إلحاق الدارسين على حسابهم الخاص في أمريكا بالبعثة

صحيفة المرصد-واس: حرصًا من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على تلمّس احتياجات المواطنين والمواطنات، والاهتمام بقضاياهم، فقد زف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود البشرى للطلبة والطالبات في الولايات المتحدة الأمريكية بأن مقامه الكريم – يحفظه الله – أمر بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حاليًّا على حسابهم الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ممن أنجزوا الساعات المسموح بها للالتحاق بعضوية البعثة، أو ممن بدأوا الدراسة الأكاديمية في جامعات موصى بها وفي التخصصات المعتمدة في البرنامج ولم ينجزوا الساعات المسموح بها للالتحاق بالبعثة.

وقال سمو ولي العهد خلال استقباله في مقر إقامته بنيويورك مساء اليوم عددًا من الطلاب والطالبات المتميزين علمياً في مختلف المجالات بأفضل خمس جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية :” أنا سعيد جدا بتفوقكم ، والوطن بخير مادام أنتم أبناؤه .. أنتم ثروة الوطن ، والوطن بحاجة لكم ، وأنتم بهذا المكان خير من يمثله ، ونسأل الله عز وجل أن يعينكم على تحمل المسؤولية الآن وفي المستقبل”.

من جانبهم رفع الطلبة والطالبات شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده على ما يحظون به من اهتمام ورعاية ودعم مستمر أسهم بحمد الله بتفوقهم وتميزهم.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن، والملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور محمد عبدالله العيسى.