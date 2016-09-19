  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

صور وفيديو: أزمة رواتب في مستشفى سعد التخصصي تتسب في إضراب الموظفين عن العمل

19 سبتمبر, 2016 , 22:56 م
صور وفيديو: أزمة رواتب في مستشفى سعد التخصصي تتسب في إضراب الموظفين عن العمل
  • 2٬683
  • 59
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أضرب موظفي مستشفى سعد التخصصي بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية أمس الأحد عن العمل و الأحتجاج للمرة الثالثة بسبب تأخر رواتبهم لأربعة أشهر متواصلة.

الجدير بالذكر أن مستشفى سعد التخصصي يعد من أشهر المستشفيات الخاصة بالمنطقة الشرقية من حيث الكفاءة و البنية التحتية لمبناه الضخم و الذي يتجاوز عدد أسرته 1000 سرير مما دعى إلى إستنفار عدد كبير من المغردين عبر ” التويتر ” حيث عبر بعض الموظفين وأسرهم عن معاناتهم وسوء أحوالهم عبر الهاشتاق الأول الذي يحمل وسم #اضراب_موظفين_مستشفى _سعد ، و الهاشتاق الأخر بأسم #اضراب_موظفين_سعد3 .

041244444

85242424

0135856564



تعليقات ( 59 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 59
    20 سبتمبر, 2016 , 0:15 ص

    تفهم ما تفهم بكيفك

    هو بدأ بمغسلة كبيرة و البافي عليكم!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 58
    20 سبتمبر, 2016 , 0:14 ص

    الى ت ٥٥

    وغيرها الكثير وخاصة اللي معاهم عقود مع شركة عملاقة بالمنطقة يتأخرون عن العماله بالاشهر ومنذ سنوات على هالمنوال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 57
    20 سبتمبر, 2016 , 0:13 ص

    الى ت ٥٣

    لا ما يقدر ينحاش عليه قضايا و ممنوع من السفر بس مع الاسف ماعملوا له حجر املاك واموال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 56
    20 سبتمبر, 2016 , 0:11 ص

    فعلاً كما قيل

    ما بني على باطل فهو باطل، يقولون غسيل السيارات زين. عاد افهموها انتم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 55
    20 سبتمبر, 2016 , 0:10 ص

    ابو سحيم

    شركة المعجل اليوم 20 سبتمبر يعني صار لهم 20 يوم ولا احد استلم راتب حسبي الله عليهم ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 54
    20 سبتمبر, 2016 , 0:09 ص

    محمد

    اولا اعطيهم حقوقهم ومن ثم قول ما تريد لو حرموا راتبك شهر قعدت تولول اتقوا الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 53
    20 سبتمبر, 2016 , 0:09 ص

    توقع كُعشان

    بان التستر وأنكشف المستور ... أتوقع والله أعلم أن المُتستر عليه ( وطبعاً هو صاحب المستشفى ) فلسع وحط رجله وأنحاش بعد ماجمع الغله ,, وورط الأفندي سعد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 52
    20 سبتمبر, 2016 , 0:06 ص

    مجرد رأي

    أريد ان اقول رأيي لكن اسف ياوطني لن يسمعوني ولن تتعافى من الجراح .. اللهم احفظ بلادي وال سعود من كل مكروه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 51
    20 سبتمبر, 2016 , 0:05 ص

    حان الوقت

    لوجود نقابة عمال واتحاد عمال لان وزارة الفشل ضد الموظف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 50
    20 سبتمبر, 2016 , 0:04 ص

    مجرد رأي

    أريد ان اقول رأيي لكن اسف ياوطني لن يسمعوني ولن تتعافى من الجراح .. اللهم احفظ بلادي وال سعود من كل مكروه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 49
    20 سبتمبر, 2016 , 0:02 ص

    مع الجهل يختفي العدل

    من يريد سلب حق الاجنبي والذي الدولة سمحت له بالعمل فهذا انسان غير منصف وسيسلب المواطن مثل ماتفعله المستشفى مع موظفيها. فهالتفكير خطير على المجتمع. اعو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 48
    20 سبتمبر, 2016 , 0:00 ص

