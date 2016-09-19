الداخلية تحبط عمليات إرهابية ترتبط بداعش وتكشف عن صور وأسماء عناصرها

صحيفة المرصد-واس:صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية المختصة ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، فقد قيض الله عزّ وجلّ لتلك الجهود ما مكّن من خلال عملية أمنية تمت على مراحل استمرت لعدة أشهر من إحباط عمليات إرهابية كلفت بتنفيذها شبكة إرهابية مكونة من ثلاث خلايا عنقودية ترتبط بتنظيم “داعش” الإرهابي وتستهدف مواطنين وعلماء ورجال أمن ومنشآت أمنية وعسكرية واقتصادية في مواقع مختلفة، حيث نشطت خلايا هذه الشبكة في إعداد وتجهيز الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتوفيرالخلائط اللازمة لذلك لاستخدامها في عملياتهم الإجرامية وتقديم الدعم اللوجستي من إيواء للمطلوبين والتستر عليهم، وتمويلهم بالمال والسلاح ونقلهم داخل المملكة وتأمين وسائل النقل لهم، ورصد المواقع المستهدفة، وتقديم الدعم الإلكتروني والإعلامي للتنظيم ، والتواصل مع قياداته بالخارج في جميع نشاطاتهم ، كما تكشف ما يشير بعلاقتهم بجرائم أخرى وقعت في السابق، وقد بلغ عدد عناصر تلك الشبكة (17) سبعة عشر شخصاً بينهم امرأة تم القبض عليهم بشكل كامل وجميعهم من الجنسية السعودية عدا (3) ثلاثة أحدهم من الجنسية اليمنية والآخران من الجنسية المصرية، والفلسطينية وهم كل من :
1- أحمد محمد أحمد البناوي عسيري”سعودي الجنسية”
2- أسامة عبد الله صرصور”فلسطيني الجنسية”
3- إسماعيل سعدي البشري”سعودي الجنسية”
4- حمد عبد الله محمد الموسى”سعودي الجنسية”
5 - خالد مشعل خالد العتيبي”سعودي الجنسية”
6 - خلود محمد منصور الركيبي”سعودية الجنسية”
7 – خالد أحمد سعد المالك”سعودي الجنسية”
8 - سلطان بخيت بندر العتيبي”سعودي الجنسية”
9- عبد الرحمن فارس عامر المري”يمني الجنسية”
10- عبد الله عبد الرحمن طويرش الطويرش”سعودي الجنسية”
11- عبد الله صالح سلمان الشمري”سعودي الجنسية”
12- عمر عبده عبد الحميد الزغبي”مصري الجنسية”
13- محمد فهد محمد القحطاني”سعودي الجنسية”
14- محمد أحمد محمد الأحمري”سعودي الجنسية”
15- ناصر محمد منصور الركيبي”سعودي الجنسية” .
16- نايف نافع حاكم البشري”سعودي الجنسية”
17- نصار عبد الله محمد الموسى”سعودي الجنسية”
وقد تحققت من خلال تلك العملية الأمنية النتائج التالية:
أولا: إحباط أربع عمليات إرهابية بلغت مراحل متقدمة من الإعداد وهي على النحو التالي:
1- إحباط عملية بتاريخ 13 / 5 / 1437هـ كانت تستهدف أحد منسوبي وزارة الدفاع بمدينة الرياض بعد رصده وتجهيز العبوة المتفجرة لإلصاقها في سيارته.
2- إحباط عملية كانت تستهدف الطلاب المتدربين بمدينة التدريب بالأمن العام، وذلك بوضع عبوة ناسفة عند البوابة لتفجيرها عن بعد أثناء خروجهم يوم الأربعاء الموافق 15 / 5 / 1437هـ ، وقد وصلت الترتيبات في تلك العملية إلى المراحل النهائية.
3- إحباط عملية تسليم حزامين ناسفين بتاريخ 16 / 5 / 1437هـ والإطاحة بالمكلفين بها، ومداهمة وكر إرهابي بمحافظة القويعية وضبط مافيه من مواد متفجرة.
