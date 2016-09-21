ممرض وعامل نظافة بمستشفى خاص بالخبر يلقيا مولود في حاوية قمامة*****

صحيفة المرصد: أصدرت محكمة الخبر،حكما تعزيريا بالسجن 3 أشهر و70 جلدة على دفعتين لعاملي نظافة وممرض بمستشفى خاص بالخبر في قضية اختفاء جثمان طفل «حديث الولادة» اثر قيامهم برميه في حاوية «القمامة» اعتقادا أنه نفايات طبية.

وبحسب صحيفة “اليوم” ,أوضح والد الطفل صالح العيد أن محكمة الخبر اصدرت حكمها بعد إقرار عاملي نظافة وممرض بتسببهم في اختفاء جثمان الطفل نتيجة قيامهم برميه في حاوية «القمامة» ظنا منهما أنه نفايات طبية بغير قصد وكان خطأ الممرض الذي وضعه في أكياس ذات لون يختص بالنفايات الطبية وليس أكياس خاصة بالجثامين، مبينا أن القاضي أدان العاملين بالمستشفى الخاص بالجريمة وأصدر حكما بسجنهم 3 أشهر والجلد سبعين جلدة نتيجة الإهمال، واحالة مطالبة أسرة الطفل المتوفى للمستشفى بالتعويض المالي إلى جهات الاختصاص في الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية للنظر فيما يوافق النظام حسب اللجان الشرعية.

وأكد الناطق الإعلامي في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أسعد سعود أن المواطن تقدم بشكوى رسمية أحيلت في نفس اليوم إلى الإدارات المعنية لتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، وصدر توجيه عاجل من المدير العام الدكتور صالح السلوك بتأجيل سفر الأطباء وذوي العلاقة فيما حدث، لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق النظامي.

وتعود القضية الى عدة اشهر ماضية عندما اتصل المستشفى بوالد الطفل ليخبره بوفاته قبل مرور 24 ساعة على ولادته، وتوجه للمستشفى لاستلام أوراق الدفن،إلا أنهم ابلغوه عند حضوره بفقدان جثمان طفله، مبينا أنه انتظر لساعات طويلة لاستلام الجثمان، الا ان المستشفى رفض تسليمه أي محضر بفقد الجثمان، وتم بعد ذلك إبلاغ شرطة الخبر ورفع شكوى للشؤون الصحية بالواقعة، وعلى أثر ذلك أحالت شرطة الخبر القضية المرفوعة من والد طفل ضد المستشفى الخاص بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة طفله «حديث الولادة» وفقدان جثمانه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية، بعد أن وقف العديد من محققي الجهات الحكومية ممثلة بالشرطة والصحة والمباحث على الواقعة.