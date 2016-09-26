المخلوع صالح يناور ويدعو إلى حوار مباشر مع السعودية

صحيفة المرصد:عاد المخلوع صالح مرة أخرى للمناورة بطلبه حواراً مباشراً مع السعودية. وعاد حلفاؤه الحوثيون لطرح مبادرة سلام جديدة مع المملكة.
ووفقاً لموقع”العربية نت”قال المخلوع إنه يدعو السعودية للحوار، نافياً أن يكون هناك أي تحالف بين اليمن وإيران. كما دعا أيضاً الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لدخول صنعاء وزعم أنه سيستقبله بنفسه.
وفي سياق متناغم، قدّم رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، مبادرة سلام، تقوم حسبه على وقف التحالف العربي لضرباته مقابل وقف الهجمات على حدود السعودية، مستنجداً بالأمم المتحدة لتحقيق مبادرته هذه.
وفي مدار سياسي قريب، خصوصاً ما يتعلق بتورط إيران في اليمن، ومحاولة كل من المخلوع صالح وحلفائه الحوثيين نفي هذا التورط، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، نية بلاده تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن نقل إيران أسلحة لحلفائها الحوثيين.
وشدد المخلافي على أن الحكومة تعمل على إنهاء ملف الشكوى الذي يثبت ضلوع إيران في عمليات تهريب الأسلحة للميليشيات، من ذلك أن بعض هذه الأسلحة وجدت على الحدود اليمنية السعودية وهي أسلحة إيرانية معروفة في العادة.
إنسانياً، وافق الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على مبادئ اتفاق هدنة تبدأ الأسبوع المقبل، ولمدة 72 ساعة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي الولايات المتحدة والمنظمة الأممية.
تعليقات ( 69 )
وجة نضرت٦٧فعلاً لا احد يريد الحرب ولكن يجب ان تحقق هذه الحرب الحد الكافي من مطالبنا لتكون هناك حمايه حقيقية للحدود السعوديه من عبث صاوريخهم
عبدالله الدوسريويعلم الله ما في احد يناور مثلنا , حنا يلي نبي الفكة من هذه الحرب الخسرانه , وانتم تحطونها في هذا الدمش , مجرد كبش فدء , وكلنا نعرف اننا نبي الفكة !!!
عدد التعليقات:10340
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=2Vy-PVmYyog
عدد التعليقات:10340
برق الحرم((((عــــــــــــاجل .....((الان))...... تعاود مقاتلاتنا _الكواسر ...... التحليق _المنخفض _ والكثيف ........في ....ســـــــــماء_ صنعـــــــــاء ))))
سعدالله يقطع رأسك ما دمر الخليج إلا أنت
مجرد تعليقاضربو الكذوب الزيدي،مع زيديته الخونه والحوثي مع حوثيته المجرمه ،انهم لا ايمان ولا ذمه ولا عهد لهم
عدد التعليقات:10340
برق الحرم((((((( ليس لك أيها المحروق المخلوع الا ان تناور ...... بنوم القرود ....وفرار الجرذان عبر سراديب صنعاء ... حتى تنجوا )))))
عدد التعليقات:10340
برق الحرم((((يا..رفيع الرأس..... يا صفوة عربنا........((ضربتك وحدة وتفصل ماتثنى)).....يوم ناديت العرب كل سمعنا.......العرب تحتاج مثلك بالتمنى)))))
عدد التعليقات:10340
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=n443djhuPJ8
عدد التعليقات:10340
برق الحرم(((((عــــــــاجل ...شهود عيان ...... مقاتلاتنا _الكواسر .....تحلق بشكل كثيف ومرعب..... في سماء.. عســـــــــــــــيلان _ شبــــــــــــــــوة ))))
Nasser7777مخالف للنشر
عدد التعليقات:10340
برق الحرم((((((عــــــــــــــــاجل ...شهود عيان ...... غارات _عنيفة ..... لمقاتلاتنا _الكواسر ..... على الصباحة... غرب صنعـــــــــــــــاء ))))))
عدد التعليقات:10340
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=ijOFnRxcYrY
عدد التعليقات:10340
برق الحرم((((((( قد نفض ملعون اليمن العلج المحروق جرابه ...... حتى تعب ..... واحرقت صواريخ المجوس في سماء مأرب ... الان قد حان .... موعدنا )))))
عدد التعليقات:10340
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=Eb0JYYw5fh0
عدد التعليقات:10340
برق الحرم(((((((عــــــــــــــــاجل ......الان ...... غارات _عنيفة وغير مسبوقة ..... لمقاتلاتنا _الكواسر _النوادر ..... على صنعـــــــــــــــاء ))))))
البركانيالحقباني خلك بالسكري مالك ومال فلسفة الأدب الأنجليزي علق ومش ولا سوي نفسك ميت بعد قصف الجبهه
عدد التعليقات:10340
برق الحرم(((((أمتطى صالح .... وجاء ينفض جرابه ....من فزع لك يوم جبهتك محروقة ....صحيح المراوغ لو ستر جسمه ثيابه ..... تفضحه مابين خلق الله... عيوبه ))))
رينادالحقباني UGL ماتترجم مالها ترجمه اخاف انك نسيت حرف Y يمكن تقصد UGLY وهاذي معناه قبيح لا احد يفهمني غلط معناه كلمة قبيح عكس كلمة beautiful معناها جميلة
سعودي وكلي فخر:نحن منبع الاسلام ومنبع العروبةمن أول تهدد ياالمخلوع الخاين وتعطي أسلحة جيشك لعصابة الحوثي الخونة أعداء الاسلام والآن انت وهم تترجونا.الان استوعبتوا يااغبياء من تكون السعودية.