4- إحباط عملية انتحارية والقبض على الانتحاري المكلف بالتنفيذ الموضح اسمه بالفقرة رقم (17) / نصار عبدالله محمد الموسى (سعودي الجنسية) وبحوزته حزام ناسف وعبوة متفجره، بعد أن قام في مراحل الإعداد للعملية برصد مواقع بمحافظة الاحساء دينية ، وأخرى عسكرية تابعة لوزارة الحرس الوطني ، وحددها على الطبيعة وبعث إحداثياتها للتنظيم في الخارج لاختيار أحدها من قبلهم وتكليفه باستهدافه حيث حدد يوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 1437هـ موعدا للتنفيذ، بالإضافة لرصده قبل ذلك مسجد الامام الرضا الذي تم استهدافه بتاريخ 19 / 4 / 1437هـ .
ثانياً: كشفت التحقيقات الأولية عن تورط هذه الشبكة في عدد من الجرائم التالية:
1- إيواء منفذي عملية تفجير مسجد ( الإمام الرضا ) بحي المحاسن بمحافظة الأحساء بتاريخ 19 / 4 / 1437هــ ، وهما الموقوف/ طلحة هاشم محمد عبده (مصري الجنسية)، والانتحاري / عبدالرحمن عبدالله التويجري، ( المعلن عنهما بتاريخ 22 / 4 / 1437هـ ) وتسليمهما حزامين ناسفين وتدريبهما على إرتدائهما، وتأمين أسلحة آلية لهما، ونقلهما إلى محافظة الأحساء لتنفيذ العملية .
2 – تفجير السيارة العائدة (لأحد منسوبي القوات البرية) في حي العزيزية بمدينة الرياض بتاريخ 29 / 4 / 1437هـ باستخدام عبوة متفجرة.
3- رصد نقطة التفتيش الأمنية الواقعة على طريق الحائر بمدينة الرياض والتي قام باستهدافها بعملية إرهابية ليلة عيد الفطر لعام 1436هـ الانتحاري/ عبدالله فهد عبدالله الرشيد ( المعلن عنها بتاريخ 29 / 9 / 1436هـ ).
4- المشاركة في محاولة فاشلة لتفجير أنبوب النفط الواقع شمال قريتي “لبخة وحويته”.بمحافظة الدوادمي، التي قام بتنفيذها الموقوف/ عقاب العتيبي وعادل المجماج الذي قتل بوادي النعمان بتاريخ 28 / 7 / 1437هـ .
5- التنسيق مع الموقوف / أسامة أحمد الراجحي”يمني الجنسية”، منفذ عملية قتل العميد متقاعد الشهيد/ أحمد فائع العسيري (رحمه الله) (المعلن عنها بتاريخ 6 / 5 / 1437هـ ) قبل ارتكابه جريمته.
6- رصد علماء ومراكز ونقاط أمنية لاستهدافها بعمليات إرهابية لم تنته من مراحل الإعداد.
ثالثاً: نتج عن العملية الأمنية ضبط مايلي:
1. عبوات ناسفة شديدة الانفجار منها عبوات لاصقه بلغ وزنها الإجمالي تسعة عشر كيلو جراما وستمائة وعشرين جراما.
2. أحزمة ناسفة جاهزة للتفجير بلغ وزنها الإجمالي سبعة كيلو جرامات وخمسمائة وعشرين جراما.
3.أكواع حديدية تستخدم كعبوات متفجرة.
4. أسلحة آلية وكواتم صوت، وذخيرة حية.
5. مبلغ مالي يتجاوز (600?000) ستمائة ألف ريال.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن مخططات أعداء المملكة التي يستهدفون بها عقيدتها وأمنها ومقدراتها وأبناءها لا تزال تسعى بشتى السبل والوسائل لتحقيق أهدافها، لكن الله بمنه وكرمه أفشل مسعاهم، وهيأ على يد الجهات الأمنية ومواطني هذه البلاد والمقيمين على أراضيها ما يكشف أمرها ويبطل ما يراد من ورائها من إفساد في الأرض بأعمال شددت شريعتنا الإسلامية على تحريمها وغلظت من عقوبة مرتكبيها، وبمشيئة الله ستظل هذه البلاد في منعة مما يحاك ضدها وارفة بالأمن شامخة بسواعد أبنائها.. والله الهادي إلى سواء السبيل.
تعليقات ( 28 )
دروجباشغلوا السيف الاملح على هؤلاء المجرمين وخلصوا المسلمين من شرهم , الحمد لله الذي مكن رجال الأمن منهم
قصيمي معتقأو احقنوهم بمادة سامة يعاني منها على طول حياته عشان مايرقد ولايفكر غير بالالم حتى يعلم انه كان عايش في نعمة
رررلعنهم الله جميعا .
