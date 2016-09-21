مناصح موظفة البنك يصف نفسه بـ“المحلل السياسي ”ويدعو دول الخليج للتحالف مع داعش!

صحيفة المرصد: نفى المتهم السعودي – ناصح موظفة إحدى البنوك السعودية – تهمة تأييد تنظيم داعش التي تم توجيهها له، وقال إنه لا يتفق مع التنظيم عقائديا، ولكنه يتفق في دائرة صناعته العسكرية.

واعترف المدعى عليه أمام القضاء بأنه خالط سياسيين سودانيين خلال زيارته لتلك الدولة بغرض التجارة، ومن هنا جاء اهتمامه بالسياسة، وانخراطه في المنتديات السياسية على الانترنت، واصفا نفسه بـ “محلل سياسي وعسكري”، بحسب موقع “مكة”.

وقالت التقارير إن المدعى عليه بدأ الجلسة في حالة من التشنج رافضا التواجد الإعلامي في قاعة المحكمة.

وتشير أوراق القضية إلى أن المتهم سبق أن راجع مستشفى الأمل للصحة النفسية في شهر جمادى الأولى العام الماضي، وهي الزيارة الثانية لتلك المصحة عقب 10 سنوات من الزيارة الأولى.

وأوضح المدعى عليه بأنه يعاني من «رهاب حاد» كان سببا في تقديمه التقاعد من عمله السابق في مستشفى الرس.

وأقر المدعى عليه بالاعترافات الواردة في دفتر التحقيقات، مفيدا بأنه لا يحيد عنها، وأنها تمت بمحض إرادته، ممتدحا المحقق الذي تولى التحقيق معه في القضية، قائلا إنه تعامل معه «معاملة رجل»، فيما أقر بصحة التغريدات المكتوبة في حسابه على «تويتر»، ولكنه أوضح أن بعضها جاء على شكل ردود على تغريدات، ولا يمكن له أن يحكم بسياقات الموضوع قبل الرجوع إلى التغريدة الأصلية التي جاء رده عليها.

وفي نهاية الجلسة طلب المدعى عليه من القاضي إصدار حكمه الذي يراه دون العودة إليه، مؤكدا أنه يقبل بأي حكم سيصدر عليه، بيد أنه طالب بتطبيق المادة 21 ، والتي تسقط نصف مدة محكوميته، أو تكتفي بمدة السجن التي قضاها منذ توقيفه.