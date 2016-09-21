تعرف على أبرز شكاوى مستخدمي آيفون7 حتى الآن

صحيفة المرصد: أطلقت شركة أبل مؤخرا هواتفها الجديدة أيفون 7 و7 بلس، وتهافت ملايين الأشخاص على شرائها من متاجر أبل حول العالم، ولكن لم يخلُ الأمر من صدور عدد من الشكاوى المتعلقة بالإصدار الجديد.

فقد بدأ المستخدمون بطرح شكاوى عديدة تتعلق بهاتفي أيفون 7 و7 بلس على مواقع الانترنت، وفيما يلي أبرز المشاكل التي شغلت بال المستخدمين:

1- إزالة مقبس السماعة من الهاتف

اشتكى العديد من المستخدمين من إزالة مقبس سماعة الرأس 3.5mm المستقل وجعل مقبسي السماعة والشحن واحداً، وبالرغم من إمكانية استخدام أي زوج من سماعات الرأس بإدخاله في مقبس الشحن 3.5mm، ما يزال هؤلاء الأشخاص غير راضين عن هذا القرار. ويذكر هنا أن المستخدمين ليسوا قادرين على شحن الهاتف ووضع سماعة الرأس السلكية في الوقت نفسه، حين أصبح مكان الشحن هو نفسه مكان مقبس السماعات.

2- إدخال زر رئيسي جديد

قامت أبل بتصميم هاتف أيفون 7 بزر رئيسي جديد سيكون البداية لإزالته بشكل نهائي في الإصدارات القادمة خلال العام المقبل.

ولكن لم يلقَ هذا الزر الثلاثي الأبعاد والذي يعمل باللمس استحسانا كبيرا من قبل المستخدمين، كما أنه لا يعمل عند ارتداء القفازات وحتى المخصص منها لاستخدام الهواتف التي تعمل باللمس.

3- نظام فتح الهاتف الجديد

أدخلت أبل تحديثا جديدا على هاتف أيفون 7 يتضمن فتح الهاتف من خلال الضغط على الزر الرئيسي بدلا من الطريقة المعتادة لفتح الهاتف، ولكن لحسن الحظ يمكنك إعادة ضبط الإعدادات الخاصة على هاتفك في حال كنت تفضل الأسلوب التقليدي في الفتح.

4- هاتف أيفون 7 باللون الأسود Jet Black

تهافت المستخدمون على شراء هاتف أيفون الجديد باللون الأسود جيت الجميل، حيث تمكن عدد قليل جدا من الحصول عليه. ولكن أفادت التقارير الحديثة أن هذا الإصدار معرض للخدش بشكل كبير، بالإضافة لكونه يجذب الأوساخ والغبار.

5- عمر البطارية

وصل العديد من الشكاوى خلال عطلة نهاية الأسبوع وهو يفيد بأن عمر بطارية أجهزة أيفون الجديدة كان أسوأ منه في هاتف 6s.

6- تعطل خدمة الاتصال بالانترنت عند تفعيل حالة airplane

شكا العديد من المستخدمين من توقف الاتصال بالانترنت بعد تفعيل حالة airplane ثم إيقافها من جديد، حيث تظهر رسالة صغيرة في أعلى الشاشة تقول “لا توجد خدمة”، واعترفت أبل بهذه المشكلة وهي تعمل على إصلاحها. وكل ما عليك فعله حاليا هو إعادة تشغيل الهاتف بإطفائه وإزالة بطاقة الاتصال ثم إعادة إدخالها من جديد.

7- صدور أصوات مزعجة من هواتف أيفون 7 و7 بلس

أفاد عدد من المستخدمين بأن ثمة أصواتا غريبة ومزعجة تصدر عن هاتف أيفون الجديد، ولم يتضح سبب هذه الأصوات بعد، وما إن كانت تنبعث من المعالج أو من السماعات على سبيل المثال.