فالحصورة المبالغ المالية ههههههههههه
اسمرعبرقبح الله هالاشكال .. الواحد اذا سافر يومين خارج بلده تلقاه يحن لترابها وذولا قلوبهم كلها حقد وغل لبلدهم قاتلهم الله ..
علي العمرياللهم. احفظ. بلدي والملك ابو فهد . يجب الضرب بيد من حديد ومرقبته خطاب الحمعه والتجمعات الديني. وضرب يد التشداد من هذا البلد الطيب
قصيمي معتقطالما انهم ضامنين سجن على شكل هوتيل 6نجوم ومعاملة خاصة فسوف يتكاثرون مثل الديدان ... دآووهم باللتي كانت هي الداؤو.. وعاقبوهم بالمثل ..
سعودي وافتخرتفوه تفوه على هالوجيه المعفنه لعنة الله عليكم ياكلاب النار كيف زي الحمير تحمل اسفارا تنفذون اوامر مجوسي بسوريا نتمنى رؤيه رؤسهم معلقه بخطاف صلب الان
إمرأهمتى تنتهون من التطبيل للعنصريه حب الوطن لا يعرف قبيله ولا إنتماء حب الوطن فطره ليس لها علاقه بلون ولا بإسم ولا بشريعه
جبال سديرالله يهدي شبابنا ويكفينا شر شياطين الجن و الانس و الفرس الذين غسلو عقول هؤلا الشباب منذ جاء الشيطان الخميني الله لايرحمة وشباب الامة مغسولة عقولهم
نهيكلهم شيعه وايرانيين
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلاماللهم احفظ ايماننا وامننا وبلدنا شعبا وحكام ورد كيد الاعداء في نحورهم
ابن الوطنلعنبو ذا الخلق يروح للموت برجليه اقعد جعلك الوجع في امن ويمان ويش لك وللبلاوي داعش فجره منحرفين كفره ليه تروح لهم الدوله انت عايش بامنها
سعيدالفلسطيني تارك اليهود في بلده وجاي يتأمر على البلد الذي احتظنه. . ولا الزيود تعودنا على الخيانة والنذالة منهم وهؤلا السعوديين عاقين في وطنهم
مواطنةمع الاسف مواطنين اصل وفصل وحمايل لا كن الشيطان لعب بعقولهم والانترنت واصدقاء السوء
ابو عبدالرحمنقبحهم الله واخزاهم في الدنيا والآخرة يا اذناب المجوس ,شجاعتكم طلعتوها على المسلمين الآمنين بأوامر ايران المجوسية
Ymni mahbobأشكالهم وحوش الله لا تبلانا سيماهم في وجوهم....
عدد التعليقات:698
نصوحاللهم من أراد ببلادنا سوء فأشغله بنفسه ، ورد كيده في نحره ، وإجعل تدبيره تدميرًا عليه ، وإجعل هذا البلد آمناً مطمئنًا ياقوي ياقدير
دواس الظلماأهبوووووو الله يهباكم ... من أشكالهم تعرف أنهم مجرمين ومنحرفين وغير أسوياء ... ألا قبحكم الله وقبح من رباكم وثباكم
Ymni mahbobاستغفر الله العضيم .
سعودي وافتخرالله يعطي رجال الامن القوة والنصر على الشراذم كلاب النار الحمير الذين يتلقون اوامر من المجوس بالخارج بالله شفتو احمر منهم حمير اما حيونات مرمه عفنه
هؤلاء هم من خرب مجتمعناقلنا مليون مره الأجانب والوافدين والمولدين خطر يهدد أمن بلدنا ... يعني ماهو كفاية خطر شياطيننا من هؤلاء المغرر بهم التي وردت أسمائهم في الخبر
بندر الشعلانلاحول ولاقوة إلا بالله الجماعه مايردعهم غير السيف وبتنفيذ سريع بعد اعترافهم سجنهم ليس فيه اي منفعه تذكر
رولكسالله يسمعنا خير ... وش ذنب المواطنين حتى يستدهفونهم هؤلاء المأجورين ؟؟؟
ابوسلطانوفق الله رجال الأمن المخلصين والسيف إلا ملح لا يطول
دروجباحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم خوارج اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم نفذوا فيهم حكم الله ولا تتاخرون لعنهم الله هم وإيران وداعش وكل من ينوي تدبير وطننا