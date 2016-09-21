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دوريات المجاهدين بقطاع الداير في جازان تحبط تهريب أسلحة و ذخيرة

21 سبتمبر, 2016 , 19:26 م
دوريات المجاهدين بقطاع الداير في جازان تحبط تهريب أسلحة و ذخيرة
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صحيفة المرصد – واس : تمكنت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ممثلة بقطاع المجاهدين بمحافظة الداير بني مالك من إحباط عملية تهريب كمية من الأسلحة والذخيرة الحية.
وأوضح الناطق الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بالمنطقة خالد عبدالله بن قزيز أن إحدى دوريات مركز الحدمة التابع لقطاع المجاهدين بالداير رصدت أثناء قيامها بمهامها الأمنية المعتادة مركبة من نوع شاص وبعد الاشتباه بها وجه النداء لقائد المركبة بالتوقف لكنه لم يمتثل وواصل سيره والهروب من الموقع، مشيراً إلى أن الدورية قامت بمتابعة المركبة ، التي تمكن صاحبها من الاختفاء عن الأنظار مستغلا الطرق الوعرة وذلك بعد تخلصه من عدد الأكياس المتوسطة الحجم ، التي كانت معه داخل مركبته ورميها على جنبات الطريق .
وبين أن الدورية قامت بالإبلاغ عن مواصفات المركبة وتمشيط الموقع حيث عثر على الأكياس في إحدى المنعطفات وبتفتيشها ضبط بداخلها كمية من الأسلحة والذخيرة الحية، وبحصرها بلغت 33 مسدساً من نوع ساكتون ناري و 11555 طلقة حية متنوعة، مشيرا إلى أنه تم إحالة المضبوطات إلى جهة الاختصاص.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    21 سبتمبر, 2016 , 20:34 م

    قلم الحقيقه

    يجب تفيير مسمى هذا الجهاز
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  2. 11
    21 سبتمبر, 2016 , 20:25 م
    عدد التعليقات:5185

    المنتصر بالله

    شيهانه أنا عندي عقده نفسيه والسبب من حب بدويه ساكن في حي 112 الله لأ يجزاها 💔💖👺👺💔💖👺
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  3. 10
    21 سبتمبر, 2016 , 20:10 م

    سعود

    الله يوفق الجاهدين ... حظهم !!!!!!!!!!!! جهاد في سبيل الله 😆😆😆😆
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  4. 9
    21 سبتمبر, 2016 , 20:09 م
    عدد التعليقات:5185

    المنتصر بالله

    تصدقين يا اخت شيهانه كنت نيم وكان بينه وبين فمه متر لكن عطست من قو العطسه انخرع ثم انحاش نحمد الله على سلامتي وكنت متعشي ضب وقتها الظاهر انه شم ريحه
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  5. 8
    21 سبتمبر, 2016 , 20:02 م
    عدد التعليقات:5185

    المنتصر بالله

    قلم الحقينه لو يلقى ضب في صحراء نيفادا قال علاه هذا اخونجي داعشي ههههههههه جميع من يقرأ تعليقه يضحك علاه هههههههههه 🔫👺👹🔫
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  6. 7
    21 سبتمبر, 2016 , 19:59 م

    شهادتي فيه مجروحة

    اتحدى بيت في السعودية مافيه قطعتين سلاح او اكثر بدون مثالية لكن المفروض يتنظم بيع الاسلحة طفشنا من الاسعار الخيالية خمس طلقات نيمس ب 120 ريال !!!
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  7. 6
    21 سبتمبر, 2016 , 19:58 م
    عدد التعليقات:5185

    المنتصر بالله

    ناوي اشتري وحده هاك اليوم ونا في البر هجم علي حصني مغلوث كاد أن يأكل خشمي لولا الله والفضل لله سبحانه وتعالى إللي نجاني من ذلك الحصني الخبيث زرع في رع
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  8. 5
    21 سبتمبر, 2016 , 19:54 م
    عدد التعليقات:5185

    المنتصر بالله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خيرات وبركات وعسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🔫 قلم الحقينه ههههههههههههه 👺👹👺
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  9. 4
    21 سبتمبر, 2016 , 19:52 م

    هؤلاء المهربين هم الحوثيين المجوس عليهم لعنة الله ومن يؤيدهم او يتعاطف معهم
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  10. 3
    21 سبتمبر, 2016 , 19:50 م
    عدد التعليقات:5185

    المنتصر بالله

    ايش يعني تهريب السلاح مش عارف نبي واحد يشرح لنا كيف يتم تهريب السلاح من اليمن إلى السعودية وكم قيمة المسدس الربع أم محاله 🔫
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  11. 2
    21 سبتمبر, 2016 , 19:33 م
    عدد التعليقات:13739

    قلم الحقيقه

    حسبي الله عليه هذا الداعشي ومساعده الأخواني يريدون تهريب هذه الأسلحة وتسليمها للدواعش الارهابيين.لكن حمدآ لله أن تم القبض عليهم من الجهات الأمنية.
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  12. 1
    21 سبتمبر, 2016 , 19:31 م

    فيصلاوي

    هذا الذي استفدنا من الزيود اليمنيين. .تهريب المخدرات و السلاح و التسول والدعارة
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