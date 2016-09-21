بالفيديو: مواطن يكشف سر تربيته ذئاباً عربية في منزله بعد أن روّضها ويوضح: أصبَحَت تلهو مع أطفالي!

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مواطناً بمدينة تربة في منطقة حائل يربي عدداً من الذئاب العربية في منزله بمحمية خاصة، بحسب الفيديو.
وفي الفيديو الذي أعدته وبثّته قناة العربية إن المواطن الذي يدعى طلال الشمري يقضي وقته في اللهو مع الذئاب برفقة أطفاله دون خوف منها بعد أن تمكن من ترويضها.
وأضاف الشمري أنه تمكن من ترويض بعض الذئاب التي اصطادها حتى أصبحت تفعل ما يقول، مشيرا إلى أنه لا يربيها لأجل مكسب مالي أو مادي.
ويبيّن الفيديو المواطن الشمري وهو يلهو مع الذئاب، التي تخلت عن شراستها، وأصبحت صديقة له كما يقوم أحد أطفاله بإطعامها دون الشعور بالخوف، والتي وصفها التقرير بالهواية المحفوفة بالمخاطر لأنها مبنية على صداقة مع الذئب العربي الذي يعد من أكثر الحيوانات شراسة ودهاءاً.
تعليقات ( 6 )
عدد التعليقات:1
بلادي زويناوحش يربي قطيع من الوحوش المفترسة ،، هلا بالطنايا السناعيس .
سامية خالدصحيح يلعبون مع اطفالك بكرة ياكل اطفالك مدربين اسود على مستوى عالي من التدريب اكلوهم اسود اليوتيوب مليان واخرها المدربة المصرية الي هجم عليه الاسود
77يا تعليق 2 ليس كل الشبر ينقلبون وحوش كاسره بس ****
22sa0461(الذئاب، التي تخلت عن شراستها، وأصبحت صديقة ) العداوة سببها الجوع
ابو سليمانحتى الانسان اذا كان شبعان ياحليله اخلاق واليف ولكن لو يجوع اقتلب وحش كاسر سوف يسرق او يقتل على شان يعيش انتبه لنفسك وتبقى الذيابه ذيابه
ولد بلاديذيب صغير خله يكبر تعرف الذيب هههه