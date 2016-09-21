صحيفة المرصد: أصدرت محكمة الخبر،حكما تعزيريا بالسجن 3 أشهر و70 جلدة على دفعتين لعاملي نظافة وممرض بمستشفى خاص بالخبر في قضية اختفاء جثمان طفل «حديث الولادة» اثر قيامهم برميه في حاوية «القمامة» اعتقادا أنه نفايات طبية.
وبحسب صحيفة “اليوم” ,أوضح والد الطفل صالح العيد أن محكمة الخبر اصدرت حكمها بعد إقرار عاملي نظافة وممرض بتسببهم في اختفاء جثمان الطفل نتيجة قيامهم برميه في حاوية «القمامة» ظنا منهما أنه نفايات طبية بغير قصد وكان خطأ الممرض الذي وضعه في أكياس ذات لون يختص بالنفايات الطبية وليس أكياس خاصة بالجثامين، مبينا أن القاضي أدان العاملين بالمستشفى الخاص بالجريمة وأصدر حكما بسجنهم 3 أشهر والجلد سبعين جلدة نتيجة الإهمال، واحالة مطالبة أسرة الطفل المتوفى للمستشفى بالتعويض المالي إلى جهات الاختصاص في الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية للنظر فيما يوافق النظام حسب اللجان الشرعية.
وأكد الناطق الإعلامي في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أسعد سعود أن المواطن تقدم بشكوى رسمية أحيلت في نفس اليوم إلى الإدارات المعنية لتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، وصدر توجيه عاجل من المدير العام الدكتور صالح السلوك بتأجيل سفر الأطباء وذوي العلاقة فيما حدث، لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق النظامي.
وتعود القضية الى عدة اشهر ماضية عندما اتصل المستشفى بوالد الطفل ليخبره بوفاته قبل مرور 24 ساعة على ولادته، وتوجه للمستشفى لاستلام أوراق الدفن،إلا أنهم ابلغوه عند حضوره بفقدان جثمان طفله، مبينا أنه انتظر لساعات طويلة لاستلام الجثمان، الا ان المستشفى رفض تسليمه أي محضر بفقد الجثمان، وتم بعد ذلك إبلاغ شرطة الخبر ورفع شكوى للشؤون الصحية بالواقعة، وعلى أثر ذلك أحالت شرطة الخبر القضية المرفوعة من والد طفل ضد المستشفى الخاص بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة طفله «حديث الولادة» وفقدان جثمانه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية، بعد أن وقف العديد من محققي الجهات الحكومية ممثلة بالشرطة والصحة والمباحث على الواقعة.
ممرض وعامل نظافة بمستشفى خاص بالخبر يلقيا مولود في حاوية قمامة
صحيفة المرصد: أصدرت محكمة الخبر،حكما تعزيريا بالسجن 3 أشهر و70 جلدة على دفعتين لعاملي نظافة وممرض بمستشفى خاص بالخبر في قضية اختفاء جثمان طفل «حديث الولادة» اثر قيامهم برميه في حاوية «القمامة» اعتقادا أنه نفايات طبية.
