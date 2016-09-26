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المخلوع صالح يناور ويدعو إلى حوار مباشر مع السعودية

26 سبتمبر, 2016 , 13:24 م
المخلوع صالح يناور ويدعو إلى حوار مباشر مع السعودية
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صحيفة المرصد:عاد المخلوع صالح مرة أخرى للمناورة بطلبه حواراً مباشراً مع السعودية. وعاد حلفاؤه الحوثيون لطرح مبادرة سلام جديدة مع المملكة.

ووفقاً لموقع”العربية نت”قال المخلوع إنه يدعو السعودية للحوار، نافياً أن يكون هناك أي تحالف بين اليمن وإيران. كما دعا أيضاً الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لدخول صنعاء وزعم أنه سيستقبله بنفسه.

وفي سياق متناغم، قدّم رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، مبادرة سلام، تقوم حسبه على وقف التحالف العربي لضرباته مقابل وقف الهجمات على حدود السعودية، مستنجداً بالأمم المتحدة لتحقيق مبادرته هذه.

وفي مدار سياسي قريب، خصوصاً ما يتعلق بتورط إيران في اليمن، ومحاولة كل من المخلوع صالح وحلفائه الحوثيين نفي هذا التورط، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، نية بلاده تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن نقل إيران أسلحة لحلفائها الحوثيين.

وشدد المخلافي على أن الحكومة تعمل على إنهاء ملف الشكوى الذي يثبت ضلوع إيران في عمليات تهريب الأسلحة للميليشيات، من ذلك أن بعض هذه الأسلحة وجدت على الحدود اليمنية السعودية وهي أسلحة إيرانية معروفة في العادة.

إنسانياً، وافق الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على مبادئ اتفاق هدنة تبدأ الأسبوع المقبل، ولمدة 72 ساعة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي الولايات المتحدة والمنظمة الأممية.



تعليقات ( 69 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 69
    26 سبتمبر, 2016 , 23:25 م

    وجة نضر

    ت٦٧فعلاً لا احد يريد الحرب ولكن يجب ان تحقق هذه الحرب الحد الكافي من مطالبنا لتكون هناك حمايه حقيقية للحدود السعوديه من عبث صاوريخهم
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  2. 68
    26 سبتمبر, 2016 , 23:23 م

    العرب غبي قبل فترة هدنة الحوثي ستعد تجمع الأسلحة والحوثين على حدود وشتغل على ضرب حدود سعودية لايلتدغ المؤمن من جحر مرتين
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  3. 67
    26 سبتمبر, 2016 , 22:50 م

    عبدالله الدوسري

    ويعلم الله ما في احد يناور مثلنا , حنا يلي نبي الفكة من هذه الحرب الخسرانه , وانتم تحطونها في هذا الدمش , مجرد كبش فدء , وكلنا نعرف اننا نبي الفكة !!!
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  4. 66
    26 سبتمبر, 2016 , 22:15 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=2Vy-PVmYyog
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  5. 65
    26 سبتمبر, 2016 , 22:14 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    ((((عــــــــــــاجل .....((الان))...... تعاود مقاتلاتنا _الكواسر ...... التحليق _المنخفض _ والكثيف ........في ....ســـــــــماء_ صنعـــــــــاء ))))
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  6. 64
    26 سبتمبر, 2016 , 22:11 م

    ((((عــــــــاجل ....غارات _عنيفة ... لمقاتلاتنا _الكواسر ..... تقصف مواقع مسلحة للمليشيات في هجر كهـــــلان _بيحــــان _شبوة ... وصرواح_غرب مأرب))))
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  7. 63
    26 سبتمبر, 2016 , 22:04 م

    سعد

    الله يقطع رأسك ما دمر الخليج إلا أنت
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  8. 62
    26 سبتمبر, 2016 , 20:55 م

