صور وفيديو: أزمة رواتب في مستشفى سعد التخصصي تتسب في إضراب الموظفين عن العمل

صحيفة المرصد: أضرب موظفي مستشفى سعد التخصصي بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية أمس الأحد عن العمل و الأحتجاج للمرة الثالثة بسبب تأخر رواتبهم لأربعة أشهر متواصلة.

الجدير بالذكر أن مستشفى سعد التخصصي يعد من أشهر المستشفيات الخاصة بالمنطقة الشرقية من حيث الكفاءة و البنية التحتية لمبناه الضخم و الذي يتجاوز عدد أسرته 1000 سرير مما دعى إلى إستنفار عدد كبير من المغردين عبر ” التويتر ” حيث عبر بعض الموظفين وأسرهم عن معاناتهم وسوء أحوالهم عبر الهاشتاق الأول الذي يحمل وسم #اضراب_موظفين_مستشفى _سعد ، و الهاشتاق الأخر بأسم #اضراب_موظفين_سعد3 .