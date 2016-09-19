صور وفيديو: أزمة رواتب في مستشفى سعد التخصصي تتسب في إضراب الموظفين عن العمل

صحيفة المرصد: أضرب موظفي مستشفى سعد التخصصي بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية أمس الأحد عن العمل و الأحتجاج للمرة الثالثة بسبب تأخر رواتبهم لأربعة أشهر متواصلة.
الجدير بالذكر أن مستشفى سعد التخصصي يعد من أشهر المستشفيات الخاصة بالمنطقة الشرقية من حيث الكفاءة و البنية التحتية لمبناه الضخم و الذي يتجاوز عدد أسرته 1000 سرير مما دعى إلى إستنفار عدد كبير من المغردين عبر ” التويتر ” حيث عبر بعض الموظفين وأسرهم عن معاناتهم وسوء أحوالهم عبر الهاشتاق الأول الذي يحمل وسم #اضراب_موظفين_مستشفى _سعد ، و الهاشتاق الأخر بأسم #اضراب_موظفين_سعد3 .
تعليقات ( 59 )
تفهم ما تفهم بكيفكهو بدأ بمغسلة كبيرة و البافي عليكم!
الى ت ٥٥وغيرها الكثير وخاصة اللي معاهم عقود مع شركة عملاقة بالمنطقة يتأخرون عن العماله بالاشهر ومنذ سنوات على هالمنوال
الى ت ٥٣لا ما يقدر ينحاش عليه قضايا و ممنوع من السفر بس مع الاسف ماعملوا له حجر املاك واموال
فعلاً كما قيلما بني على باطل فهو باطل، يقولون غسيل السيارات زين. عاد افهموها انتم.
ابو سحيمشركة المعجل اليوم 20 سبتمبر يعني صار لهم 20 يوم ولا احد استلم راتب حسبي الله عليهم ونعم الوكيل
محمداولا اعطيهم حقوقهم ومن ثم قول ما تريد لو حرموا راتبك شهر قعدت تولول اتقوا الله
توقع كُعشانبان التستر وأنكشف المستور ... أتوقع والله أعلم أن المُتستر عليه ( وطبعاً هو صاحب المستشفى ) فلسع وحط رجله وأنحاش بعد ماجمع الغله ,, وورط الأفندي سعد
مجرد رأيأريد ان اقول رأيي لكن اسف ياوطني لن يسمعوني ولن تتعافى من الجراح .. اللهم احفظ بلادي وال سعود من كل مكروه
حان الوقتلوجود نقابة عمال واتحاد عمال لان وزارة الفشل ضد الموظف
مجرد رأيأريد ان اقول رأيي لكن اسف ياوطني لن يسمعوني ولن تتعافى من الجراح .. اللهم احفظ بلادي وال سعود من كل مكروه
مع الجهل يختفي العدلمن يريد سلب حق الاجنبي والذي الدولة سمحت له بالعمل فهذا انسان غير منصف وسيسلب المواطن مثل ماتفعله المستشفى مع موظفيها. فهالتفكير خطير على المجتمع. اعو
امحق عقولياخذ حقي ولا من يطافع عني حتماً سأخذه بيدي. لان المسؤل عن الدفاع واخذ الحق المسلوب يتباطئ بالحل. الدين امر بالعدل ولم يقل فقط للسعودي وانما لكل عليها!
مشاكلهم متراكمة من عام 2009 لذلك لا يستقيم الضل والعود اعوجولا شك ما بني على باطل فهو باطل بعض الاستثمارات للأسف عملاقة لكن أصولها واستثماراتها بنية على تستر والعمل بشكل غير صحيح .
زاحفعطوهم حقوقهم ابو شكيمه وسفروهم على اقرب طياره والله طالت وشمخت يرفع صوته ويقول أوعك وانت ياحارس الأمن كنك فيل كان صفقته بكف يضيع مستقبله لبناني معفن
كان يا زمانولكن مات المثير بسبب فشله دون ادانته لان من يقف خلفه. فيجب اغلاقه وبيعه
حجر اسودمشكلة والله ... أصبحت الأمور جديه .. والوضع الإقتصادي والمالي شكله مزري شركات ومستشفيات بدأت تفلس ... الله يستر من الجاي .... أخبار ماتبشر بخير
البرقاويمستشفى سعد كان من افضل المستشفيات الخاصه على مستوى الخليج من حيث الجوده ونوع الخدمه الاوروبيه الله يسهل امور الشيخ معن الصانع ويفك ازمته المفروض يدعم
هم انتظروابس وزارة الفشل لم تحرك ساكن
ابو سليماناصيح وانادي معي من يصيح اقول خففو الاجانب قدر المستطاع قبل فوات الاوان
هل تعلم من خلفهمستر فايف بيرسنت.