    امحق عقول

    ياخذ حقي ولا من يطافع عني حتماً سأخذه بيدي. لان المسؤل عن الدفاع واخذ الحق المسلوب يتباطئ بالحل. الدين امر بالعدل ولم يقل فقط للسعودي وانما لكل عليها!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 47
    19 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    مشاكلهم متراكمة من عام 2009 لذلك لا يستقيم الضل والعود اعوج

    ولا شك ما بني على باطل فهو باطل بعض الاستثمارات للأسف عملاقة لكن أصولها واستثماراتها بنية على تستر والعمل بشكل غير صحيح .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 46
    19 سبتمبر, 2016 , 23:57 م

    زاحف

    عطوهم حقوقهم ابو شكيمه وسفروهم على اقرب طياره والله طالت وشمخت يرفع صوته ويقول أوعك وانت ياحارس الأمن كنك فيل كان صفقته بكف يضيع مستقبله لبناني معفن
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  15. 45
    19 سبتمبر, 2016 , 23:56 م

    كان يا زمان

    ولكن مات المثير بسبب فشله دون ادانته لان من يقف خلفه. فيجب اغلاقه وبيعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 44
    19 سبتمبر, 2016 , 23:55 م

    حجر اسود

    مشكلة والله ... أصبحت الأمور جديه .. والوضع الإقتصادي والمالي شكله مزري شركات ومستشفيات بدأت تفلس ... الله يستر من الجاي .... أخبار ماتبشر بخير
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 43
    19 سبتمبر, 2016 , 23:53 م

    البرقاوي

    مستشفى سعد كان من افضل المستشفيات الخاصه على مستوى الخليج من حيث الجوده ونوع الخدمه الاوروبيه الله يسهل امور الشيخ معن الصانع ويفك ازمته المفروض يدعم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 42
    19 سبتمبر, 2016 , 23:53 م

    هم انتظروا

    بس وزارة الفشل لم تحرك ساكن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 41
    19 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    ابو سليمان

    اصيح وانادي معي من يصيح اقول خففو الاجانب قدر المستطاع قبل فوات الاوان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 40
    19 سبتمبر, 2016 , 23:49 م

    هل تعلم من خلفه

    مستر فايف بيرسنت.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 39
    19 سبتمبر, 2016 , 23:47 م

    والله يحتجون ولا مايحتجون

    يتحمل مشكلتهم من قام باستقدامهم لا والمشكلة جايبهم بعوائلهم ماشاء الله . عليك وياهم يابو سلمان.مثل التجار هذولا هم اللي شفطوا خيرات البلد بدون فأئده .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  22. 38
    19 سبتمبر, 2016 , 23:46 م

    سعيد ملفي

    قرأت خبر في سبق ينتقدون إيران لتأخير رواتب الموظفين واصبحت المشكلة حتى عندنا لم تحلها وزارة العمل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 37
    19 سبتمبر, 2016 , 23:45 م

    الحهات الرسمية

    مغطية عين وفاتحه عين وما تقدر تفتحهم مع بعض لانها صماء صمخاء طرماء من ذوي الاحتياجات الخاصة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 36
    19 سبتمبر, 2016 , 23:43 م

    القانون ان خدمك اول مرة

    حتماً ستلجأ اليه مره اخرى ولكن عندما يخذلك تطبيق القانون من المؤسسة التي من واجبها حمايتك حتماً لن تتفانى وتنتظر لانه تم خذلك مسبقاً و انت تعرف السبب!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 35
    19 سبتمبر, 2016 , 23:41 م

    محمد9696

    خذ ياوزير العمل انت وحماية الاجوز لازم يقال هذا الوزير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  26. 34
    19 سبتمبر, 2016 , 23:40 م

    خلني اشوفكم

    تروح ترجع بضاعه وصاحب المحل يقول ماعندي لك شي وياخذ الفاتورة ورح حاول تثبت انت وياه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 33
    19 سبتمبر, 2016 , 23:39 م

    المشهد ليس بالجديد

    ولقد تكرر على مدى الثلاث سنوات ومن نفس المستشفى و وزارة العمل غاضة النظر بدل ان تضعها تحت المجهر. لكن اعرف من خلفها فيبطل العجب وهذا هو الواقع الحقيقي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 32
    19 سبتمبر, 2016 , 23:38 م

    مواطن محب

    والله عيب اللي صاير رجل مطلوب بالمليارات منذ زمن ليه الدولة ما تسجنة وتتحفظ على أملاكة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 31
    19 سبتمبر, 2016 , 23:37 م

