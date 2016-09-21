المري مهندس إرهاب.. رصدته وزارة الداخلية و أبطلت متفجراته

صحيفة المرصد: ظهر اسم الإرهابي عبدالرحمن فارس عامر المري أحد الموقوفين المعلن عنهم من قبل وزارة الداخلية أمس الأول (الإثنين) كمهندس للفشل، إذ منيت كل مخططاته بالفشل الذريع بفضل من الله ثم باليقظة الأمنية التي نجحت في كشفه والإطاحة به.

والمري مهندس الخلايا الإرهابية العنقودية أوكلت له مهمة تنفيذ مخطط استهداف مدينة تدريب الأمن العام التي خرجت منذ فترة قليلة أكثر من 4600 طالب متدرب، إضافة إلى عملية اغتيال أحد منسوبي وزارة الدفاع من خلال زرع عبوة ناسفة أسفل سيارته أثناء وقوفها أمام منزله. كما رصد المري مركبات خاصة بثلاث شخصيات عسكرية تمهيدًا لاغتيالهم، وخطط وقام بأعمال مسح الطريق لعملية تفجير النقطة التفتيشية في طريق الحاير، التي نفذها عبدالله الرشيد، الذي قام بقتل خاله العقيد راشد الصفيان في آخر يوم من شهر رمضان المبارك 1436.

و وفقا لحصيفة “عكاظ” ,يعد المري ضلعا أيضا في محاولة فاشلة لتفجير سيارة أحد رجال الأمن في حي العزيزية في الرياض، إذ لم تنفجر العبوة الناسفة نتيجة خطأ في دائرة الاتصال الكهربائي، كما تورط في عملية نفذها أسامة الراجحي بعد أن قام باغتيال إحدى الشخصيات الأمنية عن طريق مسدس كاتم للصوت.

ونفذ المري أدوارا متنوعة بين التنسيق والمراقبة واختيار الأهداف والمسح الأرضي لعناصر التنظيم، وكانت من أبرزها العملية الفاشلة التي حاول التخطيط لها باستهداف أنبوب نفط في محافظة الدوادمي.

وعلى رغم حصول المري على الأسلحة والمتفجرات في انتظار ساعة الصفر إلا أن ضربة أمنية استباقية قصمت ظهره وأسقطته وأنقذت المجتمع من شروره.