والله يحتجون ولا مايحتجونيتحمل مشكلتهم من قام باستقدامهم لا والمشكلة جايبهم بعوائلهم ماشاء الله . عليك وياهم يابو سلمان.مثل التجار هذولا هم اللي شفطوا خيرات البلد بدون فأئده .
سعيد ملفيقرأت خبر في سبق ينتقدون إيران لتأخير رواتب الموظفين واصبحت المشكلة حتى عندنا لم تحلها وزارة العمل
الحهات الرسميةمغطية عين وفاتحه عين وما تقدر تفتحهم مع بعض لانها صماء صمخاء طرماء من ذوي الاحتياجات الخاصة
القانون ان خدمك اول مرةحتماً ستلجأ اليه مره اخرى ولكن عندما يخذلك تطبيق القانون من المؤسسة التي من واجبها حمايتك حتماً لن تتفانى وتنتظر لانه تم خذلك مسبقاً و انت تعرف السبب!
محمد9696خذ ياوزير العمل انت وحماية الاجوز لازم يقال هذا الوزير
خلني اشوفكمتروح ترجع بضاعه وصاحب المحل يقول ماعندي لك شي وياخذ الفاتورة ورح حاول تثبت انت وياه.
المشهد ليس بالجديدولقد تكرر على مدى الثلاث سنوات ومن نفس المستشفى و وزارة العمل غاضة النظر بدل ان تضعها تحت المجهر. لكن اعرف من خلفها فيبطل العجب وهذا هو الواقع الحقيقي
مواطن محبوالله عيب اللي صاير رجل مطلوب بالمليارات منذ زمن ليه الدولة ما تسجنة وتتحفظ على أملاكة
الحق حق يجب على المستشفى اعطا الموظفين حقوقهم ولا يتدخل القضاء وزراة العمل ويدفع الحق بالقوة القضائيهمو على كيف المستشفى يماطل برواتب العاملين يجب صرف رواتبهم فورآ ومحاسب المسؤل عن التاخير ودخاله السجن وتعويض العاملين عن تاخير رواتبهم الحق حق
سندوالقادم ادهى وامر يانايم ؟؟؟
عدد التعليقات:13609
قلم الحقيقههناك جهات رسمية وهناك طرق نظامية كان على هؤلاء اللجوء اليها بدلآ من هذه الأعمال الاستفزازية التي أقدمو عليها من خلال احتجاجاتهم. يجب محاسبتهم وعقابهم.
الحق حق يجب على المستشفى اعطا الموظفين حقوقهم ولا يتدخل القضاء وزراة العمل ويدفع الحق بالقوة القضائيهلايوجد احد فوق القانون المستشفى غلطان والف غلطان الراتب حق للموظف مثل ماتحاسب الموظف علو التأخر يجب تحاسب نفسك على تاخيرك رواتب الموظفين
عدد التعليقات:13609
قلم الحقيقهمشاهد مؤسفة جدآ لم يسبق أن شاهدناها داخل الوطن تتمثل في اقدام هؤلاء على الاحتجاج داخل منشأة صحية مسببين فوضى وأعمال غوغائية تنم عن شر داخل نفوسهم.
المرجع نايموهي وزارة العمل لم تقم بالدفاع عن المواطن فتعتقدوا انها ستدافع عن الاجنبي. نكتة الموسم
مدمراسال الله العلي القدير ان يصيبك يابدر ما اصاب السوري واكثر الي انا متاكد ان ما عندك المتوسط والحقد والجهل الي انت فيه يخليك حقود ،،
لا تقول لي اجنبياي شخص على ارض الوطن نظامي ويعمل له الحق باخذ حقوق بالكامل وهذا تشريع رب العالمين
لا شك رؤوية2030 لن تتحقق غير بهذي الطريقة .. فيه تجار للأسف يأكلون البلد تحت جنح الاستثمار والتستر . وبعدين يستخدم الربح في أشياء تضر البلد داخليا وخارجيا .