    مجرد تعليق

    اضربو الكذوب الزيدي،مع زيديته الخونه والحوثي مع حوثيته المجرمه ،انهم لا ايمان ولا ذمه ولا عهد لهم
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  9. 61
    26 سبتمبر, 2016 , 20:41 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    ((((((( ليس لك أيها المحروق المخلوع الا ان تناور ...... بنوم القرود ....وفرار الجرذان عبر سراديب صنعاء ... حتى تنجوا )))))
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  10. 60
    26 سبتمبر, 2016 , 20:28 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    ((((يا..رفيع الرأس..... يا صفوة عربنا........((ضربتك وحدة وتفصل ماتثنى)).....يوم ناديت العرب كل سمعنا.......العرب تحتاج مثلك بالتمنى)))))
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  11. 59
    26 سبتمبر, 2016 , 20:24 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=n443djhuPJ8
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 58
    26 سبتمبر, 2016 , 20:24 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    (((((عــــــــاجل ...شهود عيان ...... مقاتلاتنا _الكواسر .....تحلق بشكل كثيف ومرعب..... في سماء.. عســـــــــــــــيلان _ شبــــــــــــــــوة ))))
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  13. 57
    26 سبتمبر, 2016 , 20:14 م

    Nasser7777

    مخالف للنشر
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  14. 56
    26 سبتمبر, 2016 , 19:44 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    ((((((عــــــــــــــــاجل ...شهود عيان ...... غارات _عنيفة ..... لمقاتلاتنا _الكواسر ..... على الصباحة... غرب صنعـــــــــــــــاء ))))))
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  15. 55
    26 سبتمبر, 2016 , 18:51 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=ijOFnRxcYrY
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 54
    26 سبتمبر, 2016 , 18:50 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    ((((((( قد نفض ملعون اليمن العلج المحروق جرابه ...... حتى تعب ..... واحرقت صواريخ المجوس في سماء مأرب ... الان قد حان .... موعدنا )))))
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  17. 53
    26 سبتمبر, 2016 , 18:44 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=Eb0JYYw5fh0
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  18. 52
    26 سبتمبر, 2016 , 18:43 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    (((((((عــــــــــــــــاجل ......الان ...... غارات _عنيفة وغير مسبوقة ..... لمقاتلاتنا _الكواسر _النوادر ..... على صنعـــــــــــــــاء ))))))
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  19. 51
    26 سبتمبر, 2016 , 17:48 م

    البركان

    يالحقباني خلك بالسكري مالك ومال فلسفة الأدب الأنجليزي علق ومش ولا سوي نفسك ميت بعد قصف الجبهه
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  20. 50
    26 سبتمبر, 2016 , 17:43 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    (((((أمتطى صالح .... وجاء ينفض جرابه ....من فزع لك يوم جبهتك محروقة ....صحيح المراوغ لو ستر جسمه ثيابه ..... تفضحه مابين خلق الله... عيوبه ))))
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  21. 49
    26 سبتمبر, 2016 , 17:11 م

    ريناد

    الحقباني UGL ماتترجم مالها ترجمه اخاف انك نسيت حرف Y يمكن تقصد UGLY وهاذي معناه قبيح لا احد يفهمني غلط معناه كلمة قبيح عكس كلمة beautiful معناها جميلة
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  22. 48
    26 سبتمبر, 2016 , 16:51 م

    سعودي وكلي فخر:نحن منبع الاسلام ومنبع العروبة

    من أول تهدد ياالمخلوع الخاين وتعطي أسلحة جيشك لعصابة الحوثي الخونة أعداء الاسلام والآن انت وهم تترجونا.الان استوعبتوا يااغبياء من تكون السعودية.
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  23. 47
    26 سبتمبر, 2016 , 16:34 م

    علي1

    يرجعون لاعتداء على الحدود السعودية متى ماصارت عندهم قوة .هولاء خونة لاعهد لهم ولا ذمة
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  24. 46
    26 سبتمبر, 2016 , 16:32 م