علي1يرجعون لاعتداء على الحدود السعودية متى ماصارت عندهم قوة .هولاء خونة لاعهد لهم ولا ذمة
علي1صالح والحوثي يدعون الى مفاوضات اخرى عبثية مثل مافعلو من اول. حتى يستعيدو قوتهم من جديد ..حتى ولو وافقو على مصالحة مع الشعب اليمني ومع الجيران مصيرهم ي
أبو محمدلو كنت راجل مابعت اليمن وشعب اليمن ياخائن ، خل الحوثي والملالي ينفعوك الان ، مابش زلط عند الملالي بح .
دحوم1ايش الخبر ياعلي صالح خلاص انت من صيد امس من يوم وجهك مرقوع من ***وانت تعتبر ذنب ايران اسم على مسمى التحالف بيحرر صنعاء ان شاءالله وترجع اليمن
اترك تعليقارهابي نتن حاقد على البشريه
انشر التعليقبكرة يحي كول بول ويضغط علينا لذهاب الى الكويت للحوار لاكن أن فعلتها التحالف فمعناته دمرنا انفسنا بانفسنا
منصورالخبيث لانقبل معه أي حواركلب ايران المسعورلانمدايديناليدملطخةبماءاليمنيين الابرياء
صقر اليمنإخوتي اليمنين المدعو إبن الوطن هاذى قلم الحقيقه الشخص هاذى يعمل فتنه بين الشعوب بدين والمذهب والمناطق الحذر من سب السعودي ﻻنه ﻻيمثلهم معروب
جاسمتعليق ٨ سلط الله عليك ويش دخل النصر ياطاقيه يازعيقي في خبر عفاش الله يكسر وجهك
جاسمتعليق ٣٢ والله ماتسوى اضفور صدام حسين الله يرحمه صقر العروبه
دروجباخنبوقه كلم عفاش قله مافيه هدنه وسيتم الدعس عليكم قريبا يا اذناب الفرس وخل ايران تنفعكم سلط الله عليكم
عدد التعليقات:8315
اللامي10ودعا أيضاً الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدخول صنعاء وزعم أنه سيستقبله بنفسه __ لا قوية من عفاش
أ د صالح بن سبعانيا هلنا في اليمن لا ترخوا نبالكم،والله معكم اينما كنتم ،وسوف لن يتركم اعمالكم، ثم نحن بعد الله معكم وصالح المؤمنين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
الحقبانيعلم اتحده شخص يترجمه هذه UGL علم مع شكر صحيفة المرصد علم
عدد التعليقات:2676
ابن الوطنزيدي للبيع في سوق الحمير
عدد التعليقات:2676
ابن الوطنمن تكون انت حتى تطلب الحوار ما عاد لك اي قيمه مصيرك القتل او القبض عليك في حفره مثل المقبور هدام حسين
راقعخلاص انفضحت يا بائع العرض والأرض. خسئت أن تدعي إنك عربي مسلم. لقد بعت أرضك وعرضك على أعداء الأمة الإسلامية والعربية - الفرس المجوس. خسئت يا خسيس.
خالد الزهرانيالخاين ليس لديه ضمير احرقوه حرق والله بيحرقه يوم القيامه
عدد التعليقات:6916
الحرمانالحل يعرض اليمن للاستثمار علي مجلس الامن وينزل مساهمه وينتخب له رئيس من جامعه الدول الاوربيه 🤔
جبال سديريجب مراقبة الحدود العمانية اليمنية بشكل جيد
عدد التعليقات:10340
برق الحرم((((((( ملعون اليمن علجها المحروق ....مركع أمه للمجوس... بائع وطنه لشر من وطى الحصى ... يبحث عن مخرج آمن وضمان السلامة ))))))
راقعحركات يا عفاش ويا عبدقم الحوثي. بمشيئة يستلمونكم رجال اليمن المجاهدين يا أقل قدراً و شهامة من مكالف اليمن. لن يكون لكم موقع في يمننا الحر يا خونة.
