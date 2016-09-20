مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة إسقاط العقوبة عن عبداللطيف بخاري!

صحيفة المرصد: قال مصدر مسؤول بالاتحاد السعودي لكرة القدم السعودي إنه ليس هناك نية لإلغاء إصدار العقوبة بحق عضو مجلس إدارة الاتحاد، الدكتور عبداللطيف بخاري.

وبحسب صحيفة “الرياض” فقد قال المصدر: “لا صحة لهذا الخبر، وينتظر مجلس الادارة التوصية الخاصة بالعقوبة من لجنة الانضباط بعد نهاية التحقيقات مع البخاري بخصوص تغريداته المسيئة لاتحاد الكرة والهلال وتصريحات ضد النصر والهلال”.

وأضاف المصدر: “الكل يعلم أن بخاري يعمل ضمن المنظومة الرياضية وسيتم التعامل معه تماما كما هو الفعل مع أي رياضي آخر يخطىء ويجب ألا يمر خطأه مرور الكرام، فكيف بخطأ جسيم بحجم خطأ بخاري ولا يمكن الرضوخ لأي وساطات؟”.

وكان بخاري اتهم ناديي النصر والأهلي بالحصول على بطولة الدوري من خلال ترتيبات خاصة، والنية لممارسة العمل ذاته مع نادي الهلال الموسم الحالي.