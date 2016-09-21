دوريات المجاهدين بقطاع الداير في جازان تحبط تهريب أسلحة و ذخيرة

صحيفة المرصد – واس : تمكنت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ممثلة بقطاع المجاهدين بمحافظة الداير بني مالك من إحباط عملية تهريب كمية من الأسلحة والذخيرة الحية.

وأوضح الناطق الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بالمنطقة خالد عبدالله بن قزيز أن إحدى دوريات مركز الحدمة التابع لقطاع المجاهدين بالداير رصدت أثناء قيامها بمهامها الأمنية المعتادة مركبة من نوع شاص وبعد الاشتباه بها وجه النداء لقائد المركبة بالتوقف لكنه لم يمتثل وواصل سيره والهروب من الموقع، مشيراً إلى أن الدورية قامت بمتابعة المركبة ، التي تمكن صاحبها من الاختفاء عن الأنظار مستغلا الطرق الوعرة وذلك بعد تخلصه من عدد الأكياس المتوسطة الحجم ، التي كانت معه داخل مركبته ورميها على جنبات الطريق .

وبين أن الدورية قامت بالإبلاغ عن مواصفات المركبة وتمشيط الموقع حيث عثر على الأكياس في إحدى المنعطفات وبتفتيشها ضبط بداخلها كمية من الأسلحة والذخيرة الحية، وبحصرها بلغت 33 مسدساً من نوع ساكتون ناري و 11555 طلقة حية متنوعة، مشيرا إلى أنه تم إحالة المضبوطات إلى جهة الاختصاص.