تعليقات ( 35 )
بدراناللي يقول ايران السبب غلطان .هذي حركات داعش
ابوشيخهتعليق (29) يقول ودي اصدق بس قوية ؟؟ تصدق ولا تزكي المهم صار ونتهى
ابوشيخهقال رسول وقد جرت سنة الله في خلقة أن من دوام على شي مات عليه ومن مات على شي يبعث عليه ايران تدعم الفساد والدمار بين الامم وجعلت هذان شريكان في الفساد
ابوشيخهتعليق يقول لا يكون ايران السبب ؟ نعم ايران السبب ودليل أن ايران هي من تدعم الفساد في الارض وهذا الى سواه الممرض والعامل فساد تعلموا الفساد من ايران
اكشنودي اصدق ... بس قوووية
25خلااااص غثيتونا بإيران سماجه
جنوبيه *امرنا ديننا نكرم النفس حتى بعد ااموت كيف يرتاحو. البشر ذولا. لما. رموووه عبالهم نفاياات!!!؟؟؟؟؟؟لاكن قولو استهتار ووضعف الدين بنفوسهم
متابع ومهتمالدكتور صالح السلوك الزهراني أنت مسؤل قبل كل شيء أمام الله فحاسب المقصر قبل أن تحاسب
جنوبيه *سبحان الله ضنوو انه نفايات. باي عقل تريدوننا تصديق كلامكم والتبرير لهم حسبي الله
ابوشيخهقلم القاهرة المصري ابوريحه يقول الدواعش لا يحترمون الوطن انت في الاول أحترم نفسك تهاجم اسيادك السعوديين وتنعتهم *** والان تتغنى بالاخلاق يـ ****
ابوشيخهرسول الله (ص) يقول الرفق بالحيوان فكيف بـ إنسان يرمونه في القمامة ؟ عشان تعرفون وين وصلنا من الاستهتار بعقول الناس مانقول الا حسبي الله ونعم الوكيل
سموالمشكله انا الأب بصير يعاني نفسين وجيه جميع لأمراض الي ماتتوقع من جميع الجهات المعنية بروح المحكمه يحصل القاضي كل يوم غايب وزارة الصحة تمطيل للقظيه
سموالمشكله انا الأب بصير يعاني نفسين وجيه جميع لأمراض الي ماتتوقع من جميع الجهات المعنية بروح المحكمه يحصل القاضي كل يوم غايب وزارة الصحة تمطيل للقظيه
رويليهيمكن الولدعايش
الى شبخه او ام شيخه انا والله قانع من الاسم****الدواعش لعنهم الله لا يحترمون الوطن....
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°لماذا شيوخنا الأفاضل يحكمون عليهم ٣ شهور فقط والله حرام اقل شي عشر سنين .نعم تلاعب بالنفس التى حرمها الله الا بالحق 😒😒
ابوشيخهوانت يـ قلم القاهرة ***** مسوي أن يهمك أمر المواطن السعودي وتهاجمهم وتنعتهم**** ؟؟ والان تتباكى على السعودي يـ ***
○°(عنوبة)○°ما نسمع بهذه القصص الا في ا******
مبغض الدواعشبكل بساطه ووقاحه.ضنا منهم انه نفايات طبيه...مولود وزنه اثنين كيلو ونصف تضنا انه نفايات طبيه ....خافو ربكم ياعالم ...حسبي الله ونعم الوكيل فيكم......
عدد التعليقات:13703
قلم الحقيقهطبعآ المستشفى الخاص لازال يعمل ولم يعاقب ولم توجه له أي تهمة اهمال وتقصير.طبعآ المولودالذي تم رميه في القمامة مجرد قطو ليس له أهمية تذكر.يازمن العجايب
22sa0461*** هل حصلو جثة المولود ولا فيها غموض يمكن الطفل حي
عدد التعليقات:13703
قلم الحقيقهقمة الاستخفاف وعدم الاكتراث والمبالاة بالمواطن السعودي في مواطنته وخدمته داخل وطنه.قصص لانسمعها الا هنا ولو حصلت في مكان آخر لقامت الدنيا ولم تقعد.
ابوشيخهمخالف
الهمدانيممرض وعامل نظافة بمستشفى خاص بالخبر يلقيا مولود في حاوية قمامة*****
ام الغالياستغفر الله بالاستهتار والاهمام طفل وش جابه لنفايات الطبيه حتي الارواح يلعب فيها مالها احترام
ابوشيخهخاف ربك يـ قاضي أيش ثلاث أشهر ؟ هؤلاء لا يقل حكمهم عن خمس سنوات وجلدهم امام الناس كل اسبوع وبعد انتهاء الحكم سفروهم
فارس الزهرانيهذا هو الاستهتار ويجب انزال اشد العقوبه ثم تسفيرهم خروج نهائي بدون مستحقات ماليه
عناد1/ طالب ياحبيبي طالب اللين يخدر راسك
عنادالخافي اعظم
عدد التعليقات:1
بلادي زويناالعقاب ليسى في مستوى الأهمال و التسيب ،،،، نطالب برفع العقاب .
555اخس . لم تسلم حتى الارحام