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مناصح موظفة البنك يصف نفسه بـ“المحلل السياسي ”ويدعو دول الخليج للتحالف مع داعش!

21 سبتمبر, 2016 , 15:18 م
مناصح موظفة البنك يصف نفسه بـ“المحلل السياسي ”ويدعو دول الخليج للتحالف مع داعش!
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صحيفة المرصد: نفى المتهم السعودي – ناصح موظفة إحدى البنوك السعودية – تهمة تأييد تنظيم داعش التي تم توجيهها له، وقال إنه لا يتفق مع التنظيم عقائديا، ولكنه يتفق في دائرة صناعته العسكرية.

واعترف المدعى عليه أمام القضاء بأنه خالط سياسيين سودانيين خلال زيارته لتلك الدولة بغرض التجارة، ومن هنا جاء اهتمامه بالسياسة، وانخراطه في المنتديات السياسية على الانترنت، واصفا نفسه بـ “محلل سياسي وعسكري”، بحسب موقع “مكة”.

وقالت التقارير إن المدعى عليه بدأ الجلسة في حالة من التشنج رافضا التواجد الإعلامي في قاعة المحكمة.

وتشير أوراق القضية إلى أن المتهم سبق أن راجع مستشفى الأمل للصحة النفسية في شهر جمادى الأولى العام الماضي، وهي الزيارة الثانية لتلك المصحة عقب 10 سنوات من الزيارة الأولى.

وأوضح المدعى عليه بأنه يعاني من «رهاب حاد» كان سببا في تقديمه التقاعد من عمله السابق في مستشفى الرس.

وأقر المدعى عليه بالاعترافات الواردة في دفتر التحقيقات، مفيدا بأنه لا يحيد عنها، وأنها تمت بمحض إرادته، ممتدحا المحقق الذي تولى التحقيق معه في القضية، قائلا إنه تعامل معه «معاملة رجل»، فيما أقر بصحة التغريدات المكتوبة في حسابه على «تويتر»، ولكنه أوضح أن بعضها جاء على شكل ردود على تغريدات، ولا يمكن له أن يحكم بسياقات الموضوع قبل الرجوع إلى التغريدة الأصلية التي جاء رده عليها.

وفي نهاية الجلسة طلب المدعى عليه من القاضي إصدار حكمه الذي يراه دون العودة إليه، مؤكدا أنه يقبل بأي حكم سيصدر عليه، بيد أنه طالب بتطبيق المادة 21 ، والتي تسقط نصف مدة محكوميته، أو تكتفي بمدة السجن التي قضاها منذ توقيفه.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 27
    21 سبتمبر, 2016 , 17:13 م

    hima

    لو ماهم مدللين وماخدين راحتهم,ماصار كذا.
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  2. 26
    21 سبتمبر, 2016 , 17:12 م

    زائرابوفواز

    هذا ذكرني بي اثنين عندنا بي الحاره الناس ينادونهم بي الدكاتره واحد دكتور كبد والثاني دكتورقلب وعيال عم بس دكاترة في أكل كبده الحاشي والكلاوي
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  3. 25
    21 سبتمبر, 2016 , 17:03 م

    (💕(🌸عنووبة🌸)💕)

    عايش بأرضنا✏ وقلبه بإيران المجوسية الخامنئية الشيطانية
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  4. 24
    21 سبتمبر, 2016 , 17:01 م

    (💕(🌸عنووبة🌸)💕)

    وليه مادخلت بالصفحة اللي عن اليوم الوطني ياخنبوق يابو التقية ___ يحارب أهل السنة وجالس يدافع عن حبيبته إيران المجوسية الشيطانية 😤
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  5. 23
    21 سبتمبر, 2016 , 16:58 م

    (💕(🌸عنووبة🌸)💕)

    أما العلماني والبرالي أيضا خطيرين يحاربون الإسلام
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  6. 22
    21 سبتمبر, 2016 , 16:57 م

    (💕(🌸عنووبة🌸)💕)

    ثلاث وجوه لعمله واحدة داعش واذناب إيران والاخونج
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  7. 21
    21 سبتمبر, 2016 , 16:55 م

    (💕(🌸عنووبة🌸)💕)

    داعش واذناب إيران والاخونج وجهان لعمله واحدة يا✏
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  8. 20
    21 سبتمبر, 2016 , 16:51 م

