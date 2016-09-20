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شاهد .. الأمير خالد الفيصل يستمر بالتصفيق الحار عقب السلام الوطني رغم توقف الحضور

20 سبتمبر, 2016 , 3:39 ص
شاهد .. الأمير خالد الفيصل يستمر بالتصفيق الحار عقب السلام الوطني رغم توقف الحضور
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردّة فعل أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بعد الفراغ من السلام الوطني خلال حفل تدشين مشروع التكامل الحقوقي .

حيث أوضح الفيديو استمرار الفيصل في التصفيق وذلك بالرغم من انتهاء الجميع ، مما أجبرهم على معاودة التصفيق تجاوباً معه

كما رأى البعض أنّ ردّة فعل الأمير جاءت تعبيراً منه بالفرح والفخر بعد الفراغ من موسم الحج، الذي شهد نجاحاً كبيراً شهد به الجميع.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    20 سبتمبر, 2016 , 4:06 ص

    راصد

    نشمي ورجال
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  2. 4
    20 سبتمبر, 2016 , 4:06 ص

    راصد

    👏🏿👋👋👋👋👏🏿👋👏🏿👋👏🏿✌🏾
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  3. 3
    20 سبتمبر, 2016 , 4:02 ص

    سامية خالد

    الله يحفظك ياسمو الامير خالد بن فيصل امير الوطنية والحكمة اسد ابن اسد شاعر وامير وفارس ورسام الله يسلمك ويحفظك من كل شر نحبك وندعو لك
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  4. 2
    20 سبتمبر, 2016 , 3:57 ص

    محمد الرويلي.

    لكل من ساهم بجهد أو رأي أو مساعدة في سبيل القيام بخدمة ضيوف الرحمن وشكراً لكل من ساهم بنجاح حج هذا العام ...
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  5. 1
    20 سبتمبر, 2016 , 3:52 ص

    سعد بن فهد

    حفظك الله يابو بندر
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