    علي1

    صالح والحوثي يدعون الى مفاوضات اخرى عبثية مثل مافعلو من اول. حتى يستعيدو قوتهم من جديد ..حتى ولو وافقو على مصالحة مع الشعب اليمني ومع الجيران مصيرهم ي
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  25. 45
    26 سبتمبر, 2016 , 15:31 م

    أبو محمد

    لو كنت راجل مابعت اليمن وشعب اليمن ياخائن ، خل الحوثي والملالي ينفعوك الان ، مابش زلط عند الملالي بح .
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  26. 44
    26 سبتمبر, 2016 , 15:16 م

    دحوم1

    ايش الخبر ياعلي صالح خلاص انت من صيد امس من يوم وجهك مرقوع من ***وانت تعتبر ذنب ايران اسم على مسمى التحالف بيحرر صنعاء ان شاءالله وترجع اليمن
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  27. 43
    26 سبتمبر, 2016 , 15:06 م

    اترك تعليق

    ارهابي نتن حاقد على البشريه
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  28. 42
    26 سبتمبر, 2016 , 15:02 م

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    بكرة يحي كول بول ويضغط علينا لذهاب الى الكويت للحوار لاكن أن فعلتها التحالف فمعناته دمرنا انفسنا بانفسنا
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  29. 41
    26 سبتمبر, 2016 , 14:41 م

    منصور

    الخبيث لانقبل معه أي حواركلب ايران المسعورلانمدايديناليدملطخةبماءاليمنيين الابرياء
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  30. 40
    26 سبتمبر, 2016 , 14:39 م

    صقر اليمن

    إخوتي اليمنين المدعو إبن الوطن هاذى قلم الحقيقه الشخص هاذى يعمل فتنه بين الشعوب بدين والمذهب والمناطق الحذر من سب السعودي ﻻنه ﻻيمثلهم معروب
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  31. 39
    26 سبتمبر, 2016 , 14:26 م

    جاسم

    تعليق ٨ سلط الله عليك ويش دخل النصر ياطاقيه يازعيقي في خبر عفاش الله يكسر وجهك
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  32. 38
    26 سبتمبر, 2016 , 14:22 م

    جاسم

    تعليق ٣٢ والله ماتسوى اضفور صدام حسين الله يرحمه صقر العروبه
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  33. 37
    26 سبتمبر, 2016 , 14:21 م

    دروجبا

    خنبوقه كلم عفاش قله مافيه هدنه وسيتم الدعس عليكم قريبا يا اذناب الفرس وخل ايران تنفعكم سلط الله عليكم
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  34. 36
    26 سبتمبر, 2016 , 14:20 م
    عدد التعليقات:8315

    اللامي10

    ودعا أيضاً الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدخول صنعاء وزعم أنه سيستقبله بنفسه __ لا قوية من عفاش
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  35. 35
    26 سبتمبر, 2016 , 14:15 م

    أ د صالح بن سبعان

    يا هلنا في اليمن لا ترخوا نبالكم،والله معكم اينما كنتم ،وسوف لن يتركم اعمالكم، ثم نحن بعد الله معكم وصالح المؤمنين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
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  36. 34
    26 سبتمبر, 2016 , 14:04 م

    الحقباني

    علم اتحده شخص يترجمه هذه UGL علم مع شكر صحيفة المرصد علم
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  37. 33
    26 سبتمبر, 2016 , 13:59 م
    عدد التعليقات:2676

    ابن الوطن

    زيدي للبيع في سوق الحمير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 32
    26 سبتمبر, 2016 , 13:53 م
    عدد التعليقات:2676

    ابن الوطن

    من تكون انت حتى تطلب الحوار ما عاد لك اي قيمه مصيرك القتل او القبض عليك في حفره مثل المقبور هدام حسين
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  39. 31
    26 سبتمبر, 2016 , 13:53 م

    راقع

    خلاص انفضحت يا بائع العرض والأرض. خسئت أن تدعي إنك عربي مسلم. لقد بعت أرضك وعرضك على أعداء الأمة الإسلامية والعربية - الفرس المجوس. خسئت يا خسيس.
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  40. 30
    26 سبتمبر, 2016 , 13:52 م