    تدرون شلون عاد

    اول شي يجمعون مؤيدية **** ياخذونهم ويعلقونهم وتعرفون من وين وشلون بالبر بعز الحر وتجي السباع تمزمز عليهم
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  9. 19
    21 سبتمبر, 2016 , 16:47 م

    ((عنووبة))

    واذناب إيران من ***يا✏
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  10. 18
    21 سبتمبر, 2016 , 16:46 م

    تدرون شلون عاد

    اول شي يجمعون مؤيدية من ربع ماغيرهم وبعدين ياخذونهم ويعلقونهم وتعرفون من وين وشلون بالبر بعز الحر وتجي السباع تمزمز عليهم
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  11. 17
    21 سبتمبر, 2016 , 16:44 م

    عموري

    محلل سياسي ومريض نفسي وداعشي ويغازل موظفة هذا تشرشل
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  12. 16
    21 سبتمبر, 2016 , 16:42 م

    ابوخالد

    ***جنابك
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  13. 15
    21 سبتمبر, 2016 , 16:32 م

    متفرج

    محلحل سياسي عسكري خطيير ...نتحالف مع داعش ونذبح انفسنا...اامممه ...وش نوع الصنف الي عندك؟؟
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  14. 14
    21 سبتمبر, 2016 , 16:21 م

    مصدر الكلمه

    افا داعش يقتل فينا ونتحالف معه بالمشمش واذا حج البقر على قرونه قال ايه سياسي وعسكري
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  15. 13
    21 سبتمبر, 2016 , 16:10 م
    عدد التعليقات:13729

    قلم الحقيقه

    الارهابيين الدواعش يغطون على دواعشهم في كل قضية يقبضون فيها عليهم من خلال كذبهم أنهم ينتسبون لايران.حيلة مكذوبة مفضوحة لايصدقهاالا أخواني حليف الداعشي
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  16. 12
    21 سبتمبر, 2016 , 16:08 م

    بربروسا

    ((بأنه خالط سياسيين سودانيين)) السودانيين حتى راعي الغنم فيهم مثقف سياسي واسلوبهم ممتع في الحوار والنقاش..ولايعرفون الكذب والبكش مثل جيرانهم المصاروه
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  17. 11
    21 سبتمبر, 2016 , 16:01 م

    معلم متقاعد

    فكره نفس فكر الكثيرين ممن حوله ولكنهم يخفون ذلك خوفا فقط . المجتمع تعرض لغسيل مخ لا مثيل له في التاريخ
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  18. 10
    21 سبتمبر, 2016 , 15:58 م

    الخلاصة

    اذا كان مريض ليه تلومونه ****
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  19. 9
    21 سبتمبر, 2016 , 15:55 م

    الخلاصة

    مخالف
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  20. 8
    21 سبتمبر, 2016 , 15:54 م

    نايـــف الـــعنزي

    وين المكالمة
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  21. 7
    21 سبتمبر, 2016 , 15:50 م

    الخلاصة

    اذا كان كلامه مع الموضفه غير واقعي ليه بعضهن يشتكن من التحرش والمضايقات غير الساكتات ويبتزن في اكل عيشهن وقضاياهن ليست سر تنشر البنوك وما ادراك ما ال
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  22. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 15:39 م

    سار888

    أنا سمعت محادثة هذ الرجل مع موظفة البنك وتبين من كلامه أنه حاقد على ألمجتمع الذي يعيش فيه وهذ ألخطر بعينه
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  23. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 15:36 م

    صنيتان الحزين على قرضه العقاري

    الرجل مريض نفسي واضح من كلامه ولا يؤيد داعش حمير ايران المجوسية الا حمار مثلهم ايران والحوثي وجزب الشيطان وداعش أوجه متعدد لعملة واحدة
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  24. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 15:34 م

    هتان

    انا سمعت المكالمة التي بينه وبين موظفة البنك!!! انا جزمت بعدها بأنه مختل عقليآ وإن فكره فكر إرهابي قاعدي داعشي،،
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  25. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 15:34 م

    تلاعب بالتحقيق مع هذا العدو المجرم منفصم الشخصيه
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  26. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 15:31 م

    يمني

    مخالف للنشر
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  27. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 15:26 م

    من يريد التحالف مع الشيطان؟

    بما إن داعش خرج من اﻹخونج واﻹخونج أسسه الغرب الماسوني الصهيوني قبل 80 سنه وهم يريدون تشويه سمعتنا بأي طريقة وامروا ولدهم داعش اﻹخونجي بالتحالف معنا
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