بالفيديو .. ولي العهد : أحبطنا 268 عملية إرهابية منها ضد دول صديقة

صحيفة المرصد : قال ولي العهد الأمير محمد بن نايف خلال كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن هيئة كبار العلماء أفتت بتحريم الإرهاب.

وأضاف الأمير محمد بن نايف أن المملكة أحبطت 268 عملية إرهابية بعضها كان موجها لدول صديقة مشيراً إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول التي دانت هجمات 11 سبتمبر، وأكدت محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة.

وقال ولي العهد إن محاربة الإرهاب تكون فكريا وأمنيا وماليا وعسكريا مشيراً إلى أن الرياض تستضيف مركز التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.