    خالد الزهراني

    الخاين ليس لديه ضمير احرقوه حرق والله بيحرقه يوم القيامه
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  41. 29
    26 سبتمبر, 2016 , 13:52 م
    عدد التعليقات:6916

    الحرمان

    الحل يعرض اليمن للاستثمار علي مجلس الامن وينزل مساهمه وينتخب له رئيس من جامعه الدول الاوربيه 🤔
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  42. 28
    26 سبتمبر, 2016 , 13:51 م

    جبال سدير

    يجب مراقبة الحدود العمانية اليمنية بشكل جيد
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  43. 27
    26 سبتمبر, 2016 , 13:51 م
    عدد التعليقات:10340

    برق الحرم

    ((((((( ملعون اليمن علجها المحروق ....مركع أمه للمجوس... بائع وطنه لشر من وطى الحصى ... يبحث عن مخرج آمن وضمان السلامة ))))))
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  44. 26
    26 سبتمبر, 2016 , 13:50 م

    راقع

    حركات يا عفاش ويا عبدقم الحوثي. بمشيئة يستلمونكم رجال اليمن المجاهدين يا أقل قدراً و شهامة من مكالف اليمن. لن يكون لكم موقع في يمننا الحر يا خونة.
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  45. 25
    26 سبتمبر, 2016 , 13:49 م

    الحمد لله

    سنافي انت حوثي من فين لأمه الحوثي قوه إلى من إيران الله يضعفه ويضعفك معه الله يقوي جيشنا ويحمي بلدنا وحكامنا ويدلهم على الحق
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  46. 24
    26 سبتمبر, 2016 , 13:48 م

    اللهم انصر اهل السنة

    اعتقد ان الفرج قريب ويجب الاستمرار بضراوة وسرعة لحسم الموقف كثر الدق يفك اللحام.. اللهم انصر السنة واهلها وأذل الشرك والمشركين.
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  47. 23
    26 سبتمبر, 2016 , 13:47 م

    زيـادة الـمرء فـي دُنياه نقصانُ *** وربحه غير محضِ الخير خسرانُ.
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  48. 22
    26 سبتمبر, 2016 , 13:47 م

    راقع

    أحرقوا أذناب المجوس ولا تأخذكم فيهم رحمة . من بادرنا بالعداء و الخيانة والغدر وباع يمننا للفرس المجوس ما عندنا له إلا لهيب النار. اللهم أنصر جنودنا.
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  49. 21
    26 سبتمبر, 2016 , 13:46 م
    عدد التعليقات:2676

    ابن الوطن

    حس بصوت جنازير الدبابات يقترب من عنقه و انهيار اليمن التعيس
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  50. 20
    26 سبتمبر, 2016 , 13:46 م

    مسمار

    تلاحظون بعد كل هدنه يزدادون قوه وعتاد من خلال صواريخ الباليستي التي يرسلونها على حدودنا والان بعد مقتل قادتهم في اليومين الماضيه لجأو للهدنه فاحذروووو
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  51. 19
    26 سبتمبر, 2016 , 13:46 م

    جبال سدير

    الواضح ان ايران بدأ ت تفلس ولم يعد هناك دعم لانها كبرت اللقمة وغصت
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  52. 18
    26 سبتمبر, 2016 , 13:45 م

    اقول لا تعطونه فرصة

    كفانا مراوغات ومفاوضات . اكسروا عظمه هو الحوثي .
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  53. 17
    26 سبتمبر, 2016 , 13:43 م

    صرخة صمت

    اكيد تدعو للحوار لانك مش قد السعودية ولا قد رجالها لا انت ولا حوثيينك ولا ايران تقدرو على وطني الغالي عاصفة الحزم عصفة بك وشتتكم وكسرت شوكتكم واطماعكم
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  54. 16
    26 سبتمبر, 2016 , 13:43 م
    عدد التعليقات:2676

