بالصور..أمام الملك.. السفراء المعينون لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم

صحيفة المرصد-واس:تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهم: الأستاذ أسامة بن محمد الشعيبي السفير المعين لدى جمهورية إندونيسيا، والأستاذ عادل بن عبدالرحمن بخش السفير المعين لدى جمهورية البرتغال، والأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الداوود السفير المعين لدى جمهورية جيبوتي، والأستاذ عبدالعزيز بن حمود الزيد السفير المعين لدى مملكة السويد، والأستاذ فهد بن معيوف الرويلي السفير المعين لدى مملكة الدنمارك، والأستاذ عبدالله بن فالح العرجاني السفير المعين لدى جمهورية أثيوبيا، والأستاذ محمد بن منصور المالك السفير المعين لدى جمهورية تنزانيا، والأستاذ محمد بن عبدالغني خياط السفير المعين لدى جمهورية كينيا، والأستاذ عبدالعزيز بن محمد البادي، السفير المعين لدى جمهورية طاجيكستان، والدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي السفير المعين لدى جمهورية بوركينافاسو، والدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل السفير المعين لدى المقر الأوروبي في جنيف، والأستاذ مسعود بن علي العرابي الحارثي السفير المعين لدى جمهورية مالي، والأستاذ سهل بن مصطفى عرقسوس السفير المعين لدى جمهورية اتحاد ميانمار، قائلين ( بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ، ثم لمليكي ووطني ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

بعد ذلك تشرف كل من السفير المعين لدى جمهورية السودان الأستاذ علي بن حسن جعفر، والسفير المعين لدى جمهورية رومانيا الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العيفان، والسفير المعين لدى الجمهورية التونسية الأستاذ محمد بن محمود العلي، والسفراء الذين أدوا القسم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.

ثم استمع السفراء إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، سائلاً الله سبحانه أن يعينهم على أداء مهامهم، ويوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم وشعبهم.

حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.