    الحق حق يجب على المستشفى اعطا الموظفين حقوقهم ولا يتدخل القضاء وزراة العمل ويدفع الحق بالقوة القضائيه

    مو على كيف المستشفى يماطل برواتب العاملين يجب صرف رواتبهم فورآ ومحاسب المسؤل عن التاخير ودخاله السجن وتعويض العاملين عن تاخير رواتبهم الحق حق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 30
    19 سبتمبر, 2016 , 23:34 م

    سند

    والقادم ادهى وامر يانايم ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 29
    19 سبتمبر, 2016 , 23:34 م
    عدد التعليقات:13609

    قلم الحقيقه

    هناك جهات رسمية وهناك طرق نظامية كان على هؤلاء اللجوء اليها بدلآ من هذه الأعمال الاستفزازية التي أقدمو عليها من خلال احتجاجاتهم. يجب محاسبتهم وعقابهم.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 28
    19 سبتمبر, 2016 , 23:34 م

    الحق حق يجب على المستشفى اعطا الموظفين حقوقهم ولا يتدخل القضاء وزراة العمل ويدفع الحق بالقوة القضائيه

    لايوجد احد فوق القانون المستشفى غلطان والف غلطان الراتب حق للموظف مثل ماتحاسب الموظف علو التأخر يجب تحاسب نفسك على تاخيرك رواتب الموظفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 27
    19 سبتمبر, 2016 , 23:32 م
    عدد التعليقات:13609

    قلم الحقيقه

    مشاهد مؤسفة جدآ لم يسبق أن شاهدناها داخل الوطن تتمثل في اقدام هؤلاء على الاحتجاج داخل منشأة صحية مسببين فوضى وأعمال غوغائية تنم عن شر داخل نفوسهم.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  34. 26
    19 سبتمبر, 2016 , 23:31 م

    المرجع نايم

    وهي وزارة العمل لم تقم بالدفاع عن المواطن فتعتقدوا انها ستدافع عن الاجنبي. نكتة الموسم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 25
    19 سبتمبر, 2016 , 23:30 م

    مدمر

    اسال الله العلي القدير ان يصيبك يابدر ما اصاب السوري واكثر الي انا متاكد ان ما عندك المتوسط والحقد والجهل الي انت فيه يخليك حقود ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  36. 24
    19 سبتمبر, 2016 , 23:30 م

    لا تقول لي اجنبي

    اي شخص على ارض الوطن نظامي ويعمل له الحق باخذ حقوق بالكامل وهذا تشريع رب العالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 23
    19 سبتمبر, 2016 , 23:30 م

    لا شك رؤوية

    2030 لن تتحقق غير بهذي الطريقة .. فيه تجار للأسف يأكلون البلد تحت جنح الاستثمار والتستر . وبعدين يستخدم الربح في أشياء تضر البلد داخليا وخارجيا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 22
    19 سبتمبر, 2016 , 23:28 م

    يجب التسويه والحل الفوري

    والسبب لان اي تأخر في عمل المستشفى سيضر المراجعين والمستشفيات الاخرى وخاصة يوجد شح بالمواعيد. يجب بيعه ومحاكمة صاحبه المماطل لمدة سنوات في التأخير.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 21
    19 سبتمبر, 2016 , 23:26 م

    لا لا يوجد

    مرجع لان عنده واسطة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 20
    19 سبتمبر, 2016 , 23:25 م

    قلم من ذهب

    يجب محاسبتهم البلد فيه نظام الأفضل أعطاهم حقوقهم التسفير هنالك وزارة العمل لا للفوضىة وتطاول علي رجال الامن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 19
    19 سبتمبر, 2016 , 23:25 م

    هي بس ناس و ناس

    بن لادن و سعودي اوجيه في حالة شبه افلاس وهذا قاعد يتمخطر. فمن خلفه. ان كنت تعلم فتلك مصيبه وان كنت لا تعلم فالمصيبه اعظم. شد له واقطع له و هكذا يستمر!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 18
    19 سبتمبر, 2016 , 23:24 م

    يوجد مرجع حكومي أمني قضائي يستطيعون من خلاله الشكوى لكن كذا غلط❌غلط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 17
    19 سبتمبر, 2016 , 23:24 م

