بالفيديو: شاهد كيف أحبطت “الداخلية” خطة “داعش” لتفجير أهم أنبوب نفط بالمملكة

صحيفة المرصد: سعت خلايا داعش التي أعلنت المملكة، الاثنين، عن إحباط عملياتها الإرهابية، إلى تفجير أنبوب نفط بمحافظة الدوادمي، ويقع هذا الأنبوب شمال قريتي لبخة وحويتة بمحافظة الدوادمي على بعد 300 كلم شمال غرب المدينة.
ونجحت سلطات المملكة المعنية في كشف هذا المخطط، وتفصيلاً فقد تلقى المنفذ من خلال وسيط العمليات في سوريا تعليمات نقلها للداخل باختيار أحد المنشآت النفطية في السعودية، ومن ثم استهدافها، عبر وضع عبوة ناسفة في نقطة محددة بالأنبوب، بحسب “العربية.نت”.
وفي هذه العملية التي كان من المخطط تنفيذها، تم تكليف كل من الموقوف عقاب العتيبي، وهو الذي قبض عليه لاحقاً في مواجهة في بيشة، وعادل المجماج الذي قتل بوادي النعمان في مكة المكرمة، والموقوف خالد المالك الذي تمثلت مهمته بالتواجد في الموقع ورصد نتائج التفجير.
وتعتبر خطوط النفط “شرق غرب” كما يطلق عليها، من أهم البرامج الاستراتيجية لخارطة النفط في السعودية، وتزود منصات التصدير على البحر الأحمر والخليج العربي. كما تزود العديد من المصافي الممتدة على طول هذا الخط.
وتصل الطاقة الاستيعابية إلى خمسة ملايين برميل، وارتفعت إلى سبعة ملايين برميل، وتعادل نظريا 10.2 مليون برميل، وهو ما يعادل دخل ضخ المملكة يومياً من النفط.
ومع الكشف عن المحاولة الفاشلة لاستهداف النفط في السعودية يتساءل كثيرون عن المستفيد، خصوصاً أن هذا القطاع الحيوي هو لخدمة السعوديين وتنميتهم، وتأمين قطاعات الصحة والتعليم وغيرها، إضافة إلى خدمة الحج.
تعليقات ( 29 )
ليس الا !!!ابناء الفرس المجوس وصلوا لبلادنا لتخريب منشأتنا
عدد التعليقات:2507
ابن الوطنههههه ربي يسعدك يا حقباني
الحقبانيعلم ابن الوطن ؟؟؟شيء عجيب خالد الهالك سوري و يسرح و يمرح بين المدن ؟؟؟ ليش منعمل مثل اميركيه نصيده كم نصيد فاره بطائر بدون بشرط يكون سائق حقباني عل
77يا تعليق 6 المفروض يجيبون ******* و المفروض يعاقبونهم بالاعدام ليكون عبره لكل داعشى
علي العمريمخالف
نجم الحدادحسبنا الله عليهم لو كانوا مسلمين صحيح كانوا ورونا جهادهم المزعوم ضد الفرس المجوس ولكن هم مجرد عقول غبيه ممسوخه ! كيف تسعى لدمار بلدك اللي افضاله عليك
راعي الثانيهوش يستفدون لا فجرو كيف يطاوعون اعداء الوطن ودي ادخل في عقولهم المريضه وعرف كيف يفكرون تحمدو ربكم على بالنعمه وخلي شيبانكم يعلمونكم كيف كانو عايشين
عبدالله بن محمدلدي يقين بان هذا الارهاب المنظم يدار من دول ذات ثقل في العالم لانها دول برغماتيه وليس لها مبادي سوى مصالحها ولكن الالم ان يستخدمون شباب الامة في الحرب
علي العمرياللهم. احفظ. هذا. البلد. يا ليت********
عدد التعليقات:2507
ابن الوطنشيء عجيب خالد الهالك سوري و يسرح و يمرح بين المدن
عدد التعليقات:2507
ابن الوطنالدعاء لايجيب و لا يودي لابد من سحق الزيدي و السوري لعنهم الله اولاد لطفية الخميني الشاذ
عدد التعليقات:9897
برق الحرم(((((((( عــــــــــــــاجل .........تأكد سلامة الطائر ولله الحمد .......والخطوط السعودية تؤكد إنذارا خاطئا تسبب بعزل الطائرة في مانيل)))))
اليوسياللهم ان هؤلاء الدواعش سعوا في الارض فساداً باسم الدين والدين منهم برآء اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم وفرق جمعهم 🌹
عدد التعليقات:9897
برق الحرم((((((عـــــــــــــــاجل ...... ابعاد طائرة سعودية ...... في مطار مانيلا .... بعد بلاغ من قائدها بوجود .... تهديد أمني ))))))
عدد التعليقات:2507
ابن الوطنحنا في حالة حرب و الأعداء يتجولون ف البلد بكل حريه حتى بالمناطق النائيه و لا حياة لمن تنادي
فاهم اللعبةالحمد لله والشكر له لا بارك الله فيهم ودي اسال عن هالخبلان بيضحكو عليهم هالروافظ حسبنا الله ونعم الوكيلا
ابن البلدسؤال لهذا الداعشي لو تم التفجير من المستفيد من هذا ؟ من المتضرر من هذا .سبحان الله لاتكونون اداة لا عداءكم من الروافض والكفرة ... شغلوا عقولكم أفيقوا
ابو امتنانيجب تكثيف المحاضرات في المدارس في جميع مراحلها عن الارهاب وبالذات ماتقوم به هذه الدوله المسخ ليكون ابنائنا على علم بما يحاك ضد بلدنا فنحن مستهدفون
عدد التعليقات:9897
برق الحرم((((((بوركت الايادي ......بوركت الايادي ......بوركت الايادي ))))))
عدد التعليقات:8237
اللامي10( ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله )
عدد التعليقات:8237
اللامي10الحمدلله الذي رد كيدهم في نحرهم وأبطل مخططهم
[email protected]مخالف
Nasser7777مبزره جايه تعلمنا كيف نعيش باوطانا هذولي عبيد لداعش والفرس المفروض يجيبون اهلهم ويربونهم بعد اغلبهم اهلهم يدرون عن انحراف عيالهم
Talalوطن لانحمية لانستحق العيش فيه دام عزك ياوطن 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
Talalحسبي الله عليهم الله يحفظ بلادي المملكة العربية السعودية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 وملكنا الغالي سلمان بن عبدالعزيز الشعب السعودي
احمداللهم من أراد ببلادنا سوءا فأحبط مسعاه وخذه أخذ عزيز مقتدر
عدد التعليقات:591
عاشق وطنهلا نستطيع الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك التي لا ترد ولا تصد اللهم ارسل عليهم طيرا بابيل
عنادمخالف