    ابن الوطن

    لا حوار مع الخائن نعم للدعس على بطنك حتى الموت عميل الفرس
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  55. 15
    26 سبتمبر, 2016 , 13:42 م

    سابق

    انت محروق وكل وأوراقك أصبحت محروقة السعودية لاتفاوض قادة العصابات والعملاء والخونة والمجرمين كم قتلت من ألشعب اليمني انت وحلفائك عملاء ايران
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  56. 14
    26 سبتمبر, 2016 , 13:41 م

    بدرهاري

    اقبلو الحوار دعو الحرب المتضرر منها الشعبين فقط الضرائب فرضت ولدينا عجزكبير الناس لديها وعي بالحرب ومصادر اعلام غير عربية دعو الناس تعيش بسلام
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  57. 13
    26 سبتمبر, 2016 , 13:40 م

    المعلم

    نعمل هدنه ولكن بشروط من قوات التحالف إذا قبل الشروط اوكيه ماقبل واصلو والله معاكم ،،،،
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  58. 12
    26 سبتمبر, 2016 , 13:40 م
    عدد التعليقات:29

    NSMA

    وجه مايستحي كالح
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  59. 11
    26 سبتمبر, 2016 , 13:37 م

    مسمار

    احجرو على عبد ربه لايتدخل في قرار الحرب هذا الرجل سبب اطالة امد الحرب اي هدنه يطلبها الم يتعض من لعبة الهدنه واخرها ماحدث بالكويت فقرار الهدنه ايراني
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  60. 10
    26 سبتمبر, 2016 , 13:36 م

    مراقب

    هذا المنافق والكاذب والخاين لاهله ووطنه وجيرانه واصدقائه وللمواثيق والاعراف الدوليه، يداه ملطخه بدماء المساكين والفقراء والملاين من اهل اليمن وغدار،
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  61. 9
    26 سبتمبر, 2016 , 13:35 م

    يارب سترك

    علي عبدالله صالح خلي ينفعك الحوثي ورئيس ايران وحزب الله محدن ينفعك الحين يالوسخ يالكلب انت ماينفع معك الجميل حسبي الله ونعم الوكيل فيك وانت بشار
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  62. 8
    26 سبتمبر, 2016 , 13:35 م
    عدد التعليقات:224

    الديدحان

    عفاش مثل نادي الاصيفر الصغير المتجحفل دائما يراوغ واخرتها السقوط الكبير
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  63. 7
    26 سبتمبر, 2016 , 13:33 م

    سبحان الله

    لو قرأنا في تاريخ الفرق الضالة والمنحرفة مثل الروافض والخوارج والصوفية بجميع طوائفها لوجدنا فيهم التقية ووجوههم ليس فيها مزعة لحم وﻻ حياء وﻻ كرامة
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  64. 6
    26 سبتمبر, 2016 , 13:31 م

    مسمار

    والله موضوع الهدنه مقلب نشربه كل مره يشعرو باقتراب نهايتهم ولا اعلم كيف تصدقونهم الان يحتاجون هدنه لترتيب اوراقهم حتى يصل الدعم لهم وعبد ربه مو طبيعي
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  65. 5
    26 سبتمبر, 2016 , 13:30 م

    kmu

    يمني غدار ليس له مواثيق او عهود الغدر من سماته
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  66. 4
    26 سبتمبر, 2016 , 13:30 م

    سنافي

    معروف ان الحوثيين قوه مستقله مالهم دخل في ايران
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  67. 3
    26 سبتمبر, 2016 , 13:30 م

    سنافي

    معروف ان الحوثيين قوه مستقله مالهم دخل في ايران احترمو عقولنا وبلاش اشاعات
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  68. 2
    26 سبتمبر, 2016 , 13:29 م

    محمد

    المخلوع كذاب مراوغ
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  69. 1
    26 سبتمبر, 2016 , 13:28 م

    الحقباني

    UGL
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