    بدر

    أخس يالزلمه يالسوري ينفخ طقعان أيه الله يخلي بلدنا اللي خلاك تنافخ علينا يالجزمه نسيت الشحاطه على قفاك بسوريا نسيييت نسيت وشلون الذل والخنوع وتاكل ترا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  44. 16
    19 سبتمبر, 2016 , 23:23 م

    قال انظمة

    والله ما تستحي اربع شهور وتقول انظمة. عيب عليك تجيب طاري الانظمة لانها لا تطبق مع من خلفه ظهر يحميه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 15
    19 سبتمبر, 2016 , 23:22 م

    صراحه @

    مينفع لكم الاكذا ولا تكتب ولاتلطم ولاتصيح فهذا مؤثر عليك لاكن تظرب عن العمل هذا يهز اركان المنشئه لاكن كيف الصغار هم الي تتاخررواتهم والكبارولاتتاخر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 14
    19 سبتمبر, 2016 , 23:21 م

    فشل و افشل المستشفى معه

    طبعاً لان معه مستر ٥٪‏ فساكتين عنه وهذا هو الواقع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 13
    19 سبتمبر, 2016 , 23:20 م

    في غياب العمل

    وغياب نقابة و اتحاد العمال فلهم الحق فعل ما يشاؤ!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 12
    19 سبتمبر, 2016 , 23:19 م

    العمده

    قريبا باذن الله نزف وداع الاجانب وننعم بخيرات بلادي وهذولا مسوين لواحات ومظاهرات شكل الجمس الاسود مامرهم للحين روح علق لواحاتك في بيروت
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  49. 11
    19 سبتمبر, 2016 , 23:18 م

    يجب بيعة

    وربما التأمينات الاجتماعية مع بعض الشركاء كالمانع يتولون شرائه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 10
    19 سبتمبر, 2016 , 23:16 م

    الطائر الأزرق

    من حقهم يطالبون بحقهم حسب الأنظمة وعبر الجهات الرسمية ولكن يقلون أدبهم ويتلفظون ويتعدون على الأمن فلا وألف لا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 9
    19 سبتمبر, 2016 , 23:13 م

    مدمر

    تعليق ٤ و ٥ ،،، واحد يقول اذا جاعو ان شاء الله تجوع وتعرف معنى الحاجه ،،والثاني اكيد انك بزر وجديد على الدنيا لان خير هذول الناس على البلد والعكس صحيح
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  52. 8
    19 سبتمبر, 2016 , 23:12 م

    حرم بالله ان وضعنا الداخلي مزري

    وقفت على مستشفى سعد . فيه شركات تقنية عملاقة في البلد وشركات خدمية . قسم بالله اذا استمر الحال شهرين ستنهار . المشكلة في الموظفين السعوديين وين يروحون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 7
    19 سبتمبر, 2016 , 23:10 م

    عبدالله

    السوري في المقطع مسوي فيها رجال وينافخ. .وهو في سوريا مدعوس عليه وعلى شرفه بالجزمه القديمة ولايفتح فمه
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  54. 6
    19 سبتمبر, 2016 , 23:07 م

    محمد المالكي

    2030
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  55. 5
    19 سبتمبر, 2016 , 23:05 م

    زياد

    فرصة لوزارة الصحة تشتري المستشفى. .بس أهم شيء تنظفة من أبو شكيم الي فيه
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  56. 4
    19 سبتمبر, 2016 , 23:04 م

    فنزولي

    الاجانب ياكلون سنين من خيرات هالبلد واذا جاعوا سببو مشاكل ماتنتهي
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  57. 3
    19 سبتمبر, 2016 , 23:03 م

    الحقباني

    علم يقول هذه شريكه شخصيه عتبري علم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  58. 2
    19 سبتمبر, 2016 , 23:01 م

    مدمر

    اكيد من حقهم وزياده بعد والمعروف ان سعد الصانع مديون بملاين ف اكيد لو نحل الموضوع هذا الشهر راح يتكرر في المستقبل لو يتم تاجير المستشفى لشخص يكون افضل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  59. 1
    19 سبتمبر, 2016 , 23:01 م

    الحمد لله

    حقهم .. انا موظف لو يتاخر راتبي يومين تنقلب الدنيا حولي من فواتير واقساط ومصاريف وسيارة ووو
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم