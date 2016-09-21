صحيفة المرصد – واس : تمكنت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ممثلة بقطاع المجاهدين بمحافظة الداير بني مالك من إحباط عملية تهريب كمية من الأسلحة والذخيرة الحية.
وأوضح الناطق الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بالمنطقة خالد عبدالله بن قزيز أن إحدى دوريات مركز الحدمة التابع لقطاع المجاهدين بالداير رصدت أثناء قيامها بمهامها الأمنية المعتادة مركبة من نوع شاص وبعد الاشتباه بها وجه النداء لقائد المركبة بالتوقف لكنه لم يمتثل وواصل سيره والهروب من الموقع، مشيراً إلى أن الدورية قامت بمتابعة المركبة ، التي تمكن صاحبها من الاختفاء عن الأنظار مستغلا الطرق الوعرة وذلك بعد تخلصه من عدد الأكياس المتوسطة الحجم ، التي كانت معه داخل مركبته ورميها على جنبات الطريق .
وبين أن الدورية قامت بالإبلاغ عن مواصفات المركبة وتمشيط الموقع حيث عثر على الأكياس في إحدى المنعطفات وبتفتيشها ضبط بداخلها كمية من الأسلحة والذخيرة الحية، وبحصرها بلغت 33 مسدساً من نوع ساكتون ناري و 11555 طلقة حية متنوعة، مشيرا إلى أنه تم إحالة المضبوطات إلى جهة الاختصاص.
دوريات المجاهدين بقطاع الداير في جازان تحبط تهريب أسلحة و ذخيرة
صحيفة المرصد – واس : تمكنت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ممثلة بقطاع المجاهدين بمحافظة الداير بني مالك من إحباط عملية تهريب كمية من الأسلحة والذخيرة الحية.
تعليقات ( 12 )
قلم الحقيقهيجب تفيير مسمى هذا الجهاز
عدد التعليقات:5185
المنتصر باللهشيهانه أنا عندي عقده نفسيه والسبب من حب بدويه ساكن في حي 112 الله لأ يجزاها 💔💖👺👺💔💖👺
سعودالله يوفق الجاهدين ... حظهم !!!!!!!!!!!! جهاد في سبيل الله 😆😆😆😆
عدد التعليقات:5185
المنتصر باللهتصدقين يا اخت شيهانه كنت نيم وكان بينه وبين فمه متر لكن عطست من قو العطسه انخرع ثم انحاش نحمد الله على سلامتي وكنت متعشي ضب وقتها الظاهر انه شم ريحه
عدد التعليقات:5185
المنتصر باللهقلم الحقينه لو يلقى ضب في صحراء نيفادا قال علاه هذا اخونجي داعشي ههههههههه جميع من يقرأ تعليقه يضحك علاه هههههههههه 🔫👺👹🔫
شهادتي فيه مجروحةاتحدى بيت في السعودية مافيه قطعتين سلاح او اكثر بدون مثالية لكن المفروض يتنظم بيع الاسلحة طفشنا من الاسعار الخيالية خمس طلقات نيمس ب 120 ريال !!!
عدد التعليقات:5185
المنتصر باللهناوي اشتري وحده هاك اليوم ونا في البر هجم علي حصني مغلوث كاد أن يأكل خشمي لولا الله والفضل لله سبحانه وتعالى إللي نجاني من ذلك الحصني الخبيث زرع في رع
عدد التعليقات:5185
المنتصر باللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خيرات وبركات وعسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🔫 قلم الحقينه ههههههههههههه 👺👹👺
عدد التعليقات:5185
المنتصر باللهايش يعني تهريب السلاح مش عارف نبي واحد يشرح لنا كيف يتم تهريب السلاح من اليمن إلى السعودية وكم قيمة المسدس الربع أم محاله 🔫
عدد التعليقات:13739
قلم الحقيقهحسبي الله عليه هذا الداعشي ومساعده الأخواني يريدون تهريب هذه الأسلحة وتسليمها للدواعش الارهابيين.لكن حمدآ لله أن تم القبض عليهم من الجهات الأمنية.
فيصلاويهذا الذي استفدنا من الزيود اليمنيين. .تهريب المخدرات و السلاح و التسول والدعارة