يجب التسويه والحل الفوريوالسبب لان اي تأخر في عمل المستشفى سيضر المراجعين والمستشفيات الاخرى وخاصة يوجد شح بالمواعيد. يجب بيعه ومحاكمة صاحبه المماطل لمدة سنوات في التأخير.
لا لا يوجدمرجع لان عنده واسطة
قلم من ذهبيجب محاسبتهم البلد فيه نظام الأفضل أعطاهم حقوقهم التسفير هنالك وزارة العمل لا للفوضىة وتطاول علي رجال الامن
هي بس ناس و ناسبن لادن و سعودي اوجيه في حالة شبه افلاس وهذا قاعد يتمخطر. فمن خلفه. ان كنت تعلم فتلك مصيبه وان كنت لا تعلم فالمصيبه اعظم. شد له واقطع له و هكذا يستمر!
بدرأخس يالزلمه يالسوري ينفخ طقعان أيه الله يخلي بلدنا اللي خلاك تنافخ علينا يالجزمه نسيت الشحاطه على قفاك بسوريا نسيييت نسيت وشلون الذل والخنوع وتاكل ترا
قال انظمةوالله ما تستحي اربع شهور وتقول انظمة. عيب عليك تجيب طاري الانظمة لانها لا تطبق مع من خلفه ظهر يحميه
صراحه @مينفع لكم الاكذا ولا تكتب ولاتلطم ولاتصيح فهذا مؤثر عليك لاكن تظرب عن العمل هذا يهز اركان المنشئه لاكن كيف الصغار هم الي تتاخررواتهم والكبارولاتتاخر
فشل و افشل المستشفى معهطبعاً لان معه مستر ٥٪ فساكتين عنه وهذا هو الواقع
في غياب العملوغياب نقابة و اتحاد العمال فلهم الحق فعل ما يشاؤ!
العمدهقريبا باذن الله نزف وداع الاجانب وننعم بخيرات بلادي وهذولا مسوين لواحات ومظاهرات شكل الجمس الاسود مامرهم للحين روح علق لواحاتك في بيروت
يجب بيعةوربما التأمينات الاجتماعية مع بعض الشركاء كالمانع يتولون شرائه
الطائر الأزرقمن حقهم يطالبون بحقهم حسب الأنظمة وعبر الجهات الرسمية ولكن يقلون أدبهم ويتلفظون ويتعدون على الأمن فلا وألف لا
مدمرتعليق ٤ و ٥ ،،، واحد يقول اذا جاعو ان شاء الله تجوع وتعرف معنى الحاجه ،،والثاني اكيد انك بزر وجديد على الدنيا لان خير هذول الناس على البلد والعكس صحيح
حرم بالله ان وضعنا الداخلي مزريوقفت على مستشفى سعد . فيه شركات تقنية عملاقة في البلد وشركات خدمية . قسم بالله اذا استمر الحال شهرين ستنهار . المشكلة في الموظفين السعوديين وين يروحون
عبداللهالسوري في المقطع مسوي فيها رجال وينافخ. .وهو في سوريا مدعوس عليه وعلى شرفه بالجزمه القديمة ولايفتح فمه
محمد المالكي2030
زيادفرصة لوزارة الصحة تشتري المستشفى. .بس أهم شيء تنظفة من أبو شكيم الي فيه
فنزوليالاجانب ياكلون سنين من خيرات هالبلد واذا جاعوا سببو مشاكل ماتنتهي
الحقبانيعلم يقول هذه شريكه شخصيه عتبري علم
مدمراكيد من حقهم وزياده بعد والمعروف ان سعد الصانع مديون بملاين ف اكيد لو نحل الموضوع هذا الشهر راح يتكرر في المستقبل لو يتم تاجير المستشفى لشخص يكون افضل
الحمد للهحقهم .. انا موظف لو يتاخر راتبي يومين تنقلب الدنيا حولي من فواتير واقساط ومصاريف وسيارة ووو