بالفقرة رقم (17) / نصار عبدالله محمد الموسى (سعودي الجنسية) وبحوزته حزام ناسف وعبوة متفجره، بعد أن قام في مراحل الإعداد للعملية برصد مواقع بمحافظة الاحساء دينية ، وأخرى عسكرية تابعة لوزارة الحرس الوطني ، وحددها على الطبيعة وبعث إحداثياتها للتنظيم في الخارج لاختيار أحدها من قبلهم وتكليفه باستهدافه حيث حدد يوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 1437هـ موعدا للتنفيذ، بالإضافة لرصده قبل ذلك مسجد الامام الرضا الذي تم استهدافه بتاريخ 19 / 4 / 1437هـ .

ثانياً: كشفت التحقيقات الأولية عن تورط هذه الشبكة في عدد من الجرائم التالية:

1- إيواء منفذي عملية تفجير مسجد ( الإمام الرضا ) بحي المحاسن بمحافظة الأحساء بتاريخ 19 / 4 / 1437هــ ، وهما الموقوف/ طلحة هاشم محمد عبده (مصري الجنسية)، والانتحاري / عبدالرحمن عبدالله التويجري، ( المعلن عنهما بتاريخ 22 / 4 / 1437هـ ) وتسليمهما حزامين ناسفين وتدريبهما على إرتدائهما، وتأمين أسلحة آلية لهما، ونقلهما إلى محافظة الأحساء لتنفيذ العملية .

2 – تفجير السيارة العائدة (لأحد منسوبي القوات البرية) في حي العزيزية بمدينة الرياض بتاريخ 29 / 4 / 1437هـ باستخدام عبوة متفجرة.

3- رصد نقطة التفتيش الأمنية الواقعة على طريق الحائر بمدينة الرياض والتي قام باستهدافها بعملية إرهابية ليلة عيد الفطر لعام 1436هـ الانتحاري/ عبدالله فهد عبدالله الرشيد ( المعلن عنها بتاريخ 29 / 9 / 1436هـ ).

4- المشاركة في محاولة فاشلة لتفجير أنبوب النفط الواقع شمال قريتي “لبخة وحويته”.بمحافظة الدوادمي، التي قام بتنفيذها الموقوف/ عقاب العتيبي وعادل المجماج الذي قتل بوادي النعمان بتاريخ 28 / 7 / 1437هـ .

5- التنسيق مع الموقوف / أسامة أحمد الراجحي”يمني الجنسية”، منفذ عملية قتل العميد متقاعد الشهيد/ أحمد فائع العسيري (رحمه الله) (المعلن عنها بتاريخ 6 / 5 / 1437هـ ) قبل ارتكابه جريمته.

6- رصد علماء ومراكز ونقاط أمنية لاستهدافها بعمليات إرهابية لم تنته من مراحل الإعداد.

ثالثاً: نتج عن العملية الأمنية ضبط مايلي:

1. عبوات ناسفة شديدة الانفجار منها عبوات لاصقه بلغ وزنها الإجمالي تسعة عشر كيلو جراما وستمائة وعشرين جراما.

2. أحزمة ناسفة جاهزة للتفجير بلغ وزنها الإجمالي سبعة كيلو جرامات وخمسمائة وعشرين جراما.

3.أكواع حديدية تستخدم كعبوات متفجرة.

4. أسلحة آلية وكواتم صوت، وذخيرة حية.

5. مبلغ مالي يتجاوز (600?000) ستمائة ألف ريال.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن مخططات أعداء المملكة التي يستهدفون بها عقيدتها وأمنها ومقدراتها وأبناءها لا تزال تسعى بشتى السبل والوسائل لتحقيق أهدافها، لكن الله بمنه وكرمه أفشل مسعاهم، وهيأ على يد الجهات الأمنية ومواطني هذه البلاد والمقيمين على أراضيها ما يكشف أمرها ويبطل ما يراد من ورائها من إفساد في الأرض بأعمال شددت شريعتنا الإسلامية على تحريمها وغلظت من عقوبة مرتكبيها، وبمشيئة الله ستظل هذه البلاد في منعة مما يحاك ضدها وارفة بالأمن شامخة بسواعد أبنائها.. والله الهادي إلى سواء السبيل.