الحمد للهسنافي انت حوثي من فين لأمه الحوثي قوه إلى من إيران الله يضعفه ويضعفك معه الله يقوي جيشنا ويحمي بلدنا وحكامنا ويدلهم على الحق
اللهم انصر اهل السنةاعتقد ان الفرج قريب ويجب الاستمرار بضراوة وسرعة لحسم الموقف كثر الدق يفك اللحام.. اللهم انصر السنة واهلها وأذل الشرك والمشركين.
راقعأحرقوا أذناب المجوس ولا تأخذكم فيهم رحمة . من بادرنا بالعداء و الخيانة والغدر وباع يمننا للفرس المجوس ما عندنا له إلا لهيب النار. اللهم أنصر جنودنا.
عدد التعليقات:2676
ابن الوطنحس بصوت جنازير الدبابات يقترب من عنقه و انهيار اليمن التعيس
مسمارتلاحظون بعد كل هدنه يزدادون قوه وعتاد من خلال صواريخ الباليستي التي يرسلونها على حدودنا والان بعد مقتل قادتهم في اليومين الماضيه لجأو للهدنه فاحذروووو
جبال سديرالواضح ان ايران بدأ ت تفلس ولم يعد هناك دعم لانها كبرت اللقمة وغصت
اقول لا تعطونه فرصةكفانا مراوغات ومفاوضات . اكسروا عظمه هو الحوثي .
صرخة صمتاكيد تدعو للحوار لانك مش قد السعودية ولا قد رجالها لا انت ولا حوثيينك ولا ايران تقدرو على وطني الغالي عاصفة الحزم عصفة بك وشتتكم وكسرت شوكتكم واطماعكم
عدد التعليقات:2676
ابن الوطنلا حوار مع الخائن نعم للدعس على بطنك حتى الموت عميل الفرس
سابقانت محروق وكل وأوراقك أصبحت محروقة السعودية لاتفاوض قادة العصابات والعملاء والخونة والمجرمين كم قتلت من ألشعب اليمني انت وحلفائك عملاء ايران
بدرهارياقبلو الحوار دعو الحرب المتضرر منها الشعبين فقط الضرائب فرضت ولدينا عجزكبير الناس لديها وعي بالحرب ومصادر اعلام غير عربية دعو الناس تعيش بسلام
المعلمنعمل هدنه ولكن بشروط من قوات التحالف إذا قبل الشروط اوكيه ماقبل واصلو والله معاكم ،،،،
عدد التعليقات:29
NSMAوجه مايستحي كالح
مسماراحجرو على عبد ربه لايتدخل في قرار الحرب هذا الرجل سبب اطالة امد الحرب اي هدنه يطلبها الم يتعض من لعبة الهدنه واخرها ماحدث بالكويت فقرار الهدنه ايراني
مراقبهذا المنافق والكاذب والخاين لاهله ووطنه وجيرانه واصدقائه وللمواثيق والاعراف الدوليه، يداه ملطخه بدماء المساكين والفقراء والملاين من اهل اليمن وغدار،
يارب ستركعلي عبدالله صالح خلي ينفعك الحوثي ورئيس ايران وحزب الله محدن ينفعك الحين يالوسخ يالكلب انت ماينفع معك الجميل حسبي الله ونعم الوكيل فيك وانت بشار
عدد التعليقات:224
الديدحانعفاش مثل نادي الاصيفر الصغير المتجحفل دائما يراوغ واخرتها السقوط الكبير
سبحان اللهلو قرأنا في تاريخ الفرق الضالة والمنحرفة مثل الروافض والخوارج والصوفية بجميع طوائفها لوجدنا فيهم التقية ووجوههم ليس فيها مزعة لحم وﻻ حياء وﻻ كرامة
مسماروالله موضوع الهدنه مقلب نشربه كل مره يشعرو باقتراب نهايتهم ولا اعلم كيف تصدقونهم الان يحتاجون هدنه لترتيب اوراقهم حتى يصل الدعم لهم وعبد ربه مو طبيعي
kmuيمني غدار ليس له مواثيق او عهود الغدر من سماته
سنافيمعروف ان الحوثيين قوه مستقله مالهم دخل في ايران
سنافيمعروف ان الحوثيين قوه مستقله مالهم دخل في ايران احترمو عقولنا وبلاش اشاعات
محمدالمخلوع كذاب مراوغ
الحقبانيUGL